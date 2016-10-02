الخدمة المدنية تكشف تفاصيل قرارات إيقاف وإلغاء بعض البدلات والمكافآت – صور

صحيفة المرصد: كشفت وزارة الخدمة المدنية تفاصيل عدد من قرارات مجلس الوزراء والتي صدرت في جلسة الأسبوع الماضي ، والتي وتضمنت تعديل بعض الأحكام الوظيفية وإلغاء أو إيقاف أو تعديل بعض الميزات الوظيفية التي تمنح للموظفين المدنيين والعسكريين السعوديين وغير السعوديين في جَمِيع الأجهزة الحكومية.

وفِي تعميم للوزارات والجهات الحكومية ردت الوزارة على عدد من الاستفسارات حول تلك القرارات فيما يلي تفاصيل بعضها:

العلاوة السنوية:

أكدت الوزارة بأن العلاوة السنوية المقصودة هي التي تمنح سنوياً وينتج عنها حصول الموظف على الدرجة التالية داخل المرتبة أو المستوى الوظيفي أو العقد أو أي زيادة مماثلة في كافة السلالم الوظيفية أو العقود.

وأكدت بأن قرار عدم منحها لعام 1438 يشمل جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود برامج التشغيل السعوديين والغير سعوديين.

وأكدت الخدمة المدنية أن ذلك يشمل المكافأة السنوية التي تصرَّف لمعالجة التجمد الوظيفي وكذلك التي تصرف لمن يصل الدرجة الأخيرة من مرتبة أستاذ وكذلك التي تصرف لمن يصل إلى نهاية المستوى السادس بلائحة الوظائف التعليمية .

وبينت الوزارة أن عدم منح العلاوة السنوية حدد بالعام الهجري 1438هـ.

بدل طبيعة عمل

وفيما يخص قرار إلغاء بدل طبيعة العمل أكدت الوزارة بأن الإلغاء والتعديل يقتصر على الوظائف المحددة بالقرار فقط وما يماثلها من وظائف تؤدي نفس الأعمال بمسميات مختلفة في جميع الأجهزة الحكومية.

بدل التعيين

وأوضحت الوزارة بأن إلغاء بدل التعيين يشمل جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافات بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل سعوديين مدنيين وعسكريين وغير سعوديين في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك الموسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الاخرى سواء القائمة حاليا او ما ينشأ منها مستقبلاً.

مكافأة بقاء الموظف لتسليم ما في عهدته

وفصلت الوزارة قرار مكافأة بقاء الموظف لتسليم مافي عهدته موكده بانه على الموظف تسليم ما بعهدته قبل انتهاء خدمته وفِي حال لم يتمكن من ذلك يبقى حتى يسلم ما بعهدته دون مكافأة.

مكافأة الحاسب الآلي

واوضحت الوزارة ان قرار إلغاء مكافأة الحاسب الآلي يشمل أعضاء هيئة التدريس بما فيهم المختصين في مجال الحاسب الآلي وتشمل كل ما يصرف لهذا الغرض بغض النظر عن المسمى الذي تطلقه الجهة على المكافأة كوّن بعض الجهات تطلق عليه (بدل حاسب الآلي) وهو مشمول بقرار الالغاء.

بدل السكن

وأكدت وزارة الخدمة المدنية بان قرار إيقاف بدل السكن يشمل جميع الموظفين السعوديين وغير السعوديين عدا الأطباء .

بدل الانتقال الشهري

وأوضحت الوزارة أن بدل الانتقال الشهري يتم إيقافه في جميع الاجازات حتى ولو كانت الإجازة ليوم واحد فقط.

الإجازات

وفصلت الوزارة التعديلات التي شملتها لائحة الاجازات مؤكدة على وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها وذلك بعد نفاذ القرار وإلا سقط حقه فيها او ما تبقى منها.

وبينت الوزارة أنه يجوز أن يتمتع الموظف بالإجازة سواء لفترة واحدة أو على فترات على أن لا يقل أيا من تلك الفترات عن خمسة أيام واستثناء من ذلك يجوز التمتع باقل من الحد الأدنى (خمسة أيام) لمرة واحدة أو اكثر بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة.

وأكدت الوزارة بان الإجازة الاضطرارية تمنح للموظف الذي لا يتوفر لديه رصيد من الإجازات العادية بما لا يتجاوز خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة .

وفيما يخص رصيد الموظف من الإجازات العادية قبل نفاذ القرار أوضحت الوزارة بانه يجب على الموظف الذي يحتفظ برصيده من الاجازات العادية قبل نفاذ القرار ان يتمتع برصيده من أيّام الإجازة العادية بما لا يقل عن 36يوما في السنة الواحدة على الا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال السنة الواحدة 120 يوم فإذا لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً 36يوماً.

وعن تعويض الموظف عن رصيده من الإجازات العادية عند انتهاء خدمته حددت فقرتين الاولى اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده ، والثانية اذا انتهت خدمته لأي سبب اخر يعوض بما لايزيد عن 180 يوماً .

وفيما يخص تعويض الوزراء ومن في مراتبهم والمعينين بالمراتب الممتازة او ما يعادلها عن كامل رصيدهم من الاجازات السنوية السابقة واللاحقة لصدور القرار فأكدت الوزارة تعويضهم عن كامل رصيدهم من الاجازات السابقة اما اللاحقة من تاريخ الاول من محرم لهذا العام فيعوضون عنها بما لا يزيد عن 90 يوما .