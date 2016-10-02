الخدمة المدنية تكشف تفاصيل قرارات إيقاف وإلغاء بعض البدلات والمكافآت – صور

صحيفة المرصد: كشفت وزارة الخدمة المدنية تفاصيل عدد من قرارات مجلس الوزراء والتي صدرت في جلسة الأسبوع الماضي ، والتي وتضمنت تعديل بعض الأحكام الوظيفية وإلغاء أو إيقاف أو تعديل بعض الميزات الوظيفية التي تمنح للموظفين المدنيين والعسكريين السعوديين وغير السعوديين في جَمِيع الأجهزة الحكومية.
وفِي تعميم للوزارات والجهات الحكومية ردت الوزارة على عدد من الاستفسارات حول تلك القرارات فيما يلي تفاصيل بعضها:
العلاوة السنوية:
أكدت الوزارة بأن العلاوة السنوية المقصودة هي التي تمنح سنوياً وينتج عنها حصول الموظف على الدرجة التالية داخل المرتبة أو المستوى الوظيفي أو العقد أو أي زيادة مماثلة في كافة السلالم الوظيفية أو العقود.
وأكدت بأن قرار عدم منحها لعام 1438 يشمل جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود برامج التشغيل السعوديين والغير سعوديين.
وأكدت الخدمة المدنية أن ذلك يشمل المكافأة السنوية التي تصرَّف لمعالجة التجمد الوظيفي وكذلك التي تصرف لمن يصل الدرجة الأخيرة من مرتبة أستاذ وكذلك التي تصرف لمن يصل إلى نهاية المستوى السادس بلائحة الوظائف التعليمية .
وبينت الوزارة أن عدم منح العلاوة السنوية حدد بالعام الهجري 1438هـ.
بدل طبيعة عمل
وفيما يخص قرار إلغاء بدل طبيعة العمل أكدت الوزارة بأن الإلغاء والتعديل يقتصر على الوظائف المحددة بالقرار فقط وما يماثلها من وظائف تؤدي نفس الأعمال بمسميات مختلفة في جميع الأجهزة الحكومية.
بدل التعيين
وأوضحت الوزارة بأن إلغاء بدل التعيين يشمل جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافات بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل سعوديين مدنيين وعسكريين وغير سعوديين في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك الموسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الاخرى سواء القائمة حاليا او ما ينشأ منها مستقبلاً.
مكافأة بقاء الموظف لتسليم ما في عهدته
وفصلت الوزارة قرار مكافأة بقاء الموظف لتسليم مافي عهدته موكده بانه على الموظف تسليم ما بعهدته قبل انتهاء خدمته وفِي حال لم يتمكن من ذلك يبقى حتى يسلم ما بعهدته دون مكافأة.
مكافأة الحاسب الآلي
واوضحت الوزارة ان قرار إلغاء مكافأة الحاسب الآلي يشمل أعضاء هيئة التدريس بما فيهم المختصين في مجال الحاسب الآلي وتشمل كل ما يصرف لهذا الغرض بغض النظر عن المسمى الذي تطلقه الجهة على المكافأة كوّن بعض الجهات تطلق عليه (بدل حاسب الآلي) وهو مشمول بقرار الالغاء.
بدل السكن
وأكدت وزارة الخدمة المدنية بان قرار إيقاف بدل السكن يشمل جميع الموظفين السعوديين وغير السعوديين عدا الأطباء .
بدل الانتقال الشهري
وأوضحت الوزارة أن بدل الانتقال الشهري يتم إيقافه في جميع الاجازات حتى ولو كانت الإجازة ليوم واحد فقط.
الإجازات
وفصلت الوزارة التعديلات التي شملتها لائحة الاجازات مؤكدة على وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها وذلك بعد نفاذ القرار وإلا سقط حقه فيها او ما تبقى منها.
وبينت الوزارة أنه يجوز أن يتمتع الموظف بالإجازة سواء لفترة واحدة أو على فترات على أن لا يقل أيا من تلك الفترات عن خمسة أيام واستثناء من ذلك يجوز التمتع باقل من الحد الأدنى (خمسة أيام) لمرة واحدة أو اكثر بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة.
وأكدت الوزارة بان الإجازة الاضطرارية تمنح للموظف الذي لا يتوفر لديه رصيد من الإجازات العادية بما لا يتجاوز خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة .
وفيما يخص رصيد الموظف من الإجازات العادية قبل نفاذ القرار أوضحت الوزارة بانه يجب على الموظف الذي يحتفظ برصيده من الاجازات العادية قبل نفاذ القرار ان يتمتع برصيده من أيّام الإجازة العادية بما لا يقل عن 36يوما في السنة الواحدة على الا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال السنة الواحدة 120 يوم فإذا لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً 36يوماً.
وعن تعويض الموظف عن رصيده من الإجازات العادية عند انتهاء خدمته حددت فقرتين الاولى اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده ، والثانية اذا انتهت خدمته لأي سبب اخر يعوض بما لايزيد عن 180 يوماً .
وفيما يخص تعويض الوزراء ومن في مراتبهم والمعينين بالمراتب الممتازة او ما يعادلها عن كامل رصيدهم من الاجازات السنوية السابقة واللاحقة لصدور القرار فأكدت الوزارة تعويضهم عن كامل رصيدهم من الاجازات السابقة اما اللاحقة من تاريخ الاول من محرم لهذا العام فيعوضون عنها بما لا يزيد عن 90 يوما .
تعليقات ( 33 )
موظف قطاع خاص الراتب 4200 ريالأنتهى زمن الأعتماد على راتب الوظيفه في القطاع العام ولخاص من بعد هذي القرارات الجديده وأصبح العمل الحر في التجاره هوا المستقبل وباب رزق لشباب السعوديه
ريح الخزامى الغامديوإجازة عيد الأضحى تبدأ عاشر ذو الحجة ،
ريح الخزامى الغامديومذاعن موظف التشغيل الذاتي بوزارة الصحة ،وإجازته السنوية المقدرة ب ٣٠ يوماً فقط ،وإجازات الأعياد التي لا تتجاوز ٥ ايام لكل عيد عيد الفطر يبدأ ٢٩رمضان،
إستشاري صحبدل السكن أوقف على الضعفاء عدا الأطباء ....لكن نريد الأطباء يعمل لدى وزارة الصحة 18 سنة على الأقل ولايتنقل إلى مستشفى خاص إلا بعد التقاعد .
من ناحيتي اناخليكم معاي مثلا بدل النقل 600 ريال واجازتك خمسة ايام تحسم فقط خمسة ايام بدل نقل وليس شهر كامل 600/30 عشرين ريال ضرب 5 ايام هي 100 ريال حسم 100 ريال .
بن ملجمتبوك الورد كله من اجل الدين والوطن يابلادي واصلي واحنا وراكي((من اجل الدين))؟ استغفر الله العظيم
ريح الخزامى الغامديويصبح انتهاء دوامه الساعة ٢.٥ بعد الظهر أسوة بموظف الخدمة المدنية الاداري
حامد كرزايوكم التوفير📻📀
ريح الخزامى الغامديهل سيتم اجبار الموظف على دوام تلك الساعات الإضافية بدون مقابل ، ام يتم تعويضه عن تلك الساعات ،ام يتم تعديل خروجه من الدوام بدلاً من الساعة ٤.٥ عصراً ،
ريح الخزامى الغامدياماموظف التشغيل الذاتي الاداري بوزارة الصحة ينتهي دوامه الساعة ٤.٥ عصراً ،فما مصير الساعتين الإضافية التي يداومها موظف التشغيل الذاتي كل يوم دوام رسمي
ريح الخزامى الغامدييمنح الموظف ٢٥٪ من الراتب الأساسي بدل سكن عن الساعات الإضافية ، بمعنى ان موظف الخدمة المدنية الاداري ينتهي دوامه الساعة ٢.٥ ظهراً ،
ريح الخزامى الغامديطيب بخصوص موظفي التشغيل الذاتي الإداريين بوزارة الصحة ، القرار الصادر مع السلم الأخير الذي تم العمل به يقول ،
غليصالكلام الي فوق صدق ولا انا احلم وهل هذا من العدل اني لوبغيت يوم اجازه يحسم بدل نقل شهر كامل؟
07والله يالحسد شاب في العسكر ياخوي انت واياه وش لك ولدكتور والمدرس اتقوا الله في انفسكم ما شفتم القضاه كم ياخذون عاد بتنجلطون شكلكم ماتدرون عنهم 😂😂
يلدرمأتمتع بإجازتي السنوية او تسقط لابأس،السنة أصبحت 10 شهور لابأس ،لكن ان يخصم من رصيدي السابق 36 يوم سنويا!! لماذا وهل أنا قضيت تلك الأيام العب أم اعمل!؟
تبوك الوردكله من اجل الدين والوطن يابلادي واصلي واحنا وراكي
sar-al-saوكيف يعلم منسوب الوظيفه وصيده من اجازاته السابقه على القرار واللاحقه له ماصرف منها ومابقي له في الامر صعوبه وربما تحدث اخطاء غير مقصوده
حصهالله يعين
عدد التعليقات:1395
بلادي زويناكل شئ فدونه لوطني من مال وخلافه .. مملكتي محبوبتي فديتج
حميدانالدكتور راتبه عن ٣عسكر ويصرف له بدل سكن ،وين الاولى ؟
الايطاليالعسكر العسكر ثم العسكر لاتقصروا معاهم بكل شي هم الاهم من اي موظف ،حنا بعد الله عزوجل نعيش باامن ويتعبون ويسهرون الليال بعيد عن اهاليهم
مزارع من أرض الطيبيننحن لانقارن رواتب الأطباء وموظفين أرامكو بمن ضحه بحياتة من أجل رفع راية الإسلام لا اله الا الله محمد رسول الله وانا مش عسكري أدافع عن هولاء الأبطال
صعيدييا بلادي واصلي والله معاك يا بلادي واصلي واحنا وراك واصلي والله يحميك إله العالمين .. قوة الإيمان بالإيمان والعزم المتين.. يرتقي الإنسان عن إيمان...
كلامي صحيحوش هالخربطة سنين نعاني من البطالة والديون ونحلم بمنزل العمر والان صرنا ندفع واحنا في اشد الحاجة ربي احسن خاتمتي
مزارع من أرض الطيبينوجهة نظر أخي العزيز سعد تقديرنا لجنودنا البواسل وانا غريب جدا من أرامكو يتمتع موظف أرامكو بكل حقوقة وحتى موظفين الشركات المتعاقدة مع أرامكو هم بخير
صبحيليه الاطباء تعطونهم بدل سكن انا اعترض لازم تعطونا زيهم وزارة الخدمة تقول كانها جاثوم على صدور موظفي الدولة لابدل سكن ولا مميزات ولا رواتب زي الناس.
لأن البعض لا يريد خسارة بدل النقل حال تمتعه بالإجازةالمفروض يتم تعويض الموظف الذي لا يرغب التمتع بإجازة سنوية براتب إضافي تحفيزا له على الإنجاز أما في حال عدم التمتع بالإجازة سينعكس هذا سلبا على الموظف
سعدصح النوم !!!
سعدليه بس العسكر يروحون ويجون على رواتبهم طيب سابك ارامكوا الدكاترة ماهم حماة للوطن زي العسكري
مزارع من أرض الطيبينوزارتنا الموقرة تكفون رجالنا الأبطال رجال الأمن والله يستاهلو كل خير حراسة على الحدود وتضحية داخل الوطن ودعس خشوم انجاس الدواعش لاتكسرون خواطرهم
الله كريميقول فقط لعام 1438 هـ ...؟؟؟ وأنا أقول بيمغطونها إلى عام 1450 هـ هذا إذا بقيت الدنيا زي ماهي اليوم ... ولو أني أتوقع أن كل مالها في دحدره