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بالفيديو: رسالة شديدة اللهجة يطلب فيها متطرف إعدام قائد حزب الاستقلال البريطاني

2 أكتوبر, 2016 , 23:27 م
بالفيديو: رسالة شديدة اللهجة يطلب فيها متطرف إعدام قائد حزب الاستقلال البريطاني
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مصاحبا بموسيقى صاخبة بخلفيته لمتطرف يدعى روبرت بولار، و يطلق على نفسه زيبادايا ابو عبادية يطلب و بحدة وعنف إعدام قائد حزب الاستقلال نايجل فراج و نعت ملكة بريطانية بألفاظ غير لائقة، يبدأ المقطع بوقوف بولار بمكان مهجور و حوله مجموعة من المقنعين و هو يجحظ بعيناه بشكل مخيف و يطلب بصوت جهوري إعدام نايجل فراج، و يهدد الملكة و شعبها متلفظا بألفاظ لا تليق بها. شاهد المقطع مايقارب ال 8400 مشاهد حتى الآن.

Robert Boaler, pictured, who calls himself Zebadiah Abu-Obadiah, from Margate in Kent, screams a number offensive and violent slurs in the hateful video called 'Off with their heads'

At the beginning of the rap video men wearing masks and wielding machetes stare menacingly into the camera 

During the clip the execution of Nigel Farage is staged as the hate-rapper shouts that he wants the former Ukip leader 'decapitated' 

Boaler run up against Mr Farage for the South Thanet seat under the Al-Zebabist Nation of OOG party, in the General Election, but only garnered 30 votes

Boaler also calls Winston Churchill a 'genociding c***' and the Queen a 'thieving w****' during his vile rap-rant



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    ظامي اليل

    اهبل...هههه.
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  2. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    خارجي

    خارجي على نهج الاخونجي ابو يد حديدية الاخواني ابو حمزة المصري
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  3. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    ههههههه

    بدينا في حركات التمثيل حقت المصارعة يا إنجلترا لتشوية الدين دامة عندكم امسكوة وخلاص وانتهى
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  4. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    خارجي

    هذا يمثل الاجرام ولا علاقة لدين به كغيره من خوارج داعش والقاعدة
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  5. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    خارجي

    هذا الخارجي نهل من ذات الفكر والمنهج الذي نهل منه بعض ابنائنا الضالون مفجري المساجد والاجساد
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  6. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    خارجي

    جزء من الغربين يعتنقون الاسلام بالخطأ على منهج سرور وقطب حيث ينتشرون تحت عباءة الاخوان المتأسلمون في منظمات وجمعيات ومساجد يسيطرون عليها
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  7. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    خارجي

    خارجي من خوارج العصر دخل الدين المنحرف بالخطأ على منهج سرور وقطب
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  8. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    *ابوعبدالله

    اصابه جنون البقر الله لا يبلانا
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  9. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 23:35 م
    عدد التعليقات:4066

    بدور

    بِسْم الله الرحمن الرحيم
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  10. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    قاهرهم

    شكله دارس علي يد احد المشايخ
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