بالفيديو: رسالة شديدة اللهجة يطلب فيها متطرف إعدام قائد حزب الاستقلال البريطاني

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مصاحبا بموسيقى صاخبة بخلفيته لمتطرف يدعى روبرت بولار، و يطلق على نفسه زيبادايا ابو عبادية يطلب و بحدة وعنف إعدام قائد حزب الاستقلال نايجل فراج و نعت ملكة بريطانية بألفاظ غير لائقة، يبدأ المقطع بوقوف بولار بمكان مهجور و حوله مجموعة من المقنعين و هو يجحظ بعيناه بشكل مخيف و يطلب بصوت جهوري إعدام نايجل فراج، و يهدد الملكة و شعبها متلفظا بألفاظ لا تليق بها. شاهد المقطع مايقارب ال 8400 مشاهد حتى الآن.