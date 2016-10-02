بالفيديو: رسالة شديدة اللهجة يطلب فيها متطرف إعدام قائد حزب الاستقلال البريطاني

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مصاحبا بموسيقى صاخبة بخلفيته لمتطرف يدعى روبرت بولار، و يطلق على نفسه زيبادايا ابو عبادية يطلب و بحدة وعنف إعدام قائد حزب الاستقلال نايجل فراج و نعت ملكة بريطانية بألفاظ غير لائقة، يبدأ المقطع بوقوف بولار بمكان مهجور و حوله مجموعة من المقنعين و هو يجحظ بعيناه بشكل مخيف و يطلب بصوت جهوري إعدام نايجل فراج، و يهدد الملكة و شعبها متلفظا بألفاظ لا تليق بها. شاهد المقطع مايقارب ال 8400 مشاهد حتى الآن.
تعليقات ( 10 )
ظامي اليلاهبل...هههه.
خارجيخارجي على نهج الاخونجي ابو يد حديدية الاخواني ابو حمزة المصري
هههههههبدينا في حركات التمثيل حقت المصارعة يا إنجلترا لتشوية الدين دامة عندكم امسكوة وخلاص وانتهى
خارجيهذا يمثل الاجرام ولا علاقة لدين به كغيره من خوارج داعش والقاعدة
خارجيهذا الخارجي نهل من ذات الفكر والمنهج الذي نهل منه بعض ابنائنا الضالون مفجري المساجد والاجساد
خارجيجزء من الغربين يعتنقون الاسلام بالخطأ على منهج سرور وقطب حيث ينتشرون تحت عباءة الاخوان المتأسلمون في منظمات وجمعيات ومساجد يسيطرون عليها
خارجيخارجي من خوارج العصر دخل الدين المنحرف بالخطأ على منهج سرور وقطب
*ابوعبداللهاصابه جنون البقر الله لا يبلانا
عدد التعليقات:4066
بدوربِسْم الله الرحمن الرحيم
قاهرهمشكله دارس علي يد احد المشايخ