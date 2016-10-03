أنباء عن إصابة “ البغدادي” وثلاثة من مرافقيه بتسمم شديد بعد دسّ السم في طعامهم

صحيفة المرصد:كشف مصدر محلي في محافظة نينوى، الأحد، عن إصابة زعيم تنظيم “داعش” ابو بكر البغدادي وثلاثة من قياديي التنظيم بحالة من “التسمم الشديد” بعد تناولهم وجبة طعام على الحدود العراقية – السورية جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقي، إن “معلومات استخبارية دقيقة وصلتنا، مساء اليوم، تفيد بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وثلاثة من قياديي ما يسمى بمجلس الشورى أصيبوا بتسمم إثر دس السم لهم في وجبة غداء تناولوها في احد مضافات التنظيم الارهابي على الحدود العراقية السورية من جهة البعاج، ( 90 كم جنوب غربي الموصل)”، مبيناً ان” التنظيم الارهابي استنفر عناصر على خلفية الحادث وشن عمليات اعتقال واسعة طالت المنطقة التي كان البغدادي يتواجد فيه لمعرفة الاسباب التي تقف خلف دس السم لقادة التنظيم”.

وأوضح المصدر أن ” البغدادي والمصابين الثلاثة نقلوا تحت مراقبة شديدة إلى موقع مجهول”، مؤكداً أنه “يعاني من حالة تسمم شديد بعد تناوله وجبة الطعام تلك “.