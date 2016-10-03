أنباء عن إصابة “ البغدادي” وثلاثة من مرافقيه بتسمم شديد بعد دسّ السم في طعامهم

صحيفة المرصد:كشف مصدر محلي في محافظة نينوى، الأحد، عن إصابة زعيم تنظيم “داعش” ابو بكر البغدادي وثلاثة من قياديي التنظيم بحالة من “التسمم الشديد” بعد تناولهم وجبة طعام على الحدود العراقية – السورية جنوب غربي المحافظة.
وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقي، إن “معلومات استخبارية دقيقة وصلتنا، مساء اليوم، تفيد بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وثلاثة من قياديي ما يسمى بمجلس الشورى أصيبوا بتسمم إثر دس السم لهم في وجبة غداء تناولوها في احد مضافات التنظيم الارهابي على الحدود العراقية السورية من جهة البعاج، ( 90 كم جنوب غربي الموصل)”، مبيناً ان” التنظيم الارهابي استنفر عناصر على خلفية الحادث وشن عمليات اعتقال واسعة طالت المنطقة التي كان البغدادي يتواجد فيه لمعرفة الاسباب التي تقف خلف دس السم لقادة التنظيم”.
وأوضح المصدر أن ” البغدادي والمصابين الثلاثة نقلوا تحت مراقبة شديدة إلى موقع مجهول”، مؤكداً أنه “يعاني من حالة تسمم شديد بعد تناوله وجبة الطعام تلك “.
تعليقات ( 16 )
فارس الزهرانيبعدين ودي اسألكم .. هل رأيتم بطل فلم يموت قبل انتهاء فيلمه . طبعا لا .. لأنه بطل الفيلم .... والبغدادي بطل لفلم تم انتاجه انتاجه بواشنطن واخراجه من طه
عاديأمريكا بدأت تتخلص من مرتزقتها بعد ما انكشف امرهم وامرها . لذلك الى جهنم وبئس المصير أمريكا وداعش
مسمارههه حلوه منك ع قد سنك هذي حركات بداية اختفاء داعش قلنا قبل كده مهمتهم قاربت ع الانتهاء فقدمو من بدري سورة الحشر انتظرو فتره ويعلنو وفاته ولايصبح مطلوب
فارس الزهرانييا أخوان هناك خطه امريكيه ايرانيه لقتل اهل السنه وتهجير من بقي منهم وما داعش الا أضحوكه للسذج من الناس
بخ بخعجزت عن قتله الطائرات والصواريخ والأقمار الصناعيه وطائرات بدون طيار ... فقالوا أسهل طريقه نسممه ...
خالدالان يتهمون الحشد الشعبي كالمعتاد
أرزة 🌲 لبنانمامنسمع غير أصيب البغدادي وتم مقتل البغدادي وهلأ تسمم البغدادي الله ياخدو متل ال🐱 ب7 رواح
عليوماللهم العن الخميني ومن على شاكلته فقد قتل العباد وسلبهم واغتصب النساء وذبحهم فكم من قتيل خلف تلك العمامه وكم من حاج لبيت الله قتله هذا القذر
عليومالخطه تقضي بان تتواجد تلك القطعان المجوسيه داعش في مدينه سنيه ووقت بداية تدميرها يامرونهم بالخروج والتواجد بمدينه اخرى استعداد لقتل سنتها وهكذا تصفيه
عليوم5 ايران مع حشدهم الجحوش
عليومايران القذره وحكام بغداد الاذناب يحاولون اخراج عميلهم وربيبهم من المعارك المزعومه التى يقتل فيها النساء والاطفال .. داعش الايرانيه خططها مكشوفه
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برق الحرم((((((((( تسممت كلاب أهل النار ..... ممكن ..... السؤال من كشف عليهم وعلاجهم ))))))
نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربيةالله ينتقم منه ويهلكه هو وكل ظالم على وجه الارض
كلامي صحيحاللهم اكفي المسلمين شره وشر جنوده
خالد الزهرانيالله يجعله ماعاد يقوم لاهو ولا اللي معه
هههمايموت العميل القذر