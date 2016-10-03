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فرض 8 إجراءات على مؤسسات الدولة لتحصيل المستحقات «الزكوية» و«الضريبية»

3 أكتوبر, 2016 , 6:11 ص
فرض 8 إجراءات على مؤسسات الدولة لتحصيل المستحقات «الزكوية» و«الضريبية»
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صحيفة المرصد:ذكرت صحيفة محلية أن وزارة المالية السعودية فرضت ثمانية إجراءات على وزارات ومؤسسات الدولة سعياً إلى تمكين الهيئة العامة للزكاة والدخل من تحصيل مستحقات الزكاة والضريبة، وأداء مهماتها في الشكل الأمثل.
و بحسب صحيفة “الحياة” ,فإن الإجراءات الثمانية تتضمن اعتبار شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل أحد المسوغات الأساسية التي يتوقف عليها تجديد أو نقل أو شطب التراخيص والسجلات كافة التي تصدر عن كل جهة حكومية.
وشددت الإجراءات على عدم صرف أية مستحقات مالية للمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية المتعاقدة مع الجهاز الحكومي، إلا بإحضار شهادة من الهيئة سارية المفعول، تجيز ذلك، مع اعتبار شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل أحد المسوغات الأساسية التي يتوقف عليها فسح الاستيراد من السلع ذات الطبيعة الخاصة، التي تتطلب عملية استيراد صدور موافقة رؤساء الجهات.

ونصت الإجراءات على إيقاف الخدمات عن المكلفين غير المتعاونين مع الهيئة عند ورود خطابات تطلب إيقاف الخدمات، إلى حين تقديم شهادة من الهيئة سارية المفعول تثبت إنهاء مواقفهم الزكوية والضريبية، وكذلك تزويد الهيئة ببيانات ومعلومات التراخيص المصدرة المرة الأولى، والمجددة، والمعدلة، والمنقولة، والمشطوبة، بصفة دورية عبر وسائط إلكترونية.
وطالبت وزارة المالية الأجهزة الحكومية في إجراءاتها الثمانية بضرورة الإسراع في إنهاء الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك كي تتمكن الأخيرة من الحصول آليا على المعلومات والبيانات الفورية اللازمة، لمحاسبة المكلفين، وتحصيل المستحقات الموجبة عليهم نظاماً.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 7:56 ص

    عناد

    مافيش فلوس ياحبيبي مافيش فلوس
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  2. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 7:45 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    بعد ساهر اتانا الشق والبعج
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  3. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    بن ملجم

    الزكاة تدفع عن طيب خاطر ويقدرها الفرد من الربح ولكن تفرض فرض خرجت من مسمى زكاة
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  4. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 7:24 ص

    زيد اخو عبيد

    ما شاء الله حريصين على تطبيق الشريعة ، تكبيييير الله اكبر
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  5. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    محب آل البيت

    ت 2 مفقود هذه زكاة مطرة للمال ومرضاة للرب وليس استنزاف كما تقول
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  6. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 7:18 ص

    الدب العاقل

    إيقاف خدمات لحين لحين تقديم شهادة من هيئة الزكاة والدخل ت3بت إنهاء مواقفهم الزكوية والضريبية ؟!ولماذا إيقاف الخدمات ثم لماذا لا يتم ذلك بطريقة تلقائية
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  7. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 7:15 ص

    الحق يقال

    طيب افرض ابي اطلع زكاتي بيدي واوزعها على الفقراء !!؟ شرعا لايجوز تؤخذ الزكاة من المسلم بالقوة وتوزع نيابة عنه الا اذا فوض غيره طواعية
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  8. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    الباز

    حساب الدخل والزكاة بالمليارات ولكن لا نعرف أين تصرف ؟ نريد شفافية فقط ولا نعترض على أي إجراء
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  9. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 6:59 ص

    بندر

    ايقاف خدمات ليه ارهابي مطلوب
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  10. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 6:59 ص

    واضح بوضوح

    يمدحون العيش في البوسنه
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  11. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 6:32 ص
    عدد التعليقات:16

    مفقود

    ويستمر مسلسل الاستنزاف
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  12. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 6:24 ص

    هه
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