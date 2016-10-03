إلغاء «الأجانب» في الأولى.. وتقليصهم لـ 3 في جميل

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية نقلا عن مصادرها من داخل أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هناك بعض الدراسات والمقترحات التي ستطرح خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد القادم حيال تقليص عدد اللاعبين الأجانب من أربعة إلى ثلاثة لاعبين للأندية المشاركة في دوري عبداللطيف جميل، على أن يتم إلغاء التعاقد مع اللاعب الأجنبي في دوري الدرجة الأولى، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على الأندية.

و أشارت المصادر بحسب صحيفة “عكاظ” ,إلى أن هذا المقترح سبق أن طرح في اجتماع سابق لمجلس إدارة الاتحاد من قبل بعض أعضاء المجلس خارج أجندة الاجتماعات الرسمية إلا أن بعض الأعضاء يرون أن تقليص عدد اللاعبين الأجانب من أربعة لاعبين إلى ثلاثة سيضعف حضور الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا، بينما يؤيد البعض من أعضاء المجلس التقليص بحجة أن ذلك يوفر على الأندية كثيرا من الأموال.

كما يرى البعض أن عدم قدرة الأندية السعودية على تحقيق البطولات القارية ليس له علاقة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب، وإنما لضعف المستوى العام للكرة السعودية ، مستشهدين على ذلك بأن أغلب الإنجازات التي حققتها الأندية السعودية كانت في السابق عندما كان لا يسمح للمشاركة إلا بلاعبين فقط، كما أن كثرة اللاعبين الأجانب أضعف المنتخبات الوطنية في بعض المراكز كرأس الحربة أو صانع اللعب، إذ يشغل هذين الخانتين في الأندية ما يفوق 90% من اللاعبين الأجانب.