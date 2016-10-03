«الشورى» يصوّت على منح الزوجة حق الحصول على «دفتر العائلة»

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أنه من المنتظر حصول الزوجة قريبا على نسخة أصلية من «دفتر العائلة» مماثلة للتي لدى الزوج، وذلك بعد أن يصوت مجلس الشورى، خلال الأيام المقبلة، على تعديلات نظام الأحوال المدنية. وأدخلت التعديلات التي اقترحها الأعضاء: الأميرة سارة الفيصل، ولطيفة الشعلان، وناصر بن داود، وهيا المنيع.
وبحسب صحيفة “الحياة” ,فإن المقترح يهدف إلى تعزيز مواطنة المرأة السعودية بتأكيد عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخصوصاً حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، وكذلك رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، مع منح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وتفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الـ15 فيه، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير.
ويأتي في أبرز التعديلات على نظام الأحوال المدنية ما اقترحه الأعضاء على المادة الـ30 الخاصة بمحل إقامة المرأة المتزوجة ومحل إقامة القاصر، إذ يرى الأعضاء أن يكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته، أو من يحضنه، وليس فقط محل إقامة والده، كما هو النظام الحالي.
تعليقات ( 41 )
محقتعليق 10 والله لن ينفعك الكونجرس سنشن عليكم حملات اعلاميه ستسقط من كانت تدافع عنك انت وامثالك
رادعطالما الهدف هو مساواتها بالرجل ليه ماتصوتو على الزامها تحمل جزء من تكاليف الزواج
محقارسل رسالة لبني لبرانج واقول انتهى زمانكو فلا تحاولو خبتم وخاب ممشاكم
العتيبيالشورى وش رأيكم لو تدرسون وضع قيادة الأجانب للسيارات
💎⭐️عهود⭐️💎هجم علينا الغرب كالأكلة جاستا وغيره ماذا بقي ؟ ماذا بقي ؟؟ اشهد أن لاإله إلا أنت يارب اجعلها آخر كلامي يارب يارب يارب
عدد التعليقات:645
عاشق وطنهلكن لماذا لا يكون هناك اقتراح جلوس الرجل في البيت وعمل المراه في الأعمال الشاقه مثل الرجل وهي من تكدس على الرجل أو الرجل مجرد حمار كداد يكده ويهده
💎⭐️عهود⭐️💎خلاص صرت اخاف تقوم القيامة والله اخاف اخاف قرّب زمنها خايفة تقوم علينا . العلماء ماتوا العلم قُبِض الهرج كثر الصادق يكذّب الكاذب يصدّق الخائن يؤتمن
مسحب الجواليناصبحنا على هذا الخبر ياويلي ويلاه . يبغى يزيد الانفلات . يكفي انفلات
عدد التعليقات:645
عاشق وطنهونحن نطالب بالباس الرجل العبايه والنقاب ليكون هو محل المراه ماكان هذا أفضل نتمنى تطبيقها لأن المراه الآن اصبحت رجل والرجل أصبح امراه
💎⭐️عهود⭐️💎يندرج ضمن خطوات إسقاط الولاية ومن ثمّ قيادة السيارة لذلك فهذا الخبر حزين . تعبنا من سماع الأخبار السيئة من ضرائب وغيره 💔
عزوبي للأبدفي جميع دول العالم يوجد غرف تمليك للعزاب الذين لا يستطيعون الزواج لو يلحسون السماء بلسانهم مثل حال الكثيرين من شبابنا
مسحب الجواليننسبة الاسلام بالسعودية ١٠٠٪
مسحب الجواليناهب يا الليبراليين شغالين ليل نهار واهداف ما تواجهه صعوبات
مسحب الجوالينمجلس الشورى
💎⭐️عهود⭐️💎هو الخبر لو كان من زمان كنت ممكن نقول حلولأن فيه مطلقات كانو يطالبون به اذا كان عندهم أطفال ويبغون يسجلون عيالهم بمدارس وكذا لكني اعرف ان توقيته الآن
عزوبي للأبدنريد من الشورى تمرير قرار إنشاء غرف تمليك للعزاب أي استديو غرفة وبوفيه صغير وحمام اكرمكم الله ، ذبحنا الإيجار والزواج مستحيل مع رواتب القطاع الخاص
مخالف للنشر 1فكروا بشي يفيد الشعب***
مسحب الجواليناول شي بطاقة احوال وبعدها جواز سفر وبعدها دفتر العائلة وبعدها رخصة قيادة وبعدها اسقاط الولايه وبعدها....... كملوا معي تزوج نفسها وبعدها..... كملوا معي
المرأة ولية نفسها شرعاً7 الحرمان تطلب المساوه (( الاسلام: المسلم والمسلمة سواسية في الحقوق والواجبات ))
💎⭐️عهود⭐️💎وش الفايدة ؟ نبي دراهم لربة البيت
إمرأهت 10 قل لا يتجاوز عشر سنوات نبغى نخرس الألسن اللي تنادي برجوع التساء للخلف احتقاراً لها وحقداً عليها لا صوناً لكرامتها
إمرأهجميل نسير في الطريق الصخيح ولا عزاء للظالمين من الذكور اللي بمجرد ما يطلقها يحرمها من بطاقة العائله حتى لو أطفالها معها فيأخر معاملاتهم حسبي الله
عدد التعليقات:16
مفقودلمن لايفهم, دفتر العئلة يوضح الزوجات والابناء ولا يوضح اي ابن يتبع اي زوجة. وهذا تهميش كبير لها
عنادبالله عليكم هذي قضايا اهم من السكن وارتفاع الاسعار واتكدس الاجانب والعاطلين !
زائرةاصلا دفتر العائلة يكون مع الزوجة مو مع الزوج صوتوا علي أشياء اهم تفيد المرأه.
عدد التعليقات:16
مفقوديتسلط الرجل على المرأة (زوجة اخت ابنة) ويهين كرامتها ثم يتبجح في الفضاء والاعلام والمجالس بأنها الملكة المصونة والدرة المكنونة
النبأبس هذا اللي فالحين فيه طيب صوتوا على مكافأة لها مو بس دفتر عائلة واشياء ثانوية عندها نسخة من دفتر العائلة وش الفائدة التي تجنى أيها المجلس
عدد التعليقات:16
مفقودخدعونا عشرات السنين بان الرجل الغربي يتخلى عن ابنته بعد بلوغها 18 سنة, والحقيقة هي انها تسقط ولايته عليها قانونا وتضل ابنته المعززة المكرمة الحبيبة
عدد التعليقات:16
مفقودعقبال ماتكتسب حق ولاية نفسها, ولا عزاء للظلاميين وحفظة كتب التراثية, لا اعرف كيف يتولى المرأة ابنها الطفل المراهق الذي لا يتجاوز 25 سنه
.....ياليت مع دفتر العائلة تصرف شوية دراهم تستاهل ام العيال مربية الاجيال القادمة وتكون عونا لزوجها في هذه الضروف الصعبة الذي يكد لوحده لتوفير لقمة العيش
المرأة ولية نفسها شرعاًوفي الأصل لماذا ليس لها الحق ؟!
عدد التعليقات:7069
الحرمانتطلب المساوه. وحقه لكن الي باط سبدي معلمه مركبه رموش مانعه علي الطالبات الكحل والروج والقصات الاخ
رادعثلاثه لايعملون بضمير :- 1-الشغاله 2-السباك 3***
عدد التعليقات:7069
الحرماناجر الصوت من جرحا براني بلشانين بالمره عطوه كل حقوقه مثل بقيه الدول وريحونا وشوفو المصالح الاخري حتي القياده عطوه حتي الطلاق لا لا مايجوز
سما..ممتاز جدا
جنوبية..🌻🌻حقها وأقل من حقها والموضع مايحتاج تصويت أمر وينفذ وترى مو من ابتكار المجلس قد تكلم فيها الأمير نايف الله يرحمه من قبلهم المهم استعجلو بتصويت هذه المرة
الحقيقهجميل ،، جميل .. مايزال بنو لليبرال واذناب الغرب ، ينقضون عُرئ قوامة الرجل على المراءة عروةً عروه . قبحكم الله ولا اقام لكم رأي ، ياعداء الملة والدين .
مشعل العتيبييوم الأثنين صار يخوف الله يستر