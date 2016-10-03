«الشورى» يصوّت على منح الزوجة حق الحصول على «دفتر العائلة»

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أنه من المنتظر حصول الزوجة قريبا على نسخة أصلية من «دفتر العائلة» مماثلة للتي لدى الزوج، وذلك بعد أن يصوت مجلس الشورى، خلال الأيام المقبلة، على تعديلات نظام الأحوال المدنية. وأدخلت التعديلات التي اقترحها الأعضاء: الأميرة سارة الفيصل، ولطيفة الشعلان، وناصر بن داود، وهيا المنيع.

وبحسب صحيفة “الحياة” ,فإن المقترح يهدف إلى تعزيز مواطنة المرأة السعودية بتأكيد عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخصوصاً حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، وكذلك رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، مع منح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وتفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الـ15 فيه، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير.

ويأتي في أبرز التعديلات على نظام الأحوال المدنية ما اقترحه الأعضاء على المادة الـ30 الخاصة بمحل إقامة المرأة المتزوجة ومحل إقامة القاصر، إذ يرى الأعضاء أن يكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته، أو من يحضنه، وليس فقط محل إقامة والده، كما هو النظام الحالي.