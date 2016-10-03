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«الشورى» يصوّت على منح الزوجة حق الحصول على «دفتر العائلة»

3 أكتوبر, 2016 , 6:39 ص
«الشورى» يصوّت على منح الزوجة حق الحصول على «دفتر العائلة»
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أنه من المنتظر حصول الزوجة قريبا على نسخة أصلية من «دفتر العائلة» مماثلة للتي لدى الزوج، وذلك بعد أن يصوت مجلس الشورى، خلال الأيام المقبلة، على تعديلات نظام الأحوال المدنية. وأدخلت التعديلات التي اقترحها الأعضاء: الأميرة سارة الفيصل، ولطيفة الشعلان، وناصر بن داود، وهيا المنيع.
وبحسب صحيفة “الحياة” ,فإن المقترح يهدف إلى تعزيز مواطنة المرأة السعودية بتأكيد عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخصوصاً حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، وكذلك رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، مع منح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وتفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الـ15 فيه، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير.

ويأتي في أبرز التعديلات على نظام الأحوال المدنية ما اقترحه الأعضاء على المادة الـ30 الخاصة بمحل إقامة المرأة المتزوجة ومحل إقامة القاصر، إذ يرى الأعضاء أن يكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته، أو من يحضنه، وليس فقط محل إقامة والده، كما هو النظام الحالي.



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 41
    3 أكتوبر, 2016 , 7:56 ص

    محق

    تعليق 10 والله لن ينفعك الكونجرس سنشن عليكم حملات اعلاميه ستسقط من كانت تدافع عنك انت وامثالك
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  2. 40
    3 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    رادع

    طالما الهدف هو مساواتها بالرجل ليه ماتصوتو على الزامها تحمل جزء من تكاليف الزواج
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  3. 39
    3 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    محق

    ارسل رسالة لبني لبرانج واقول انتهى زمانكو فلا تحاولو خبتم وخاب ممشاكم
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  4. 38
    3 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    العتيبي

    الشورى وش رأيكم لو تدرسون وضع قيادة الأجانب للسيارات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 37
    3 أكتوبر, 2016 , 7:49 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    هجم علينا الغرب كالأكلة جاستا وغيره ماذا بقي ؟ ماذا بقي ؟؟ اشهد أن لاإله إلا أنت يارب اجعلها آخر كلامي يارب يارب يارب
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  6. 36
    3 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص
    عدد التعليقات:645

    عاشق وطنه

    لكن لماذا لا يكون هناك اقتراح جلوس الرجل في البيت وعمل المراه في الأعمال الشاقه مثل الرجل وهي من تكدس على الرجل أو الرجل مجرد حمار كداد يكده ويهده
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  7. 35
    3 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    خلاص صرت اخاف تقوم القيامة والله اخاف اخاف قرّب زمنها خايفة تقوم علينا . العلماء ماتوا العلم قُبِض الهرج كثر الصادق يكذّب الكاذب يصدّق الخائن يؤتمن
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  8. 34
    3 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص

    مسحب الجوالين

    اصبحنا على هذا الخبر ياويلي ويلاه . يبغى يزيد الانفلات . يكفي انفلات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 33
    3 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص
    عدد التعليقات:645

    عاشق وطنه

    ونحن نطالب بالباس الرجل العبايه والنقاب ليكون هو محل المراه ماكان هذا أفضل نتمنى تطبيقها لأن المراه الآن اصبحت رجل والرجل أصبح امراه
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  10. 32
    3 أكتوبر, 2016 , 7:41 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    يندرج ضمن خطوات إسقاط الولاية ومن ثمّ قيادة السيارة لذلك فهذا الخبر حزين . تعبنا من سماع الأخبار السيئة من ضرائب وغيره 💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 31
    3 أكتوبر, 2016 , 7:41 ص

    عزوبي للأبد

    في جميع دول العالم يوجد غرف تمليك للعزاب الذين لا يستطيعون الزواج لو يلحسون السماء بلسانهم مثل حال الكثيرين من شبابنا
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  12. 30
    3 أكتوبر, 2016 , 7:41 ص

    مسحب الجوالين

    نسبة الاسلام بالسعودية ١٠٠٪‏
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 29
    3 أكتوبر, 2016 , 7:40 ص

    مسحب الجوالين

    اهب يا الليبراليين شغالين ليل نهار واهداف ما تواجهه صعوبات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 28
    3 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    مسحب الجوالين

    مجلس الشورى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 27
    3 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    هو الخبر لو كان من زمان كنت ممكن نقول حلولأن فيه مطلقات كانو يطالبون به اذا كان عندهم أطفال ويبغون يسجلون عيالهم بمدارس وكذا لكني اعرف ان توقيته الآن
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  16. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    عزوبي للأبد

    نريد من الشورى تمرير قرار إنشاء غرف تمليك للعزاب أي استديو غرفة وبوفيه صغير وحمام اكرمكم الله ، ذبحنا الإيجار والزواج مستحيل مع رواتب القطاع الخاص
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  17. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    مخالف للنشر 1

    فكروا بشي يفيد الشعب***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    مسحب الجوالين

    اول شي بطاقة احوال وبعدها جواز سفر وبعدها دفتر العائلة وبعدها رخصة قيادة وبعدها اسقاط الولايه وبعدها....... كملوا معي تزوج نفسها وبعدها..... كملوا معي
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  19. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 7:34 ص

    ١٦ مفقود وش العئله ، احلف انك منت مصري ههههه
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  20. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    ما فاىدة حصول المرأة على صورة من سجل العائلة إلا الخروج على القوامة والولاية وإذا وجد من يهضم حق المرأة فالقضاء عندنا يضمن حقوقها؟؟
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  21. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    المرأة ولية نفسها شرعاً

    7 الحرمان تطلب المساوه (( الاسلام: المسلم والمسلمة سواسية في الحقوق والواجبات ))
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  22. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    وش الفايدة ؟ نبي دراهم لربة البيت
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  23. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص

    إمرأه

    ت 10 قل لا يتجاوز عشر سنوات نبغى نخرس الألسن اللي تنادي برجوع التساء للخلف احتقاراً لها وحقداً عليها لا صوناً لكرامتها
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  24. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 7:28 ص

    تكفون لاتقوون الحريم علينا يكفي انهم نكديات
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  25. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 7:27 ص

    إمرأه

    جميل نسير في الطريق الصخيح ولا عزاء للظالمين من الذكور اللي بمجرد ما يطلقها يحرمها من بطاقة العائله حتى لو أطفالها معها فيأخر معاملاتهم حسبي الله
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  26. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص
    عدد التعليقات:16

    مفقود

    لمن لايفهم, دفتر العئلة يوضح الزوجات والابناء ولا يوضح اي ابن يتبع اي زوجة. وهذا تهميش كبير لها
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  27. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 7:25 ص

    عناد

    بالله عليكم هذي قضايا اهم من السكن وارتفاع الاسعار واتكدس الاجانب والعاطلين !
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  28. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 7:20 ص

    زائرة

    اصلا دفتر العائلة يكون مع الزوجة مو مع الزوج صوتوا علي أشياء اهم تفيد المرأه.
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  29. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 7:18 ص
    عدد التعليقات:16

    مفقود

    يتسلط الرجل على المرأة (زوجة اخت ابنة) ويهين كرامتها ثم يتبجح في الفضاء والاعلام والمجالس بأنها الملكة المصونة والدرة المكنونة
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  30. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 7:10 ص

    النبأ

    بس هذا اللي فالحين فيه طيب صوتوا على مكافأة لها مو بس دفتر عائلة واشياء ثانوية عندها نسخة من دفتر العائلة وش الفائدة التي تجنى أيها المجلس
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  31. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 7:09 ص
    عدد التعليقات:16

    مفقود

    خدعونا عشرات السنين بان الرجل الغربي يتخلى عن ابنته بعد بلوغها 18 سنة, والحقيقة هي انها تسقط ولايته عليها قانونا وتضل ابنته المعززة المكرمة الحبيبة
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  32. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 7:05 ص
    عدد التعليقات:16

    مفقود

    عقبال ماتكتسب حق ولاية نفسها, ولا عزاء للظلاميين وحفظة كتب التراثية, لا اعرف كيف يتولى المرأة ابنها الطفل المراهق الذي لا يتجاوز 25 سنه
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  33. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 6:58 ص

    .....

    ياليت مع دفتر العائلة تصرف شوية دراهم تستاهل ام العيال مربية الاجيال القادمة وتكون عونا لزوجها في هذه الضروف الصعبة الذي يكد لوحده لتوفير لقمة العيش
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  34. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 6:57 ص

    المرأة ولية نفسها شرعاً

    وفي الأصل لماذا ليس لها الحق ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 6:56 ص
    عدد التعليقات:7069

    الحرمان

    تطلب المساوه. وحقه لكن الي باط سبدي معلمه مركبه رموش مانعه علي الطالبات الكحل والروج والقصات الاخ
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  36. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 6:54 ص

    رادع

    ثلاثه لايعملون بضمير :- 1-الشغاله 2-السباك 3***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 6:53 ص
    عدد التعليقات:7069

    الحرمان

    اجر الصوت من جرحا براني بلشانين بالمره عطوه كل حقوقه مثل بقيه الدول وريحونا وشوفو المصالح الاخري حتي القياده عطوه حتي الطلاق لا لا مايجوز
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  38. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 6:48 ص

    سما..

    ممتاز جدا
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  39. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 6:48 ص

    جنوبية..🌻🌻

    حقها وأقل من حقها والموضع مايحتاج تصويت أمر وينفذ وترى مو من ابتكار المجلس قد تكلم فيها الأمير نايف الله يرحمه من قبلهم المهم استعجلو بتصويت هذه المرة
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  40. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 6:47 ص

    الحقيقه

    جميل ،، جميل .. مايزال بنو لليبرال واذناب الغرب ، ينقضون عُرئ قوامة الرجل على المراءة عروةً عروه . قبحكم الله ولا اقام لكم رأي ، ياعداء الملة والدين .
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  41. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 6:41 ص

    مشعل العتيبي

    يوم الأثنين صار يخوف الله يستر
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