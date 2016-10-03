طبيبة سعودية تركن لمسجد مستشفى بعد طردها من مكتبها

صحيفة المرصد: بعد أيام من تكريم الطبيبة السعودية “جميلة مرتضى” استشارية متخصصة في جراحة المخ والأعصاب للأطفال في مستشفى ينبع العام من قبل وزارة الصحة بإعطائها 3 درجات علمية ,قامت المستشفى بإغلاق مكتبها والتحفظ على ملفاتها من قبل إدارة المنشأة , فما كان منها إلا أنها ركنت الى مسجد المستشفى .
فيما بررت إدارة المستشفى هذا الإجراء بسبب توسعة الصيدلية في المستشفى.
و بحسب صحيفة “الوطن” ,تبين من الشكوى تذمرها من إشغالها عن عملها بمشاكل إدارية، وعدم إنصافها من قبل إدارة المستشفى والقطاع، الأمر الذي دفعها لطلب الاستقالة.
وقالت في الشكوى أيضا إن مدير الإدارة الطبية يطالبها بالجلوس في غرفة عبارة عن استراحة لذوي المرضى، تم تحويلها إلى مكتب نسائي تجلس فيه الطبيبات المتعاقدات من فئة طبيبات مقيمات وأخصائيات وفنيات وأخصائيات الصيدلية وفنيات المختبرات. وأضافت: “خصصت وزارة الصحة مكاتب وغرفا خاصة بالأطباء، ولكن إدارة مستشفى ينبع تتجاهل ذلك، حيث طردتني من مكتبي ولدي ملفات للمرضى وأوراقي العلمية وصور من تقارير المرضى التي تعتبر سرية ومن حقوقهم”، متهمة الإدارة بتشتيت تركيزها على العمل، خاصة أنها تمكث بقية وقتها بعد انتهائها من العيادة في مسجد المستشفى، وكذلك اتهمت بعض الأطباء بالتسلط عليها، وتقديم شكاوى كيدية ضدها، الأمر الذي جعل إدارة القطاع الصحي في ينبع تقترح عليها تقديم استقالتها، حسب ما ورد في شكواها.
في المقابل، ردت مديرية الشؤون الصحية على شكوى الطبيبة من خلال المتحدث الرسمي بصحة منطقة المدينة المنورة فؤاد بن أسعد دقل، الذي قال “إنه تم إبلاغ الطبيبة المذكورة بحاجة المستشفى لإخلاء مكتبها، وذلك لإجراء توسعة للصيدلية الداخلية، بهدف زيادة الخدمات العلاجية للمرضى المنومين، بالإضافة إلى مكاتب أخرى بنفس القسم، وقد تم الإبلاغ بذلك عن طريق خطاب رسمي، إلا أن الطبيبة رفضت ذلك، مما حدا بإدارة المستشفى إلى اتخاذ الإجراء النظامي المتبع في مثل هذه الحالات، وهو تكوين لجنة وفتح المكتب وحصر الموجودات”.
زادت صحة المدينة في تعليقها على شكوى الاستشارية، قائلة إنه فيما يتعلق بتحفظ المستشفى على ملفات خاصة بالطبيبة فهذا غير صحيح، وقد تم إبلاغها بإمكانية حصولها على ما تحتاج من مكونات الغرفة. وأضاف دقل أن مكوث الطبيبة في المسجد، وعدم تواجدها بالمستشفى لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى يناقضان ويهدران أساس التكريم الذي منح لها، لأن الهدف من التكريم هو زيادة الدافعية لخدمة المريض، وليس التسرب الوظيفي والتحجج بأعذار شخصية، حيث إن المستشفى وفر غرفة خاصة للطبيبات وأخرى للأطباء، وليس هناك أي سبب يدعوها إلى الخروج من المنشأة.
تعليقات ( 36 )
ابوعمرهذا حال المسؤلين ايجاد اعذار قبيحه وكاذبه وليس لها مكان على ارض الواقع المهم لديهم الخروج من المأزق باي عذر حتى ولوكان بالكذب والتدليس على الراي العام
عدد التعليقات:5328
المنتصر باللهمشكلتنا نحن السعوديين أننا محاربين من بني وافد وفروخهم والمتنفذين في الإدارات الحكومية معهم لأسباب غير معروفه والنتيجه ظلم المواطن ممنهج وواضح للعيان
اين العداله؟الطبيبة الاجنبية مرتاحة وماخذه حقوقها وتسرح وتمرح-والطبيبات السعوديات يعانون من الظلم والتعسف والحقد والاهانة والتحطيم والنظرة الدونية-حسبي الله
سبحان اللهالدولة حفظها الله تشجع السعوديين وخاصةً الموهوبين والمنتجين ولكن المشكلة من بعض اﻹدارات تفشل هذه السياسه الحكيمة بسوء إدارتها وتحيزهالﻷجانب والواسطات
لله عظيم الحمد والثناءالله المستعان
عدد التعليقات:5328
المنتصر باللهدام البلد يتحكم فيها وافد في التجارة والصناعة والاستثمار والتعليم والصحه النتيجه هو طرد إبن البلد لعمل سكيورتي فقط لاغير ياقوم لك الله أيها المواطن 👺
سبحان اللهعذر من إدارة المستشفى والمديريه أقبح من ذنب فإذا تريدون التوسعه فأوجدوا البديل لمكاتب اﻷطباء فبطريقتكم هذه أثبتوا أنكم تحاربون المجتهد والمنتج
ابوعلي 990تم تكريمها اعطوها غرفه خاصه هذا هو نظام المستشفيات لكن شكل مدير المستشفى معادى للسعوديين وغير جدير بالاداره
عدد التعليقات:5328
المنتصر باللهالأطباء من جنسيه عربيه وشهاداتهم مزوره وفاشلين هم من وراء هذا والمصيبه أن لهم واسطات عند المتنفذين في الإدارات الحكومية والنتيجه ظلم المواطن ممنهج 👺
[email protected]اذا تسلطوا تسلطو،،، هذا مايميزنا عن الدول المتقدمه ، وتقولون ليه مافيه ابداع ،للاسف بيئتنا طارده للكوادر ، مضيعين وقتنا في تفاهات اداريه ، لا وتلقون مدير المستشفى فني اشعه
الزمنالمشكله في التكريم الذي اثبت ان الدكتوره الاستشاريه تسير بالطريق الصحيح ولا يصدقه عقل انها تهدم مكانتها بسهوله ومن حقها ان تستقل بمكتبها وعملها
عدد التعليقات:5328
المنتصر باللهالسعودي محارب من الوافد والمشكله أن المتنفذين مع الوافد وضد إبن البلد في كل شيء لك الله أيها المواطن....? ? ? ? ?
🇸🇦الوفدات مزاحمات السعوديات ف الطب والتعليم والوظايف.والسعوديين واقفين ضد السعوديات ويحاربون السعوديات ويفضلون الاجنبيات ع السعوديات..السعوديات مظلومات
أ د صالح بن سبعانلا احد يكره النجاح " حتى الفاشلين " ولكن هناك من يكره الناجحين !!
عيصوكطبيبه مميزه يفترض ان يكون التعامل معها بشكل افضل يجب ان نتخلص من الروتين العقيم اللي خلف البلد
صورة نمطية سائدة لاعداء النجاحوالله لن نتقدم وهذا وضع المتميزين شوفوا كيف هاجوا وماجوا على السعوديه لانها متميزة ولا غرابة اذا كان المعين بواسطة يقود الإدارة كما العرف السائد
💎⭐️عهود⭐️💎مادامت قد ركنت إلى الله تعالى فلا خوف عليها . نعم المولى ونعم النصير ..
عدد التعليقات:56
Xx5halidxXنظام المستشفيات الزمن هذا يا******
القناص2زيادة الدافعيه // احترام طبيبه ومواطنه لديها شهادات علميه يحتاج الوطن لها ويجب توطينها وليس التطفيش والتعاقد حقوقها يجب ان تعاد ويتخذ اجراء صارم
منصورالمهم نبي نعرف الحقيقة وعلى جريدتكم الموقرة لاننامن اشدالمتابعين لمثل هذي الاخبارومدى تأثيرهاعلى رؤية 2030
صبحييادكتوره شوفيلك بلد اوروبي وهاجري بس هذوليه مايعرفون كيف يعاملون العلماء والمتخصصين.
غرم اللهاصدق الدكتوره ولااصدق الاخرين للاسف الناجح والمميز محارب من الفاشلين اصحاب الحسد والقلوب السوداء في تلك المدينه منتشر الحسد في الدوائر الحكوميه
محمد 266يعني كل هؤلاء الناس على خطاء وانتي الصح .. انتي طبيبه ولا بأس ببعض التنازلات لخدمة المرضى الله يجزاكي خير .
🇸🇦( وكذلك اتهمت بعض الأطباء بالتسلط عليها، وتقديم شكاوى كيدية ضدها ) اذا كانوا الأطباء سعوديين ف تلك مصيبة .. كيف سعوديين يقفون ضد بنت بلدهم ؟؟؟
منصورالله يظهرالحق ويجب التاكدمماحصل وردالاعتبارللمظلوم
سعد الدوسريإحساسي أن الطبيبه السعوديه المحترمه،،،قد تعرضت للظلم،،،فمن غير المعقول،،،بعد تكريمها،،،وتميزها،،،تبحث عن المشاكل،،،كلام بعيد عن المنطق،الله ينصرها...
عدد التعليقات:56
Xx5halidxXالدكتوره محترمه وما اعطت وجهه ****الانس اللي هم اشباه الرجال مدير المستشفى وعلى من شاكلته يا تا*******
ليهمهما السبب الادارة هي المسئولة الاولى عن توفير البيئة الادارية السليمة لعمل الموظف وهذا خرق وتعدي ع الحقوق ووجود مشاكل العمل دليل فشل المدير وحاشيته
هذلولتصدقني انهم كذابين كارهينها لانه ناجحه ومو معطيتهم وجه اعدا النجاح خربو البلد
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الكنقمشكله في بلدنا يحارب الناجح والمتميز ويضيق عليه حتى يتنازل عن حقه او يستقيل وفي البلدان الاخرى يقام لهم التكريم الاحتفالات ويجدون كل الراعيه والتقدير
بمبيلعلمكم واحد من الجماعه كذا يقول كلهم هنود وجاوا وتكارنه حتا الطب لحقوتنا والله وقطعتو أرزاقنا
زيزوأي شخص ناجح محارب ... ولا أظن أنها لجأت لمثل هذه الأساليب إلا بسبب ما تراه من ضغوط وتعامل سيئ من إدارتها.
قلترعب الوافدة من الاطباء لزحف السعوديين والسعوديات لاحلال مكانهم كم حصل لتهديد المعلمات وذكر سائقي شركات التوصيل لاقوة للمواطن بدون تدخل الحكومه له
تيمور لنكلجئت الى الله الناصر القوي
شخصيه مستهدفهيحاربوننا في وطننا قاتلهم الله هالشرذمه من الجاليات طغو في البلاد واكثرو فيها الفساد