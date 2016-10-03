الإحساء:أم تنحر ابنتها وتلقي بجثتها جوار إحدى المدارس

صحيفة المرصد: أقدمت أم صباح اليوم الاثنين على نحر طفلتها في حي محاسن بمدينة المبرز التابعة لمحافظة الأحساء.

ووفقاً لصحيفة “الرياض” أوضح العقيد زياد الرقيطي الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين عن تلقي شرطة محافظة الأحساء بلاغاً من أحد المواطنين عن تعرض طفلة تبلغ من العمر ٦ سنوات للنحر تم العثور عليها بأرض فضاء بالقرب من منزلها بحي محاسن.

وعلى الفور باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، حيث تبين إقدام والدة الطفلة وهي مواطنه ثلاثينية على نحرها بخارج المنزل، تم القبض عليها والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة ونقل جثمان الطفلة إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام.