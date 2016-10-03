  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الإحساء:أم تنحر ابنتها وتلقي بجثتها جوار إحدى المدارس

3 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص
الإحساء:أم تنحر ابنتها وتلقي بجثتها جوار إحدى المدارس
  • 873
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أقدمت أم صباح اليوم الاثنين على نحر طفلتها في حي محاسن بمدينة المبرز التابعة لمحافظة الأحساء.

ووفقاً لصحيفة “الرياض” أوضح العقيد زياد الرقيطي الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين عن تلقي شرطة محافظة الأحساء بلاغاً من أحد المواطنين عن تعرض طفلة تبلغ من العمر ٦ سنوات للنحر تم العثور عليها بأرض فضاء بالقرب من منزلها بحي محاسن.

وعلى الفور  باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، حيث تبين إقدام والدة الطفلة وهي مواطنه ثلاثينية على نحرها بخارج المنزل، تم القبض عليها والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة ونقل جثمان الطفلة إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام.



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    عابر سبيل

    نحن في زمن ماتت فيه الرحمة والإنسانية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    88

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    عدي 88

    ﻻحول وﻻقوة اﻻبالله العلي العظيم الشعب السعودي مصاب بالضغط والسكر علشان كذا يفقدون اعصابهم بسرعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    فراج

    مافي ام صاحيه ولا اب صاحي يقتل ابناءه الا اذا كان يعاني من امراض نفسيه او سحر او مدمن مخدرات نسأل الله العافيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    يمكن الأجانب السبب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    88

    يا تعليق 1 الردود ستكون طبيعيه لان الحادث صار فى محاسن و الكل يعرف من يسكن فى محاسن ********
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    مواطن محب

    القلوب القاسية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    ابو صبا

    والله شي يبكي حرام صغيره الله يرحمها ذحين يقولوا الام معاها نفسيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص

    لا حول.ولآ قوة. الأ بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    السم

    يارب وش صار في هالدنيا وش الي تغير شاربين شي اكلين شي وش صار بهاالعالم كل يوم حنا في مصيبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    88

    في حي محاسن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    الدوشان

    شف الردود الان عشان الاحساء فيها *****.. عقول فارغه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم