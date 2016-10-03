الإحساء:أم تنحر ابنتها وتلقي بجثتها جوار إحدى المدارس

صحيفة المرصد: أقدمت أم صباح اليوم الاثنين على نحر طفلتها في حي محاسن بمدينة المبرز التابعة لمحافظة الأحساء.
ووفقاً لصحيفة “الرياض” أوضح العقيد زياد الرقيطي الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين عن تلقي شرطة محافظة الأحساء بلاغاً من أحد المواطنين عن تعرض طفلة تبلغ من العمر ٦ سنوات للنحر تم العثور عليها بأرض فضاء بالقرب من منزلها بحي محاسن.
وعلى الفور باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، حيث تبين إقدام والدة الطفلة وهي مواطنه ثلاثينية على نحرها بخارج المنزل، تم القبض عليها والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة ونقل جثمان الطفلة إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام.
تعليقات ( 13 )
عابر سبيلنحن في زمن ماتت فيه الرحمة والإنسانية
88مخالف للنشر
عدي 88ﻻحول وﻻقوة اﻻبالله العلي العظيم الشعب السعودي مصاب بالضغط والسكر علشان كذا يفقدون اعصابهم بسرعة
فراجمافي ام صاحيه ولا اب صاحي يقتل ابناءه الا اذا كان يعاني من امراض نفسيه او سحر او مدمن مخدرات نسأل الله العافيه
88يا تعليق 1 الردود ستكون طبيعيه لان الحادث صار فى محاسن و الكل يعرف من يسكن فى محاسن ********
مواطن محبالقلوب القاسية
ابو صباوالله شي يبكي حرام صغيره الله يرحمها ذحين يقولوا الام معاها نفسيه
السميارب وش صار في هالدنيا وش الي تغير شاربين شي اكلين شي وش صار بهاالعالم كل يوم حنا في مصيبه
88في حي محاسن
الدوشانشف الردود الان عشان الاحساء فيها *****.. عقول فارغه