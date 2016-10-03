رئيس CIA السابق: السعودية يمكنها الانتقام بعد “جاستا”

صحيفة المرصد :قال مايكل هايدن، رئيس وكالة الاستخبارات الامريكية السباق، إن قانون “جاستا” الذي يخول ذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001 من مقاضاة المملكة العربية السعودية ودورها المزعوم في هذه الأحداث يعتبر خرقا لسيادة الدول.

وتابع هايدن في حيث قال: “المملكة العربية السعودية بإمكانها الرد بل وبإمكانها الانتقام، ولكن لا اعتقد أنهم سيقومون بذلك، نحن لدينا علاقات معهم، ومن وجهة نظري اعتقد أن الكثير من الخطوات التي يدعو لها بعض الأشخاص ضد السعودية ستكون مؤذية على أمريكا تماما كما ستكون مؤذية للمملكة.”

وأضاف المسؤول الأمريكي السابق: “عندما نقوم بخرق الحصانة السيادية، فإن أكثر الدول على وجه الكرة الأرضية التي يمكن أن تخسر جراء ذلك هو الولايات المتحدة الأمريكية .” وفقاً لموقع CNN .

ولفت هايدن إلى أن “العديد من الأشخاص تابعوا الصفحات الـ28 السرية في تقرير هجمات الـ11 من سبتمبر وتوصلوا في النهاية إلى أنه وببساطة لا توجد أي قضية لها صلة بين الحكومة السعودية أو مسؤولين بالمملكة وبين الهجمات بأي شكل من الأشكال.”