رئيس CIA السابق: السعودية يمكنها الانتقام بعد “جاستا”

صحيفة المرصد :قال مايكل هايدن، رئيس وكالة الاستخبارات الامريكية السباق، إن قانون “جاستا” الذي يخول ذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001 من مقاضاة المملكة العربية السعودية ودورها المزعوم في هذه الأحداث يعتبر خرقا لسيادة الدول.
وتابع هايدن في حيث قال: “المملكة العربية السعودية بإمكانها الرد بل وبإمكانها الانتقام، ولكن لا اعتقد أنهم سيقومون بذلك، نحن لدينا علاقات معهم، ومن وجهة نظري اعتقد أن الكثير من الخطوات التي يدعو لها بعض الأشخاص ضد السعودية ستكون مؤذية على أمريكا تماما كما ستكون مؤذية للمملكة.”
وأضاف المسؤول الأمريكي السابق: “عندما نقوم بخرق الحصانة السيادية، فإن أكثر الدول على وجه الكرة الأرضية التي يمكن أن تخسر جراء ذلك هو الولايات المتحدة الأمريكية .” وفقاً لموقع CNN .
ولفت هايدن إلى أن “العديد من الأشخاص تابعوا الصفحات الـ28 السرية في تقرير هجمات الـ11 من سبتمبر وتوصلوا في النهاية إلى أنه وببساطة لا توجد أي قضية لها صلة بين الحكومة السعودية أو مسؤولين بالمملكة وبين الهجمات بأي شكل من الأشكال.”
تعليقات ( 17 )
لله عظيم الحمد والثناءفوضى جاستا!! طعنه في ظهر سيادة الدول
wadلاتهتم ماحنا رادين عليكم ولو كسبتو قضيه راح ندفع.رؤية 30 طرحت من اجلكم انتم العم سام .بس كان قلتو نبي فلوس محنا رادينكم.ماردينا اللي اردى منكم ..
بدرهاريامريكا خططت لهذا اليوم بعد ان صنعت متغيرات وظروف تجعل منها شرطي العالم ومن ثم لايمكن النظر في وجه امريكا فضلا عن معاقبتها كفاية هياط يكفي حرب الحوثي!
يجب ان نتحرك وبسرعة وبسياسة وحنكةصحيح ان طريقة هذا القانون غير قانونية . لكن يجب ان لا نستعجل ونتصرف بعشوائية . وللعلم أمريكا مع تنصيب الرئيس الجديد ستنسحب نهائيا من الشرق الأوسط
.لن .جادلهم بالتي هى احسن .. مهما يكن لنا مصالح معهم ويكفي وففتهم في حرب الخليج حتى وان كان من اجل مصالحها ولكن لا ينبغى ان نخسرهم مهما يكن وبلاش استعداء
ولد بلاديلا يكون كلامه تخدير ف الواجب التحرك في كل الاتجاهات قبل ما تقع الفأس في الرأس لان لهم فتره وهم يحاولون يلاقون ثغره لاضعاف وطننا ماديا وعسكريا
دعباديدون بلاد الحرمين اسود جايعة وستكون جثث ... الر؟؟افض شاهد علي ذلك كل واحد مجهز نفسه من الان واشارة من يد سلمان والله مانوقف الا في قم
انا لا اعلم لماذا في هذا الوقتلماذا سكتت أمريكا 15 سنه وبعدها في خلال أسبوع اقرت هذا القانون . انا لادري قد يكون السياسة الخارجية غابة مع وفات سعود الفيصل .
الناقدوشهد شاهد من أهلها !!
عدد التعليقات:1919
توووووونسيةلا اضن يقومون بذلك هه يعني الراجل واثق أن العرب لا يمكن محاربتهم لو سياسيا ستقوم بذلك أقلها رد اعتبار كدولة ذات سيادة ومن حقها الرد بكل الطرق الممكنة
علي1من هو الذي يستطيع محاكمة امريكا ..امريكا فوق القانون
واحد من الناساقول اللهم زلزل الارض من تحت اقدامكم واقلب عاليها سافلها وارنا عجايب قدرتة فيكم ياكريم عاجلاً يارب والحق بهم ايران امين
الشنفرهاحنا عارفين ان السعوديه بريئه من هذه التهمه الباطله وكنا عارفين قبلها ان مافي العراق اسلحه كيماويه وركبتوا روسكم ودخلتوا العراق ودمتروه ولكن معنا الله
زائر70خبر عاجل وشنطن توقف المحادثات مع روسيا بشان الملف السوري واتوقع ان فيه حرب بين امريكا ورسيا بشان الغنائم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وفكك امريكا محورال
عدد التعليقات:1760
عاشق الجورريفهم التنك عندك ،، سوف نرد الصاع صاعان ...