مصادر دبلوماسية تكشف أهداف لقاء عمان الذي سيجمع عدد من قادة دول الخليج

صحيفة المرصد – متابعات: قالت مصادر دبلوماسية خليجية، إن اللقاء المتوقع انعقاده في “صحار” بسلطنة عمان، بمشاركة قادة ومسؤولون كبار من دول الخليج، يهدف بالدرجة الأولى إلى ردم هوة الخلاف بين دول الخليج من جهة وسلطنة عمان من جهة أخرى، بهدف التوافق على رؤية موحدة للقضايا الساخنة في المنطقة وعلى رأسها الملف اليمني، الذي يبدو فيه الموقف العماني أقرب إلى المتمردين الحوثيين وفقاً لصحيفة “العرب” الدولية.

واعتبرت المصادر أن لقاء صحار الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي وإن أكدته العديد من المصادر السياسية العمانية، هو بمثابة لقاء مكاشفة ومصالحة بين الدول الخليجية الست، بحسب “العرب” الدولية.

ونفت أوساط خليجية، أن يكون ضمن أجندة اللقاء عقد أي جلسة علنية أو سرية مع ممثلين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أو للحوثيين، لافتة إلى أن التسريبات التي تتحدث عن قمة خليجية في مسقط لوقف إطلاق النار في اليمن لا مصداقية لها.