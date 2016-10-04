مصادر دبلوماسية تكشف أهداف لقاء عمان الذي سيجمع عدد من قادة دول الخليج

صحيفة المرصد – متابعات: قالت مصادر دبلوماسية خليجية، إن اللقاء المتوقع انعقاده في “صحار” بسلطنة عمان، بمشاركة قادة ومسؤولون كبار من دول الخليج، يهدف بالدرجة الأولى إلى ردم هوة الخلاف بين دول الخليج من جهة وسلطنة عمان من جهة أخرى، بهدف التوافق على رؤية موحدة للقضايا الساخنة في المنطقة وعلى رأسها الملف اليمني، الذي يبدو فيه الموقف العماني أقرب إلى المتمردين الحوثيين وفقاً لصحيفة “العرب” الدولية.
واعتبرت المصادر أن لقاء صحار الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي وإن أكدته العديد من المصادر السياسية العمانية، هو بمثابة لقاء مكاشفة ومصالحة بين الدول الخليجية الست، بحسب “العرب” الدولية.
ونفت أوساط خليجية، أن يكون ضمن أجندة اللقاء عقد أي جلسة علنية أو سرية مع ممثلين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أو للحوثيين، لافتة إلى أن التسريبات التي تتحدث عن قمة خليجية في مسقط لوقف إطلاق النار في اليمن لا مصداقية لها.
تعليقات ( 13 )
عبدالعزيز//نسال الله ان يؤلف بين قلوبهم
.لن .نسال الله رد كل كيد عدو في نحره ..نعم الحرب نهى عنها الرسول وعن تمنيها لكن للاسف البعض لا نريد ان نقول الا انه يهايط ويزبد ويرعد وحنا وحنا اوهام سفهاء
مخالف للنشر 1مخالف
ريانمافيه شي بهالزمن مضمون... أقنعني بـ هالوقت .. وأقنِعته !............... ٰ يخونك اللي مستحيل يخون.... ويحبك اللي ...... ما توقّعته !
ابن الباديهغريبه من عمان وش السالفه ليكون قانون جاستا صحاهم من نومهم العميق
وطفهمخالف
وحنا مالنا ؟خلوهم يحلون مشكلتهم بأنفسهم .... واللي في المدرج يتفرج
مصدر موثوققلناها من زمان ... الصلح طيب .... الإجتماع بطلب من دول التحالف لإنهاء الحرب ... مافيه حل غير كذا وإلا سيستمر الإستنزاف .. والأوضاع ماتتحمل إطالة الحرب
حفتر وفلترإجتماع لوقف الحرب اليمنيه . فبلدان التحالف لم تعد قادره على المزيد من الخسائر .. والشعره التي قصمت ظهر البعير ضرب البارجه الإماراتيه وذهاب الكثير منهم
خبير استرنتيجيالهدف هو الإتفاق على إنهاء حرب اليمن ووقف القتال وتشكيل حكومة إئتلافيه من كافة القوى اليمنيه وبعد 40 يوماً تجرى إنتخابات رئاسيه
لله عظيم الحمد والثناءالارهاب الحوثي العفاشي ضد الشعب اليمني زائل لا محاله