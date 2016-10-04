صحيفة المرصد: قامت شرطة ينبع بإيقاف أربعينيا نبش أحد القبور بمقبرة الشاطئ وأخرج رفاتا مدعيا أنه مسحور ويوجد السحر بالجثة ,بعد تلقيها بلاغا من البلدية بتردد شخص على مقبرة الشاطئ بالمحافظة، وعبثه بأحد القبور.
وقال الغنام بحسب موقع سبق ,أنه تم الإدلاء بأوصافه وبناء عليه تم القبض على المذكور حيث تبين أنه سعودي بالعقد الرابع من العمر ويعاني من اضطرابات نفسية ووجد بحوزته بعض من “رفات” أحد القبور.وأردف: تم تسليم “الرفات” إلى المختصين بالبلدية لاتخاذ اللازم حيالها كما تم إيقاف المذكور وإحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء لإكمال التحقيقات معه.كما أكد الناطق الإعلامي أنه ما نشر بإحدى الصحف غير صحيح من أخذه جثة للفتاة كاملة ولم يكن يبحث عن جثة والدته، مؤكدا أن المذكور يعاني من أمراض نفسية وإنما أخذ “رفات” أحد القبور مشددا على تحري الدقة والمصداقية في النشر وأخذ المعلومة الصحيحة من الجهات الرسمية.
ينبع:أربعيني ينبش قبرا ويأخذ «عظام ميت» ..والسبب!
صحيفة المرصد: قامت شرطة ينبع بإيقاف أربعينيا نبش أحد القبور بمقبرة الشاطئ وأخرج رفاتا مدعيا أنه مسحور ويوجد السحر بالجثة ,بعد تلقيها بلاغا من البلدية بتردد شخص على مقبرة الشاطئ بالمحافظة، وعبثه بأحد القبور.
تعليقات ( 7 )
عدد التعليقات:64
Xx5halidxXمخالف للنشر
سعودالله يشفيه ويشفي مرضى المسلمين
منصورتعليق 2ومن قال انهم نعمة ***ومن قال ان ****بالله نعمةقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافااوكاهنافصدقه فقدكفربماانزل على محمد
منصورلاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اسلاك الزمن تشابكت وربنايخلصها
عدد التعليقات:5340
المنتصر باللهتم طرد الموظفين في مجمع طباعة القرآن الكريم في المدينه المنوره وبكره راح يحفرون القبور يبحثون عن من سحرهم إلى الله المشتكى.......................?
االسحره نعمه من الله تعالى للبشريه ولهم ايجابيات في فك السحر عن المسحور ومعرفه مكان السحر ومن الشخص الذي سحرك لولاهم لبطش الملعونون في البشريه
تذكيرركعتي الضحى