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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

4 أكتوبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
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1

الجزيرة-عبد الله المرزوق

2

الجزيرة-مفرح الزيادي

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-سعود الماضي

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-محمود الهمزاني

7

الجزيرة-رشيد السليم

8

الجزيرة-منال محمد

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الرياض-كاريكاتير

10

الوطن-هنداوي

11

الوطن-خالد



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 34
    4 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    القناص2

    ياخوك انا ارمي هدف والطلقه ماصابته// مدري سرابه ضحى والعين ماشافته//
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  2. 33
    4 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    88

    أجمل أقوال علي بن أبي طالب صبرك على المُصيبة يُخفّف الرّزية ويجزل المثوبة
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  3. 32
    4 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    -

    ليه للنااااس توصّف من تحبّه ... مالها للنشر ******داعي
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  4. 31
    4 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    شايف العجائب

    اخوي تعليق 29 ,, يقولون اعذب الشعر اكذبه ،، ثم ان بعض الجمال يعطى ،، مثل وصل الشعر(مع انه حرام) ،، ولذلك يروى ان امراة ايوب باعت خصله من شعرها للمعيشه
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  5. 30
    4 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    شايف العجائب

    شعرنا يعجبك يابنت الشمال ،، ياخواطر شعرنا يداوي القلوب ....(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 29
    4 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    -

    اخوي شايف الخالق هو من اعطاه هذا الجمال والكمال فكيف لهذا المقصود ان يوزع جماله على بنات جنسه مجرد سؤال ولك الاختيار في الاجابه او الرفض مع احترامي لك
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  7. 28
    4 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    مجرشي

    **** وفوق الراس حيلت صاحبي مقدر ياتي مثل ابو نواس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 27
    4 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    -

    الناس تشكّي مشاكلها على الناس ... والناس ماحلّت مشاكل بعضها .... منقول . ... الشكوى لله يالشقردي ...........
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 26
    4 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    شايف العجائب

    ليتك توزع شيء من هذا الجمال ،، اول زكاة المال والثاني أجر ،، ربي حباك الزين في كل المجال ،، واصبح جمالك غير عن كل البشر ... ........(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 25
    4 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص

    حسيبك الله....

    يااخي اذا كان عندك فكر حاول تكون// راقي بهرجك وخصمك تحترم نظرته *** ترى العرب ينظرون اسلوبك ويحكمون // والجاهل .. اسلوبه يخرّب على فكرته ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  11. 24
    4 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:189

    خواطر...

    ياحليل شعراء المرصد والله شعرهم جميل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  12. 23
    4 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص

    شايف العجائب

    الحر يكفخ لو سبوقه مشاريك ،، والبوم يرتع بالمذله هواوي .....(شايف)
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  13. 22
    4 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    شايف العجائب

    صورتك في داخلي كنور الشمس ،، تشع الدفء والضوء فيه ،، ولكن اخرقت وجداني .....(شايف)
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  14. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    القناص2

    مبغي السر مابينى وبينه يذاع// يضرب الوصف دائم في غلاه وغلاي//
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  15. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:189

    خواطر...

    ياهلا ب أخوي الحفراوي جد تحرجني بكلمة"أبله"كلنا نتعلم من بعض☺..وعليكم السلام ي حقااااني..6//الله الله لبى طاري رفحاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    88

    أجمل أقوال علي بن أبي طالب • أكرم ضيفك وإن كان حقيراً، وقُم على مجلسك لأبيك ومعلمك وإن كنت أميراً.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    القناص2

    كل سلعه لها في السوق سعر وزبوني// مير عودت دون السوق مدري علامي//
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  18. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    حقاااني...

    أهديكم كل ورود الصباح عسى ان يستمدوا منكم العطر والجمال.
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  19. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    حقاااني...

    تمـيز بما شئـت لكن لا تتكبر أبدا اكتب ما شئت لكن لا تستفز أحدا انتقد كما شئت لكن لا تطعن أحدا روعة الإنسان ليست بما يملك بل بما يمنح
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  20. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    حقاااني...

    بالابتسامة نتجاوز الحزن وبالصبر نتجاوز الهموم وبالصمت نتجاوز الحماقات وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهيه
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  21. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    حقاااني...

    قآل احد الحكمآء لإبنه يابني إن علاقتنا مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي. وتزداد انسجاما بالتراضي لكنها تمرض بالتدقيق وتموت وتنتهي بالتحقيق
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  22. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    KAS

    الحمد لله أن الهيبه رجعت للمعلمين والمعلمات
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  23. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    حقاااني...

    السلاااام عليكم ورحمة الله وبركاته ...صباااح الانوووار الاخوااات ليااااان ..خواااطر وصباااح الخير على الجميع
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  24. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    ؟؟؟

    مخالف للنشر
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  25. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    القناص2

    انت النعيم لقلبي والعذاب له// فما أمرك في قلبي وأحلاك //
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  26. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    -

    5- عليك ان تقولٍ بعض البشر فمن البشر ناسي وناسك .. لا للتعميم .
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  27. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص

    شايف العجائب

    اذكر الله يااخ داعس ،، شكلك بتهجج الناس الناعمين هنا 😂
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  28. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ايش الحمار اللي رابض الأخونجي
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  29. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    -

    ولياتعديّت رفحا قيمة الساعة ................................................ بالمفرق اللي على يمناك نزلنّي ..............منقول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    ليآآآآآآآن ♡

    ‏الصدف الماليه هي اللي تغيّر حياتك للأحسن ، أما صدف البشر ما وراها إلا الغثى😩😩😥 .
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  31. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص

    -

    صباح النور والسرور وحياك الله وبياك ... ي ابلة خواطر ... الحفراوي
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  32. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص
    عدد التعليقات:189

    خواطر...

    ‏يارب اجبر بخواطرنا، اسعد قلوبنا، ‏تول أمورنا، طمئن أرواحنا، ‏ارزقنا الرضى والاستسلام لكل قضاء وقدر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص
    عدد التعليقات:189

    خواطر...

    صباااح الخير للجميع ....
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  34. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    ليآآآآآآآن ♡

    صبآآآآح الخيررررر ♡♡🌷🌷🌷
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