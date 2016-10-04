شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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تعليقات ( 34 )
القناص2ياخوك انا ارمي هدف والطلقه ماصابته// مدري سرابه ضحى والعين ماشافته//
88أجمل أقوال علي بن أبي طالب صبرك على المُصيبة يُخفّف الرّزية ويجزل المثوبة
-ليه للنااااس توصّف من تحبّه ... مالها للنشر ******داعي
شايف العجائباخوي تعليق 29 ,, يقولون اعذب الشعر اكذبه ،، ثم ان بعض الجمال يعطى ،، مثل وصل الشعر(مع انه حرام) ،، ولذلك يروى ان امراة ايوب باعت خصله من شعرها للمعيشه
شايف العجائبشعرنا يعجبك يابنت الشمال ،، ياخواطر شعرنا يداوي القلوب ....(شايف)
-اخوي شايف الخالق هو من اعطاه هذا الجمال والكمال فكيف لهذا المقصود ان يوزع جماله على بنات جنسه مجرد سؤال ولك الاختيار في الاجابه او الرفض مع احترامي لك
مجرشي**** وفوق الراس حيلت صاحبي مقدر ياتي مثل ابو نواس
-الناس تشكّي مشاكلها على الناس ... والناس ماحلّت مشاكل بعضها .... منقول . ... الشكوى لله يالشقردي ...........
شايف العجائبليتك توزع شيء من هذا الجمال ،، اول زكاة المال والثاني أجر ،، ربي حباك الزين في كل المجال ،، واصبح جمالك غير عن كل البشر ... ........(شايف)
حسيبك الله....يااخي اذا كان عندك فكر حاول تكون// راقي بهرجك وخصمك تحترم نظرته *** ترى العرب ينظرون اسلوبك ويحكمون // والجاهل .. اسلوبه يخرّب على فكرته ***
عدد التعليقات:189
خواطر...ياحليل شعراء المرصد والله شعرهم جميل
شايف العجائبالحر يكفخ لو سبوقه مشاريك ،، والبوم يرتع بالمذله هواوي .....(شايف)
شايف العجائبصورتك في داخلي كنور الشمس ،، تشع الدفء والضوء فيه ،، ولكن اخرقت وجداني .....(شايف)
القناص2مبغي السر مابينى وبينه يذاع// يضرب الوصف دائم في غلاه وغلاي//
عدد التعليقات:189
خواطر...ياهلا ب أخوي الحفراوي جد تحرجني بكلمة"أبله"كلنا نتعلم من بعض☺..وعليكم السلام ي حقااااني..6//الله الله لبى طاري رفحاء
88أجمل أقوال علي بن أبي طالب • أكرم ضيفك وإن كان حقيراً، وقُم على مجلسك لأبيك ومعلمك وإن كنت أميراً.
القناص2كل سلعه لها في السوق سعر وزبوني// مير عودت دون السوق مدري علامي//
حقاااني...أهديكم كل ورود الصباح عسى ان يستمدوا منكم العطر والجمال.
حقاااني...تمـيز بما شئـت لكن لا تتكبر أبدا اكتب ما شئت لكن لا تستفز أحدا انتقد كما شئت لكن لا تطعن أحدا روعة الإنسان ليست بما يملك بل بما يمنح
حقاااني...بالابتسامة نتجاوز الحزن وبالصبر نتجاوز الهموم وبالصمت نتجاوز الحماقات وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهيه
حقاااني...قآل احد الحكمآء لإبنه يابني إن علاقتنا مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي. وتزداد انسجاما بالتراضي لكنها تمرض بالتدقيق وتموت وتنتهي بالتحقيق
KASالحمد لله أن الهيبه رجعت للمعلمين والمعلمات
حقاااني...السلاااام عليكم ورحمة الله وبركاته ...صباااح الانوووار الاخوااات ليااااان ..خواااطر وصباااح الخير على الجميع
؟؟؟مخالف للنشر
القناص2انت النعيم لقلبي والعذاب له// فما أمرك في قلبي وأحلاك //
-5- عليك ان تقولٍ بعض البشر فمن البشر ناسي وناسك .. لا للتعميم .
شايف العجائباذكر الله يااخ داعس ،، شكلك بتهجج الناس الناعمين هنا 😂
داعس رقبة الزيدي الحوثيايش الحمار اللي رابض الأخونجي
-ولياتعديّت رفحا قيمة الساعة ................................................ بالمفرق اللي على يمناك نزلنّي ..............منقول
ليآآآآآآآن ♡الصدف الماليه هي اللي تغيّر حياتك للأحسن ، أما صدف البشر ما وراها إلا الغثى😩😩😥 .
-صباح النور والسرور وحياك الله وبياك ... ي ابلة خواطر ... الحفراوي
عدد التعليقات:189
خواطر...يارب اجبر بخواطرنا، اسعد قلوبنا، تول أمورنا، طمئن أرواحنا، ارزقنا الرضى والاستسلام لكل قضاء وقدر
عدد التعليقات:189
خواطر...صباااح الخير للجميع ....
ليآآآآآآآن ♡صبآآآآح الخيررررر ♡♡🌷🌷🌷