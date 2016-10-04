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“قاتلة طفلة الأحساء” تعترف بتفاصيل جديدة و لم يظهر عليها الندم !

4 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص
“قاتلة طفلة الأحساء” تعترف بتفاصيل جديدة و لم يظهر عليها الندم !
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صحيفة المرصد:أعترفت زوجة والد “طفلة الأحساء” بقتل ابنت زوجها “ريم الرشيدي”، بعد تحويلها لهيئة التحقيق والادعاء العام بالأحساء، أمس الاثنين؛ حيث أوضحت أنها استأذنت للطفلة من مدرستها الابتدائية بالمبرز، وذهبت بها لأرض فضاء قريبة من منزلها، وقامت بنحرها بواسطة سكين.

ووفقاً لموقع سبق”قالت المصادر: “إنه تم إعادة الزوجة للسجن لحين إكمال الإجراءات النظامية اللازمة ومنها تمثيل الجريمة، ومن ثم إحالة كافة أوراقها للمحكمة الشرعية”؛ مضيفة أن الزوجة لم يظهر عليها أي أثار حزن أو ندم على ما قامت به من جريمة نكراء بذبحها طفلة زوجها بدم بارد وبلباسها المدرسي الوردي.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    سعودة القطاع الخاص

    تحكم حكم الغيلة يعني ما ينفع تنازل ولا طلبة
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  2. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    AMS.f

    من الراد اتعدد. فعلية وضع كل زوجة في منزل مستقل . وعلية ان يعدل بينجميع ازوجات احبها ام لم يحبها.هذا هو الشرع .
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  3. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 12:01 م

    قلت

    ليس المشكله بتعدد الزوجات او حشرهم في بيت واحد يما اربع زوجات في بيت واحد وتقول كنهن اخوات نحر البنت في عداوة اوثار والتحقيق يبين
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  4. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    قلت

    المهم مذكرتوة وهوا الدافع الحقيقي معلينا اظهرت ندم الم تظهرة هذا نحر لامجال للندم تبونها تنحرها وتقول (ايام سوري)
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  5. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    اشراق

    يحرام طفله بريءه انغدرت ايش كان شعورها وهي تشوف قريبتها الي تستامنها ع نفسها تتحول شيطان وحش اي رعب عاشته الطفله.يحب محاسبه المدرسه ليه تسلم الطفله له
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  6. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    88

    أجمل أقوال علي بن أبي طالب • فقد البصر أهون من فقد البصيرة.
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  7. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ت 2 الاخ راشد كفيت و فيت لاتعليق بعدك شكرآ لك
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  8. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص
    عدد التعليقات:189

    خواطر...

    لاحول ولا قوة الا بالله
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  9. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    همسات

    يارجل لم يأتي بها قسرا طلبها للزواج ووافقت وهي تعلم انه معدد ولديه زوجات واطفال ولا مبرر للجريمة بل هي النفس الأماره بالسوء الحمد لله الذي عافانا مما
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  10. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    همسات

    حسبي الله ونعم الوكيل الله يجبر والدينها ويرحم ضعفهم ،، البنت نريضة سكر الله يعوضها بجنات النعيم
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  11. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    راشد

    نهاية تعدد الزوجات ، الزوج متزوج 3 وحاشرهم في بيت واحد ، مما ولد بينهم الضغينة والبغضاء والشحناء والغيرة والتوتر ، وكانت الطفله هي الضحية .
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  12. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    اخو صيته

    انا في وجه الله
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