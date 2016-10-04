“قاتلة طفلة الأحساء” تعترف بتفاصيل جديدة و لم يظهر عليها الندم !

صحيفة المرصد:أعترفت زوجة والد “طفلة الأحساء” بقتل ابنت زوجها “ريم الرشيدي”، بعد تحويلها لهيئة التحقيق والادعاء العام بالأحساء، أمس الاثنين؛ حيث أوضحت أنها استأذنت للطفلة من مدرستها الابتدائية بالمبرز، وذهبت بها لأرض فضاء قريبة من منزلها، وقامت بنحرها بواسطة سكين.

ووفقاً لموقع سبق”قالت المصادر: “إنه تم إعادة الزوجة للسجن لحين إكمال الإجراءات النظامية اللازمة ومنها تمثيل الجريمة، ومن ثم إحالة كافة أوراقها للمحكمة الشرعية”؛ مضيفة أن الزوجة لم يظهر عليها أي أثار حزن أو ندم على ما قامت به من جريمة نكراء بذبحها طفلة زوجها بدم بارد وبلباسها المدرسي الوردي.