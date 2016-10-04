  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الكشف عن صورة الطفلة “ريم” التي قتلتها زوجة أبيها في الأحساء

4 أكتوبر, 2016 , 19:25 م
الكشف عن صورة الطفلة “ريم” التي قتلتها زوجة أبيها في الأحساء
  • 3٬143
  • 40
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: نشر موقع “العربية.نت” صورة للطفلة “ريم” التي ذبحتها زوجة أبيها أمس الاثنين بالأحساء، بحي محاسن.

وقامت زوجة الأب بإخراج الطفلة “ريم” من مدرستها الابتدائية بمحاسن بعد أن حضرت الحصتين الأولى والثانية، لتقوم بفعلتها في أرض فناء، وقد تم القبض على الجانية في منزلها المجاور للموقع، وما زالت جثة ريم في التشريح الجنائي، حيث لم يحدد وقت دفنها والصلاة عليها.

وأوضحت مصادر أن القاتلة هي الزوجة الثانية لأب الطفلة ريم ولديها 6 أبناء، نصفهم من الإناث، في حين أن الطفلة “ريم” من الزوجة الثالثة وتعد الكبرى من حيث الترتيب، حيث تبلغ من العمر ست سنوات.

5445666



تعليقات ( 40 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 40
    4 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    صمت الوجود

    ياليت يحكم عليها بالنحر وتعيش احساس الطفلة ويبث اعدامها على القنوات وفي مكان عام على رؤوس الملا الله يحرقها حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 39
    4 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    الفلاوي

    ياويلي حنا وش جانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 38
    4 أكتوبر, 2016 , 20:11 م
    عدد التعليقات:10509

    إنسان منصف

    اللهم ,,صبر ,,أمها,,,,وأباها,,,وكل ,,,من لاقاها,,,,فلاشك,,,من رأها,,,عن قرب,,,سيحزن,,,,أشد الحزن,,,على ,,نحرها,,من شيطانه,,,على شكل إنسانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 37
    4 أكتوبر, 2016 , 20:11 م
    عدد التعليقات:5441

    الرحااال

    لايوجد انسان بمسمى انسان ان يستطيع ان يقتل طفل..مابالكم بالنحر..اعوذ بالله..يارب لاتيلانا في اطفالنا ولا اطفال اطفالنا..يارب رجوتك رحمتك،ما اقسى البشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 36
    4 أكتوبر, 2016 , 20:09 م
    عدد التعليقات:10509

    إنسان منصف

    ياليتها ,,,تشنق,,,بميدان ,,,عام,,,,أو بملعب,,,كرة قدم,,,,,ليشاهد ,,,إعدامها ,,,كل البشر,,,فهي ,,,ليست من بني البشر,,,بل شيطان,,,على هيئة إنسان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 35
    4 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    مخاوي الشفايف

    الله لايوفقك والله اني وجعني قلبي عليها بنت حلوه وش ذنبها **** عورتي قلوب المسلمين انشهد انه مايكفي فيك الفصاص يالزباله ليتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 34
    4 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    صمت الوجود

    واللي ماهي قد العيشة مع رجال متزوج وتبغى واحد لوحدها تنثبر بلا زواج لانها بتقلب حيوان مفترس مصاصة دماء ينعمي قلبها علشان الغيرة والكذاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 33
    4 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    جنوبية..🌻🌻

    نشرتو الصورة اوجعتو قلبي حسبي الله عليها مرة ابوها كله غيرة من امها واكيد الاب مايعدل بينهم وايش استفدتي ضيعتي عيالك وحرقتي قلب امها وارعبتي اخوانها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 32
    4 أكتوبر, 2016 , 20:07 م
    عدد التعليقات:10509

    إنسان منصف

    لا شك,,,من يقتل,,,هذا ,,الملاك,,,مستحيل,,,يكون ,,,إنسان,,,أبدا أبدا أبدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 31
    4 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظك

    ياقلبي عليها الله ينتقم منها المجرمة المفروض ينفذ فيها حكم القصاص بنفس السكين التي نحرت بها الطفلة البريئة وفي نفس الوقت والمكان حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 30
    4 أكتوبر, 2016 , 20:06 م
    عدد التعليقات:194

    خواطر...

    حسبي الله ونعم الوكيل وش هالقلب اللي عنده تقتل طفله بهذي البراءه..آآه ياقلبي الله يعين قلب امه الضنى غاااالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 29
    4 أكتوبر, 2016 , 20:05 م
    عدد التعليقات:10509

    إنسان منصف

    يا قاتلة ,,,هذا الملاك,,,يا ترى,,,بعد إعدامك,,,من ,,,سيصلي عليك,,,بل من ,,سيدعو,,,لك,,,؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 28
    4 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    علي

    لا اله الا الله ملاك طااااهر ....حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 27
    4 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    صمت الوجود

    اللي يقول مشاكل التعدد وانهم في بيت واحد فيه مشاكل وغيرة لكن ما توصل الامور للنحر وطفلة بريئة ما درت عن تعددهم ولا سواد قلوبهم كيف تصير وسيلة انتقام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 26
    4 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    -

    ياليتك ذبحتيني انا من الوريد للوريد ايها المجرمه القاتله وتركتي هذه الطفله البريئة تعيش حياتها ....والله انها ابكتني حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 25
    4 أكتوبر, 2016 , 20:03 م
    عدد التعليقات:10509

    إنسان منصف

    يا حلوه,,,,مثواك,,,الجنه,,,,,أما القاتله,,,,فإلى جهنم ,,,وبئس المصير,,,
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 24
    4 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    المنضبط

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 23
    4 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    الله يرحمها تخيلواانكم مكان البنت ما تدري فجأه عمتها نومتها على الارض مثل الذبيحه والبنت خايفه والسكين في رقبتها وتنحرها البنت تحلمت فيها وانا مكانها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 22
    4 أكتوبر, 2016 , 20:01 م
    عدد التعليقات:10509

    إنسان منصف

    ماهذه الجرأه ,,,لديها,,,حتى ,,,تقتل ,,,هذا ,,الملاك,,,الطاهر,,,,كيف إستطاعة,,,تمسك السكين,,,,بل ,,,كيف ,,,تحملت,,,نظراتها ,,,الطفوليه,,!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    بقايا مشاعرا

    كيف قدرت تنحر ذالملاك اي نوع من ا لبشر هذه القاتله رحمك الله ي.صغيرتي خطفك يدالحقد والاجرام والله يصبرقلب امك والمكلوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    -

    اقسم بالله انكم اوجعتوا قلبي ليه تنشرون الصوره يارب ارحمها واجعلها طير من طيور الجنة وصبّر والديها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    تم تصفية القيادي للخوان تحيامصر

    بمقتل هذا الرجل هل تنتهي عمليات الإخوان الإرهابية بمصر؟ خبراء أمنيون: هو المدبر لحادث اغتيال النائب العام.. ومحاولة اغتيال المفتي السابق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    نوره

    ياقلبي قلبها اتخيل موقفها وهي تصارع الموت تحت حدة السكين وروحها البريئه تصارع الموت نتمنى صلب هذي القاتله المجرمه وترمى في اقرب منفى للزبايل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    الي. يقول. السبب انهم في بيت. واحد.احتمال الفله ٣ ادوار الدور الارضي مجالس رجال ونساءومطبخ و دوره مياة وصاله جلوس الاهل. اما الدورين شقق لي زوجاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    wad

    اذا بينها وبين ام البنت شيء كان ذبجتي امها وشدخل الطفله المسكينه..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    مشاعل

    قسم بالله اني بكيت بحرقه لما شفت الصوره بإي ذنب قتلت هذي الطفله البريئه ياويلك من الله يالظالمه يالقاتله نطالب بتعذيب هذي المجرمه حتى الموت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    نجدي

    ضعيفه معها ريال رايحه فيه للمدرسه ، حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    صرخة صمت

    ياقلبي انا لاحول ولاقوة الا بالله ان شاء الله من طيور الجنة الله يصبر اهلها ويجعلهم من الصابرين ويصبر امها ويرزقها بيت الحمد بالجنة ويربط على قلبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    زائره

    الحرمه إذا حقدت فحقدها يكون جهنم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    العاصي

    لعنة الله عليها داعشيه لابارك الله فيها هذي مافي قلبها رحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 19:48 م
    عدد التعليقات:242

    الديدحان

    /لاحول ولاقوة الابالله . حسبي الله ونعم الوكيل . الله لايبلانا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    واضح انها تبغى تحرق قلب أمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  33. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    ارتحتي من الدنيا يا قلبي ❤️ ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    راشد

    رحمها الله مشاكل التعدد وما ادراك ما التعدد الرجال متزوج ثلاث حريم ومسكنهم في بيت واحد اكيد بتحصل بينهم مشاحنة وغيرة وكراهية وحقد وحسد الله المستعان.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    07

    حسبنا الله ونعم الوكيل الله ينتقم من زوجة أبوك عندها اطفال ما حسن بهالملاك طفلة بآية. ذي داعشية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    صمت الوجود

    الله يجعلها تتمنى الموت ولا تلقاه وش ذا ياعالم اما انها غيرة على الافندي اعمتها تعدوا الحدود ذا الحريم من زينه ينعمي بصري وبصيرتي علشانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    شايف العجائب

    حسبي الله ونعم الوكيل ،، قمر الله يجعلها في كفالة ابينا ابراهيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    حامد

    حسبي الله على من نحرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 19:28 م
    عدد التعليقات:14216

    هيفاء @

    الله يرحمها ويصبر اهلها 💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    محمد

    الله المستعان اللهم لا تفتنا في ديننا وامننا واولادنا وحياتنا كلها اللهم ارحم امواتك من عبادك يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم