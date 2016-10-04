الكشف عن صورة الطفلة “ريم” التي قتلتها زوجة أبيها في الأحساء

صحيفة المرصد: نشر موقع “العربية.نت” صورة للطفلة “ريم” التي ذبحتها زوجة أبيها أمس الاثنين بالأحساء، بحي محاسن.
وقامت زوجة الأب بإخراج الطفلة “ريم” من مدرستها الابتدائية بمحاسن بعد أن حضرت الحصتين الأولى والثانية، لتقوم بفعلتها في أرض فناء، وقد تم القبض على الجانية في منزلها المجاور للموقع، وما زالت جثة ريم في التشريح الجنائي، حيث لم يحدد وقت دفنها والصلاة عليها.
وأوضحت مصادر أن القاتلة هي الزوجة الثانية لأب الطفلة ريم ولديها 6 أبناء، نصفهم من الإناث، في حين أن الطفلة “ريم” من الزوجة الثالثة وتعد الكبرى من حيث الترتيب، حيث تبلغ من العمر ست سنوات.
تعليقات ( 40 )
صمت الوجودياليت يحكم عليها بالنحر وتعيش احساس الطفلة ويبث اعدامها على القنوات وفي مكان عام على رؤوس الملا الله يحرقها حسبي الله ونعم الوكيل
الفلاويياويلي حنا وش جانا
عدد التعليقات:10509
إنسان منصفاللهم ,,صبر ,,أمها,,,,وأباها,,,وكل ,,,من لاقاها,,,,فلاشك,,,من رأها,,,عن قرب,,,سيحزن,,,,أشد الحزن,,,على ,,نحرها,,من شيطانه,,,على شكل إنسانه
عدد التعليقات:5441
الرحاااللايوجد انسان بمسمى انسان ان يستطيع ان يقتل طفل..مابالكم بالنحر..اعوذ بالله..يارب لاتيلانا في اطفالنا ولا اطفال اطفالنا..يارب رجوتك رحمتك،ما اقسى البشر
عدد التعليقات:10509
إنسان منصفياليتها ,,,تشنق,,,بميدان ,,,عام,,,,أو بملعب,,,كرة قدم,,,,,ليشاهد ,,,إعدامها ,,,كل البشر,,,فهي ,,,ليست من بني البشر,,,بل شيطان,,,على هيئة إنسان
مخاوي الشفايفالله لايوفقك والله اني وجعني قلبي عليها بنت حلوه وش ذنبها **** عورتي قلوب المسلمين انشهد انه مايكفي فيك الفصاص يالزباله ليتك
صمت الوجودواللي ماهي قد العيشة مع رجال متزوج وتبغى واحد لوحدها تنثبر بلا زواج لانها بتقلب حيوان مفترس مصاصة دماء ينعمي قلبها علشان الغيرة والكذاب
جنوبية..🌻🌻نشرتو الصورة اوجعتو قلبي حسبي الله عليها مرة ابوها كله غيرة من امها واكيد الاب مايعدل بينهم وايش استفدتي ضيعتي عيالك وحرقتي قلب امها وارعبتي اخوانها
عدد التعليقات:10509
إنسان منصفلا شك,,,من يقتل,,,هذا ,,الملاك,,,مستحيل,,,يكون ,,,إنسان,,,أبدا أبدا أبدا
اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظكياقلبي عليها الله ينتقم منها المجرمة المفروض ينفذ فيها حكم القصاص بنفس السكين التي نحرت بها الطفلة البريئة وفي نفس الوقت والمكان حسبي الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:194
خواطر...حسبي الله ونعم الوكيل وش هالقلب اللي عنده تقتل طفله بهذي البراءه..آآه ياقلبي الله يعين قلب امه الضنى غاااالي
عدد التعليقات:10509
إنسان منصفيا قاتلة ,,,هذا الملاك,,,يا ترى,,,بعد إعدامك,,,من ,,,سيصلي عليك,,,بل من ,,سيدعو,,,لك,,,؟؟
عليلا اله الا الله ملاك طااااهر ....حسبنا الله ونعم الوكيل
صمت الوجوداللي يقول مشاكل التعدد وانهم في بيت واحد فيه مشاكل وغيرة لكن ما توصل الامور للنحر وطفلة بريئة ما درت عن تعددهم ولا سواد قلوبهم كيف تصير وسيلة انتقام
-ياليتك ذبحتيني انا من الوريد للوريد ايها المجرمه القاتله وتركتي هذه الطفله البريئة تعيش حياتها ....والله انها ابكتني حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
عدد التعليقات:10509
إنسان منصفيا حلوه,,,,مثواك,,,الجنه,,,,,أما القاتله,,,,فإلى جهنم ,,,وبئس المصير,,,
المنضبطحسبنا الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:10509
إنسان منصفماهذه الجرأه ,,,لديها,,,حتى ,,,تقتل ,,,هذا ,,الملاك,,,الطاهر,,,,كيف إستطاعة,,,تمسك السكين,,,,بل ,,,كيف ,,,تحملت,,,نظراتها ,,,الطفوليه,,!!
بقايا مشاعراكيف قدرت تنحر ذالملاك اي نوع من ا لبشر هذه القاتله رحمك الله ي.صغيرتي خطفك يدالحقد والاجرام والله يصبرقلب امك والمكلوم
-اقسم بالله انكم اوجعتوا قلبي ليه تنشرون الصوره يارب ارحمها واجعلها طير من طيور الجنة وصبّر والديها
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نورهياقلبي قلبها اتخيل موقفها وهي تصارع الموت تحت حدة السكين وروحها البريئه تصارع الموت نتمنى صلب هذي القاتله المجرمه وترمى في اقرب منفى للزبايل
wadاذا بينها وبين ام البنت شيء كان ذبجتي امها وشدخل الطفله المسكينه..
مشاعلقسم بالله اني بكيت بحرقه لما شفت الصوره بإي ذنب قتلت هذي الطفله البريئه ياويلك من الله يالظالمه يالقاتله نطالب بتعذيب هذي المجرمه حتى الموت
نجديضعيفه معها ريال رايحه فيه للمدرسه ، حسبي الله ونعم الوكيل
صرخة صمتياقلبي انا لاحول ولاقوة الا بالله ان شاء الله من طيور الجنة الله يصبر اهلها ويجعلهم من الصابرين ويصبر امها ويرزقها بيت الحمد بالجنة ويربط على قلبها
زائرهالحرمه إذا حقدت فحقدها يكون جهنم
العاصيلعنة الله عليها داعشيه لابارك الله فيها هذي مافي قلبها رحمه
عدد التعليقات:242
الديدحان/لاحول ولاقوة الابالله . حسبي الله ونعم الوكيل . الله لايبلانا .
داعس رقبة الزيدي الحوثيواضح انها تبغى تحرق قلب أمها
🌸 الملح و القبلة 🌸ارتحتي من الدنيا يا قلبي ❤️ ..
راشدرحمها الله مشاكل التعدد وما ادراك ما التعدد الرجال متزوج ثلاث حريم ومسكنهم في بيت واحد اكيد بتحصل بينهم مشاحنة وغيرة وكراهية وحقد وحسد الله المستعان.
07حسبنا الله ونعم الوكيل الله ينتقم من زوجة أبوك عندها اطفال ما حسن بهالملاك طفلة بآية. ذي داعشية
صمت الوجودالله يجعلها تتمنى الموت ولا تلقاه وش ذا ياعالم اما انها غيرة على الافندي اعمتها تعدوا الحدود ذا الحريم من زينه ينعمي بصري وبصيرتي علشانه
شايف العجائبحسبي الله ونعم الوكيل ،، قمر الله يجعلها في كفالة ابينا ابراهيم
حامدحسبي الله على من نحرها
عدد التعليقات:14216
هيفاء @الله يرحمها ويصبر اهلها 💔
محمدالله المستعان اللهم لا تفتنا في ديننا وامننا واولادنا وحياتنا كلها اللهم ارحم امواتك من عبادك يارب