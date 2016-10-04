الكشف عن صورة الطفلة “ريم” التي قتلتها زوجة أبيها في الأحساء

صحيفة المرصد: نشر موقع “العربية.نت” صورة للطفلة “ريم” التي ذبحتها زوجة أبيها أمس الاثنين بالأحساء، بحي محاسن.

وقامت زوجة الأب بإخراج الطفلة “ريم” من مدرستها الابتدائية بمحاسن بعد أن حضرت الحصتين الأولى والثانية، لتقوم بفعلتها في أرض فناء، وقد تم القبض على الجانية في منزلها المجاور للموقع، وما زالت جثة ريم في التشريح الجنائي، حيث لم يحدد وقت دفنها والصلاة عليها.

وأوضحت مصادر أن القاتلة هي الزوجة الثانية لأب الطفلة ريم ولديها 6 أبناء، نصفهم من الإناث، في حين أن الطفلة “ريم” من الزوجة الثالثة وتعد الكبرى من حيث الترتيب، حيث تبلغ من العمر ست سنوات.