القبض على ستة مواطنين قتلوا مواطناً ومزقوا جسده وجردوه من ملابسه بالمخواة

صحيفة المرصد:أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد أنه تلقت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة صباح يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١/٢هـ بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بأنه وأثناء مروره من طريق قرية الصهوة التابعة لمركز ناوان شاهد جثة ملقاة على الطريق، وفور تلقي البلاغ تم انتقال الأجهزة الأمنية والفنية المختصة للموقع المشار إليه حيث مكان وجود الجثة إذ تبين أنها تعود لرجل ملقى على جانب الطريق وبه ضربة على الرأس والعديد من السحجات المتفرقة على كامل الجسم وكانت الجثة مجردة من الملابس تماماً ولا يوجد أي إثباتات تدل على صاحبها .

ومن خلال جهود خبراء الأدلة الجنائية تم التوصل لمعرفة صاحبها، إذ تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر. ونظراً لبشاعة الجريمة وجّه سعادة مدير الشرطة اللواء/ علي بن محمد آل هادي بضرورة القبض على الجناة وذلك بتشكيل فريق بحث وتحرِّ مكون من شرطة محافظة المخواة وإدارة التحريات والبحث الجنائي لفك رموز وطلاسم القضية.

ومن خلال جمع المعلومات والتحري والبحث تم بفضل الله سبحانه وتعالى الوصول للجناة والقبض عليهم في وقت قياسي رغم تواجدهم في أماكن مختلفة، وقد كانوا ستة مواطنين أحدهم حدث جميعهم شاركوا في هذه الجريمة من خلال ضرب ونقل المجني عليه من المكان الذي كان متواجدًا به والذي هو عبارة عن شقة داخل سوق محافظة المخواة .

وبسماع أقوالهم الأولية اعترفوا بما نسب لهم موضحين بأن ذلك كان على إثر خلافات فيما بينهم .

هذا وقد تم إشعار الجهات المختصة بذلك تمهيدًا لاستكمال ما تبقى من إجراءات .