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القبض على ستة مواطنين قتلوا مواطناً ومزقوا جسده وجردوه من ملابسه بالمخواة

4 أكتوبر, 2016 , 21:03 م
القبض على ستة مواطنين قتلوا مواطناً ومزقوا جسده وجردوه من ملابسه بالمخواة
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صحيفة المرصد:أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد أنه تلقت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة صباح يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١/٢هـ بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بأنه وأثناء مروره من طريق قرية الصهوة التابعة لمركز ناوان شاهد جثة ملقاة على الطريق، وفور تلقي البلاغ تم انتقال الأجهزة الأمنية والفنية المختصة للموقع المشار إليه حيث مكان وجود الجثة إذ تبين أنها تعود لرجل ملقى على جانب الطريق وبه ضربة على الرأس والعديد من السحجات المتفرقة على كامل الجسم وكانت الجثة مجردة من الملابس تماماً ولا يوجد أي إثباتات تدل على صاحبها .

ومن خلال جهود خبراء الأدلة الجنائية تم التوصل لمعرفة صاحبها، إذ تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر. ونظراً لبشاعة الجريمة وجّه سعادة مدير الشرطة اللواء/ علي بن محمد آل هادي بضرورة القبض على الجناة وذلك بتشكيل فريق بحث وتحرِّ مكون من شرطة محافظة المخواة وإدارة التحريات والبحث الجنائي لفك رموز وطلاسم القضية.

ومن خلال جمع المعلومات والتحري والبحث تم بفضل الله سبحانه وتعالى الوصول للجناة والقبض عليهم في وقت قياسي رغم تواجدهم في أماكن مختلفة، وقد كانوا ستة مواطنين أحدهم حدث جميعهم شاركوا في هذه الجريمة من خلال ضرب ونقل المجني عليه من المكان الذي كان متواجدًا به والذي هو عبارة عن شقة داخل سوق محافظة المخواة .

وبسماع أقوالهم الأولية اعترفوا بما نسب لهم موضحين بأن ذلك كان على إثر خلافات فيما بينهم .

هذا وقد تم إشعار الجهات المختصة بذلك تمهيدًا لاستكمال ما تبقى من إجراءات .



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    4 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    ابو سليمان

    ابعد عن الشر والاشرار واصحابه قبل الندامه على اعمال هدامه
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  2. 24
    4 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    عاشق سراب

    الاجانب هم سبب المشاكل في كل شي
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  3. 23
    4 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    بقايا مشاعرا

    الحمدلله البلدبايدي امينه مجرمة محاسن بين القضبان ومجرموالمخواه في قبضة العداله رساله الى كل مجرم فكرقبل ان تتورط
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  4. 22
    4 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    الراصد

    لاحول ولاقوة الابالله وش اللي صاب البشر في دوله وقانون تأخذ حقك بالقانون الله لايبلانا
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  5. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    الله لايبلانا ويسترنا

    هناك إحتمالين لهذه الجريمه .. ولاثالث لهما .. إما أن المقتول إعتدى على الحدث . وإما أنه أعتدى على ؟؟؟؟؟؟ إحدى قرائب المعتدين ورميه عارياً دليل على ذلك
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  6. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    يمكن الأجانب السبب مهو كل شي يرمونه عليهم
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  7. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    ابو احمد العنزي

    اعوذ با الله هاذولا وحوش ما هم اوادم يعني خلاص كل واحد ياخذ حقه بيده ولا ايش الدنيا فوضة ما فيه محاكم
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  8. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    منصور الزعيم

    رقم ١٣ فتّح عيونك زين الخبر في الباحه ماهو في جيزان
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  9. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    صريح

    ست مواطنين قتلوا مواطن ماهو اجنبي ي الي ترموا بلاويكم على الاجانب وتدعون المثاليه ...
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  10. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    المعلم

    رفاق السوء هاذي نهايتهم الله لايبلانا
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  11. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    صرخة صمت

    ستة على واحد لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمة وحسبنا الله على الظالم ، ياقاتل الروح وين تروح
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  12. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    زايره

    (ونظراً لبشاعة الجريمة وجه سعادة مدير الشرطة بضرورة القبض على الجناة ) هذه العباره تدل على ان الجريمه لو لم تكن بشعه لما وجه سعادته بالقبض على الجناه
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  13. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    سلملم

    ياناس ماتلاحظوا في جيزان كثر القتل!
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  14. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    ااببووححمموودد

    قد يكون الحدث استنجد بالعرابجة الخمسة , وكانت الكارثة !!
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  15. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    تووووووت

    امن وامان
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  16. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    الهاشمي

    النفس منصورة ولو بعد حين
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  17. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 21:19 م
    عدد التعليقات:4280

    أنفااس مشتااق

    سبحاااان الله الدم مااا يضيع لابد بأن يظهر من أهدره ،،،
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  18. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    جنوبية..🌻🌻

    يفضح القاتل ولو بعد حين يارب اكفينا شر كل ذي شر اعوذ بالله منهم
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  19. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 21:16 م
    عدد التعليقات:8510

    اللامي10

    نسأل الله العفو والعافية
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  20. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    07

    لاحول ولاقوة إلا بالله أي بشر ذولي انتزعت من قلوبهم الرحمة جريمة بشعة أبشع من جرائم بشار النعجةوش صاير كل يوم نسمع بلاوي ياناس بطل ظلم هذا عقاب من الله
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  21. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 21:12 م
    عدد التعليقات:4280

    أنفااس مشتااق

    وزهم الشيطااان لإرتكاااب الجرم و من ثما تبرأ منهم ،،
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  22. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 21:11 م
    عدد التعليقات:4094

    بدور

    لاحول ولا قوة الا بالله
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  23. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    طقطقه

    سبب القتل واضح والقصه واضحه وضوح الشمس في رابعة النهار . ولاتحتاج لتغطيتها بغربال . نسأل الله السلامه ولايبلانا . وجابوهم عن طريق الأرقام اللي بالجوال
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  24. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 21:09 م
    عدد التعليقات:4280

    أنفااس مشتااق

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،،،، إسهااق الروح عند الله عظيم ،،،
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  25. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    ابو فارس

    يعني انا ما اعرف وين عقول السته ذولي يعتقدون ان امرهم ماراح ينفضح مهما كانت الاسباب هناك حكومه تعطي الحق لاصحابه الان اعتقد راح يكون فيها تطاير للرقاب
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