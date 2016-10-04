القبض على ستة مواطنين قتلوا مواطناً ومزقوا جسده وجردوه من ملابسه بالمخواة

صحيفة المرصد:أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد أنه تلقت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة صباح يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١/٢هـ بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بأنه وأثناء مروره من طريق قرية الصهوة التابعة لمركز ناوان شاهد جثة ملقاة على الطريق، وفور تلقي البلاغ تم انتقال الأجهزة الأمنية والفنية المختصة للموقع المشار إليه حيث مكان وجود الجثة إذ تبين أنها تعود لرجل ملقى على جانب الطريق وبه ضربة على الرأس والعديد من السحجات المتفرقة على كامل الجسم وكانت الجثة مجردة من الملابس تماماً ولا يوجد أي إثباتات تدل على صاحبها .
ومن خلال جهود خبراء الأدلة الجنائية تم التوصل لمعرفة صاحبها، إذ تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر. ونظراً لبشاعة الجريمة وجّه سعادة مدير الشرطة اللواء/ علي بن محمد آل هادي بضرورة القبض على الجناة وذلك بتشكيل فريق بحث وتحرِّ مكون من شرطة محافظة المخواة وإدارة التحريات والبحث الجنائي لفك رموز وطلاسم القضية.
ومن خلال جمع المعلومات والتحري والبحث تم بفضل الله سبحانه وتعالى الوصول للجناة والقبض عليهم في وقت قياسي رغم تواجدهم في أماكن مختلفة، وقد كانوا ستة مواطنين أحدهم حدث جميعهم شاركوا في هذه الجريمة من خلال ضرب ونقل المجني عليه من المكان الذي كان متواجدًا به والذي هو عبارة عن شقة داخل سوق محافظة المخواة .
وبسماع أقوالهم الأولية اعترفوا بما نسب لهم موضحين بأن ذلك كان على إثر خلافات فيما بينهم .
هذا وقد تم إشعار الجهات المختصة بذلك تمهيدًا لاستكمال ما تبقى من إجراءات .
تعليقات ( 25 )
ابو سليمانابعد عن الشر والاشرار واصحابه قبل الندامه على اعمال هدامه
عاشق سرابالاجانب هم سبب المشاكل في كل شي
بقايا مشاعراالحمدلله البلدبايدي امينه مجرمة محاسن بين القضبان ومجرموالمخواه في قبضة العداله رساله الى كل مجرم فكرقبل ان تتورط
الراصدلاحول ولاقوة الابالله وش اللي صاب البشر في دوله وقانون تأخذ حقك بالقانون الله لايبلانا
الله لايبلانا ويسترناهناك إحتمالين لهذه الجريمه .. ولاثالث لهما .. إما أن المقتول إعتدى على الحدث . وإما أنه أعتدى على ؟؟؟؟؟؟ إحدى قرائب المعتدين ورميه عارياً دليل على ذلك
ابو احمد العنزياعوذ با الله هاذولا وحوش ما هم اوادم يعني خلاص كل واحد ياخذ حقه بيده ولا ايش الدنيا فوضة ما فيه محاكم
منصور الزعيمرقم ١٣ فتّح عيونك زين الخبر في الباحه ماهو في جيزان
صريحست مواطنين قتلوا مواطن ماهو اجنبي ي الي ترموا بلاويكم على الاجانب وتدعون المثاليه ...
المعلمرفاق السوء هاذي نهايتهم الله لايبلانا
صرخة صمتستة على واحد لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمة وحسبنا الله على الظالم ، ياقاتل الروح وين تروح
زايره(ونظراً لبشاعة الجريمة وجه سعادة مدير الشرطة بضرورة القبض على الجناة ) هذه العباره تدل على ان الجريمه لو لم تكن بشعه لما وجه سعادته بالقبض على الجناه
سلملمياناس ماتلاحظوا في جيزان كثر القتل!
ااببووححممووددقد يكون الحدث استنجد بالعرابجة الخمسة , وكانت الكارثة !!
تووووووتامن وامان
الهاشميالنفس منصورة ولو بعد حين
عدد التعليقات:4280
أنفااس مشتااقسبحاااان الله الدم مااا يضيع لابد بأن يظهر من أهدره ،،،
جنوبية..🌻🌻يفضح القاتل ولو بعد حين يارب اكفينا شر كل ذي شر اعوذ بالله منهم
عدد التعليقات:8510
اللامي10نسأل الله العفو والعافية
07لاحول ولاقوة إلا بالله أي بشر ذولي انتزعت من قلوبهم الرحمة جريمة بشعة أبشع من جرائم بشار النعجةوش صاير كل يوم نسمع بلاوي ياناس بطل ظلم هذا عقاب من الله
عدد التعليقات:4280
أنفااس مشتااقوزهم الشيطااان لإرتكاااب الجرم و من ثما تبرأ منهم ،،
عدد التعليقات:4094
بدورلاحول ولا قوة الا بالله
طقطقهسبب القتل واضح والقصه واضحه وضوح الشمس في رابعة النهار . ولاتحتاج لتغطيتها بغربال . نسأل الله السلامه ولايبلانا . وجابوهم عن طريق الأرقام اللي بالجوال
عدد التعليقات:4280
أنفااس مشتااقلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،،،، إسهااق الروح عند الله عظيم ،،،
ابو فارسيعني انا ما اعرف وين عقول السته ذولي يعتقدون ان امرهم ماراح ينفضح مهما كانت الاسباب هناك حكومه تعطي الحق لاصحابه الان اعتقد راح يكون فيها تطاير للرقاب