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فيديو: مراهق يطلق النار من كلاشنكوف فوق رأس صديقه بعدما قام بهذه الحركة!!

5 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص
فيديو: مراهق يطلق النار من كلاشنكوف فوق رأس صديقه بعدما قام بهذه الحركة!!
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صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمراهقين أحدهم يقوم بالقفز باتجاه سلاح ناري من نوع “كلاشنكوف” الذي في يد الثاني، بينما يقوم الثالث بالتصوير.

ويظهر الفيديو قيام المراهق الذي يقفز تجاه الكلاشنكوف بتركيب مخزن الرشاش بقدمه اليمنى ثم يجهز السلاح للرمي بالقدم اليسرى فقام صديقه الممسك بالسلاح بإطلاق النار فوق رأس صديقه الآخر مباشرة ليختبر نجاح الحركة.

وأثار المقطع استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاستهتار هؤلاء المراهقين واللامبالاة التي اتصفوا بها في تصوير هذه الحركة الخطيرة.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 1:38 ص

    ظامي اليل

    انعدام التربيه في البيت والمدرسه.مع مخرجات التعليم الفاشله.انتجت لنا مثل هذه الاشكال بس.
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  2. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص

    555

    *****
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  3. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 1:30 ص

    من صميم

    هل هذا السلاح تسطير عليه اطفال؟؟ لماذا!!؟؟؟
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  4. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص

    البرنس

    نطالب بيقاف شيلات وشمغ ملونه حقت زويد الي شباب يعصبون روسهم ويهايطون ويطقعون ذابحتهم مرجله والله العظيم اشغلونا تفحيط وهياط علي مسلمين اشكال منتهي.
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  5. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 1:24 ص

    هل السلاح مرخص ؟؟! اين الجهات الحكومية !!!
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  6. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    الهوي هواي

    وراعين + ****
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  7. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    المحقق كوسة

    قتل الجهل صاحبه . الحمدلله على السلامة .ولا تعودها
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  8. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص
    عدد التعليقات:4098

    بدور

    استغفر الله احد يلعب ب النار مراهقين
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  9. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    شعيل الخامس عشر

    وتقولون ليش وليش؟فيه ناس لازم يتربون من اول وجديد والا رشاش قيمته تعيش اسرة سنة كاملةيلعب به مراهق ويهدد حياة خلق الله
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  10. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    زياد بوناصر

    المشكلة لو مات الديه 50 مليون
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  11. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    ابو شنب

    الجاهل عدو نفسه
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  12. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    مهايطي تائب

    فكرتهم مهايطية وتذكرت مقطع من صوب من الخلف وهرب
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  13. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    مهايطي تائب

    بحثت في المراجع العلمية عن نشأة الهياط فلم أجد له ذكرا الا في بعض الكائنات الحية الا فقرية من فصيلة ( الرخويات )
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  14. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    هذي الحركة قديمة جدا ولها مقاطع كثيرة في اليوتيوب

    لكن انا اشوف اللي يطبقها ويلعب بالسلاح مخه مغسول . المفروض السلاح المرخص به من الدولة يجب لا يحمل ابدا ،، يحمل في السفر او اذا بتكشة خارج المدينة فقط
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  15. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    ضابط ايقاع

    ولو جت في راسه انسجن لحد مايبلغ وجلس اهله يدورون الواسطات والهياط علشان يجمعون 35 مليون ديه وابوه يموت من الجلطه وامه ترزز في مواقع التواصل تشحذ الهمم
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  16. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    مهايطي تائب

    الهياط مصنوع لأهله
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