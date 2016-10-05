فيديو: مراهق يطلق النار من كلاشنكوف فوق رأس صديقه بعدما قام بهذه الحركة!!

صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمراهقين أحدهم يقوم بالقفز باتجاه سلاح ناري من نوع “كلاشنكوف” الذي في يد الثاني، بينما يقوم الثالث بالتصوير.

ويظهر الفيديو قيام المراهق الذي يقفز تجاه الكلاشنكوف بتركيب مخزن الرشاش بقدمه اليمنى ثم يجهز السلاح للرمي بالقدم اليسرى فقام صديقه الممسك بالسلاح بإطلاق النار فوق رأس صديقه الآخر مباشرة ليختبر نجاح الحركة.

وأثار المقطع استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاستهتار هؤلاء المراهقين واللامبالاة التي اتصفوا بها في تصوير هذه الحركة الخطيرة.