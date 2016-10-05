فيديو: مراهق يطلق النار من كلاشنكوف فوق رأس صديقه بعدما قام بهذه الحركة!!

صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمراهقين أحدهم يقوم بالقفز باتجاه سلاح ناري من نوع “كلاشنكوف” الذي في يد الثاني، بينما يقوم الثالث بالتصوير.
ويظهر الفيديو قيام المراهق الذي يقفز تجاه الكلاشنكوف بتركيب مخزن الرشاش بقدمه اليمنى ثم يجهز السلاح للرمي بالقدم اليسرى فقام صديقه الممسك بالسلاح بإطلاق النار فوق رأس صديقه الآخر مباشرة ليختبر نجاح الحركة.
وأثار المقطع استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاستهتار هؤلاء المراهقين واللامبالاة التي اتصفوا بها في تصوير هذه الحركة الخطيرة.
تعليقات ( 16 )
ظامي اليلانعدام التربيه في البيت والمدرسه.مع مخرجات التعليم الفاشله.انتجت لنا مثل هذه الاشكال بس.
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من صميمهل هذا السلاح تسطير عليه اطفال؟؟ لماذا!!؟؟؟
البرنسنطالب بيقاف شيلات وشمغ ملونه حقت زويد الي شباب يعصبون روسهم ويهايطون ويطقعون ذابحتهم مرجله والله العظيم اشغلونا تفحيط وهياط علي مسلمين اشكال منتهي.
الهوي هوايوراعين + ****
المحقق كوسةقتل الجهل صاحبه . الحمدلله على السلامة .ولا تعودها
عدد التعليقات:4098
بدوراستغفر الله احد يلعب ب النار مراهقين
شعيل الخامس عشروتقولون ليش وليش؟فيه ناس لازم يتربون من اول وجديد والا رشاش قيمته تعيش اسرة سنة كاملةيلعب به مراهق ويهدد حياة خلق الله
زياد بوناصرالمشكلة لو مات الديه 50 مليون
ابو شنبالجاهل عدو نفسه
مهايطي تائبفكرتهم مهايطية وتذكرت مقطع من صوب من الخلف وهرب
مهايطي تائببحثت في المراجع العلمية عن نشأة الهياط فلم أجد له ذكرا الا في بعض الكائنات الحية الا فقرية من فصيلة ( الرخويات )
هذي الحركة قديمة جدا ولها مقاطع كثيرة في اليوتيوبلكن انا اشوف اللي يطبقها ويلعب بالسلاح مخه مغسول . المفروض السلاح المرخص به من الدولة يجب لا يحمل ابدا ،، يحمل في السفر او اذا بتكشة خارج المدينة فقط
ضابط ايقاعولو جت في راسه انسجن لحد مايبلغ وجلس اهله يدورون الواسطات والهياط علشان يجمعون 35 مليون ديه وابوه يموت من الجلطه وامه ترزز في مواقع التواصل تشحذ الهمم
مهايطي تائبالهياط مصنوع لأهله