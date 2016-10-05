فيديو .. مقتل بائع وإصابة آخر في سطو مسلح على محل تجاري بجدة

صحيفة المرصد: ألقت الدوريات الأمنية بجدة وبالتعاون مع المواطنين القبض على شخصين من الجنسية الإفريقية (إثيوبيين) أقدما على قتل أحد أبناء جلدتهم وإصابة يمني في البلد بجدة.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة محافظة جدة (مركز البلد) تبلغت بتاريخ 2 محرم 1438 عن تعرض شخصين للطعن، انتقل رجال الضبط الجنائي برفقة الجهات المختصة للموقع، حيث اتضح وجود شخص متوفى من الجنسية الأفريقية وإصابة أخرى من جنسية عربية.
وتابع أنه بفضل من الله وتوفيقه وخلال فترة زمنية وجيزة تمكنت الدوريات الأمنية بتعاون المواطنين الموجودين بالموقع من ضبط شخصين من جنسية إفريقية متهمين بالحادثة وبسماع أقوالهما أفادا بأن سبب الاعتداء على المجني عليهما وجود خلاف عائلي سابق بينهم، تم إيقافهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.
تعليقات ( 13 )
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه عدد مافي السموات والأرض
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
سعد بن فهداغلب الوافدين ليس لديهم شهادات اودورات تخصص في العمل الذي يزاولة في المملكة المفروض لايدخل الا اصحاب الشهادات المهنية ميكانيكا كهربا سباكة بناء نجار
himaاعداد الاجانب المليونية خطر داهم ومؤكد,اذا شعروا بلضيق في مصادرهم المالية والمعيشية,كان الله في عوننا وعون الامن.
ولد بلادياذا ما بطبق شرع الله في كل مجرم مهما كانت جنسيته وباسرع وفت ممكن سنرى العجب العجاب وفيه مجرمين يتابعون الوصع والاحكام الصادره عشان يرتدعو او يبتدئو
بن ملجملا يمر يوم الا بكذا جريمة
عدد التعليقات:7100
الحرمانالشيطان كان حاظر. لاحول ولا قوه الابالله
مرسي الزهرانييمنحون الجنسية ونتعايش معهم ويتعايشون معنا بسلام وامن او يرحلوا الى اوطانهم .. تركهم بهذا العدد مجهولين يؤثر على الامن العام.
نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربيةنحن كلنا عباد الله ولافرق بين ابيض واسود الا بالتقوى - لكن الملاحظ ان الأفارقة المنتشرين في بلادنا اصحاب جرائم ومخدرات الأغلبية وليس للتعميم
عبداللهجنوب جده تحول الى مايشبه المستعمرة الافريقية ..وتجد فيها جميع انواع الجريمه