  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فيديو .. مقتل بائع وإصابة آخر في سطو مسلح على محل تجاري بجدة

5 أكتوبر, 2016 , 2:36 ص
فيديو .. مقتل بائع وإصابة آخر في سطو مسلح على محل تجاري بجدة
  • 2٬279
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: ألقت الدوريات الأمنية بجدة وبالتعاون مع المواطنين القبض على شخصين من الجنسية الإفريقية (إثيوبيين) أقدما على قتل أحد أبناء جلدتهم وإصابة يمني في البلد بجدة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة محافظة جدة (مركز البلد) تبلغت بتاريخ 2 محرم 1438 عن تعرض شخصين للطعن، انتقل رجال الضبط الجنائي برفقة الجهات المختصة للموقع، حيث اتضح وجود شخص متوفى من الجنسية الأفريقية وإصابة أخرى من جنسية عربية.

وتابع أنه بفضل من الله وتوفيقه وخلال فترة زمنية وجيزة تمكنت الدوريات الأمنية بتعاون المواطنين الموجودين بالموقع من ضبط شخصين من جنسية إفريقية متهمين بالحادثة وبسماع أقوالهما أفادا بأن سبب الاعتداء على المجني عليهما وجود خلاف عائلي سابق بينهم، تم إيقافهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 4:17 ص

    فقد حولو جده الى ولايه افريقيه مجرمه فخطرهم لن يقف عند مشكله محدده بل اكثر من ذلك فلو حدث اي خلل لاسمح الله اول من سيحاربنا هؤلاء ولنا في مامضى عبره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 4:16 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه عدد مافي السموات والأرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص

    لمن يعنيه الامر لماذا لاتجتث ثكناتهم التي تحولت الى مأوى لكل مجرم او مجهول اوتاجر مخدرات اودعاره اواسلحه هم يساندون بعض وكل واحد منهم حياته بايعها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 4:08 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 4:07 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 4:06 ص

    سعد بن فهد

    اغلب الوافدين ليس لديهم شهادات اودورات تخصص في العمل الذي يزاولة في المملكة المفروض لايدخل الا اصحاب الشهادات المهنية ميكانيكا كهربا سباكة بناء نجار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    hima

    اعداد الاجانب المليونية خطر داهم ومؤكد,اذا شعروا بلضيق في مصادرهم المالية والمعيشية,كان الله في عوننا وعون الامن.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 3:26 ص

    ولد بلادي

    اذا ما بطبق شرع الله في كل مجرم مهما كانت جنسيته وباسرع وفت ممكن سنرى العجب العجاب وفيه مجرمين يتابعون الوصع والاحكام الصادره عشان يرتدعو او يبتدئو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 3:08 ص

    بن ملجم

    لا يمر يوم الا بكذا جريمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 2:56 ص
    عدد التعليقات:7100

    الحرمان

    الشيطان كان حاظر. لاحول ولا قوه الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 2:55 ص

    مرسي الزهراني

    يمنحون الجنسية ونتعايش معهم ويتعايشون معنا بسلام وامن او يرحلوا الى اوطانهم .. تركهم بهذا العدد مجهولين يؤثر على الامن العام.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 2:45 ص

    نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربية

    نحن كلنا عباد الله ولافرق بين ابيض واسود الا بالتقوى - لكن الملاحظ ان الأفارقة المنتشرين في بلادنا اصحاب جرائم ومخدرات الأغلبية وليس للتعميم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص

    عبدالله

    جنوب جده تحول الى مايشبه المستعمرة الافريقية ..وتجد فيها جميع انواع الجريمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم