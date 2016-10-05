فيديو .. مقتل بائع وإصابة آخر في سطو مسلح على محل تجاري بجدة

صحيفة المرصد: ألقت الدوريات الأمنية بجدة وبالتعاون مع المواطنين القبض على شخصين من الجنسية الإفريقية (إثيوبيين) أقدما على قتل أحد أبناء جلدتهم وإصابة يمني في البلد بجدة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة محافظة جدة (مركز البلد) تبلغت بتاريخ 2 محرم 1438 عن تعرض شخصين للطعن، انتقل رجال الضبط الجنائي برفقة الجهات المختصة للموقع، حيث اتضح وجود شخص متوفى من الجنسية الأفريقية وإصابة أخرى من جنسية عربية.

وتابع أنه بفضل من الله وتوفيقه وخلال فترة زمنية وجيزة تمكنت الدوريات الأمنية بتعاون المواطنين الموجودين بالموقع من ضبط شخصين من جنسية إفريقية متهمين بالحادثة وبسماع أقوالهما أفادا بأن سبب الاعتداء على المجني عليهما وجود خلاف عائلي سابق بينهم، تم إيقافهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.