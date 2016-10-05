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شاحنة تنهي حياة مسعف سعودي أثناء توقفه لإنقاذ مصابين تعرضوا لحادث مروري..صور

5 أكتوبر, 2016 , 8:01 ص
شاحنة تنهي حياة مسعف سعودي أثناء توقفه لإنقاذ مصابين تعرضوا لحادث مروري..صور
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صحيفة المرصد: تناولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبر وفاة مسعف الهلال الاحمر حمد مسلم الشمري من محافظة الخفجي الذي توقف لإسعاف مصابين خارج وقت عمله أثناء سفره في طريق (الرياض – رماح ) وعندما شاهد الحادث أخذته إنسانيته وحبه لمهنته ليتوقف فيسعف المصابين وفي أثناء ذلك جاءت شاحنة مسرعة قادمة باتجاههم لا يستطيع قائدها التحكم بها ليصطدم بالشمري وبقية المصابين لينهي حياة مسعف الهلال الاحمر السعودي المثابر المميز .
وبحسب صحيفة الشرق التى نشرت له عدد من التغريدات على تويتر يقول في أحدها ” لا يوجد بالدنيا أفضل من هذا العمل الشريف، تغرق ملابسي ويدي بالدماء لمساعدة الناس وإنقاذ الأرواح بإذن الله ،نسأل الله الإخلاص “.
وقد انتشرت قصة الشمري وتأثر لقصته كثيرون وخاصة ممن عرفه من أهالي محافظة الخفجي وأصدقائه كذلك.

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تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص

    الريم

    الله يرحمه ....قدر و مكتوب
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  2. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص

    محب لوطنه

    اسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون
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  3. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 8:18 ص

    المزن

    🍀لاحول ولاقوة الا بالله ،اللهم اغفر له وارحمه وأحسن مدخله وثبته عند السؤال وموتى المسلمين ، وارزق اهله الصبر والسلوان اللهم آمين.🍀
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  4. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    العابر

    الله يرحمة و يغفر له و يسكنه جناته و يصبر أهله و يعوضهم خير
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  5. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    الله يرحمك ياالشمري ويتقبلك من الشهداء كنت محاص لمهنتك وطنك نحسبك والله حسيبك اللهم اغفر له
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  6. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    🎀💫

    الله يرحمه ويغفر له -حسبي الله على هالشاحنات -أظن سواقينها مو صاحين -مخهم مضروب
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  7. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    حائل دياري

    الله يرحمك ويغفر لك دنيا وآخره
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  8. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    [email protected]

    الله يرحمه ويسكنه الجنة ، من يفكنا من الشاحنات وسائقينها ، سواقين التريلات يجيك كامخ الزقاره ومطفي الانوار و داعس ولايهمه احد واذا صدم قال معي تامين
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  9. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 8:11 ص

    احكموا على سائق الشاحنة بالقتل..الله لا يوفقه جعله الموت الي ما يرحم
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