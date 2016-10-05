شاحنة تنهي حياة مسعف سعودي أثناء توقفه لإنقاذ مصابين تعرضوا لحادث مروري..صور

صحيفة المرصد: تناولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبر وفاة مسعف الهلال الاحمر حمد مسلم الشمري من محافظة الخفجي الذي توقف لإسعاف مصابين خارج وقت عمله أثناء سفره في طريق (الرياض – رماح ) وعندما شاهد الحادث أخذته إنسانيته وحبه لمهنته ليتوقف فيسعف المصابين وفي أثناء ذلك جاءت شاحنة مسرعة قادمة باتجاههم لا يستطيع قائدها التحكم بها ليصطدم بالشمري وبقية المصابين لينهي حياة مسعف الهلال الاحمر السعودي المثابر المميز .
وبحسب صحيفة الشرق التى نشرت له عدد من التغريدات على تويتر يقول في أحدها ” لا يوجد بالدنيا أفضل من هذا العمل الشريف، تغرق ملابسي ويدي بالدماء لمساعدة الناس وإنقاذ الأرواح بإذن الله ،نسأل الله الإخلاص “.
وقد انتشرت قصة الشمري وتأثر لقصته كثيرون وخاصة ممن عرفه من أهالي محافظة الخفجي وأصدقائه كذلك.
تعليقات ( 9 )
الريمالله يرحمه ....قدر و مكتوب
محب لوطنهاسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون
المزن🍀لاحول ولاقوة الا بالله ،اللهم اغفر له وارحمه وأحسن مدخله وثبته عند السؤال وموتى المسلمين ، وارزق اهله الصبر والسلوان اللهم آمين.🍀
العابرالله يرحمة و يغفر له و يسكنه جناته و يصبر أهله و يعوضهم خير
🎀💫الله يرحمه ويغفر له -حسبي الله على هالشاحنات -أظن سواقينها مو صاحين -مخهم مضروب
حائل دياريالله يرحمك ويغفر لك دنيا وآخره
[email protected]الله يرحمه ويسكنه الجنة ، من يفكنا من الشاحنات وسائقينها ، سواقين التريلات يجيك كامخ الزقاره ومطفي الانوار و داعس ولايهمه احد واذا صدم قال معي تامين