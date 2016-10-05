رسوم الأراضي البيضاء تخفض مؤشر العقار 27% في 10 مدن

صحيفة المرصد:مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،سجل المؤشر العقاري لـ 10 مدن في أربع مناطق ضمن قائمة الأكثر نشاطا في الحركة العقارية, تراجعا ملحوظا في ذي القعدة الماضي بلغت نسبته 27% ، كما انخفضت قيمة الصفقات للشهر ذاته بنسبة 21%، مسجلة 11.3 مليار ريال.
وبحسب معلومات صحيفة مكة , فإن أسعار العقار إنخفضت عقب بدء تنفيذ قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قبل شهرين وسجلت انخفاضا في عدد مبيعات القطاع السكني في 10 مدن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير، وهي المدن التي صنفها مؤشر وزارة العدل ضمن قائمة الأكثر نشاطا خلال ذي القعدة من العام الماضي.
وقادت العاصمة الرياض قائمة المدن العشر خلال ذي القعدة بأكبر نسبة انخفاض بلغت 35%، وسجلت 4164 مبيعا، فيما غادرت مدينة الدوادمي قائمة المدن العشر الأكثر نشاطا بعدما ظلت حاضرة لنفس الفترة من 1436، في حين تذيلت حفر الباطن القائمة بـ 320 وحدة، بعدما كانت في المرتبة الخامسة لنفس الفترة من العام قبل الماضي بعدد 676 وحدة.
وطبقا لمؤشر وزارة العدل، فقد سجلت مدينة جدة في ذي القعدة مبيعات بلغت 2169 وحدة عقارية، متقدمة على ثماني مدن على قائمة الأكثر مبيعا، وهي الدمام بـ (876) وحدة، مكة المكرمة (762)، الأحساء (658)، القطيف (619)، الطائف (411)، الخرج (365)، الخبر (322)، حفر الباطن (320) وحدة عقارية.
وتربعت مبيعات قطع الأراضي على قائمة الأكثر مبيعا في المدن العشر الأكثر نشاطا بالمملكة للعقار خلال ذي القعدة 1437، وسجلت إجمالي 9044 قطعة، بانخفاض بلغ 29% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما جاء نصيب الرياض وحدها 3806 قطع، وجدة 1490 قطعة، والدمام 750 قطعة كأكثر ثلاث مدن استحواذا على مبيعات الأراضي خلال الشهر قبل الماضي.
وانخفضت قيمة صفقات القطاع السكني في المدن العشر إلى 11.3 مليار ريال خلال ذي القعدة، بعدما سجل في نفس الفترة من عام 1436هـ 14.3 مليارا منتعشا بصفقات مدينة الرياض المرتفعة حينها بـ 6 مليارات ريال، وجدة 3.2 مليارات، قبل أن تعود المدينتان بانخفاض كبير خلال السنة المنتهية على وقع بدء تطبيق قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
تعليقات ( 15 )
رجل محنكأصحاب العقار والسماسره يكذبوا مثل هذي الأخبار بالرغم أنهم هم أكثر ناس بيعرفوا نسبة الأنخفاض الحقيقي على أرض الواقع ويكادو يموتوا خوفا من تصديق الحقيقه
أبو أسامةتنزل العقارات إذا تزلت أسعار : السيارات ، الملابس ، تكلفة العمالة ، الرسوم ، الأرز ، الحليب ، الفواكه ، السجائر ، البنزين ، الخ إلى أسعارها زمان سابقا
عدد التعليقات:1110
نبرااستجار التراب هم من يحاولون الحفاظ على اسعار العقار وذلك بأتفاقهم عدم البيع الا بأسعارهم,,من اراد الشراء فلينتظر عام او اكثر لان التغيير حاصل لامحاله.
العقار المكنزيلا ينزل ولا حتى ذ0% خلال سنتين بالكثير ويعود الإرتفاع. مساكين مصدقين الكليشة قالوا لهم الرسوم بتنزل السعار فنزلوا رواتبهم هههههههههه
المعادلةمثل اللي تقول له أعطيك ثلاث أضعاف راتبك وعيش في لندن او نصف راتبك وعيش في سيريلانكا. أعتقد سيريلانكا اوفر له وربما يعيش مع الأثرياء وبينهم!
عنادلا نزلت ولا يحزنون العقار متمسك بالاسعار مدري ليه اخبارنا عكس واقعنا !
يمني عاشق الدماممن يمني عاشق الدمام نزوووووووول مظلي وكبيررررررر بكل شيء بالسعودية
أكثر من كذاالإنخفاض أت بسبب التقشفات الإقتصادية لدرجة مهما طاح العقار فلن يكون لديك السيولة لتشتري. فالتجار هم وحدهم المقرقشين وبيشترون من بعضهم ويتداولون
يمني عاشق الدمامالبشارة منكم مبرووووووووووك ألف ألف مبرووووووك
لاحد يستعجل ويشتري الانخفاض مستمر حتى يرجع العقار ومن يشتري اليوم يندم غدا الانخفاض مستمر والسنه القادمه الانخفاض اكبر بشكل مذهلمن صبر سنوات عليه يصبر سنه وياخذ البيت بنصف سعره اليوم
[email protected]مافيه مقارنه بين الرياض وباقي المدن ،،،الارقام تحكي ، جدة نصف عدد صفقات الرياض، الرياض مشكله ثم مشكله ثم مشكله، انا اقترح ايجاد ضواحي لها على بعد 50 كيلو مربوطه بخط معبد وخط مترو
دخيل المالكياتمنى يكون العقار واستهلاك المواد الغذائية اكثر انخفاظاً وترجع الامور مثل اول ومحاسبة التجار
لسه ماشفتم شي الانخفاض يتجاوز 75% بسعار العقار بالفتره القادمهيتوقع اخفاض العقار بالفتره القادمه 75%
عدد التعليقات:14093
عمر السميريصحيح هناك انخفاظ في اسعار العقار ولكنه لا يزال انخفاظ طفيف جدا
عدد التعليقات:14093
عمر السميريلا تزال اسعار العقار مرتفعه رغم هذا الهبوط