رسوم الأراضي البيضاء تخفض مؤشر العقار 27% في 10 مدن

صحيفة المرصد:مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،سجل المؤشر العقاري لـ 10 مدن في أربع مناطق ضمن قائمة الأكثر نشاطا في الحركة العقارية, تراجعا ملحوظا في ذي القعدة الماضي بلغت نسبته 27% ، كما انخفضت قيمة الصفقات للشهر ذاته بنسبة 21%، مسجلة 11.3 مليار ريال.

وبحسب معلومات صحيفة مكة , فإن أسعار العقار إنخفضت عقب بدء تنفيذ قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قبل شهرين وسجلت انخفاضا في عدد مبيعات القطاع السكني في 10 مدن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير، وهي المدن التي صنفها مؤشر وزارة العدل ضمن قائمة الأكثر نشاطا خلال ذي القعدة من العام الماضي.

وقادت العاصمة الرياض قائمة المدن العشر خلال ذي القعدة بأكبر نسبة انخفاض بلغت 35%، وسجلت 4164 مبيعا، فيما غادرت مدينة الدوادمي قائمة المدن العشر الأكثر نشاطا بعدما ظلت حاضرة لنفس الفترة من 1436، في حين تذيلت حفر الباطن القائمة بـ 320 وحدة، بعدما كانت في المرتبة الخامسة لنفس الفترة من العام قبل الماضي بعدد 676 وحدة.

وطبقا لمؤشر وزارة العدل، فقد سجلت مدينة جدة في ذي القعدة مبيعات بلغت 2169 وحدة عقارية، متقدمة على ثماني مدن على قائمة الأكثر مبيعا، وهي الدمام بـ (876) وحدة، مكة المكرمة (762)، الأحساء (658)، القطيف (619)، الطائف (411)، الخرج (365)، الخبر (322)، حفر الباطن (320) وحدة عقارية.

وتربعت مبيعات قطع الأراضي على قائمة الأكثر مبيعا في المدن العشر الأكثر نشاطا بالمملكة للعقار خلال ذي القعدة 1437، وسجلت إجمالي 9044 قطعة، بانخفاض بلغ 29% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما جاء نصيب الرياض وحدها 3806 قطع، وجدة 1490 قطعة، والدمام 750 قطعة كأكثر ثلاث مدن استحواذا على مبيعات الأراضي خلال الشهر قبل الماضي.

وانخفضت قيمة صفقات القطاع السكني في المدن العشر إلى 11.3 مليار ريال خلال ذي القعدة، بعدما سجل في نفس الفترة من عام 1436هـ 14.3 مليارا منتعشا بصفقات مدينة الرياض المرتفعة حينها بـ 6 مليارات ريال، وجدة 3.2 مليارات، قبل أن تعود المدينتان بانخفاض كبير خلال السنة المنتهية على وقع بدء تطبيق قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء.