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شاهد :ردة فعل بنات مرابط بالحدالجنوبي أثناء عودته للمنزل

5 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص
شاهد :ردة فعل بنات مرابط بالحدالجنوبي أثناء عودته للمنزل
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صحيفة المرصد: تناقل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لأحد الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، وهو يستقبل بناته أثناء عودتهن من المدرسة بحفلة مصغرة داخل منزلهم ويقوم باحتضانهن.

وفى الفيديو ظهر الوالد وهو يقف في ردهة المنزل مناديا على بناته وقد ملأ الأرض بمجموعة كبيرة من البالونات، ويظهر صوت شيلة شغلها الأب، ثم يقوم بفتح ذراعيه لاستقبال بناته واحتضانهن في سعادة كبيرة.

وأثار الفيديو إعجاب المغردون ,و عبروا عن تأثرهم بالفيديو ولحظات الاستقبال وشوق البنات لأبيهم العائد من آداء واجبه الوطني.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    5 أكتوبر, 2016 , 10:15 ص
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    هؤلاء الابطال هم من يلجمونك يا ******
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  2. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 10:10 ص
    عدد التعليقات:3985

    العنيد

    17/// ام الفهود ههههههههههههه انتي وين رحتي 😂😂
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  3. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 10:09 ص

    ام الفهود

    ايضا لشيعي ولَك الفخر - ومازال فكر النمر موجود بدليل قتل العتيبي وخوية في صناعية الدمام قبل شهر
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  4. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 10:08 ص

    ام الفهود

    شيعي ولَك الفخر ما نشك انك صادق بس ليه يوم اعدم الهالك النمر وهو المتسبب في قتل كثيييير من رجال الأمن زعلتوا ومازالت حساباتكم تمجده
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  5. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 10:08 ص

    ربي عونك

    والله العظيم عيوني دمعت طيب والي مارجع ابوهم الله ينعلك حوثي الي متي كذا
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  6. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 10:07 ص
    عدد التعليقات:3985

    العنيد

    ولد زهران // عسااااك ماتفقد غااالي يارب ،
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  7. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص
    عدد التعليقات:3985

    العنيد

    😢الله يحفظهم لك ويتربو في عزك ولايحرمهم من وجودك في الدنيا يارب
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  8. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص

    بن ملجم

    ت7-ابو تالا((اقزع للحد الجنوبي ))
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  9. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص

    ساكن البجيري

    عموما البنيه تعطف على ابوها اكثر من الولد الله يخليلنا وله
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  10. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 10:02 ص

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    اللهم ارزقنا برهم وارزقهم رعايتنا ما اجمل البنات وما اجمل حنانهم وطيبتهم
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  11. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 10:01 ص

    الله يحفظهم
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  12. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 9:59 ص
    عدد التعليقات:3985

    العنيد

    الله يحفظهم لبعض , مشهد مؤثر ويذكرنا بالنعمه العظيمه التي ننعم بها بين اهلنا واحبابنا , بينما هؤلاء الابطال مغتربين عن ابنائهم للدفاع عن تراب الوطن !!
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  13. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 9:58 ص

    سهيل اليماني

    الله يفرح الباقين بأبائهم
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  14. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 9:56 ص

    ابو تالا

    الله ينصركم ويردكم لنا سالمين وغانمين الله لا يفرق لنا شمل
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  15. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 9:56 ص

    شيعي و لي الفخر

    الله يحفظه لهم و يحفظهم له . اللهم انصر وطننا على كل معتدي
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  16. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 9:55 ص

    ااببووححمموودد

    إلى ما خلف بنات .. ما خلف .. الوطن فخور بك وأمثال يا رجل ✋
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  17. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    الله يحفظه لهن يا رب ، ويحفظ جميع ابطال الجيش السعودي ويردهم لاهاليهم سالمين غانمين
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  18. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    ولد زهران

    والله العظيم انى بكيت الله يخليه لهم وأرجو من الله تعالى ان ينصر جنودنا البواسل على الحد الجنو بى والله يطول فى عمر ملكنا سلمان بن عبدالعزيز
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  19. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 9:49 ص

    88

    بلونات و حركات
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  20. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    ابوسجى

    الله يسعد قلبك ويسعد بناتك يا تاج رؤوسنا
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