شاهد :ردة فعل بنات مرابط بالحدالجنوبي أثناء عودته للمنزل

صحيفة المرصد: تناقل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لأحد الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، وهو يستقبل بناته أثناء عودتهن من المدرسة بحفلة مصغرة داخل منزلهم ويقوم باحتضانهن.
وفى الفيديو ظهر الوالد وهو يقف في ردهة المنزل مناديا على بناته وقد ملأ الأرض بمجموعة كبيرة من البالونات، ويظهر صوت شيلة شغلها الأب، ثم يقوم بفتح ذراعيه لاستقبال بناته واحتضانهن في سعادة كبيرة.
وأثار الفيديو إعجاب المغردون ,و عبروا عن تأثرهم بالفيديو ولحظات الاستقبال وشوق البنات لأبيهم العائد من آداء واجبه الوطني.
تعليقات ( 20 )
عدد التعليقات:1
ابن الوطنهؤلاء الابطال هم من يلجمونك يا ******
عدد التعليقات:3985
العنيد17/// ام الفهود ههههههههههههه انتي وين رحتي 😂😂
ام الفهودايضا لشيعي ولَك الفخر - ومازال فكر النمر موجود بدليل قتل العتيبي وخوية في صناعية الدمام قبل شهر
ام الفهودشيعي ولَك الفخر ما نشك انك صادق بس ليه يوم اعدم الهالك النمر وهو المتسبب في قتل كثيييير من رجال الأمن زعلتوا ومازالت حساباتكم تمجده
ربي عونكوالله العظيم عيوني دمعت طيب والي مارجع ابوهم الله ينعلك حوثي الي متي كذا
عدد التعليقات:3985
العنيدولد زهران // عسااااك ماتفقد غااالي يارب ،
عدد التعليقات:3985
العنيد😢الله يحفظهم لك ويتربو في عزك ولايحرمهم من وجودك في الدنيا يارب
بن ملجمت7-ابو تالا((اقزع للحد الجنوبي ))
ساكن البجيريعموما البنيه تعطف على ابوها اكثر من الولد الله يخليلنا وله
عبدالعزيز العقيلي الهذلياللهم ارزقنا برهم وارزقهم رعايتنا ما اجمل البنات وما اجمل حنانهم وطيبتهم
عدد التعليقات:3985
العنيدالله يحفظهم لبعض , مشهد مؤثر ويذكرنا بالنعمه العظيمه التي ننعم بها بين اهلنا واحبابنا , بينما هؤلاء الابطال مغتربين عن ابنائهم للدفاع عن تراب الوطن !!
سهيل اليمانيالله يفرح الباقين بأبائهم
ابو تالاالله ينصركم ويردكم لنا سالمين وغانمين الله لا يفرق لنا شمل
شيعي و لي الفخرالله يحفظه لهم و يحفظهم له . اللهم انصر وطننا على كل معتدي
ااببووححممووددإلى ما خلف بنات .. ما خلف .. الوطن فخور بك وأمثال يا رجل ✋
ولد زهرانوالله العظيم انى بكيت الله يخليه لهم وأرجو من الله تعالى ان ينصر جنودنا البواسل على الحد الجنو بى والله يطول فى عمر ملكنا سلمان بن عبدالعزيز
88بلونات و حركات
ابوسجىالله يسعد قلبك ويسعد بناتك يا تاج رؤوسنا