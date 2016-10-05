شاهد :ردة فعل بنات مرابط بالحدالجنوبي أثناء عودته للمنزل

صحيفة المرصد: تناقل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لأحد الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، وهو يستقبل بناته أثناء عودتهن من المدرسة بحفلة مصغرة داخل منزلهم ويقوم باحتضانهن.

وفى الفيديو ظهر الوالد وهو يقف في ردهة المنزل مناديا على بناته وقد ملأ الأرض بمجموعة كبيرة من البالونات، ويظهر صوت شيلة شغلها الأب، ثم يقوم بفتح ذراعيه لاستقبال بناته واحتضانهن في سعادة كبيرة.

وأثار الفيديو إعجاب المغردون ,و عبروا عن تأثرهم بالفيديو ولحظات الاستقبال وشوق البنات لأبيهم العائد من آداء واجبه الوطني.