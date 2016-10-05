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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

5 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
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1

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-رشيد السليم

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-مفرح الزيادي

7

الجزيرة-فهد الجبيري

8

الجزيرة-منال محمد

9

الجزيرة-سعود الماضي

10

الرياض-ربيع

11

الرياض-عبد السلام الهليل

12

الوطن-هنداوي

13

الوطن-خالد



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    ااببووححمموودد

    المهرج رشيد سليّم .. إلا العالمي .. أحترم عقولنا يا طاقية !!
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  2. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    شايف العجائب

    تفأءل عندما تصعب عليك الامور ،، فلقد أقسم المولى عز وجل مرتين ،، إن مع العيسرَ يسرا ،، إن مع العسرَ يسرا ،، عاد أركها على ركنٍ شديد ......(شايف)
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  3. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    شايف العجائب

    ليتني مازلت طفل ،، لايهمني الا لعبتي ،، ولم اعرف هواك ،، الذي أجلب خيله ورجله بالهموم والسهر .....(شايف)
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  4. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    شايف العجائب

    انظر يمنةً ويسرة ،، واحاول أُدخل قلبي من يُخرجها ،، ولكن هيهات هيهات ،، لاتزال متربعة فيه ،، وخنجرها بين اضلعي ....(شايف)
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  5. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    شايف العجائب

    شايف سوات الذئب لامنه عوى ،، يجذب عواه الذئب والاخر وراه ،، والا الجعر تنبح وملعونة ثوى ،، وكلٍ على ماقيل يعرف مستواه .... (شايف)
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  6. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    شايف العجائب

    شايف ليامنه حضر يحضر الحرف ،، صاغر وهو يعلن لشايف خضوعه ،، بنات فكري تعرف النقد والصرف ،، تصرف ذهب والا تولع شموعه ....(شايف)
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  7. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:199

    خواطر...

    أسعد الله صباااحكم جمعيا بكل خير💙
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