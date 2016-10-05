داعش يذبح عناصر من الجيش الحر

صحيفة المرصد:بث تنظيم داعش، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو دموياً جديداً يتضمن مشاهد مروعة لقطع رؤوس عناصر من الجيش السوري الحر، متوعداً بالمزيد من سفك الدماء لمن يلتحق بأي جماعات معارضة في سوريا تدربها الولايات المتحدة.
ووفقاً لموقع”العربية نت”ورد في الفيديو، الذي تبلغ مدته 19 دقيقة، وأصدرته ما تسمى “ولاية الفرات في العراق” التابعة لداعش، أن مقاتلي الجيش السوري الحر تم أسرهم أثناء شن عمليات ضد التنظيم في مدينة البوكمال السورية على حدود العراق.
وقبل مشاهد قطع الرؤوس البشعة التي ترد في نهاية المقطع، يتحدث إرهابيان من داعش عن عزم التنظيم حكم سوريا، متهمين الولايات المتحدة الأميركية بمحاولة السيطرة على منطقة الشرق الأوسط.
وبث داعش في المقطع مشهدا لعناصر من الجيش السوري الحر أثناء تدريبات، متهماً إياهم بـ”الخيانة”، بحسب ما ورد في المقطع.
وفي ختام المقطع، يطرح إرهابيون من داعش، يرتدون الملابس السوداء، عناصر من الجيش السوري الحر يرتدون الملابس البرتقالية، أرضاً في منطقة صحراوية، قبل أن ينقضوا عليهم بسكاكين صغيرة ويقطعوا رؤوسهم ويفصلوها تماما عن أجسادهم.
وفي نهاية الشهر الماضي، نفذ داعش مجزرة جماعية في عدد من جنود الجيش العراقي.ولقي داعش عدة هزائم ميدانية مؤخراً في العراق، فيما يستعد الجيش العراقي لهجوم كبير بهدف استعادة مدينة الموصل، كبرى مدن البلاد ومركز محافظة نينوى، من أيدي التنظيم.
تعليقات ( 25 )
كلمة حقداعش اكبر أعداء للعرب والإسلام والمسلمين وضع للفتنة وتشويه للإسلام والمسلمين والمشكله الداخين اللي يدربون رؤوسهم وراهم ماعمرهم سوو شي ينصر العرب
بن ملجمثقافة اقتل يحبك الرب وتدخل الجنة هذه مادخلت عقلي
عزوانتهي كرتك يا داعش انهم في الرمق الاخير وسينتهي هذا الكابوس اعداء الله والاسلام
سعد بن فهدكل مانواجهم ببعض الاسئلة يتهربون الرافضة والدواعش منها يرفضون الاجابة !!!
سعد بن فهدليش كل من نسأل رافضي ليش ماتحاربون إسرائيل مايردون على السؤال كذلك حقين داعش تقولهم ليش ماتحاربون إيران وتنفذون فيها عملية ارهابية مايردون نفس الطريقة
ودي أصدق بس قوويهالله يحفظ عيالنا وبناتنا من الفكر المنحرف
غازي بن شبيبمخالف للنشر
محد قال ليلعنت الله على هالفكر الوسخ المتدعوش النتن هؤلاء خطر على عقول البشريه ودمار للبلدان والاوطان
غرم اللهلعنت الله على من اسس داعش الارهابيه طبعا الموسسي هم احفاد القرامطه الصفويين
البرنسداعش عباره عن تركيبه ايرانيه امريكيه مجوسيه وصخه اعاد للمسلمين السنه موالين للشيعه واليهود لعنهم الله جميعا
ابوخالد الدماملعنة الله عليكم ورحم الله الابرياء
عدد التعليقات:1951
سهمحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل .
محب آل البيتاجيبوا يا احفاد ابو لؤلؤة المجوسي
محب آل البيتسؤال لجميع اذناب ايران . هل نفذالدواعش أي عملية في ايران وهل حاربوا ايران في العراق وسوريا . ولماذا كبارقادتهم في طهران وهل حاربوا الحوثيون في اليمن
محب آل البيتداعش والرافضة مثل السرطان الخبيث ينتشر ان لم يستأصل مبكراً
محب آل البيتو مازال الرافضة والسذج يقولون داعش سنية فهي فرقة منحرفة مثل الرافضة و الدليل أنها لا تقتل الا المسلمين السنة
جرصمالظاهر نقصوا جنود داعش اللي يخدمون بشار ويحاربون الفصايل الاسلامية الاخرى قال بشار خذوا اثنين ضحوا بهم عشان يشوفونها الناس ويجونا عناصر جدد يخدمونا
بدوونمخالف للنشر
وشك وشكلعن الله داعش تنظيم صهيومجوسي
شت يور ماوسمخالف للنشر
عبدالعزيز//داعش ماتقتل الا السنه فقط صنعت في طهران وواشنطن وانتشرت ببلاد السنه فقط لم نسمع يوما انها قتلت ايراني اللهم عليك بهم و سلط عليهم جندا من جنودك
عنادتنظيم ارهابي من مرتزقة العالم ****
من جبل اجا العظيمتنظيم صفوي 100% انكشف الستر
رحمهقتل داعش حلال مئه بالمئه