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داعش يذبح عناصر من الجيش الحر

5 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص
داعش يذبح عناصر من الجيش الحر
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صحيفة المرصد:بث تنظيم داعش، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو دموياً جديداً يتضمن مشاهد مروعة لقطع رؤوس عناصر من الجيش السوري الحر، متوعداً بالمزيد من سفك الدماء لمن يلتحق بأي جماعات معارضة في سوريا تدربها الولايات المتحدة.

ووفقاً لموقع”العربية نت”ورد في الفيديو، الذي تبلغ مدته 19 دقيقة، وأصدرته ما تسمى “ولاية الفرات في العراق” التابعة لداعش، أن مقاتلي الجيش السوري الحر تم أسرهم أثناء شن عمليات ضد التنظيم في مدينة البوكمال السورية على حدود العراق.

وقبل مشاهد قطع الرؤوس البشعة التي ترد في نهاية المقطع، يتحدث إرهابيان من داعش عن عزم التنظيم حكم سوريا، متهمين الولايات المتحدة الأميركية بمحاولة السيطرة على منطقة الشرق الأوسط.

وبث داعش في المقطع مشهدا لعناصر من الجيش السوري الحر أثناء تدريبات، متهماً إياهم بـ”الخيانة”، بحسب ما ورد في المقطع.

وفي ختام المقطع، يطرح إرهابيون من داعش، يرتدون الملابس السوداء، عناصر من الجيش السوري الحر يرتدون الملابس البرتقالية، أرضاً في منطقة صحراوية، قبل أن ينقضوا عليهم بسكاكين صغيرة ويقطعوا رؤوسهم ويفصلوها تماما عن أجسادهم.

وفي نهاية الشهر الماضي، نفذ داعش مجزرة جماعية في عدد من جنود الجيش العراقي.ولقي داعش عدة هزائم ميدانية مؤخراً في العراق، فيما يستعد الجيش العراقي لهجوم كبير بهدف استعادة مدينة الموصل، كبرى مدن البلاد ومركز محافظة نينوى، من أيدي التنظيم.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    5 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    كلمة حق

    داعش اكبر أعداء للعرب والإسلام والمسلمين وضع للفتنة وتشويه للإسلام والمسلمين والمشكله الداخين اللي يدربون رؤوسهم وراهم ماعمرهم سوو شي ينصر العرب
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  2. 24
    5 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    بن ملجم

    ثقافة اقتل يحبك الرب وتدخل الجنة هذه مادخلت عقلي
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  3. 23
    5 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    عزو

    انتهي كرتك يا داعش انهم في الرمق الاخير وسينتهي هذا الكابوس اعداء الله والاسلام
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  4. 22
    5 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    سعد بن فهد

    كل مانواجهم ببعض الاسئلة يتهربون الرافضة والدواعش منها يرفضون الاجابة !!!
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  5. 21
    5 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    سعد بن فهد

    ليش كل من نسأل رافضي ليش ماتحاربون إسرائيل مايردون على السؤال كذلك حقين داعش تقولهم ليش ماتحاربون إيران وتنفذون فيها عملية ارهابية مايردون نفس الطريقة
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  6. 20
    5 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    ودي أصدق بس قوويه

    الله يحفظ عيالنا وبناتنا من الفكر المنحرف
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  7. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    غازي بن شبيب

    مخالف للنشر
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  8. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    محد قال لي

    لعنت الله على هالفكر الوسخ المتدعوش النتن هؤلاء خطر على عقول البشريه ودمار للبلدان والاوطان
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  9. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    غرم الله

    لعنت الله على من اسس داعش الارهابيه طبعا الموسسي هم احفاد القرامطه الصفويين
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  10. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    البرنس

    داعش عباره عن تركيبه ايرانيه امريكيه مجوسيه وصخه اعاد للمسلمين السنه موالين للشيعه واليهود لعنهم الله جميعا
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  11. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص

    ابوخالد الدمام

    لعنة الله عليكم ورحم الله الابرياء
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  12. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:1951

    سهم

    حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل .
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  13. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    محب آل البيت

    اجيبوا يا احفاد ابو لؤلؤة المجوسي
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  14. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    محب آل البيت

    سؤال لجميع اذناب ايران . هل نفذالدواعش أي عملية في ايران وهل حاربوا ايران في العراق وسوريا . ولماذا كبارقادتهم في طهران وهل حاربوا الحوثيون في اليمن
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  15. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    محب آل البيت

    داعش والرافضة مثل السرطان الخبيث ينتشر ان لم يستأصل مبكراً
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  16. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص

    محب آل البيت

    و مازال الرافضة والسذج يقولون داعش سنية فهي فرقة منحرفة مثل الرافضة و الدليل أنها لا تقتل الا المسلمين السنة
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  17. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    جرصم

    الظاهر نقصوا جنود داعش اللي يخدمون بشار ويحاربون الفصايل الاسلامية الاخرى قال بشار خذوا اثنين ضحوا بهم عشان يشوفونها الناس ويجونا عناصر جدد يخدمونا
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  18. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص

    بدوون

    مخالف للنشر
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  19. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    وشك وشك

    لعن الله داعش تنظيم صهيومجوسي
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  20. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    شت يور ماوس

    مخالف للنشر
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  21. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    عبدالعزيز//

    داعش ماتقتل الا السنه فقط صنعت في طهران وواشنطن وانتشرت ببلاد السنه فقط لم نسمع يوما انها قتلت ايراني اللهم عليك بهم و سلط عليهم جندا من جنودك
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  22. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    الذبح انواع احيانا يكون ماديا
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  23. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    عناد

    تنظيم ارهابي من مرتزقة العالم ****
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  24. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    من جبل اجا العظيم

    تنظيم صفوي 100% انكشف الستر
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  25. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    رحمه

    قتل داعش حلال مئه بالمئه
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