كشف تفاصيل جديدة حول كيفية أخذ زوجة الأب”طفلة الأحساء”من المدرسة لتنفيذ جريمتها

صحيفة المرصد:كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول قضية نحر “طفلة الأحساء” ريم الرشيدي (6 سنوات) على يد زوجة والدها صباح أول أمس الاثنين تبين أن القاتلة استخدمت “سجل الأسرة” التابع للزوج للاستئذان للطفلة، رغم أن ذلك يُعدّ مخالفة لخروج أي طالب أو طالبة إلا مع والدها أو والدتها، وبحضور الأوراق الرسمية.

ووفقاً لموقع”سبق”أضافت المصادر أن الطفلة “ريم” كانت موجودة في المدرسة الحصة الأولى والثانية، وتم الإذن لها بالخروج بعد الحصة الثانية في تمام الساعة 8:45 صباحاً.

وتابعت المصادر: أن الزوجة قاتلة الطفلة هي الزوجة الثانية، والطفلة من الزوجة الثالثة، وجميع أفراد الأسرة يسكنون في منزل واحد بحي محاسن “أرامكو” بمحافظة الأحساء.

وأردفت: شاهد العيان الذي شاهد سيناريو القصة حاول أن يلحق بالمرأة بعد تنفيذ جريمتها، إلا أنها تمكّنت من الفرار منه ودخول منزلها؛ ظناً منها أنه لم يشاهدها، فقام بإبلاغ الجهات الأمنية التي هرعت للموقع في وقت قياسي، وقامت بتطويقه، وإلقاء القبض على المرأة وأداة الجريمة.