كشف تفاصيل جديدة حول كيفية أخذ زوجة الأب”طفلة الأحساء”من المدرسة لتنفيذ جريمتها

صحيفة المرصد:كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول قضية نحر “طفلة الأحساء” ريم الرشيدي (6 سنوات) على يد زوجة والدها صباح أول أمس الاثنين تبين أن القاتلة استخدمت “سجل الأسرة” التابع للزوج للاستئذان للطفلة، رغم أن ذلك يُعدّ مخالفة لخروج أي طالب أو طالبة إلا مع والدها أو والدتها، وبحضور الأوراق الرسمية.
ووفقاً لموقع”سبق”أضافت المصادر أن الطفلة “ريم” كانت موجودة في المدرسة الحصة الأولى والثانية، وتم الإذن لها بالخروج بعد الحصة الثانية في تمام الساعة 8:45 صباحاً.
وتابعت المصادر: أن الزوجة قاتلة الطفلة هي الزوجة الثانية، والطفلة من الزوجة الثالثة، وجميع أفراد الأسرة يسكنون في منزل واحد بحي محاسن “أرامكو” بمحافظة الأحساء.
وأردفت: شاهد العيان الذي شاهد سيناريو القصة حاول أن يلحق بالمرأة بعد تنفيذ جريمتها، إلا أنها تمكّنت من الفرار منه ودخول منزلها؛ ظناً منها أنه لم يشاهدها، فقام بإبلاغ الجهات الأمنية التي هرعت للموقع في وقت قياسي، وقامت بتطويقه، وإلقاء القبض على المرأة وأداة الجريمة.
تعليقات ( 29 )
بن ملجمابن الوطن ليش ما يكون فيه تفتيش بالمدارس كيف دخلت بالسكين(ياخي ذكي هالولد يمكن داستها بمكان او في مكان الجريمة او يمكن يشي حاد مو سكين المهم قتلت)
انسانهل اصبحنا وحوش ونحن لانعلم الله واكبر علي هذي الدنيا الغريبه و العجيبه
عدد التعليقات:2777
ابن الوطنجرائم من صناعة الزيود و الأخونجيه عملاء طهران لعن الله الملجمين
دعباديالله لا يوفقك بنت في عمر الزهور تقتل بدم بارد اقسم بالله دمعت عيني حسبنا الله عليك انتي سفاحه بامتياز
صقرالزوج رح يتنازل من اجل اطفاله فالقاتلة ( ام ) ولديها ( 6 ) اطفال
عدد التعليقات:2777
ابن الوطنليش ما يكون فيه تفتيش بالمدارس كيف دخلت بالسكين
بن ملجمجرايم غريبة عجيبة ماصارت في الدنيا قبل او تالي جرائم شيطانية
عدد التعليقات:2777
ابن الوطنالداعشيه مخططه لها في وقت خلو الشوارع من الماره لعن الله الدواعش و الزيود
منصورالله يجعلهاشفيعامجاب لوالديهاوالزوجةالثالثة ام الطفلة ماذاحل بها الله يصيرهاعلى بلواهاوالله لايجعلنامن الشامتين
الرأي العامستة سنوات قلوب متحجرة مليانة حقد وحسد لا مبرر لفعلها ولو كانت معاملة ام الطفلة المغدورة وابيها سيئة ازهاق الارواح ليس من اختصاص البشر الا بشرع الله
ت😢وش دوافع الجريمه
عدد التعليقات:2777
ابن الوطنالمدرسه يبغون الفكه من الطالبات حتى يأخذون راحتهم
نايـــف الـــعنزيعجلوا بالقصاص من المجرمة وصلى الله وسلم
عدد التعليقات:5347
المنتصر باللهريم الرشيدي ليس من أهل الشرقيه لتوضيح فقط لاغير حتى لا يكون هناك لطم من بتوع زرع الفتنه بين مكونات الشعب علم الأخ الحقباني علم
عدد التعليقات:2777
ابن الوطنالله يرحمك يا ريم لابد من عقاب المتفرج اللي شاهد الداعشيه المجرمه لعنها الله
بدرهذه عواقب *** واستغلال تعدد الزوجات والافراط في الشهوات على حساب الضعفاء من الاطفال تباً لهم ولعقولهم العفنة
ودي أصدق بس قوويهالسيف الأملح على رقبه المجرمه السفاحه والله ماهي مره هذي داعشيه
المنتصر باللهفيه امرأة قتلت رضيعها لكي تتهم ضرتها وهذه قصه معروفه عند العرب قبل مئات السنين النساء ناقصات عقل ودين يا عرب.........?
صدقة غلامالحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به
المنتصر باللهالمدرسه ارتكبت خطأ فادح لماذا لم تسأل الطفله هل هذه المرأة أمك أم لا هنا السؤؤاااال المدرسه مشاركه في القتل 50 % لتسليم هذه الطفله للقاتله صح يا رجال
زائريمكن فية سر مع البنت شافت عمتها تعملة
صرخة صمتزوجة الاب غبية لو ماشافها شاهد العين اكيد الشرطة بتجيبها راحت للمدرسة بنفسها واستخدمت سجل الاسرة ، رغبة الانتقام والحقد غطى على تفكيرها تبغى تنتقم وبس
عناديخرب بيتكم يكفي قضيه عائليه ووصلت للجهات المعنيه !
عادلوجميع أفراد الأسرة يسكنون في منزل واحد،اذا عرف السبب بطل العجب،الزوج غلطان100% كيف يجمع زوجاته كلهم في بيت واحد، ميول الزوج لام ريم ولعت بينهم الغيرة
عبداللهحسبي الله ونعم والوكيل
راشدهذه من أضرار وسلبيات التعدد..وعدم العدل بينهم..وكلهم يسكنون في بيت واحد..اكيد كانت بينهم خلافات ومشاكل وغيرة وكراهية وحقد وزعل وحسد..وهذه النتيجة.