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كشف تفاصيل جديدة حول كيفية أخذ زوجة الأب”طفلة الأحساء”من المدرسة لتنفيذ جريمتها

5 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص
كشف تفاصيل جديدة حول كيفية أخذ زوجة الأب”طفلة الأحساء”من المدرسة لتنفيذ جريمتها
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صحيفة المرصد:كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول قضية نحر “طفلة الأحساء” ريم الرشيدي (6 سنوات) على يد زوجة والدها صباح أول أمس الاثنين تبين أن القاتلة استخدمت “سجل الأسرة” التابع للزوج للاستئذان للطفلة، رغم أن ذلك يُعدّ مخالفة لخروج أي طالب أو طالبة إلا مع والدها أو والدتها، وبحضور الأوراق الرسمية.

ووفقاً لموقع”سبق”أضافت المصادر أن الطفلة “ريم” كانت موجودة في المدرسة الحصة الأولى والثانية، وتم الإذن لها بالخروج بعد الحصة الثانية في تمام الساعة 8:45 صباحاً.

وتابعت المصادر: أن الزوجة قاتلة الطفلة هي الزوجة الثانية، والطفلة من الزوجة الثالثة، وجميع أفراد الأسرة يسكنون في منزل واحد بحي محاسن “أرامكو” بمحافظة الأحساء.

وأردفت: شاهد العيان الذي شاهد سيناريو القصة حاول أن يلحق بالمرأة بعد تنفيذ جريمتها، إلا أنها تمكّنت من الفرار منه ودخول منزلها؛ ظناً منها أنه لم يشاهدها، فقام بإبلاغ الجهات الأمنية التي هرعت للموقع في وقت قياسي، وقامت بتطويقه، وإلقاء القبض على المرأة وأداة الجريمة.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 29
    5 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    بن ملجم

    ابن الوطن ليش ما يكون فيه تفتيش بالمدارس كيف دخلت بالسكين(ياخي ذكي هالولد يمكن داستها بمكان او في مكان الجريمة او يمكن يشي حاد مو سكين المهم قتلت)
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  2. 28
    5 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    انسان

    هل اصبحنا وحوش ونحن لانعلم الله واكبر علي هذي الدنيا الغريبه و العجيبه
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  3. 27
    5 أكتوبر, 2016 , 12:22 م
    عدد التعليقات:2777

    ابن الوطن

    جرائم من صناعة الزيود و الأخونجيه عملاء طهران لعن الله الملجمين
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  4. 26
    5 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    دعبادي

    الله لا يوفقك بنت في عمر الزهور تقتل بدم بارد اقسم بالله دمعت عيني حسبنا الله عليك انتي سفاحه بامتياز
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  5. 25
    5 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    صقر

    الزوج رح يتنازل من اجل اطفاله فالقاتلة ( ام ) ولديها ( 6 ) اطفال
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  6. 24
    5 أكتوبر, 2016 , 12:19 م
    عدد التعليقات:2777

    ابن الوطن

    ليش ما يكون فيه تفتيش بالمدارس كيف دخلت بالسكين
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  7. 23
    5 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    بن ملجم

    جرايم غريبة عجيبة ماصارت في الدنيا قبل او تالي جرائم شيطانية
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  8. 22
    5 أكتوبر, 2016 , 12:15 م
    عدد التعليقات:2777

    ابن الوطن

    الداعشيه مخططه لها في وقت خلو الشوارع من الماره لعن الله الدواعش و الزيود
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  9. 21
    5 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    منصور

    الله يجعلهاشفيعامجاب لوالديهاوالزوجةالثالثة ام الطفلة ماذاحل بها الله يصيرهاعلى بلواهاوالله لايجعلنامن الشامتين
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  10. 20
    5 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    الرأي العام

    ستة سنوات قلوب متحجرة مليانة حقد وحسد لا مبرر لفعلها ولو كانت معاملة ام الطفلة المغدورة وابيها سيئة ازهاق الارواح ليس من اختصاص البشر الا بشرع الله
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  11. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    ت😢

    وش دوافع الجريمه
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  12. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 12:10 م
    عدد التعليقات:2777

    ابن الوطن

    المدرسه يبغون الفكه من الطالبات حتى يأخذون راحتهم
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  13. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    نايـــف الـــعنزي

    عجلوا بالقصاص من المجرمة وصلى الله وسلم
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  14. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 12:07 م
    عدد التعليقات:5347

    المنتصر بالله

    ريم الرشيدي ليس من أهل الشرقيه لتوضيح فقط لاغير حتى لا يكون هناك لطم من بتوع زرع الفتنه بين مكونات الشعب علم الأخ الحقباني علم
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  15. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 12:04 م
    عدد التعليقات:2777

    ابن الوطن

    الله يرحمك يا ريم لابد من عقاب المتفرج اللي شاهد الداعشيه المجرمه لعنها الله
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  16. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    بدر

    هذه عواقب *** واستغلال تعدد الزوجات والافراط في الشهوات على حساب الضعفاء من الاطفال تباً لهم ولعقولهم العفنة
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  17. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 12:01 م

    لاحول ولا قوة الا بالله الطفلة ان شاء الله من طيور الجنة اما هذه المرأة القاتلة عذاب بالدنيا والاخرة حسبي الله ونعم الوكيل طفلة بريئه
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  18. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    ودي أصدق بس قوويه

    السيف الأملح على رقبه المجرمه السفاحه والله ماهي مره هذي داعشيه
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  19. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    المنتصر بالله

    فيه امرأة قتلت رضيعها لكي تتهم ضرتها وهذه قصه معروفه عند العرب قبل مئات السنين النساء ناقصات عقل ودين يا عرب.........?
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  20. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    صدقة غلام

    الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به
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  21. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    المنتصر بالله

    المدرسه ارتكبت خطأ فادح لماذا لم تسأل الطفله هل هذه المرأة أمك أم لا هنا السؤؤاااال المدرسه مشاركه في القتل 50 % لتسليم هذه الطفله للقاتله صح يا رجال
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  22. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    *****. الله يرحمها برحمته الواسعه ويجعلها من طيور الجنة
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  23. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    زائر

    يمكن فية سر مع البنت شافت عمتها تعملة
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  24. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    صرخة صمت

    زوجة الاب غبية لو ماشافها شاهد العين اكيد الشرطة بتجيبها راحت للمدرسة بنفسها واستخدمت سجل الاسرة ، رغبة الانتقام والحقد غطى على تفكيرها تبغى تنتقم وبس
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  25. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    عناد

    يخرب بيتكم يكفي قضيه عائليه ووصلت للجهات المعنيه !
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  26. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    عادل

    وجميع أفراد الأسرة يسكنون في منزل واحد،اذا عرف السبب بطل العجب،الزوج غلطان100% كيف يجمع زوجاته كلهم في بيت واحد، ميول الزوج لام ريم ولعت بينهم الغيرة
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  27. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    أجل ألقوا القبض على أداة الجريمة..الحمد لله لحقوها قبل لا تهرب
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  28. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص

    عبدالله

    حسبي الله ونعم والوكيل
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  29. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص

    راشد

    هذه من أضرار وسلبيات التعدد..وعدم العدل بينهم..وكلهم يسكنون في بيت واحد..اكيد كانت بينهم خلافات ومشاكل وغيرة وكراهية وحقد وزعل وحسد..وهذه النتيجة.
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