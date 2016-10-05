“شرطة القريات” تلقي القبض على صاحب مقطع إصابة العقال ونجاة العريس-فيديو

صحيفة المرصد:ألقت شرطة محافظة القريات القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يطلق أعيرة نارية احتفالاً بزواج أحد أصدقائه بالمحافظة.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، العقيد الدكتور مظلي تركي المويشير: إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة القريات، تَمَكّنت من التعرف على الشخص والقبض عليه، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف: بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مواطن عشريني بإطلاق النار في الهواء من سلاح رشاش احتفالاً بزواج أحد أصدقائه بمحافظة القريات؛ تم القبض على الجاني وأحيل لجهات التحقيق.
تعليقات ( 19 )
سعود السهليهياط ادول
ولد بلادينجاه رب العالمين وبسبب الجهل والتخلف والهياط الزايد عن حده بغى يتحول الفرح الى مأتم وهذه الحركات موجوده وبكثره عند نوعيه من البشر مالقيت من يردعهم
himaتسلم الايادي يارجال الامن,خلوه يخيس في السجن.
ساكن البجيرياش فادك الهياط على قولت القصبي رنوه رنوه رنوه
الحربيحتى الحرمة تقدر تضغط على الزناد . هذه ليست شجاعة هذا نقص وجهل
الحربياهم اسباب غياب الحس الامني والوقائي لدا بعض الاشخاص الذين يقومون بمثل هذا الذي في المقطع وغيره ممن يقومون بالاعمال الخطر ليست الشجاعةبل الجهل والتخلف
ابو قصيالحمدلله على السلامة ..المشكلة ماهي بالجريمة سواء استخدام سلاح او حتى تهريب مخدرات المشكلة انه فيه عقليات تشوف انها مرجلة وطناخة حتى لو دخل السجن
معلم متقاعدما قام به عمل مخالف للنظام أولا . وثانيا شكل خطورة بالغة على الع يس وكل الموجودين واظن أن العربس غير مصدق إلى الآن أنه ما زال حيا . أدبو المهايطية .
من الناس الطيبينياجماعة الخير حركة الرمي في الهواء مع الدوران وفوهة الرشاش تجاه الناس والرجال مدعرم الأخ يدور بالرشاش زي المروحه تخوف الحمدلله على نعمة العقل
رينادهههههههههههه خل ينفعك هياطك
جابر مروانواضح إنه **من زوله
متكوشالهياط زاد عن حده
من الناس الطيبيناولا :- الحمدلله على سلامة العريس ثانيا :- أتمنى من الشرطه أن تؤدب أخونا حامل السلاح بالسجن والغرامه الماليه والجلد إن أمكن حتى يكون عبره لغيره
الريمالله كتب للمعرس عمر سبحان الله
شقرانهياط تآيم از اب ::)
عدد التعليقات:5350
المنتصر باللهالهياط منتشر في البلد طيب لو قتل العريس أو أحد الحضور وين يودي وجهه صحيح أهل العقول في راحه..?
محب الهيئةطلع شراري
شايف العجائبادبوه ،، علشان مايمسك السلاح الا كفو .