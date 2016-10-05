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“شرطة القريات” تلقي القبض على صاحب مقطع إصابة العقال ونجاة العريس-فيديو

5 أكتوبر, 2016 , 12:58 م
“شرطة القريات” تلقي القبض على صاحب مقطع إصابة العقال ونجاة العريس-فيديو
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صحيفة المرصد:ألقت شرطة محافظة القريات القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يطلق أعيرة نارية احتفالاً بزواج أحد أصدقائه بالمحافظة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، العقيد الدكتور مظلي تركي المويشير: إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة القريات، تَمَكّنت من التعرف على الشخص والقبض عليه، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وأضاف: بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مواطن عشريني بإطلاق النار في الهواء من سلاح رشاش احتفالاً بزواج أحد أصدقائه بمحافظة القريات؛ تم القبض على الجاني وأحيل لجهات التحقيق.



تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    سعود السهلي

    هياط ادول
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  2. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    ولد بلادي

    نجاه رب العالمين وبسبب الجهل والتخلف والهياط الزايد عن حده بغى يتحول الفرح الى مأتم وهذه الحركات موجوده وبكثره عند نوعيه من البشر مالقيت من يردعهم
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  3. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    hima

    تسلم الايادي يارجال الامن,خلوه يخيس في السجن.
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  4. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    ساكن البجيري

    اش فادك الهياط على قولت القصبي رنوه رنوه رنوه
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  5. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    الحربي

    حتى الحرمة تقدر تضغط على الزناد . هذه ليست شجاعة هذا نقص وجهل
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  6. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    الحربي

    اهم اسباب غياب الحس الامني والوقائي لدا بعض الاشخاص الذين يقومون بمثل هذا الذي في المقطع وغيره ممن يقومون بالاعمال الخطر ليست الشجاعةبل الجهل والتخلف
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  7. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    ابو قصي

    الحمدلله على السلامة ..المشكلة ماهي بالجريمة سواء استخدام سلاح او حتى تهريب مخدرات المشكلة انه فيه عقليات تشوف انها مرجلة وطناخة حتى لو دخل السجن
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  8. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    معلم متقاعد

    ما قام به عمل مخالف للنظام أولا . وثانيا شكل خطورة بالغة على الع يس وكل الموجودين واظن أن العربس غير مصدق إلى الآن أنه ما زال حيا . أدبو المهايطية .
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  9. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    من الناس الطيبين

    ياجماعة الخير حركة الرمي في الهواء مع الدوران وفوهة الرشاش تجاه الناس والرجال مدعرم الأخ يدور بالرشاش زي المروحه تخوف الحمدلله على نعمة العقل
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  10. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    ريناد

    هههههههههههه خل ينفعك هياطك
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  11. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    جابر مروان

    واضح إنه **من زوله
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  12. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    متكوش

    الهياط زاد عن حده
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  13. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    من الناس الطيبين

    اولا :- الحمدلله على سلامة العريس ثانيا :- أتمنى من الشرطه أن تؤدب أخونا حامل السلاح بالسجن والغرامه الماليه والجلد إن أمكن حتى يكون عبره لغيره
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  14. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    الريم

    الله كتب للمعرس عمر سبحان الله
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  15. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    شقران

    هياط تآيم از اب ::)
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  16. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 13:24 م
    عدد التعليقات:5350

    المنتصر بالله

    الهياط منتشر في البلد طيب لو قتل العريس أو أحد الحضور وين يودي وجهه صحيح أهل العقول في راحه..?
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  17. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    يستاهل..يومين بالسجب وبيزبطو
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  18. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    محب الهيئة

    طلع شراري
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  19. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    شايف العجائب

    ادبوه ،، علشان مايمسك السلاح الا كفو .
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