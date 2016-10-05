“شرطة القريات” تلقي القبض على صاحب مقطع إصابة العقال ونجاة العريس-فيديو

صحيفة المرصد:ألقت شرطة محافظة القريات القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يطلق أعيرة نارية احتفالاً بزواج أحد أصدقائه بالمحافظة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، العقيد الدكتور مظلي تركي المويشير: إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة القريات، تَمَكّنت من التعرف على الشخص والقبض عليه، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وأضاف: بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مواطن عشريني بإطلاق النار في الهواء من سلاح رشاش احتفالاً بزواج أحد أصدقائه بمحافظة القريات؛ تم القبض على الجاني وأحيل لجهات التحقيق.