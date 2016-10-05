محافظ جدة يأمر بفتح شوارع استولى عليهما رجل أعمال شهير منذ أكثر من 35عاماً وحولها إلى مجمع تجاري

صحيفة المرصد:وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بإعادة شوارع كان قد اعتدى عليها رجل أعمال شهير قبل 35 عاماً وحولها إلى مجمع تجاري شمال المحافظة، فيما نص توجيه محافظ جدة على إمهال المحال التجارية أسبوعاً لإغلاقها.

وكان مجموعة من مستأجري المحال التجارية في المجمع، قد تقدموا بشكوى في أواخر العام الماضي 2015 ضد رجل الأعمال بعد رفعه قيمة الإيجارات عليهم، قائلين إن المجمع عبارة عن شوارع عامة ومواقف سيارات ومنطقة للألعاب وأن رجل الأعمال تعدّى عليها قبل 35 عاماً.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن أمانة جدة بدأت تحقيقاتها فور تلقي الشكوى، وقررت حينها إغلاق السوق لحين البت في قضية الاعتداء، ثم بدأت في مراجعة الخرائط والكروكيات ليتضح بعدها صحة الادعاءات.

ووجه محافظ جدة مؤخراً بحسم الأمر وإزالة التعديات، فيما وزعت الأمانة إشعارات على المحال التجارية تبلغهم بإغلاقها خلال أسبوع، مشددة على أن البلدية ستتخذ الإجراءات النظامية وتطبق أقصى العقوبات بحق المخالفين.