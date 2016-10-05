محافظ جدة يأمر بفتح شوارع استولى عليهما رجل أعمال شهير منذ أكثر من 35عاماً وحولها إلى مجمع تجاري

صحيفة المرصد:وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بإعادة شوارع كان قد اعتدى عليها رجل أعمال شهير قبل 35 عاماً وحولها إلى مجمع تجاري شمال المحافظة، فيما نص توجيه محافظ جدة على إمهال المحال التجارية أسبوعاً لإغلاقها.
وكان مجموعة من مستأجري المحال التجارية في المجمع، قد تقدموا بشكوى في أواخر العام الماضي 2015 ضد رجل الأعمال بعد رفعه قيمة الإيجارات عليهم، قائلين إن المجمع عبارة عن شوارع عامة ومواقف سيارات ومنطقة للألعاب وأن رجل الأعمال تعدّى عليها قبل 35 عاماً.
وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن أمانة جدة بدأت تحقيقاتها فور تلقي الشكوى، وقررت حينها إغلاق السوق لحين البت في قضية الاعتداء، ثم بدأت في مراجعة الخرائط والكروكيات ليتضح بعدها صحة الادعاءات.
ووجه محافظ جدة مؤخراً بحسم الأمر وإزالة التعديات، فيما وزعت الأمانة إشعارات على المحال التجارية تبلغهم بإغلاقها خلال أسبوع، مشددة على أن البلدية ستتخذ الإجراءات النظامية وتطبق أقصى العقوبات بحق المخالفين.
تعليقات ( 21 )
ابوفيصل 1شو صار بالرجال لهف الحديقه والشوارع المسماة بحديقة الشعب هذا عمل غير صالح بالكامل .
جده غيبييييييييريابن ماجد ، الله يطول بعمرك ، أنتم تعالجون أعراض المرض ولكن أين المسببات ، أين الذين سهلوا له هذا الأمرأين الجهات الرقابية ،حتى لاتتكرر هذه التجاوزات
مرخان*************
محمدجده غير
معيضلقد غاص هذا الرجل في الدلع لمدة 35سنة
556هذى على ما أظن مجمع جمجوم اللي على شارع فلسطين.. راح فيها جمجوم .. والله يعين بقية المجمعات هيلبسوهم باي تهمة للاستيلاء على حقوقهم
ناصرلازم يدفع للدوله لانه انتفع من الاجارات
حسن٣٥. سنه ... صح النوم.
محمدوالسفارة الامريكيه عندها تعديات خلتنا ما نرتاح .... لفة طويلة عشان نوصل طريق الاندلس
ابوعاطيصباح الخير بعد35عام اجل يدفع ايجار السنوات الماضيه ويفرش عند اقرب اشاره فالموقع
حسن************** للاسف الفاسدين في بلدنا. حتى مااحد يتجرأ على ذكر اسمائهم حفاظا على مشاعرهم
مقاديرمراجعة ممتلكاته .والتحقيق فيها من اين لك هذا .الي سرق ارض اكيد بيسرق ملايين . اتمنى من حكومة الحزم التحقيق والتشهير وسحب المبالغ المسروقه ويتم قطع يده
البشري الجنوبيمعقول ٣٥ سنه يستثمر الشارع وماحد تعرضه اكيد فيه شي ماهو طبيعي في الموضوع ممكن ففتي ففتي ممكن منا منا الله اعلم
الشهرانيوينكم عنه 35سنه .. نايمين في العسل والواسطات
قادمكيف تم الفسح والرخصة وكتابة الصك ؟؟ فساد واضح
حسنجنت على نفسها براقش .. وش اسم المجمع. او. المالك
الزمنخطوه مميزه بعد 35 عام ولو لم يتم رفع شكوى لما تم اكتشافه لماذا لايتم عملية مسح قبل الشكوى المهم الان هل سيدفع ثمن تعديه واستفادته من ايجارات وخلافه
البشري الجنوبيمعقول ما يحصل في جده واين الامانه وين البلديه اجل لو مافيه حكومه وايش بيسوون فينا هذولا الجشعين
مقاديرلماذ رجل اعمال لماذا لايتم التشهيربه لاانه يعتبر سارق .. يقام عليه حد السرقه ويتم تغريمه طيلت مدة السرقة. ويضع في القائمه السوداء . ويتم مراجعة املاكه
احمديجب تطبيق أقصى عقوبة على رجل الأعمال المعتدي واستعادة جميع الأموال وتغريمه ونشر اسمه ومعاقبة الفاسدين في الأمانة والبلدية في أسرع وقت ممكن حتى يتعظ ال