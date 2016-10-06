بالفيديو .. مذيع برنامج “سناب شباب” يجبر “السدحان” على الانفعال و الانسحاب من الحلقة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم سناب شات تركي السدحان في برنامج ” سناب شباب” والذي يقدمه الإعلامي محمد التوم عبر فضائية 24، حيث انسحب السدحان وذلك اعتراضاً على سؤال مذيع البرنامج عندما قال له :” إذا لم يكن لديك شيء تقدمه فعليك أن تترك السوشيال ميديا”.

حيث رد السدحان قائلاً:” مين قال اترك السوشيال ميديا فأجابه المذيع أن هذه مطالب الجمهور” وهنا انفعل “السدحان” وغادر الأستوديو قبل استكمال حلقة الليلة.