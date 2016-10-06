بالفيديو .. مذيع برنامج “سناب شباب” يجبر “السدحان” على الانفعال و الانسحاب من الحلقة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم سناب شات تركي السدحان في برنامج ” سناب شباب” والذي يقدمه الإعلامي محمد التوم عبر فضائية 24، حيث انسحب السدحان وذلك اعتراضاً على سؤال مذيع البرنامج عندما قال له :” إذا لم يكن لديك شيء تقدمه فعليك أن تترك السوشيال ميديا”.
حيث رد السدحان قائلاً:” مين قال اترك السوشيال ميديا فأجابه المذيع أن هذه مطالب الجمهور” وهنا انفعل “السدحان” وغادر الأستوديو قبل استكمال حلقة الليلة.
تعليقات ( 16 )
مشعلهذا الضيف مايعرف يرد ولايوجد عنده اي ثقافة او اي شيء يقدمة ولذا لم يستطع الرد على السوءال،ضيف *********.ضحك الناس عليه
محمدوالضيف ايضا ****لايعرف ينتقي الكلمات المهذبة.
محمدالناس عرفوا الآن ان هذا المذيع *****بطريقته الهمجية الغير متحضره،
سالممذيع مهايط جداً ولا يشرفنا نتابع هذا النوع من لانحطاط.وانا ما اعرف المذيع ولا القناة هذي.
طارقمذيع ولا طبيب نفسي؟في مذيع يقول لضيفه خلك ذكي؟فيه مذيع يقلل من قيمة ضيفه ويقول كان عنده ضيف ثاني جلس وماطلع؟عقلية متخلفة جداً وتافهه.
الغامديالذيع اسلوبه****وماعنده سالفه
ابراهيممتى نرجع لزمن القناه الاولى و الثانيه فقط . الان الوضع مزري كل من هب و دب حط له قناه و متابعين و يتشحد خلق الله باللايكات و المتابعه
حسين السبيعيكلهم مالهم داعي
عازف الكمانوين أيام الطرب والغناء أيام عيسى الأحسائي فتي الشرقية الله يرحمة كانت أيام حلوه كانت الأنفس تتقبل الأخر بصدر رحب وتقبل النقد الهادف
سارهشفتوا السعودي بسرعة يزعل ويكبر المواضيع وماعنده صبر~بنات لا تتزوجون سعودي شايف نفسه وهمه بطنه ويتزوج عليك 3 ~تزوجوا اجانب واتراك رومانسين وصبورين
↩🌟ريما Rima 🌟↩المذيع أخطأ بطرحه للسؤال والمفروض تسأله هذا السؤال بنهاية البرنامج وأيضا مايعرف يحاور الضيف كأسلوب□أما تركي ماعنده ثقة بنفسه الدليل ماقدر يرد ع السؤال
سعيدكليهما مهايطين
نعناع المدينةالسلام عليكم /صراحة المذيع ماعندة اسلوب طرح الاسئلة وثقيل دم ويرفع الضغط