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بالفيديو .. مذيع برنامج “سناب شباب” يجبر “السدحان” على الانفعال و الانسحاب من الحلقة

6 أكتوبر, 2016 , 3:00 ص
بالفيديو .. مذيع برنامج “سناب شباب” يجبر “السدحان” على الانفعال و الانسحاب من الحلقة
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم سناب شات تركي السدحان في برنامج ” سناب شباب” والذي يقدمه الإعلامي محمد التوم عبر فضائية 24، حيث انسحب السدحان وذلك اعتراضاً على سؤال مذيع البرنامج عندما قال له :” إذا لم يكن لديك شيء تقدمه فعليك أن تترك السوشيال ميديا”.

حيث رد السدحان قائلاً:” مين قال اترك السوشيال ميديا فأجابه المذيع أن هذه مطالب الجمهور” وهنا انفعل “السدحان” وغادر الأستوديو قبل استكمال حلقة الليلة.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 4:30 ص

    مشعل

    هذا الضيف مايعرف يرد ولايوجد عنده اي ثقافة او اي شيء يقدمة ولذا لم يستطع الرد على السوءال،ضيف *********.ضحك الناس عليه
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  2. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 4:27 ص

    محمد

    والضيف ايضا ****لايعرف ينتقي الكلمات المهذبة.
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  3. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 4:25 ص

    جايبه يمسخره ومبيت النيه اسلوب مستفز ويرميها ع الجمهور وانت وين دورك حتى لو كان السؤال قاسي فيه اسلوب المذيع وبسلامه الممثل ما اتابع
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  4. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 4:24 ص

    محمد

    الناس عرفوا الآن ان هذا المذيع *****بطريقته الهمجية الغير متحضره،
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  5. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 4:18 ص

    سالم

    مذيع مهايط جداً ولا يشرفنا نتابع هذا النوع من لانحطاط.وانا ما اعرف المذيع ولا القناة هذي.
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  6. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 4:16 ص

    طارق

    مذيع ولا طبيب نفسي؟في مذيع يقول لضيفه خلك ذكي؟فيه مذيع يقلل من قيمة ضيفه ويقول كان عنده ضيف ثاني جلس وماطلع؟عقلية متخلفة جداً وتافهه.
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  7. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 4:14 ص

    الغامدي

    الذيع اسلوبه****وماعنده سالفه
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  8. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 4:11 ص

    ابراهيم

    متى نرجع لزمن القناه الاولى و الثانيه فقط . الان الوضع مزري كل من هب و دب حط له قناه و متابعين و يتشحد خلق الله باللايكات و المتابعه
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  9. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 4:03 ص

    حسين السبيعي

    كلهم مالهم داعي
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  10. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 4:01 ص

    عازف الكمان

    وين أيام الطرب والغناء أيام عيسى الأحسائي فتي الشرقية الله يرحمة كانت أيام حلوه كانت الأنفس تتقبل الأخر بصدر رحب وتقبل النقد الهادف
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  11. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 3:46 ص

    قرأت سورة الملك تنجيك من عذاب القبر
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  12. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 3:32 ص

    مهايطين اجتمعو
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  13. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    ساره

    شفتوا السعودي بسرعة يزعل ويكبر المواضيع وماعنده صبر~بنات لا تتزوجون سعودي شايف نفسه وهمه بطنه ويتزوج عليك 3 ~تزوجوا اجانب واتراك رومانسين وصبورين
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  14. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 3:19 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    المذيع أخطأ بطرحه للسؤال والمفروض تسأله هذا السؤال بنهاية البرنامج وأيضا مايعرف يحاور الضيف كأسلوب□أما تركي ماعنده ثقة بنفسه الدليل ماقدر يرد ع السؤال
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  15. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 3:12 ص

    سعيد

    كليهما مهايطين
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  16. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 3:08 ص

    نعناع المدينة

    السلام عليكم /صراحة المذيع ماعندة اسلوب طرح الاسئلة وثقيل دم ويرفع الضغط
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