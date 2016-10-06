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مركز دراسات ألماني : الناتو يجهز “800” مقاتلة حربية لقصف مواقع الأسد والإطاحة بسلطته

6 أكتوبر, 2016 , 2:52 ص
مركز دراسات ألماني : الناتو يجهز “800” مقاتلة حربية لقصف مواقع الأسد والإطاحة بسلطته
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صحيفة المرصد -وكالات:كشف مركز “فيريل” للدراسات السياسية والاستراتيجية في ألمانيا، عن خطة حلف “الناتو” لشن حرب على سوريا وإسقاط نظام الأسد بالقوة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر المركز الألماني، أن عملية «الناتو» تشبه حرب صربيا، وسوف يشترك بها نحو 800 مقاتلة لقصف مواقع الجيش السوري، والتخلص من نظام الأسد مهما كان الثمن.

وألمح “فيريل” إلى أن قرار واشنطن وقف التنسيق بشأن سوريا مع موسكو، عجل بسرعة اتخاذ قرار الحرب، وأن العملية العسكرية لوقف تقدم الجيش السوري في حلب بات أمرا لا مفر منه.

وأرجع المركز قرار الحرب المدمرة ضد النظام السوري لثلاثة أسباب جاءت كالتالي.

أولا، الانتصار في حلب يعنى فتح الباب أمام انتصارات واسعة للجيش السوري على كافة المحاور واستعادة سيطرته على الأراضي التي انتزعت خلال الأعوام الماضية.

ثانيا، خروج سوريا منتصرة بعد الأعوام الخمسة الماضية، يعنى صعود روسيا أكثر وسيطرتها على نصف الشرق الأوسط، وفشل عزل روسيا وجعلها دولة منبوذة في آسيا.

ثالثا، تقارب نسب التصويت لصالح مرشحي الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، يزعج الحزب الديمقراطي ويدفعه لإنهاء الأزمة بهدف تعزيز الثقة لدى المواطنين هناك لتوفير فرصة أكبر لكلينتون.

وقالت الخارجية الروسية الأسبق الماضي، ردا على إعلان أمريكا تعليق المحادثات مع روسيا، إن “أمريكا مستعدة لأن تتحالف مع الإرهابيين بل مع الشيطان لإسقاط الاسد ونظامه”، وأضافت: “واشنطن تحاول أن تلقى اللوم على روسيا بشأن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا الذي لم يعد مطبقا”.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 4:23 ص

    لن يفعلوا شئ كله تمثيل
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  2. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 4:17 ص

    مسمار

    بأسهم فيما بينهم شديد اسال الله ان يسلط الظالمون على الظالمين صحيح انه ليس من اجل الشعب السوري المطحون لكن ينصرنا الله بماشاء وكيف ما شاء
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  3. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 4:10 ص

    بن ملجم

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩ وشلون 🐭يحكم 😂😅سيقصف ال🐭___قلنا لكم يا أعداءنا مستحيل تنتصرون على أهل السنة أكثر من 5 س(هل الغرب يحارب بشار لأجل عيون اهل السنة؟)
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  4. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 4:08 ص

    بن ملجم

    سؤال لمن له عقل يفكر لماذا يستميتون في اسقاط الاسد؟ هل لانه ظالم او انه مستبد او انه رجعي او انه غير دمقراطي او انه ارهابي او او من من؟؟؟
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  5. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 4:07 ص

    مايصح إلا الصحيح ( المانيا خطها مشغول باللاجئين ؛ امريكا خطها مشغول بقدوم إعصار ماثيو والذي تتراوح سرعته من 170- 325 كلم/ساعة خلال الساعات القادمة )
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  6. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 3:31 ص

    مسمار

    وي هووب سوو // نتمنى ذلك
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  7. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 3:31 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وشلون 🐭يحكم 😂😅سيقصف ال🐭___قلنا لكم يا أعداءنا مستحيل تنتصرون على أهل السنة أكثر من 5 س ماقدرو الأعداء ينتصرون بمختلف اجناسهم واسلحتهم الثقيلة😂
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  8. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 3:28 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    خايفين يا امريكا من سيطرة روسيا بالشرق الأوسط هذا السبب ندري أن مو حب للسنة□أهم شيء يسقط الجحش بشار ال🐭
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  9. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 3:06 ص

    مبارك

    ياليت يحصل وباسرع مايمكن ومع بدايه اول موجه من القصف اتوقع يقتل او يقبض عليه ويحصل انقلاب ويهرب الجمع ويولون الدبر ولايمكن روسيا تدخل في حرب مع الغرب
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  10. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 3:03 ص

    فارس الزهراني

    والله لمريكا حبتنا وللروس قلبه حبنا
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  11. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 2:58 ص

    شنب قانوني

    مزرعة مصالح وموسم انتخابات وخذ افلام بالمجان
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