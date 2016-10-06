من ممول مخدرات إلى الملكية..سقوط الشيخ المزيف “ماهر محمود” الذي خدع البريطانيين لعقود

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات عن سقوط “ماهر محمود” أو كما لقب بالشيخ المزيف بعد ما خدع العديد من الفنانين و الشخصيات العامة بالإضافة إلى المجرمين لعقود وذلك لبيعه معلومات عنهم للصحافة مقابل مبالغ ضخمة، بدايته كانت كصحفي عام 1984 وكان عمره وقتها 21 عاما عندما طلبت جريدة بيبول سانداي منه جمع معلومات عن حلقة تجمع لعصابة كانوا قد علموا أنها ستتم بفندق متروبول فقام بعمل خدعة بسيطة كلفته فقط 10 جنيه استرليني عن طريق شراء جلباب بيضاء و غطاء للرأس ملون بالاحمر و البيض و عقال لتثبيت الغطاء ليتحول من شاب آسيوي إلى شحصية عربية، و كانت المفاجأة ما أن دخل الفندق حتى توهم كل العاملين أنه شخصية ملكية عربية فبدأوا بالاهتمام به حتى أن حجز غرفته صاحب الفندق شخصيا و عندما دخل غرفته فوجئ بالطعام الوفير بالجناح و ماهي إلا لحظات حتى أرسل له بغرفته أجمل فتيات الليل حرصا من إدارة الفندق على رفاهيته في حين وثق الشيخ المزيف كل ذلك عبر كاميرا و مسجل صوتي مخبأ بملابسه و استطاع بتلك الحيلة توفير المعلومات اللازمة عن العصابة و نقل معلومات عن الفندق نشرتها الجريدة بعد ذلك، بعدها أصبحت هذه وظيفته و كان يظهر باليخوت و الفيلات الفارهة و القصور على أنه الشيخ الملكي ذو الثروة و النفوذ.

و كان يجني من ورائها 250000 جنيه استرليني سنويا، و نقل معلومات كثيرة عن شخصيات عامة و سياسيين و فنانين بالصحف، مثل ما قالته له الاميره ميشيل وهي تحاول بيعه منزل عام ،2005 أن الاميرة ديانا شخصية شريرة و خبيثة كان يغار زوجها من نجاحها و شهرتها، و سوفي ويسيكس عام 2001 والتي استعانت ببعض صلاتها الملكية لعقد شركة خيالية معه قالت عن شيري بلير انها فظيعة و عن توني بلير انه بعيد جدا عن الرئاسة و نعتت الملكة بالعزيزة العجوز، مما دمر مستقبلها الفني بعد ذلك، كما نشر عن فريدي شيفيرد و دوجلاس هول لاعبين بنادي نيوكاسيل الرياضي لكرة القدم تعاطيهم للكوكايين، كل تلك المعلومات التي نشرها كانت السبب انه حصل على جائزة بريتيش بريس اوارد كأفضل صحفي لعام 1999، ولكن ظهر جزء مظلم لشخصية الشيخ المزيف، وذلك عندما بدأ يحاول تغيير حقائق و بيانات و نتائج بشكل غير قانوني في مقابل مبالغ كبيرة من المال، و هنا توجب وقفه عند حده، و ما اسقطه عندما حاول تغيير نتائج لأحد الحكام ببرنامج ذي اكس فاكتور توليزا كونتوستافلوس و تم توجيه أكثر من 18 تهمة مدنية ضده خصوصا بعد ما وصلت ثروته لمبلغ ضخم يقارب ال 800 مليون جنيه و ليس لديه مايبرر تلك الثروة بدأ التحقيق معه و تم اقتحام منزله ليجدوا العشرات من الجلباب و الغترات به و خواتم ماس مزيفه إضافة إلى ساعته الروليكس ذات تكلفة ال 5000 جنيه استرليني.