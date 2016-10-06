داعش يستعد لـ “غزوة الخندق” ويعد أنصاره لخبر غياب زعيمه

صحيفة المرصد: يستعد تنظيم داعش، لـ “غزوة الخندق” الجديدة، في إشارة إلى المعركة التي دارت بين المسلمين الذي كان عددهم 3 آلاف مسلم وبين قريش وحلفائها، في المدينة المنورة، وذلك قبل الفوز بمعركة تحرير الموصل استراتيجياً على الأقل، وفقا لموقع “24” الإماراتي نقلا عن صحيفة إيل جورنالي الإيطالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموصل أصبحت شبه معزولة عن باقي العراق بسبب العدد الهائل من الخنادق المتنوعة التي حفرها داعش حول وداخل المدينة، استعداداً للمعركة الحاسمة.
هذا وقد أصبح جامع عمر بن الخطاب في قلب المدينة، وبالتوازي مع الخنادق، متخصصاً حسب الصحيفة في التذكير بموقعة الخندق عبر مكبرات الصوت، والدعوة إلى الانصياع إلى أوامر قائد داعش، للفوز بالمعركة المنتظرة رغم قلة العدد، والاستعداد للحصار والجوع والعطش والخوف.
ودخل داعش معركة أخرى، تتمثل في إعداد السكان إلى تقبل خبر اغتيال البغدادي زعيم التنظيم في أي وقت.
ونقل موقع قناة السومرية عن مصادره في مدينة الموصل، أن “مقتل أو موت البغدادي، أصبح محور المحاضرات والخطب التي يلقيها خطباء التنظيم، وزعماء داعش في كل مساجد المدينة، في الأيام القليلة الماضية”.
وأوضح المصدر أن تنظيم داعش لم يعد يتحرج من الخوض في إمكانية اختفاء زعيم التنظيم بسبب “ضربة جوية، أو إطلاق نار، أو مرض عضال”.
تعليقات ( 20 )
عدد التعليقات:1
الرحااالالشئ العجيب..انهم مازالوا مصدقين انفسهم انهم مسلمين..عجبي
مسمارمنذ عشرات السنين قطع الروافض الرجاء برب العالمين وتعلقت قلوبهم بلاموات والقبور واميركا والغرب وعُمّالهم على بلاد المسلمين وهذا والله هو الخسران المبين
حفراويرحمه مستلم
عبورهالحشد الشيعي "جحش" إرتكب أفضع وأشنع الجرائم ضد أهل السنة في العراق بشهادة هيومن رايتس ووتش بالأمس فلماذا لا يتم التطرق لجرائم جحش كباقي وكالات الانباء
عدد التعليقات:1
الرحااالمعركة الخندق كانوا فيها رجال صدقوا ماعاهدوا الله..رجال افتدوا بأرواحهم لنصرة دينهم وحماية رسول الله..رجال منهم من نام ع فراش رسول الله ومنهم من قتل
رحمههههههه غزوه ذات الحفره الصداميه اللي راح تنقبرون فيها 😂😁😀
مسمارتعليق 9 و 11 ***معرفات للدرجه هذي عاجبك معرفي بس انت مسمار مزيف مالك شخصيه مستقله
معيضمعركة الخندق أو معركة الأحزاب كانت على ايام سيدنا محمد رسول الله اما هؤلاء الغوغايون فمصيرهم الهلاك والنار بعد ذلك
أبو فلانالله يهلككم ياداعش الفجره الله يجعلكم السرطان الي ينخر في كل مكان من أجسادكم ياملاحده
مسمارلازالت الميليشيات الشيعية تواصل عمليات السلب والنهب والخطف والقتل والابتزاز والتعذيب بأهل السنة في مناطق متفرقة من محافظة بابل
ويش عندكم اليوممخالف للنشر
مسمارالمليشيات البوذية في بورما والتي فتكت بالمسلمين تلتقي بقادة الميليشيات بالعراق للمشاركة في معركة الموصل؛ ملة الكفر واحدة
ترامبفتاوى التكفير والكراهية وإقصاء الآخر، أنتجت في مجتمعاتنا العربية أجيالا متناقضة مع نفسها، أجيال تكره بلا سبب وتحارب بلا جدوى وتموت بلا غاية
ترامبيتغذى العقل العربي على قراءة وحفظ الإجابات الجاهزة من المنزل إلى المدرسة والمسجد والمجتمع ، فلا يبقى بعد هذا مساحة للتفكير أو للسؤال والنقد
عدد التعليقات:14178
قلم الحقيقهيحفرون قبورهم بأنفسهم هؤلاء المرتزقة كلاب البغدادي وكلاب النار لدفنهم فيها بعد هلاكهم لارحمهم الله ولعن الله كل أخونجي أو أخواني مؤيد أو منتصر لهم.
مسماراختفاء البغداي بعد انتهاء مهمته قصدهم وماهذه المعركه المفتعله الا اعلان نهاية داعش كليا وبروز الحشد الشيعي كبديل لداعش والايام القادمه حبلى بالمفاجات
كاره الروافضجاك الموت يا تارك الصلاة
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله
ابو هاديمخالف للنشر