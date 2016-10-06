  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

داعش يستعد لـ “غزوة الخندق” ويعد أنصاره لخبر غياب زعيمه

6 أكتوبر, 2016 , 17:37 م
داعش يستعد لـ “غزوة الخندق” ويعد أنصاره لخبر غياب زعيمه
  • 1٬058
  • 20
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: يستعد تنظيم داعش، لـ “غزوة الخندق” الجديدة، في إشارة إلى المعركة التي دارت بين المسلمين الذي كان عددهم 3 آلاف مسلم وبين قريش وحلفائها، في المدينة المنورة، وذلك قبل الفوز بمعركة تحرير الموصل استراتيجياً على الأقل، وفقا لموقع “24” الإماراتي نقلا عن صحيفة إيل جورنالي الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموصل أصبحت شبه معزولة عن باقي العراق بسبب العدد الهائل من الخنادق المتنوعة التي حفرها داعش حول وداخل المدينة، استعداداً للمعركة الحاسمة.

هذا وقد أصبح جامع عمر بن الخطاب في قلب المدينة، وبالتوازي مع الخنادق، متخصصاً حسب الصحيفة في التذكير بموقعة الخندق عبر مكبرات الصوت، والدعوة إلى الانصياع إلى أوامر قائد داعش، للفوز بالمعركة المنتظرة رغم قلة العدد، والاستعداد للحصار والجوع والعطش والخوف.

ودخل داعش معركة أخرى، تتمثل في إعداد السكان إلى تقبل خبر اغتيال البغدادي زعيم التنظيم في أي وقت.

ونقل موقع قناة السومرية عن مصادره في مدينة الموصل، أن “مقتل أو موت البغدادي، أصبح محور المحاضرات والخطب التي يلقيها خطباء التنظيم، وزعماء داعش في كل مساجد المدينة، في الأيام القليلة الماضية”.

وأوضح المصدر أن تنظيم داعش لم يعد يتحرج من الخوض في إمكانية اختفاء زعيم التنظيم بسبب “ضربة جوية، أو إطلاق نار، أو مرض عضال”.



تعليقات ( 20 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 18:35 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    الشئ العجيب..انهم مازالوا مصدقين انفسهم انهم مسلمين..عجبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    مسمار

    منذ عشرات السنين قطع الروافض الرجاء برب العالمين وتعلقت قلوبهم بلاموات والقبور واميركا والغرب وعُمّالهم على بلاد المسلمين وهذا والله هو الخسران المبين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    حفراوي

    رحمه مستلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    عبوره

    الحشد الشيعي "جحش" إرتكب أفضع وأشنع الجرائم ضد أهل السنة في العراق بشهادة هيومن رايتس ووتش بالأمس فلماذا لا يتم التطرق لجرائم جحش كباقي وكالات الانباء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 18:23 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    معركة الخندق كانوا فيها رجال صدقوا ماعاهدوا الله..رجال افتدوا بأرواحهم لنصرة دينهم وحماية رسول الله..رجال منهم من نام ع فراش رسول الله ومنهم من قتل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    رحمه

    هههههه غزوه ذات الحفره الصداميه اللي راح تنقبرون فيها 😂😁😀
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    مسمار

    تعليق 9 و 11 ***معرفات للدرجه هذي عاجبك معرفي بس انت مسمار مزيف مالك شخصيه مستقله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    معيض

    معركة الخندق أو معركة الأحزاب كانت على ايام سيدنا محمد رسول الله اما هؤلاء الغوغايون فمصيرهم الهلاك والنار بعد ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    أبو فلان

    الله يهلككم ياداعش الفجره الله يجعلكم السرطان الي ينخر في كل مكان من أجسادكم ياملاحده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    مسمار

    لازالت الميليشيات الشيعية تواصل عمليات السلب والنهب والخطف والقتل والابتزاز والتعذيب بأهل السنة في مناطق متفرقة من محافظة بابل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 18:01 م

    ويش عندكم اليوم

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 18:00 م

    مسمار

    المليشيات البوذية في بورما والتي فتكت بالمسلمين تلتقي بقادة الميليشيات بالعراق للمشاركة في معركة الموصل؛ ملة الكفر واحدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    هذه قبوركم جماعية ايها المجوس الصفوي النتن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    ترامب

    فتاوى التكفير والكراهية وإقصاء الآخر، أنتجت في مجتمعاتنا العربية أجيالا متناقضة مع نفسها، أجيال تكره بلا سبب وتحارب بلا جدوى وتموت بلا غاية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    ترامب

    يتغذى العقل العربي على قراءة وحفظ الإجابات الجاهزة من المنزل إلى المدرسة والمسجد والمجتمع ، فلا يبقى بعد هذا مساحة للتفكير أو للسؤال والنقد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 17:53 م
    عدد التعليقات:14178

    قلم الحقيقه

    يحفرون قبورهم بأنفسهم هؤلاء المرتزقة كلاب البغدادي وكلاب النار لدفنهم فيها بعد هلاكهم لارحمهم الله ولعن الله كل أخونجي أو أخواني مؤيد أو منتصر لهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    مسمار

    اختفاء البغداي بعد انتهاء مهمته قصدهم وماهذه المعركه المفتعله الا اعلان نهاية داعش كليا وبروز الحشد الشيعي كبديل لداعش والايام القادمه حبلى بالمفاجات
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    كاره الروافض

    جاك الموت يا تارك الصلاة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    ابو هادي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم