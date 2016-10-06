وصول وفد سعودي مالي رفيع إلى نيويورك …هل يكون السبب قانون جاستا !

صحيفة المرصد :وصل مسؤولون ومديرون تنفيذيون سعوديون كبار إلى نيويورك، بهدف لقاء مستثمرين في الولاية الأمريكية ومحاولة جذب استثمارات مالية إلى داخل المملكة.

ويضم الوفد رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان، والمدير التنفيذي للتداول خالد الحصان، الذي جاء لحضور منتدى تقيمه مؤسسة جي بي مورجان تشيس وشركاؤها. وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يلتحق بالوفد مسؤولون كبار من وزارة المالية ومن البنك المركزي السعودي في هذا الحدث وفقاً لموقع سبق.

ونقلت الوكالة عن روبرت هاهم، مدير الاستثمار في مركز دبي المالي، حول زيارة الوفد السعودي الرفيع قوله: “أنا متأكد من أنهم قَدِموا لمناقشة الآثار المترتبة على الودائع المالية السعودية بعد إقرار جاستا، ومحاولة التخلص من الشكوك”.

ووفق وكالة بلومبيرغ، فإن الاجتماعات السعودية الأمريكية في نيويورك، تأتي في أوقات صعبة بالنسبة لأكبر اقتصاد عربي، خاصة بعد إقرار قانون “جاستا” الذي يسمح لذوي ضحايا أحداث الـ 11 من أيلول/سبتمبر، بمقاضاة دول عربية.

ويُتوقع وفق تلك المعطيات، أن يتأخر إصدار سندات مالية سعودية، بعد إقرار القانون الأمريكي، خشية التداعيات المحتملة ومنها الحجز المالي وفق دعاوى قضائية.