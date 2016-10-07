بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يسعون للبحث عن عمل إضافي ..لهذا السبب!

صحيفة المرصد: أوضح بعض الأكاديميين أنهم أكثر المتضررين من قرارات إلغاء البدلات، خاصة الأطباء ومن هم في الجامعات الناشئة الذين ستفوق نسبة الخصم من رواتبهم 11 ألف ريال شهريا,مما إضطر بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية إلى العمل جزئيا خارج الدوام، لتعويض النقص الذي أصاب رواتبهم .

وبحسب صحيفة مكة ,صرح أستاذ المعلوماتية الصحية المساعد بجامعة حائل واستشاري الإدارة الصحية الدكتور فارس الهمزاني إن بعض الأكاديميين الذين عليهم قروض والتزامات مادية سيجدون أن رواتبهم أقل من رواتب حافز، فيما سيجد آخرون أن رواتبهم بالسالب.

من جهته أكد المحاضر بجامعة الجوف وافي عبدالله أن البدلات الملغاة تعادل في المتوسط نسبة 35% من كامل الراتب،

وقال: في نهاية العام الهجري قبل الماضي أن 404 أعضاء هيئة تدريس تسربوا من الجامعات خلال الفترة من 2011- 2014 وكان أهم سبب للتسرب حسب ما أفاد الخبر هو السعي للحصول على حافز مادي أفضل،

مضيفا: فإذا كان هذا الواقع في الفترة التي تعدّ فترة الطفرة المالية والبدلات المتوافرة فلن يكون الحال بعد إلغاء غالب البدلات خيرا مما قبله.