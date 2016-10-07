فحص الأجانب الراغبين في الزواج من “مواطنات” عن المخدرات والمسكرات

صحيفة المرصد: أوضح مدير مركز فحص ما قبل الزواج بمديرية الشؤون الصحية في جدة علي الزهراني، أنه تم بدء تطبيق القرار المتضمّن فحص الأجانب الراغبين بالزواج من سعوديات حول إدمانهم وتعاطيهم للمخدرات، قبل 3 أسابيع من الآن، مبينا أن مدة الفحص لا تتجاوز 3 أيام في حال كانت الأمور ميسّرة، وأن فحص المخدرات لا ينطبق على الأجنبيات المتزوجات من سعوديين.

وبحسب صحيفة الوطن أن هناك تمديدات في إعلان نتائج فحص الزواج تصل إلى نحو 20 يوما، لدى العيادات والمراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة. وبين الزهراني, أن ذلك يعود لتوافر المحاليل المطلوبة لإجراء الفحوصات كاملة، من عدمه، خاصة فيما يعني اكتشاف بعض الأمراض التي تحتاج إلى وقت أطول، مبينا أن وقت ظهور نتائج الفحوصات الطبيعي لا يتعدى 3 أيام لديهم، إذ إن الوزارة منحت مهلة لا تتجاوز 14 يوما للفحوصات المستثناة وذات الظروف الخاصة.

وأشار إلى أنه في حال ظهور نتائج المتقدمين الأجانب بالزواج من سعوديات، وتضمّ تعاطي أو إدمان المخدرات، يتم رفض الزواج قطعيا، كذلك تتم إحالتهم إلى الجهات المعنية، كما أن التحليل يشمل أي نوع من المخدرات والمسكرات، لافتا إلى أنه نظرا لعدد المتقدمين لفحوصات الزواج القليل، لم يتم ضبط أي حالة تعاطي مخدرات من بين المتقدمين.

وأوضح الزهراني أن أخطاء الفحص التي يتم تداولها أمر وارد، الأمر الذي يؤثر على نفسية المتقدم لفحص الزواج، وفي حال ظهور نتائج الفحص وتحمل أيا من الجوانب الثلاثة (التهاب كبدي B أو C- الإيدز)، أو أمراض وراثية، أو مخدرات، يتم إحالة الموضوع إلى جهتين، وهي عيادة المشورة، والطب الوقائي لإخبار المتقدم بالنتائج.