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فحص الأجانب الراغبين في الزواج من “مواطنات” عن المخدرات والمسكرات

7 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص
فحص الأجانب الراغبين في الزواج من “مواطنات” عن المخدرات والمسكرات
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صحيفة المرصد: أوضح مدير مركز فحص ما قبل الزواج بمديرية الشؤون الصحية في جدة علي الزهراني، أنه تم بدء تطبيق القرار المتضمّن فحص الأجانب الراغبين بالزواج من سعوديات حول إدمانهم وتعاطيهم للمخدرات، قبل 3 أسابيع من الآن، مبينا أن مدة الفحص لا تتجاوز 3 أيام في حال كانت الأمور ميسّرة، وأن فحص المخدرات لا ينطبق على الأجنبيات المتزوجات من سعوديين.

وبحسب صحيفة الوطن أن هناك تمديدات في إعلان نتائج فحص الزواج تصل إلى نحو 20 يوما، لدى العيادات والمراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة. وبين الزهراني, أن ذلك يعود لتوافر المحاليل المطلوبة لإجراء الفحوصات كاملة، من عدمه، خاصة فيما يعني اكتشاف بعض الأمراض التي تحتاج إلى وقت أطول، مبينا أن وقت ظهور نتائج الفحوصات الطبيعي لا يتعدى 3 أيام لديهم، إذ إن الوزارة منحت مهلة لا تتجاوز 14 يوما للفحوصات المستثناة وذات الظروف الخاصة.

وأشار إلى أنه في حال ظهور نتائج المتقدمين الأجانب بالزواج من سعوديات، وتضمّ تعاطي أو إدمان المخدرات، يتم رفض الزواج قطعيا، كذلك تتم إحالتهم إلى الجهات المعنية، كما أن التحليل يشمل أي نوع من المخدرات والمسكرات، لافتا إلى أنه نظرا لعدد المتقدمين لفحوصات الزواج القليل، لم يتم ضبط أي حالة تعاطي مخدرات من بين المتقدمين.

وأوضح الزهراني أن أخطاء الفحص التي يتم تداولها أمر وارد، الأمر الذي يؤثر على نفسية المتقدم لفحص الزواج، وفي حال ظهور نتائج الفحص وتحمل أيا من الجوانب الثلاثة (التهاب كبدي B أو C- الإيدز)، أو أمراض وراثية، أو مخدرات، يتم إحالة الموضوع إلى جهتين، وهي عيادة المشورة، والطب الوقائي لإخبار المتقدم بالنتائج.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    7 أكتوبر, 2016 , 12:46 م
    عدد التعليقات:5389

    المنتصر بالله

    الوافد لا يتزوج السعوديه على شأن سواد عيونها بل من أجل تحقيق الإقامة والتجنس بعدها يصير شيء ثاني معها جاك العلم يا عوانس ودي اعرس على مادريتا مارحتا
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  2. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 12:46 م
    عدد التعليقات:1451

    بلادي زوينا

    الله يهني سعيّد بسعيّدة
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  3. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 12:45 م

    ممرضه

    انا كممرضه افضل الزواج من اجنبي كون السعودي يرفض الزواج من ممرضه شكراً لمن وضع هذا القرار حتى نتخلص من العنوسة ونشعر بالامان مع زوج وسيم يقدر المراة
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  4. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 12:41 م
    عدد التعليقات:5389

    المنتصر بالله

    شن وافق طبقه لمن تتزوج وافد انصحكن في الإثيوبي ريحته طيبه يمدحونها يا.......? إللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههههههه 👺
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  5. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    اجنبيه

    ياليت يتم تطبيق تحليل المخدرات على الاجانب كمان عند تجديد الاقامات واي احد يثبت تورطه يبعد اوجه نداء لخادم الحرمين وولي عهده والله ان في ذلك مصلحه
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  6. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    نوره الشهري

    والله الأجنبي عاقل وحق شغل وعمل ما يحتاج له الفحص الفحص والله عند شبابنا اللي يسافرون على طول وسهرات وطبعات يوميا .
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  7. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    الشايب

    الفحص غير مجدي المسكرات بعد يوم لاتظهر في التحليل والمخدرات بعد 3 ايام وبعضعها بعداسبوعين لاتظهر يجب التحري والتأكد والسؤال عنه ومدى التزامه الديني
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  8. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    نوره الشهري

    هذا الخبر زين للي ماتزوجت وللعوانس وكلن بكيفه.....
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  9. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    مها الوافي

    انا افضل اليمني او الفلسطيني لان لهجتهم قريبه منا وخاصه مواليد السعوديه عارفين طبعنا.
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  10. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    مها الوافي

    يالبيه وأخيرا من الغرفه الى الخارج خبر اكثر من رائع
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  11. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    العنوسة ولا اتزوج اجنبي اذا الاجنبي مشغلنا في ديرتناادخله بيتي
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  12. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 12:28 م

    مها الوافي

    الله يطول في عمر ملكنا .افرح كل السعوديات.
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  13. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    هيفا

    لك الحمد ي رب الله يجعل من سوا هذا النضام في ميزان حسناته....
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  14. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    هيفا

    خبر يفرح وداعا للعنوسه يا بنات..
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  15. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    مرسي

    افحصوا ربعنا اول والله من الدشره والمخدرات والكحول واتورط فيه بنت الناس ، انا اطالب بفحص المواطنين قبل الزواج نفسيا و تحليل المخدرات والكحول كفايه.
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  16. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    ^^^

    معقوله مواطنات أصيلات يتزوجن أجااانب؟ مستحيل وماعمري شفت في مجتمعي صراحه
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  17. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 12:13 م
    عدد التعليقات:14201

    قلم الحقيقه

    السعودية تفضل العنوسة على الزواج من متصحر متحجر أو أخونجي متشدد والأجنبي أسوأ منهم جميعآ . لذلك نتمنى أن تتمتع السعودية بحريتها دون سجن الثلاثة جميعآ.
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  18. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    صوت الحق

    الاجنبي هو الذي س يحل أزمة العنوسة في المجتمع السعودي .اما السعوديين للاسف يسخرون من السعوديات ويسبون السعوديات ويمدحون الاجنبيات ويتزوجون من اجنبيات
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  19. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 12:08 م
    عدد التعليقات:41

    مفقود

    بل يجب فحص السعوديين والاجانب ضد الافكار الرجعية والظلامية والدروشة
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  20. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    صوت الحق

    زواج السعوديات من اجانب يقضي على العنوسة في المجتمع السعودي وانتم تعرفون الان اغلب السعوديين يسبون السعوديات ويفضلون الاجنبية على السعودية
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  21. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    سعود

    الفحص هذا لازم يطبق على السعوديين لان المراة سواء كانت سعودية او اجنبية هي الضحية
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