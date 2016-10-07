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أمريكا تبلغ داعية كويتياً مطلوباً دولياً بدعوى قضائية ضده عبر “تويتر”

7 أكتوبر, 2016 , 19:33 م
أمريكا تبلغ داعية كويتياً مطلوباً دولياً بدعوى قضائية ضده عبر “تويتر”
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صحيفة المرصد : أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية إذن إبلاغ الداعية الكويتي السلفي المطلوب دولياً حجاج العجمي، أنه متهم في دعوى قضائية، وذلك من خلال تغريدة عبر موقع تويتر، ويعد هذا الإبلاغ الأول من نوعه في واقعة إجرائية غير مسبوقة في تاريخ القضاء الأمريكي.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الجمعة، رفعت منظمة أمريكية غير ربحية، في يونيو (حزيران) الماضي دعوى قضائية ضد الداعية الكويتي وآخرين، تزعم بموجبها أن المُدّعَى عليهم قد تورطوا في تمويل عمليات إرهابية في كل من سوريا والعراق.
وبحسب الصحيفة، عادت المنظمة وأبلغت المحكمة في أواخر أغسطس (آب) الماضي بأنها واجهت صعوبة إجرائية جعلتها غير قادرة على إبلاغ المدعى عليه رسمياً بقرار اتهامه من خلال سلطة حكومية مركزية، وذلك لأن الكويت لم توقع على “اتفاقية لاهاي”.
وفي إجراء غير مسبوق بالقضاء الأمريكي، أصدرت القاضية الفيديرالية لوريل بيلر قراراً قبل أيام وافق على منح المنظمة المدعية استخدام موقع “تويتر” كوسيلة بديلة لإبلاغ العجمي بكونه ضمن المتهمين في الدعوى.
وقالت القاضية الفيدرالية “إن الحل الوحيد للخروج من مأزق تعذر الوصول للعجمي هو إبلاغه عن طريق موقع تويتر الذي يمتلك الأخير حساباً نشطاً عليه، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة”، وفقاً لموقع “يو أس نيوز”.
وتعليقاً على ذلك، قال محامي المنظمة مجيب وايس “إنها المرة الأولى على الإطلاق، على حد علمي، تصدر محكمة فيديرالية أمريكية إذناً يسمح بإبلاغ متهم من خلال تغريدة”.
وأكد وايس لموقع يو إس نيوز أن العجمي سشاهد إعلان الدعوة عبر تويتر، وفي حال إغلاق حسابه فسيشاهده لدى حسابات لمنظمات أخرى يشرف عليها.
وقال وايس “إنه يتوقع أن يتمكن بالتعاون مع موكله من إرسال تغريدة لإبلاغ العجمي بالدعوى قبل انتهاء الأسبوع الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري”.
وأوكلت منظمة سانت فرانسيس أسيسي التي تضم اتحاد كنائس للمحامي وايس مهمة مقاضاة العجمي عن الأنشطة التي قام بها في الكويت.
وفي الكويت، أكدت مصادر قانونية للصحيفة أن الدعوى استندت إلى معلومات واتهامات قديمة، سبق أن فندها دفاع العجمي أمام المحاكم الكويتية، حيث ثبت عدم صحتها.
والعجمي متهم إلى جانب مصرفين آخرين، بتمويل جبهة النصرة وتسهيل وصول الأموال إليها في سوريا.
ومارست التنظيمات المتشددة عنفا ضد المئات من المسيحيين الأشوريين في العراق وسوريا ما تسبب في هجرة غالبيهم إلى دول أوروبية.



تعليقات ( 60 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 60
    7 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    الـزعــيــم

    اللهم احفظ الشيخ حجاج العجمي أين ماوطأت قدامه يارب العالمين وانصره على المجوس والنصيريه واليهود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 59
    7 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    رد على الرجاجيل يا قلم الحقيقه شو بك خنعت الرجاجيل دبغوك دبغ وساكت ورينا فيهم شغلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 58
    7 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    رد على الرجاجيل يا قلم الحقيقه شو بك خنعت الرجاجيل دبغوك دبغ وساكت ورينا فيهم شغلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 57
    7 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    رد على الرجاجيل يا قلم الحقيقه شو بك خنعت الرجاجيل دبغوك دبغ وساكت ورينا فيهم شغلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 56
    7 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    الناقد

    أمريكا تغمض عيونها عن أرهاب إيران ودعمها للمنظمات المجرمه في الأحواز وسوريا والعراق واليمن ولبنان وبقية دول العالم . . وتتهم العجمي الفقير الى الله !!
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  6. 55
    7 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    عدي 88

    قريبا اوربا سوف تفتح محاكمها للمهاجرين واﻵقليات بطلب تعويض من الى تسبب في تهجيرهم ودعم الحركات الجهادية
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  7. 54
    7 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    😜😜😜 شد حيلك حياك الله

    دوخناك يا قلم الحقيقه مجموعه تستاهل الاشاده بما تفعله فيك شد حيلك وحط عشره تعليقات راح تشوف الديسلايكات تلاحقك وبكثره لكن التركيز ع رقم سته😜😜😜😜
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 53
    7 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    عدي 88

    قريبا اوربا سوف تفتح محاكمها للمهاجرين واﻵقليات بطلب تعويض من الى تسبب في تهجيرهم ودعم الحركات الجهادية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 52
    7 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    عدي 88

    السيناريو لن ينتهي مادام المال عندنا والسلاح معهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 51
    7 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    يالطيف

    ليش مطلبت مواطن صيني او روسي اوروبي على طول اتجهتي منهم حلفائك ولا لانهم دول مسالمه وياما اتمدو عليك بغض النظر عن الداعيه اقصد باي حق لمحكمه تطلب
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  11. 50
    7 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    شاي أخضر،،

    اذا كان هالعجمي ثبت دعمه الارهابيين.فيستحق العقاب...الارهاب اضر بالدين وأضر بمصالح مشتركة وشوه سمعة المسلمين بل قتلوا مسلمين ابرياء من رجال امن...
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  12. 49
    7 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    ابن البلد

    لأنه يساعد اخوانه المسلمين المضطهدين أصبح مطلوب... اشهد أن امريكا عدوة للاسلام والمسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 48
    7 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    ابو منصور

    عجيب أمر هذا الزمن..طيب ومسلمي بورما الذين مورست ضدهم أبشع أساليب القتل والسحل من سيدافع عنهم ويرفع دعاوى ضد الهندوس والنصارى؟طيب وغيرهم من المسلمين!؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 47
    7 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    -

    امريكا واذنابها الروس والفرس هم رعاة الارهاب
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  15. 46
    7 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    شاي أخضر،،

    العجمي يمتلك ابتسامة جميله^-^،، وكل من شاهد له مقطع له عرف... نتمنى ابتسامة الدعاة تكون على مسار واحد.وترك ماسواه للرجال الأبطال والقيادات الحكيمة
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  16. 45
    7 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    عدي 88

    يمكن امريكا فكرة تقوم بعمليات جهاديه بدل الجهاديين للحصول على تمويل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 44
    7 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    😜

    قلم الحقيقه ورحاال وغيرهم لديهم حساسيه من الرقم 6 و 16 و 26 و 36 و 46 و 56 و من 60 الى 69 تلك الارقام التي بها 6 لا تناسبهم امام الملاء لكن..😜
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 43
    7 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    عدي 88

    يمكن امريكا فكرة تقوم بعمليات جهاديه بدل الجهاديين للحصول على تمويل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 42
    7 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    الناقد

    أنا متأكد أن قلم الحقيقه . . ورحال . . ورحمه . . هو شخص واحد لأنهم نفس الأسلوب الواضح ، ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 41
    7 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    شاي أخضر،،

    هالعجمي كنت أشوف له مقاطع توعويه تذكريه جميلة...يشكر عليها.. ونرجوا من الدعاة المشي على المسار الدعوي وترك ماسواه من سياسة او جمع تبرعات..ستنجح دعوته
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  21. 40
    7 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    مهرول

    الم تشاهدوا بأم العين إبن عمه شافي يذبح طفلاً سوريا بالثانية عشرة من عمره ببلدة حطلة أمام أعين والديه؟يومها هو بارك هذا العمل وطالب بالمزيد ..
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  22. 39
    7 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    شاي أخضر،،

    يعني العجمي أشغل ماما أمريكا عن مجازر بشار!!؟؟..العراق!! برك دماء!!.. ..الارهاب ارهاب.والسكوت عن الارهاب ارهاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 38
    7 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    د : حيونات

    امريكا تملك العالم واذا صدر قانون امريكي جديد .لن نستغرب فمتى ماشائت انقضة اتفاقية ومتى ماشائة اصدرة امر . واما عن العجمي فقد انتهاء دورة مثل غيره .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 37
    7 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    رحمه

    المظاهر خداعه على طول شافوه مجاهد من غزوه بدر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 36
    7 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    والذي يمول الأنظمة المجرمة والدكتاتورية هي أمريكيا وروسيا يجب محكمتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 35
    7 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    عدي 88

    هل السناريو يتكرر مع الكويت اعتقد هذي البداية سوف تطال كل من افتى او ايد الجماعات التكفيرية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 34
    7 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    زائر

    القضاء على داعش مطلب وطني ودولي وإنساني .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 33
    7 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    أجل خلي تطوير يحضرون لك هي فوضى أجل محكمه كويتيه سوف تطلب أمريكي عبر توفر للمثول أمام المحكمه الكويتيه اقول منهو ال بينما أمرك اطلبي مواطن روسي اتحدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 32
    7 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    رحمه

    اتمنى من الكويت ان تسجب جنسيته وتسجنه لان كذب على المتبرعين واعطاها للارهابيين
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  30. 31
    7 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    عدي 88

    المسلسل متواصل وسوف يطال الدول الغنيه نصبت امريكا لهم فخ ووقعو فيه بكل سهوله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 30
    7 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 29
    7 أكتوبر, 2016 , 20:02 م
    عدد التعليقات:5499

    الرحااال

    اهم شي لايغير شكله..كاشفينه ***وين مايروح
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  33. 28
    7 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    عدي 88

    امريكا امرتهم بدعم الحركات الجهادية واﻵن تلاحقهم وتلاحق حكوماتهم بالقضاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 27
    7 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    يسمونه قلم الخنبقه يعني مهرج المعلقين وهو يعرف ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 26
    7 أكتوبر, 2016 , 20:01 م
    عدد التعليقات:14214

    قلم الحقيقه

    المفروض القاضية الأمريكية الفدرالية لاتستدعيه عن طريق تويتر ولاغيره.تخاطب حكومته الكويتية مباشرة وهي تتولى أمره واعتقاله وارساله الى أمريكا لمحاكمته.
    لا يعجبني(66) اعجبني(0)
  36. 25
    7 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    عدي 88

    هل السناريو يتكرر مع الكويت اعتقد هذي البداية سوف تطال كل من افتى او ايد الجماعات التكفيرية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 24
    7 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    -

    حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 23
    7 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    -

    الاخوة الافاضل يجب الانتباه من هذا القلم المشبوه البارحة وصل الديسلاك لايك لايعجبني 2000 راجعوا موضوع هجرة السعوديين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 22
    7 أكتوبر, 2016 , 19:55 م
    عدد التعليقات:5499

    الرحااال

    العقاب طايله طايله..الله لايعوق بشر
    لا يعجبني(19) اعجبني(0)
  40. 21
    7 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    رحمه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 19:54 م
    عدد التعليقات:5499

    الرحااال

    راقبوه ي امريكا اينما حل..وبعدها انقضوا عليه .. الارهاب شتت العالم ..ولابد من القضاء عليه
    لا يعجبني(21) اعجبني(0)
  42. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    -

    اتمنى من دولة الكويت الشقيقه ان تتفهم وتحمي مواطنها من هذا البعبع الصهيوني لانها دولة ذات سياسه وقانون
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    فتاوى الصيصتاني لا تقبلها الحيوانات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    رحمه

    على طول ***شافوه سني وداخل الجنه بلا حساب ولا عقاب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 19:52 م
    عدد التعليقات:14214

    قلم الحقيقه

    لامكان للارهاب ولا للارهابيين لاجبهة نصرة ولادواعش ولا أخوان يعتقلون فورآ ويمثلون فورآ أمام محاكم الدول التي تطلبهم وتطاردهم وتبحث عنهم مقيدين مكلبشين
    لا يعجبني(66) اعجبني(0)
  46. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    رحمه

    امسكوا الارهابي الداعشي باسرع وقت
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  47. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    -

    امريكا تستفزنا ب اموالنا ومشائخنا وماذا بقى بعد هم لو طابوا بقلم الخنبقه ماعندنا مانع ونعطية رحال هدية معه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    شايف العجائب

    قلم الحقيقه ،، ******،، لانه يلبسه وهو يدعو الى الله ،، ووجهك لايتمعر من سب الدين واهله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    قلم الخقيقه شكلك كذاب فاشل هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    -

    ومن تكون امريكا حتى تطالب بدعاة الاسلام والمسلمين ليه مايطالبون ببشار ورؤساء الكيان الصهيوني وملالي ايران الذي قتلوا وشردوا ملايين المسلمين لن نسكت **
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  51. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    ابومحمد9111

    قمة الوقاحه..! يعني امريكا لم تمارس كل انواع الظلم في حق اغلب شعوب العالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    خامني . نوري المالكي . سيستاني . صدر . حزب الخبث في لبنان .. يفعلون المجازر ولا يحاكمون هذا شي اما الشي الثاني امريكاليس لها حق تتدخل وتستفز المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 19:46 م
    عدد التعليقات:14214

    قلم الحقيقه

    جبهة النصرة يتواجد فيها الكثير من الارهابيين التابعين المنتمين للقاعدة والمطلوبين لحكومتنا الرشيدة أعزها ونصرها الله وعلى رأس هؤلاء الارهابي المحيسني.
    لا يعجبني(65) اعجبني(0)
  55. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    استفزاز واضح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 19:42 م
    عدد التعليقات:14214

    قلم الحقيقه

    نتمنى دولة الكويت ان لاتتأخر في القاء القبض عليه واعتقاله وارساله الى أمريكا فورآ ليمثل أمام عدالتها خصوصآ أن جبهة النصرة التي يمولها تتبع القاعدة.
    لا يعجبني(165) اعجبني(0)
  57. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    شايف العجائب

    فضيلة الشيخ الداعية حجاج العجمي محفوظ بامر الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    اذكار المساء

    تذكير بقراءة خواتيم سورة البقرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    الدوسري

    ياسبحان الله صار تمويل المجاهدين اللي يدافعون عن ارضهم وعرضهم عمل ارهابي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  60. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    حرف منصف

    تخسون توصلون للعجمي يعني نصر الشيطان ما تشوفون تمويله ولا ايران والرجال اقسم كم مره على برائته من التهم الموجهه له
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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