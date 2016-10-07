أمريكا تبلغ داعية كويتياً مطلوباً دولياً بدعوى قضائية ضده عبر “تويتر”

صحيفة المرصد : أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية إذن إبلاغ الداعية الكويتي السلفي المطلوب دولياً حجاج العجمي، أنه متهم في دعوى قضائية، وذلك من خلال تغريدة عبر موقع تويتر، ويعد هذا الإبلاغ الأول من نوعه في واقعة إجرائية غير مسبوقة في تاريخ القضاء الأمريكي.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الجمعة، رفعت منظمة أمريكية غير ربحية، في يونيو (حزيران) الماضي دعوى قضائية ضد الداعية الكويتي وآخرين، تزعم بموجبها أن المُدّعَى عليهم قد تورطوا في تمويل عمليات إرهابية في كل من سوريا والعراق.
وبحسب الصحيفة، عادت المنظمة وأبلغت المحكمة في أواخر أغسطس (آب) الماضي بأنها واجهت صعوبة إجرائية جعلتها غير قادرة على إبلاغ المدعى عليه رسمياً بقرار اتهامه من خلال سلطة حكومية مركزية، وذلك لأن الكويت لم توقع على “اتفاقية لاهاي”.
وفي إجراء غير مسبوق بالقضاء الأمريكي، أصدرت القاضية الفيديرالية لوريل بيلر قراراً قبل أيام وافق على منح المنظمة المدعية استخدام موقع “تويتر” كوسيلة بديلة لإبلاغ العجمي بكونه ضمن المتهمين في الدعوى.
وقالت القاضية الفيدرالية “إن الحل الوحيد للخروج من مأزق تعذر الوصول للعجمي هو إبلاغه عن طريق موقع تويتر الذي يمتلك الأخير حساباً نشطاً عليه، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة”، وفقاً لموقع “يو أس نيوز”.
وتعليقاً على ذلك، قال محامي المنظمة مجيب وايس “إنها المرة الأولى على الإطلاق، على حد علمي، تصدر محكمة فيديرالية أمريكية إذناً يسمح بإبلاغ متهم من خلال تغريدة”.
وأكد وايس لموقع يو إس نيوز أن العجمي سشاهد إعلان الدعوة عبر تويتر، وفي حال إغلاق حسابه فسيشاهده لدى حسابات لمنظمات أخرى يشرف عليها.
وقال وايس “إنه يتوقع أن يتمكن بالتعاون مع موكله من إرسال تغريدة لإبلاغ العجمي بالدعوى قبل انتهاء الأسبوع الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري”.
وأوكلت منظمة سانت فرانسيس أسيسي التي تضم اتحاد كنائس للمحامي وايس مهمة مقاضاة العجمي عن الأنشطة التي قام بها في الكويت.
وفي الكويت، أكدت مصادر قانونية للصحيفة أن الدعوى استندت إلى معلومات واتهامات قديمة، سبق أن فندها دفاع العجمي أمام المحاكم الكويتية، حيث ثبت عدم صحتها.
والعجمي متهم إلى جانب مصرفين آخرين، بتمويل جبهة النصرة وتسهيل وصول الأموال إليها في سوريا.
ومارست التنظيمات المتشددة عنفا ضد المئات من المسيحيين الأشوريين في العراق وسوريا ما تسبب في هجرة غالبيهم إلى دول أوروبية.
أمريكا تبلغ داعية كويتياً مطلوباً دولياً بدعوى قضائية ضده عبر “تويتر”
صحيفة المرصد : أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية إذن إبلاغ الداعية الكويتي السلفي المطلوب دولياً حجاج العجمي، أنه متهم في دعوى قضائية، وذلك من خلال تغريدة عبر موقع تويتر، ويعد هذا الإبلاغ الأول من نوعه في واقعة إجرائية غير مسبوقة في تاريخ القضاء الأمريكي.
تعليقات ( 60 )
الـزعــيــماللهم احفظ الشيخ حجاج العجمي أين ماوطأت قدامه يارب العالمين وانصره على المجوس والنصيريه واليهود
الناقدأمريكا تغمض عيونها عن أرهاب إيران ودعمها للمنظمات المجرمه في الأحواز وسوريا والعراق واليمن ولبنان وبقية دول العالم . . وتتهم العجمي الفقير الى الله !!
عدي 88قريبا اوربا سوف تفتح محاكمها للمهاجرين واﻵقليات بطلب تعويض من الى تسبب في تهجيرهم ودعم الحركات الجهادية
😜😜😜 شد حيلك حياك اللهدوخناك يا قلم الحقيقه مجموعه تستاهل الاشاده بما تفعله فيك شد حيلك وحط عشره تعليقات راح تشوف الديسلايكات تلاحقك وبكثره لكن التركيز ع رقم سته😜😜😜😜
عدي 88قريبا اوربا سوف تفتح محاكمها للمهاجرين واﻵقليات بطلب تعويض من الى تسبب في تهجيرهم ودعم الحركات الجهادية
عدي 88السيناريو لن ينتهي مادام المال عندنا والسلاح معهم
يالطيفليش مطلبت مواطن صيني او روسي اوروبي على طول اتجهتي منهم حلفائك ولا لانهم دول مسالمه وياما اتمدو عليك بغض النظر عن الداعيه اقصد باي حق لمحكمه تطلب
شاي أخضر،،اذا كان هالعجمي ثبت دعمه الارهابيين.فيستحق العقاب...الارهاب اضر بالدين وأضر بمصالح مشتركة وشوه سمعة المسلمين بل قتلوا مسلمين ابرياء من رجال امن...
ابن البلدلأنه يساعد اخوانه المسلمين المضطهدين أصبح مطلوب... اشهد أن امريكا عدوة للاسلام والمسلمين
ابو منصورعجيب أمر هذا الزمن..طيب ومسلمي بورما الذين مورست ضدهم أبشع أساليب القتل والسحل من سيدافع عنهم ويرفع دعاوى ضد الهندوس والنصارى؟طيب وغيرهم من المسلمين!؟
-امريكا واذنابها الروس والفرس هم رعاة الارهاب
شاي أخضر،،العجمي يمتلك ابتسامة جميله^-^،، وكل من شاهد له مقطع له عرف... نتمنى ابتسامة الدعاة تكون على مسار واحد.وترك ماسواه للرجال الأبطال والقيادات الحكيمة
عدي 88يمكن امريكا فكرة تقوم بعمليات جهاديه بدل الجهاديين للحصول على تمويل
😜قلم الحقيقه ورحاال وغيرهم لديهم حساسيه من الرقم 6 و 16 و 26 و 36 و 46 و 56 و من 60 الى 69 تلك الارقام التي بها 6 لا تناسبهم امام الملاء لكن..😜
عدي 88يمكن امريكا فكرة تقوم بعمليات جهاديه بدل الجهاديين للحصول على تمويل
الناقدأنا متأكد أن قلم الحقيقه . . ورحال . . ورحمه . . هو شخص واحد لأنهم نفس الأسلوب الواضح ، ****
شاي أخضر،،هالعجمي كنت أشوف له مقاطع توعويه تذكريه جميلة...يشكر عليها.. ونرجوا من الدعاة المشي على المسار الدعوي وترك ماسواه من سياسة او جمع تبرعات..ستنجح دعوته
مهرولالم تشاهدوا بأم العين إبن عمه شافي يذبح طفلاً سوريا بالثانية عشرة من عمره ببلدة حطلة أمام أعين والديه؟يومها هو بارك هذا العمل وطالب بالمزيد ..
شاي أخضر،،يعني العجمي أشغل ماما أمريكا عن مجازر بشار!!؟؟..العراق!! برك دماء!!.. ..الارهاب ارهاب.والسكوت عن الارهاب ارهاب
د : حيوناتامريكا تملك العالم واذا صدر قانون امريكي جديد .لن نستغرب فمتى ماشائت انقضة اتفاقية ومتى ماشائة اصدرة امر . واما عن العجمي فقد انتهاء دورة مثل غيره .
رحمهالمظاهر خداعه على طول شافوه مجاهد من غزوه بدر
عدي 88هل السناريو يتكرر مع الكويت اعتقد هذي البداية سوف تطال كل من افتى او ايد الجماعات التكفيرية
زائرالقضاء على داعش مطلب وطني ودولي وإنساني .
رحمهاتمنى من الكويت ان تسجب جنسيته وتسجنه لان كذب على المتبرعين واعطاها للارهابيين
عدي 88المسلسل متواصل وسوف يطال الدول الغنيه نصبت امريكا لهم فخ ووقعو فيه بكل سهوله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
عدد التعليقات:5499
الرحااالاهم شي لايغير شكله..كاشفينه ***وين مايروح
عدي 88امريكا امرتهم بدعم الحركات الجهادية واﻵن تلاحقهم وتلاحق حكوماتهم بالقضاء
عدد التعليقات:14214
قلم الحقيقهالمفروض القاضية الأمريكية الفدرالية لاتستدعيه عن طريق تويتر ولاغيره.تخاطب حكومته الكويتية مباشرة وهي تتولى أمره واعتقاله وارساله الى أمريكا لمحاكمته.
عدي 88هل السناريو يتكرر مع الكويت اعتقد هذي البداية سوف تطال كل من افتى او ايد الجماعات التكفيرية
-حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
-الاخوة الافاضل يجب الانتباه من هذا القلم المشبوه البارحة وصل الديسلاك لايك لايعجبني 2000 راجعوا موضوع هجرة السعوديين
عدد التعليقات:5499
الرحااالالعقاب طايله طايله..الله لايعوق بشر
رحمهمخالف للنشر
عدد التعليقات:5499
الرحااالراقبوه ي امريكا اينما حل..وبعدها انقضوا عليه .. الارهاب شتت العالم ..ولابد من القضاء عليه
-اتمنى من دولة الكويت الشقيقه ان تتفهم وتحمي مواطنها من هذا البعبع الصهيوني لانها دولة ذات سياسه وقانون
رحمهعلى طول ***شافوه سني وداخل الجنه بلا حساب ولا عقاب
عدد التعليقات:14214
قلم الحقيقهلامكان للارهاب ولا للارهابيين لاجبهة نصرة ولادواعش ولا أخوان يعتقلون فورآ ويمثلون فورآ أمام محاكم الدول التي تطلبهم وتطاردهم وتبحث عنهم مقيدين مكلبشين
رحمهامسكوا الارهابي الداعشي باسرع وقت
-امريكا تستفزنا ب اموالنا ومشائخنا وماذا بقى بعد هم لو طابوا بقلم الخنبقه ماعندنا مانع ونعطية رحال هدية معه
شايف العجائبقلم الحقيقه ،، ******،، لانه يلبسه وهو يدعو الى الله ،، ووجهك لايتمعر من سب الدين واهله .
-ومن تكون امريكا حتى تطالب بدعاة الاسلام والمسلمين ليه مايطالبون ببشار ورؤساء الكيان الصهيوني وملالي ايران الذي قتلوا وشردوا ملايين المسلمين لن نسكت **
ابومحمد9111قمة الوقاحه..! يعني امريكا لم تمارس كل انواع الظلم في حق اغلب شعوب العالم
عدد التعليقات:14214
قلم الحقيقهجبهة النصرة يتواجد فيها الكثير من الارهابيين التابعين المنتمين للقاعدة والمطلوبين لحكومتنا الرشيدة أعزها ونصرها الله وعلى رأس هؤلاء الارهابي المحيسني.
عدد التعليقات:14214
قلم الحقيقهنتمنى دولة الكويت ان لاتتأخر في القاء القبض عليه واعتقاله وارساله الى أمريكا فورآ ليمثل أمام عدالتها خصوصآ أن جبهة النصرة التي يمولها تتبع القاعدة.
شايف العجائبفضيلة الشيخ الداعية حجاج العجمي محفوظ بامر الله
اذكار المساءتذكير بقراءة خواتيم سورة البقرة
الدوسريياسبحان الله صار تمويل المجاهدين اللي يدافعون عن ارضهم وعرضهم عمل ارهابي
حرف منصفتخسون توصلون للعجمي يعني نصر الشيطان ما تشوفون تمويله ولا ايران والرجال اقسم كم مره على برائته من التهم الموجهه له