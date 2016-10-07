وفد المملكة يمتنع عن تأبين شيمون بيريز في “اليونسكو”.. ومواقع التواصل تتفاعل

صحيفة المرصد: تفاعل مغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر”، وأشادوا بمغادرة المندوبية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة “اليونسكو” قبل انطلاق حفل تأبين الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، المسئول عن قتل مئات الأطفال وصاحب سلسلة المجازر في حق العرب.
وكتب العديد من المغردين في هاشتاق دشنوه تحت اسم #تأبين_بيريز_في_اليونسكو مئات التغريدات التي عبروا من خلالها عن آرائهم، مشيدين بمغادرة المندوبية السعودية لدى المنظمة قبل حضور حفل التأبين.
وأرفق حمد الماجد صورة لمقعد الممثل السعودي لدى المنظمة، معلقًا عليها بالقول، “هكذا بدا مقعد المندوبية السعودية فارغًا في حفل تأبين بيريز في اليونسكو، بعد أن غادره مندوبها الدائم”، كما الشكر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو الدكتور زياد الدريس.
وكتب عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله الحصين تغريدة قال فيها: “رسالة شكر، موقف أخلاقي ومبدئي مشرف للسعودية ممثلة في مندوبها الدائم في ترفعها وشقيقاتها عن المشاركة في جريمة #تأبين_بيريز_في_اليونسكو”.
وعلق حساب آخر: “ممثل السعودية حضر الاجتماع وغادر عند بدء #تأبين_بيريز_في_اليونسكو أما ممثل فلسطين فحضر وشارك ببلاهة، ثم يأتي (عروبي) ساقط يشكك بمواقفنا”.
فيما قال حساب “السعودية الآن”: “السعودية تحفظ كرامة العرب وتغيب أثناء لحظة صمت باليونسكو، على روح الرئيس الإسرائيلي.”
يذكر أن الوفد القطري لدى “اليونسكو” امتنع هو الآخر عن حضور حفل التأبين الذي أقامته المنظمة اليوم للرئيس الإسرائيلي السابق “شيمون بيريز”.
تعليقات ( 21 )
↩🌟ريما Rima 🌟↩ووفد فلسطين حظر ماينلام حظر قبله عباس بالجنازة لشمعون هم وحماس واحد أحباب لإسرائيل وإيران □■خ ن
↩🌟ريما Rima 🌟↩💚الحمد لله وفدنا السعودي ماحضر التأبين ومالنا علاقات مع إسرائيل وهذا اللي عرفناه وعرفه العالم بمواقفنا الواضحة والمساندة للقضية الفلسطينية □
الهمدانيحفل تأبين الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، المسئول عن قتل مئات الأطفال وصاحب سلسلة المجازر في حق العرب((قلبه رقيق ورحيم))
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري الأشراف من العرب هم من لهم موقف اما أشباه الرجال ممن تباكوا عليه فهم كنساء الليل** على نصر اكتوبر ايه يا خرنق ومعاهد كام ديفيد كانت ايه
خالد الزهرانيالله درك ياالسعوديه دايما في العلالي
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصرى ما موقفكم أصلا الدولار يكسر حاجز 18 جنية والإقتصاد في مصر يحتضر والناس أصبحت تأكل لحم الحمير صبح صبح
بدويليتكم عملتوا الخبل ابو دماغ ،الذي أجهش في البكاء في تشييع سيد الإجرام
الرأي العاماليهود أشد عداء المسلمين
إستشاري صحشيء جميل وواجب وليس غريب على حكومتنا أعزها الله...لعنة على موشي وشمعون وشارون وايهود باراك ونتنياهو وبشار وبوتين والسيسي وخاميئني وعباس وروحاني .
مسماركفوو يادولة العز والكرامه كفوو ياارض الحرمين الشريفين// فمن والاهم فهو منهم ليت من يواليهم ويحظر تأبين مجرمهم ويبكى ع رحيله يتعلم معنى ان يكون عربيا
موجودت 4 --- هذا كان خباز في الشميسي وبعدها اشتغل بالحجامه وبعدها مات
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالمصالح والعلاقات الدوليه مع الدول القويه اهم من العواطف،، ماذا فادنا لبنان وحنا اللي وقفنا معه ماديا وفعليا غير خيانته لنا في المحافل الاقليميةوالدول
انه سهم في قلب المجوس قبل الصهاينةعمل مشرف من حامية الحرمين الشريفين وقائدة الدفاع عن القضايا العربية والاسلامية الحقيقية وليس المزيفة التي تقوم بها الدولة الارهابية الفارسية
قاهر اللبراليهسعودي وافتخر
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 وطن . شامخ . بقياده . حكيمه . راشدة 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالمصالح اهم من العواطف ماذا فادونا فلسطين بظروفنا غير ياخذون قروش وبس و كثير من الدول العربيه غير قروش منا اخرهم العراق ٥٠٠ مليون دولار وهددو سفيرنا
ايهنكرة رميت في مزبلة التاريخ
كيفمن هذا شمعون بيريز!! ايش يكون هذا
فنزوليالسياسه يجب ان تنئا بعيدا عن العواطف
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرمحمود عباس ريس فلسطين حضر جنازته وبكى عليه اليس بيريز من قتل الفلسطينيين ؟؟ لم يقتل السعوديبن ومع هذا انسحب الوفد من التأبين ،المبادئ الاخلاقيه مهمه