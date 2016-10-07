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وفد المملكة يمتنع عن تأبين شيمون بيريز في “اليونسكو”.. ومواقع التواصل تتفاعل

7 أكتوبر, 2016 , 23:21 م
وفد المملكة يمتنع عن تأبين شيمون بيريز في “اليونسكو”.. ومواقع التواصل تتفاعل
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صحيفة المرصد: تفاعل مغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر”، وأشادوا بمغادرة المندوبية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة “اليونسكو” قبل انطلاق حفل تأبين الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، المسئول عن قتل مئات الأطفال وصاحب سلسلة المجازر في حق العرب.

وكتب العديد من المغردين في هاشتاق دشنوه تحت اسم #تأبين_بيريز_في_اليونسكو مئات التغريدات التي عبروا من خلالها عن آرائهم، مشيدين بمغادرة المندوبية السعودية لدى المنظمة قبل حضور حفل التأبين.

وأرفق حمد الماجد صورة لمقعد الممثل السعودي لدى المنظمة، معلقًا عليها بالقول، “هكذا بدا مقعد المندوبية السعودية فارغًا في حفل تأبين بيريز في اليونسكو، بعد أن غادره مندوبها الدائم”، كما الشكر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو الدكتور زياد الدريس.

وكتب ‏‏عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله الحصين تغريدة قال فيها: “رسالة شكر، موقف أخلاقي ومبدئي مشرف للسعودية ممثلة في مندوبها الدائم في ترفعها وشقيقاتها عن المشاركة في جريمة #تأبين_بيريز_في_اليونسكو”.

وعلق حساب آخر: “ممثل السعودية حضر الاجتماع وغادر عند بدء #تأبين_بيريز_في_اليونسكو أما ممثل فلسطين فحضر وشارك ببلاهة، ثم يأتي (عروبي) ساقط يشكك بمواقفنا”.

فيما قال حساب “السعودية الآن”: “السعودية تحفظ كرامة العرب وتغيب أثناء لحظة صمت باليونسكو، على روح الرئيس الإسرائيلي.”

يذكر أن الوفد القطري لدى “اليونسكو” امتنع هو الآخر عن حضور حفل التأبين الذي أقامته المنظمة اليوم للرئيس الإسرائيلي السابق “شيمون بيريز”.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    8 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ووفد فلسطين حظر ماينلام حظر قبله عباس بالجنازة لشمعون هم وحماس واحد أحباب لإسرائيل وإيران □■خ ن
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  2. 20
    8 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    💚الحمد لله وفدنا السعودي ماحضر التأبين ومالنا علاقات مع إسرائيل وهذا اللي عرفناه وعرفه العالم بمواقفنا الواضحة والمساندة للقضية الفلسطينية □
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  3. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    الهمداني

    حفل تأبين الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، المسئول عن قتل مئات الأطفال وصاحب سلسلة المجازر في حق العرب((قلبه رقيق ورحيم))
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  4. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصري الأشراف من العرب هم من لهم موقف اما أشباه الرجال ممن تباكوا عليه فهم كنساء الليل** على نصر اكتوبر ايه يا خرنق ومعاهد كام ديفيد كانت ايه
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  5. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    خالد الزهراني

    الله درك ياالسعوديه دايما في العلالي
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  6. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصرى ما موقفكم أصلا الدولار يكسر حاجز 18 جنية والإقتصاد في مصر يحتضر والناس أصبحت تأكل لحم الحمير صبح صبح
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  7. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    بدوي

    ليتكم عملتوا الخبل ابو دماغ ،الذي أجهش في البكاء في تشييع سيد الإجرام
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  8. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    الرأي العام

    اليهود أشد عداء المسلمين
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  9. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    إستشاري صح

    شيء جميل وواجب وليس غريب على حكومتنا أعزها الله...لعنة على موشي وشمعون وشارون وايهود باراك ونتنياهو وبشار وبوتين والسيسي وخاميئني وعباس وروحاني .
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  10. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    مسمار

    كفوو يادولة العز والكرامه كفوو ياارض الحرمين الشريفين// فمن والاهم فهو منهم ليت من يواليهم ويحظر تأبين مجرمهم ويبكى ع رحيله يتعلم معنى ان يكون عربيا
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  11. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    موجود

    ت 4 --- هذا كان خباز في الشميسي وبعدها اشتغل بالحجامه وبعدها مات
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  12. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    المصالح والعلاقات الدوليه مع الدول القويه اهم من العواطف،، ماذا فادنا لبنان وحنا اللي وقفنا معه ماديا وفعليا غير خيانته لنا في المحافل الاقليميةوالدول
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  13. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    انه سهم في قلب المجوس قبل الصهاينة

    عمل مشرف من حامية الحرمين الشريفين وقائدة الدفاع عن القضايا العربية والاسلامية الحقيقية وليس المزيفة التي تقوم بها الدولة الارهابية الفارسية
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  14. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    قاهر اللبراليه

    سعودي وافتخر
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  15. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦

    🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 وطن . شامخ . بقياده . حكيمه . راشدة 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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  16. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    المصالح اهم من العواطف ماذا فادونا فلسطين بظروفنا غير ياخذون قروش وبس و كثير من الدول العربيه غير قروش منا اخرهم العراق ٥٠٠ مليون دولار وهددو سفيرنا
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  17. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    ايه

    نكرة رميت في مزبلة التاريخ
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  18. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    كيف

    من هذا شمعون بيريز!! ايش يكون هذا
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  19. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    طيب وش المطلوب.
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  20. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    فنزولي

    السياسه يجب ان تنئا بعيدا عن العواطف
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  21. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    محمود عباس ريس فلسطين حضر جنازته وبكى عليه اليس بيريز من قتل الفلسطينيين ؟؟ لم يقتل السعوديبن ومع هذا انسحب الوفد من التأبين ،المبادئ الاخلاقيه مهمه
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