وفد المملكة يمتنع عن تأبين شيمون بيريز في “اليونسكو”.. ومواقع التواصل تتفاعل

صحيفة المرصد: تفاعل مغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر”، وأشادوا بمغادرة المندوبية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة “اليونسكو” قبل انطلاق حفل تأبين الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، المسئول عن قتل مئات الأطفال وصاحب سلسلة المجازر في حق العرب.

وكتب العديد من المغردين في هاشتاق دشنوه تحت اسم #تأبين_بيريز_في_اليونسكو مئات التغريدات التي عبروا من خلالها عن آرائهم، مشيدين بمغادرة المندوبية السعودية لدى المنظمة قبل حضور حفل التأبين.

وأرفق حمد الماجد صورة لمقعد الممثل السعودي لدى المنظمة، معلقًا عليها بالقول، “هكذا بدا مقعد المندوبية السعودية فارغًا في حفل تأبين بيريز في اليونسكو، بعد أن غادره مندوبها الدائم”، كما الشكر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو الدكتور زياد الدريس.

وكتب ‏‏عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله الحصين تغريدة قال فيها: “رسالة شكر، موقف أخلاقي ومبدئي مشرف للسعودية ممثلة في مندوبها الدائم في ترفعها وشقيقاتها عن المشاركة في جريمة #تأبين_بيريز_في_اليونسكو”.

وعلق حساب آخر: “ممثل السعودية حضر الاجتماع وغادر عند بدء #تأبين_بيريز_في_اليونسكو أما ممثل فلسطين فحضر وشارك ببلاهة، ثم يأتي (عروبي) ساقط يشكك بمواقفنا”.

فيما قال حساب “السعودية الآن”: “السعودية تحفظ كرامة العرب وتغيب أثناء لحظة صمت باليونسكو، على روح الرئيس الإسرائيلي.”

يذكر أن الوفد القطري لدى “اليونسكو” امتنع هو الآخر عن حضور حفل التأبين الذي أقامته المنظمة اليوم للرئيس الإسرائيلي السابق “شيمون بيريز”.