مصر تصوت ضد “الهدنة في حلب”..والمندوب السعودي:أمر مؤسف

صحيفة المرصد: صوت مندوب مصر ضد فرض هدنة في حلب مؤيدة بذلك مشروع القرار الرّوسي في هذا الشأن وذلك بعد استخدام موسكو لحق النقض “الفيتو “ضد مشروع قرار فرنسي إسباني آخر لفرض الهدنة لتخالف القاهرة بذلك الدول العربية وذلك في واحد من أغرب المواقف الديبلوماسية المصرية والذي ربما يؤدي الى جدل عربي كبير .
وتسبب تصويت مصر الى جانب مشروع القرار الروسي في استهجان عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة. وقال المندوب السعودي، عقب تصويت مصر لصالح المشروع الروسي: “من المؤسف أن يكون موقف ماليزيا و السنغال أقرب من موقف مصر”.
ومن الغريب أيضا أن المندوب المصري صوت على مشروع قرار فرنسي لفرض هدنة في حلب ووقف إطلاق النار، الأمر الذي وصفه العديد من السياسيين، بالموقف المتناقض وغير المفهوم من القيادة المصرية.
تعليقات ( 18 )
عبريفي ظل ******لا نستغرب منها أي شيء خرجت عن نطاقها منذ أول دقيقة إنقلاب ومن يخون القسم ممكن يعمل أي شيء الله يستر بس
غيور سعوديحسبي الله ونعم الوكيل فيك ياقلم الكذب... أين ذهبت دماء الضعفاء في حلب!!!
عدد التعليقات:14259
قلم الحقيقهموقف مصر موجه ضد الارهابيين الدواعش في سوريا وحلفائهم في جبهة النصرة وكل الفصائل الارهابية بما فيهم أخزان الشر هناك.من هنا كان الموقف المصري.
مباركمخالف
اترك تعليق( تصويت مصر لا يمثل الشعب المصري ) كما أن مجلس الامن لا يمثل البشرية
عدد التعليقات:2044
توووووونسيةقد يكون اغراهم ****سنتحد كعرب طالما هناك من دمه عربي حر وغير مهجن بدماء اخرى غصبا عن الي ما يحب
عبدالله( فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) صدق الله العظيم
عدد التعليقات:2044
توووووونسيةمواقفهم لمن****وحسبنا الله ونعم الوكيل
مقلقلمخالف
فارس الزهرانيمخالف
عبداللهماليزيا والسنغال دول السلاميه واصحاب مواقف مشرفه مع القضايا الاسلاميه ..ولا ينتظرون**** يغير موقفهم
مسماروتقولو اتحدو ياعرب ووحدو كلمتكم وصفوفكم وهذا *****
عبداللهلو شاركة في ضرب حلب .. والله لن تسمع لسوريين اي صوت.. ومع هذا تجد **** فقط على دول الخليج وهي الوحيدة التي وقفت مع السوريين منذ اندلاع الحرب
مقلقلقلم الخرطي اعمل نفسك ميت ههههههههههه
بوزهراء القطيفيمين ألي حا يدفع أكثر يشيل ههههههه