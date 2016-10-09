مصر تصوت ضد “الهدنة في حلب”..والمندوب السعودي:أمر مؤسف

صحيفة المرصد: صوت مندوب مصر ضد فرض هدنة في حلب مؤيدة بذلك مشروع القرار الرّوسي في هذا الشأن وذلك بعد استخدام موسكو لحق النقض “الفيتو “ضد مشروع قرار فرنسي إسباني آخر لفرض الهدنة لتخالف القاهرة بذلك الدول العربية وذلك في واحد من أغرب المواقف الديبلوماسية المصرية والذي ربما يؤدي الى جدل عربي كبير .

وتسبب تصويت مصر الى جانب مشروع القرار الروسي في استهجان عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة. وقال المندوب السعودي، عقب تصويت مصر لصالح المشروع الروسي: “من المؤسف أن يكون موقف ماليزيا و السنغال أقرب من موقف مصر”.

ومن الغريب أيضا أن المندوب المصري صوت على مشروع قرار فرنسي لفرض هدنة في حلب ووقف إطلاق النار، الأمر الذي وصفه العديد من السياسيين، بالموقف المتناقض وغير المفهوم من القيادة المصرية.