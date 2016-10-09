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مصر تصوت ضد “الهدنة في حلب”..والمندوب السعودي:أمر مؤسف

9 أكتوبر, 2016 , 2:27 ص
مصر تصوت ضد “الهدنة في حلب”..والمندوب السعودي:أمر مؤسف
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صحيفة المرصد: صوت مندوب مصر ضد فرض هدنة في حلب مؤيدة بذلك مشروع القرار الرّوسي في هذا الشأن وذلك بعد استخدام موسكو لحق النقض “الفيتو “ضد مشروع قرار فرنسي إسباني آخر لفرض الهدنة لتخالف القاهرة بذلك الدول العربية وذلك في واحد من أغرب المواقف الديبلوماسية المصرية والذي ربما يؤدي الى جدل عربي كبير .

وتسبب تصويت مصر الى جانب مشروع القرار الروسي في استهجان عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة. وقال المندوب السعودي، عقب تصويت مصر لصالح المشروع الروسي: “من المؤسف أن يكون موقف ماليزيا و السنغال أقرب من موقف مصر”.

ومن الغريب أيضا أن المندوب المصري صوت على مشروع قرار فرنسي لفرض هدنة في حلب ووقف إطلاق النار، الأمر الذي وصفه العديد من السياسيين، بالموقف المتناقض وغير المفهوم من القيادة المصرية.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 3:05 ص

    عبري

    في ظل ******لا نستغرب منها أي شيء خرجت عن نطاقها منذ أول دقيقة إنقلاب ومن يخون القسم ممكن يعمل أي شيء الله يستر بس
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  2. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 3:03 ص

    غيور سعودي

    حسبي الله ونعم الوكيل فيك ياقلم الكذب... أين ذهبت دماء الضعفاء في حلب!!!
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  3. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 2:57 ص

    استغفر الله العظيم
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  4. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 2:46 ص
    عدد التعليقات:14259

    قلم الحقيقه

    موقف مصر موجه ضد الارهابيين الدواعش في سوريا وحلفائهم في جبهة النصرة وكل الفصائل الارهابية بما فيهم أخزان الشر هناك.من هنا كان الموقف المصري.
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  5. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 2:46 ص

    مبارك

    مخالف
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  6. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 2:44 ص

    اترك تعليق

    ( تصويت مصر لا يمثل الشعب المصري ) كما أن مجلس الامن لا يمثل البشرية
    لا يعجبني(47) اعجبني(10)
  7. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 2:42 ص
    عدد التعليقات:2044

    توووووونسية

    قد يكون اغراهم ****سنتحد كعرب طالما هناك من دمه عربي حر وغير مهجن بدماء اخرى غصبا عن الي ما يحب
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  8. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص

    عبدالله

    ( فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) صدق الله العظيم
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  9. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص
    عدد التعليقات:2044

    توووووونسية

    مواقفهم لمن****وحسبنا الله ونعم الوكيل
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  10. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 2:38 ص

    مقلقل

    مخالف
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  11. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 2:37 ص

    يابسمتي يابسمتي تعالى واقول لك كلمتي والا ح اخاصمك بدنيتي
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  12. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 2:35 ص

    فارس الزهراني

    مخالف
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  13. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 2:35 ص

    عبدالله

    ماليزيا والسنغال دول السلاميه واصحاب مواقف مشرفه مع القضايا الاسلاميه ..ولا ينتظرون**** يغير موقفهم
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  14. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 2:34 ص

    مسمار

    وتقولو اتحدو ياعرب ووحدو كلمتكم وصفوفكم وهذا *****
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  15. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 2:32 ص

    عبدالله

    لو شاركة في ضرب حلب .. والله لن تسمع لسوريين اي صوت.. ومع هذا تجد **** فقط على دول الخليج وهي الوحيدة التي وقفت مع السوريين منذ اندلاع الحرب
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  16. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 2:30 ص

    مقلقل

    قلم الخرطي اعمل نفسك ميت ههههههههههه
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  17. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 2:30 ص

    بوزهراء القطيفي

    مين ألي حا يدفع أكثر يشيل ههههههه
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  18. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 2:29 ص

    الجمباز رياضة جميلة
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