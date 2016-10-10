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شخص يفاجىء إمام مسجد بالطائف بالتهجم عليه وتهديده بالقتل

10 أكتوبر, 2016 , 1:51 ص
شخص يفاجىء إمام مسجد بالطائف بالتهجم عليه وتهديده بالقتل
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صحيفة المرصد:تفاجأ المصلّون والإمام، في أحد المساجد بحي الوشحاء في محافظة الطائف، بتهجّم شخص من جيران المسجد بعد صلاة العشاء، ليوم السبت الماضي، على الإمام؛ حيث طالبه بترك المسجد وعدم الصلاة فيه مرّة أخرى، دون أي سبب وهدده بالقتل.

فيما قام عدد من المصلين ومن أهالي الحي بمحاولة معرفة أسباب هذا التهجّم، ومحاولة الإصلاح بين الطرفين حيث توعّد الإمام برفع شكوى إلى أقرب مركز شرطة، مطالبًا الحاضرين بالشهادة على كُلّ ما حدث، ورغم المحاولات المتكرّرة لتهدئة النفوس إلّا أنّ الرجل المتهجّم مازال مُصرًّا على موقفه، ضاربًا بالنصائح عرض الحائط، ما دعا إمام المسجد لتقديم شكوى بمركز شرطة النزهة لاتّخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لموقع الوئام .

الجدير بالذكر، أنّ عددًا من المُصلّين قد ذكروا أنّ هذا الرجل كان مُقاطعًا للمسجد من فترة طويلة منذ قدوم الإمام من حوالي سنتين تقريبًا، فيما ذكر أحدهم أنّ هذا الرجل كان قد أسرّ له في وقتٍ سابق بأنّه يشعر بضيق عندما يسمع صوت الإمام حتّى عندما قرّر ترك المسجد والصلاة في مسجدٍ مجاور له يستطيع معه سماع قراءة الإمام الأول.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص

    يح يح

    زمن الله يكفينا شره
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  2. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 2:49 ص

    محمدالجعيد

    نعم يوجد مشاكل من أئمة المساجد في الطايف يستفز ون الناس بالمكرفوانات ويقومون بي تاخير وقت الصلاة وكثرة المحاظرات بصوت عالي وكل واحد يخطب من عندة
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  3. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 2:33 ص

    ابو سليمان

    على الجميع اخذ الحيطه والحذر من مثل هذا الشخص
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  4. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 2:26 ص

    المفروض المحاضرات تكون داخل المسجد فقط صوت المحاضر ما يظهر خارجه الله العالم بحال الشخص يمكن كان في دوام ورجع نام اواو وجزا الله المحاضر خير الجزاء
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  5. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 2:23 ص

    نصيحة انتبهوا من هذا الشخص وعلى الامام الحذر وعلى الشرطة اخذ هذا الامر بجدية وعلى جماعة المسجد الانتباه لهذا الشخص ممكن بأي لحظة يدخل ويقتل الامام
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  6. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 1:57 ص

    سعد1

    شكله فيه سحر او مس من الجن..وهذا مادفعه لترك الصﻻة خلف هذا اﻻمام وكرهه وكره سماع قراءته..ويصير هذا كثيرا بالمساجد لقوة اخﻻص بعض اﻻئمه مع القران.
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  7. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 1:56 ص

    الناقد

    لازم احد يقرأ عليه أكيد فيه مس . . الله يشفيه !!
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  8. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 1:56 ص

    زائر

    اكيدمجنون ويلزمه طبيب نفسي
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