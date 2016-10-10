شخص يفاجىء إمام مسجد بالطائف بالتهجم عليه وتهديده بالقتل

صحيفة المرصد:تفاجأ المصلّون والإمام، في أحد المساجد بحي الوشحاء في محافظة الطائف، بتهجّم شخص من جيران المسجد بعد صلاة العشاء، ليوم السبت الماضي، على الإمام؛ حيث طالبه بترك المسجد وعدم الصلاة فيه مرّة أخرى، دون أي سبب وهدده بالقتل.

فيما قام عدد من المصلين ومن أهالي الحي بمحاولة معرفة أسباب هذا التهجّم، ومحاولة الإصلاح بين الطرفين حيث توعّد الإمام برفع شكوى إلى أقرب مركز شرطة، مطالبًا الحاضرين بالشهادة على كُلّ ما حدث، ورغم المحاولات المتكرّرة لتهدئة النفوس إلّا أنّ الرجل المتهجّم مازال مُصرًّا على موقفه، ضاربًا بالنصائح عرض الحائط، ما دعا إمام المسجد لتقديم شكوى بمركز شرطة النزهة لاتّخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لموقع الوئام .

الجدير بالذكر، أنّ عددًا من المُصلّين قد ذكروا أنّ هذا الرجل كان مُقاطعًا للمسجد من فترة طويلة منذ قدوم الإمام من حوالي سنتين تقريبًا، فيما ذكر أحدهم أنّ هذا الرجل كان قد أسرّ له في وقتٍ سابق بأنّه يشعر بضيق عندما يسمع صوت الإمام حتّى عندما قرّر ترك المسجد والصلاة في مسجدٍ مجاور له يستطيع معه سماع قراءة الإمام الأول.