كشف حقيقة اغتيال الإعلامي “فيصل القاسم” رمياً بالرصاص في قطر

صحيفة المرصد: كشف الاعلامي السوري فيصل القاسم مذيع قناة الجزيرة القطرية حقيقة الشائعات التي تم تداولها عن فاته بنشر صور حديثة له على صفحته الشخصية بموقعي التواصل الإجتماعي “تويتر” و”فيسبوك”.

وكانت مواقع إخبارية عديدة قد نشرت خبرًا نقلًا عن الصفحة الرسمية لقناة الجزيرة القطرية يؤكد مقتل القاسم بطلق ناري في قطر. وتراجعت الصفحة عن الخبر مؤكدة تعرضها للاختراق من قبل قراصنة مجهولين.

يذكر أن فيصل القاسم إعلامي سوري ويحمل الجنسية البريطانية، ويطل على قناة الجزيرة واشتهر ببرنامجه الحواري الاتجاه المعاكس وهو الاخ الشقيق للفنان مجد القاسم وفقاً لموقع الوئام.

وقال فيصل القاسم : إنه يقوم في هذه اللحظات بتصوير دعاية برنامج الاتجاه المعاكس الجديدة مع فريق سينمائي كبير في أحد الاستوديوهات العالمية مع صورته داخل الأستديو، لنفي شائعة مقتله.