بالصور:”أمانة جدة” تفتح شارعيْن استولى عليهما رجل أعمال شهير وحولهما لسوق شعبي

صحيفة المرصد:بدأت أمانة محافظة جدة، اليوم الإثنين، بفتح الشارعين اللذين استولى عليهما رجل أعمال شهير، وحوّلهما إلى سوق شعبي بحي البوادي شمالي المحافظة.

ووفقاً لموقع”سبق” أن مراقبين من بلدية المطار رافقوا آليات لفتح الشارعين؛ بعد فصل التيار الكهربائي عن 80 كشكاً كان يؤجرها رجل الأعمال وإزالة ثلاثة عدّادات مياه كانت تغذي السوق.

وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، قد وجّه “الأمانة” بفتح الشارعين، ووجّه شركة الكهرباء، وشركة المياه، بقطع الكهرباء والمياه، بعد تقرير رصدته لجنة ثلاثية برئاسة الدفاع المدني وعضوية الأمانة والكهرباء؛ وجّه بها سمو المحافظ مسبقاً.