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بالصور:”أمانة جدة” تفتح شارعيْن استولى عليهما رجل أعمال شهير وحولهما لسوق شعبي

10 أكتوبر, 2016 , 13:39 م
بالصور:”أمانة جدة” تفتح شارعيْن استولى عليهما رجل أعمال شهير وحولهما لسوق شعبي
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صحيفة المرصد:بدأت أمانة محافظة جدة، اليوم الإثنين، بفتح الشارعين اللذين استولى عليهما رجل أعمال شهير، وحوّلهما إلى سوق شعبي بحي البوادي شمالي المحافظة.

ووفقاً لموقع”سبق” أن مراقبين من بلدية المطار رافقوا آليات لفتح الشارعين؛ بعد فصل التيار الكهربائي عن 80 كشكاً كان يؤجرها رجل الأعمال وإزالة ثلاثة عدّادات مياه كانت تغذي السوق.

وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، قد وجّه “الأمانة” بفتح الشارعين، ووجّه شركة الكهرباء، وشركة المياه، بقطع الكهرباء والمياه، بعد تقرير رصدته لجنة ثلاثية برئاسة الدفاع المدني وعضوية الأمانة والكهرباء؛ وجّه بها سمو المحافظ مسبقاً.

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تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 43
    10 أكتوبر, 2016 , 15:22 م
    عدد التعليقات:139

    فاااااهم

    هذا عقوبته ( المفروض ) مصادره جميع امواله وممتلكاته
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  2. 42
    10 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    احمد

    متى دور الشوارع التي ضمها *** لقصره ؟
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  3. 41
    10 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    صدق الكلمة

    تذكرت غوار الطوشي ومسلسل صح النوم
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  4. 40
    10 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    القناص2

    لماذا هذا التجاوز امام الناس وهل يعقل السكوت عليه ولماذا اعتقد انها القاعده الفضايحيه مااكلت من الجمل إلا اذنه يعنى اسكت ونا بسكت مسكين هذا الجمل
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  5. 39
    10 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    القناص2

    اين مراقبي البلديه واين المسؤلين فيها وكم استغل هذا المرفق وهل يدفع اجاره عن السنوات الماضيه هل هو في حكم السارق لماذا لم يقام عليه حد السرقه
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  6. 38
    10 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    فهيد

    مستغرب من الناس اللي تسئل عن اسم رجل الاعمال وهو موجود ما بين السطور في الاسفل
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  7. 37
    10 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    ابونايف

    ماظهرمن الجمل الا السنام
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  8. 36
    10 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    بن سعيد

    هاذا رجل الاعمال ابنه قبل ثلاث سنوات عاكس شارع حراء بجده بسيارته كدلك اسكاليد اسود ومعاه رشاش وقوارير وتطرد وراه دوريات
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  9. 35
    10 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    مع الخيل

    ياامانة جدة نريد معرفة هذا الشخص عشان ندعي له
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  10. 34
    10 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    فواز

    المفروض يدفع اجار كل هذى السنين للبلديه
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  11. 33
    10 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    الحقباني

    علم هذه مسنودي وراه ظهره قوي اين من يقول ان نظام يطبق علي الجميع ابوشيك الف ريال 1000يشهر به ام هذه لالا الانه عنده قوي وفوق القانون علم يمسئولين علم
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  12. 32
    10 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    مواطن عاقل

    صح النوم عل النائم .. يبدو ان هناك ملاحظه على احد المسؤلين في المحافظه فقرر العمل بحزم لكي يبقى في منصبه .. جميل استمروا
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  13. 31
    10 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    الزهراني

    شكرا لك قاسم اذاً العمل (محمود) ويومكم ( سعيد)
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  14. 30
    10 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    مع الخيل

    ترى بتكثر هاذي الحركات الى عام 2030 وكلمة اكتشاف مابتفارقنا ويكثرون من هم من فصيلة محقق كونان
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  15. 29
    10 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    مشــعل

    واجار 80 كشك لمدة 30 سنة وين يروح ؟
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  16. 28
    10 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    قاسم

    عليكم بحب الشئ اذا كان { محمود } ونتمنى لكم يوم { سعيد }
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  17. 27
    10 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    مصباح

    آه بعد ماشبع سنين وهو ياجر الشارعين بالاستيلا سطوع بغرامه من ٢٠٠ الى ٣٠٠ مليون يرجع مأخذا و زيادة هذا اذا كان فيه نظام و طردا الواسطة و التوسط
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  18. 26
    10 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    الديوان

    والملايين اللي جمعها طوال السنين وش وضعها
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  19. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    البوادي

    محمود ***
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  20. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    مع الخيل

    الان يوم علمو ببداء القرار الجديد لرسوم البلدية طلعت الفضايح يعني بلعربي الفصيح حط رجلك وانفك ...لاكن وين بتروحون من ملك الملوك يوم تعرضون عليه
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  21. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    التشهير على المساكين فقط مثال شيك بدون رصيد وحاجات خفيفه اما رجال الاعمال حامض على بوز الي بيشهر بهم هم مفتحو الشارع الى بعد منشف ريقهم
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  22. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    الستيني

    القضيه فيها طرفان ، رجل الاعمال والامانة اذا فيه محاسبه !!!!
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  23. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 14:28 م

    Man40sa

    جدة غير..... يعني طول هالسنين. وين أمانة. جدة وين نزاهة ليش. جدة. غير... نعم جدة. غير.... صح النوم اجل. ماكانوا يدرون. عن هالسوق. وهالحرامي 🙈🙈🙈🙈
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  24. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    الزهراني

    نتمنى الازالة (( بالكامل)) ل (( صالح )) عموم المواطنين
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  25. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    صح النوم طيب ما العقوبه ؟
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  26. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    خالد ابو ديمه

    سؤال يطرح نفسه . وين الامانه من سنوات عن هذا العبث ؟ لابد فيها إمسكلي واقطعلك ! شي واضح وضوح الشمس ضيعوا بلدنا حسبي الله ونعم الوكيل لا. للتجنيس .
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  27. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    محمود سعيد

    سوق البوادي كنت عارف بيجي يوم وينهد
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  28. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    أ د صالح بن سبعان

    رجل اعمال شهير....شهروا بالشهير ليعتبر كل شهير ولأنه يستحق التشهير !
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  29. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    طعم الثلج

    محمود***وتم تغريمه 700 مليون كأجار للشارعين المدة الماضية واقدر 30 سنة
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  30. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    ليش جرحتو شهور رجل الاعمال المشهور طبعا طلعنا اسمه من النت لاكن سيكون له حسابمع كل الي شاركو في هدم م كانت تسمى ممتلكته ويطلب التعويض ومحاميه جاهز
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  31. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    الناقد

    طيب ومتى يدفع رجل الأعمال الأيجارات التي أخذها من المستأجرين والمقدره حسب مسؤول بالبلديه ب (540 )مليون ، لتبنى فيها مدارس ومستشفيات وخدمات عامه !!
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  32. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 14:01 م
    عدد التعليقات:101

    Xx5halidxX

    تحصلونه أمن مستقبل اعياله واعيال اعياله بالسوق هذا المفروض غرامه 10 مليون او يمنع من السفر نهائي
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  33. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    عش رجباً تري عجباً

    نفس الديباجة ، مسؤول متنفد ، قيادي مسؤول ، رجل اعمال شهير ، لابريت ولا غداء الشر ، كل هذا خوف من التشهير باالاسم ، والله مانتقدم شبر واحد بمصاف الامم
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  34. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    خليجي

    أكيد معة شريك كبير وإلا مااستولى على الشوارع يجب مراجعة حساباته واسترجاع جميع مبالغ الاجارات التي استلمها طوال هذه السنين وإيداعها خزينة الدولة 2030
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  35. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    أبو محمد

    الى امين جده حديقه على شارع الكيال تقاطع الخريجي تحولت لمشروع خاص والجهه المقابله رصيف كبير تحول لمحلات تجاريه واضح على جوجل ايرث ارجع تاريخ قديم تشوف
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  36. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 13:57 م
    عدد التعليقات:90

    نواره بنت عبدالله

    نعم لكي نصل لرؤية 2030 لا بد أن تمر عاصفة التغيير لتردم فجوة الفساد..حتى يتحقق أمل المواطن في بحثه عن أحلامه البعيده ،وسيظل الوطن مرفوع الراية وسيبقى
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  37. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    ابوفيصل 1

    نريد حديقة الشعب
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  38. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    حسبي الله عليك من جشع هذا مو رجل اعمال هذا رٍجٍل أعمال
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  39. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    محمود تعيس

    نتمنى لهم التوفيق
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  40. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    نأمل ان تزال البوابة التي في المدخل والا فإن الحال سيستمر على ما هو عليه.

    هناك بوابات متحركة لم تتعرض لها معدات الأمانة يجب إزالتها فورا والا فإن الحال سيستمر على ما هو عليه وسيكون وضع الشارعان كما هو بدون فائدة.
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  41. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    العابر

    رجل أعمال مشهور يجب التشهير به و بأمثاله لماذا لم ينشر اسمه
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  42. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    hima

    انشاء الله انها بداية نهاية الهوامير,وكان احلى من خبر الازاله صورة المعتدي واسمه,لكي يرتدع الباقيين,ياكثرهم.
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  43. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    سلمان البقمي

    المجرم أو الفاسد لو لم يجد تهاون لما فعل شيء.. المفروض يستدعى أمين جدة ومسؤول التراخيص ومدير الرقابة الذين كانوا على رأس العمل وقت التعدي ويحاسبون
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