بالصور:”أمانة جدة” تفتح شارعيْن استولى عليهما رجل أعمال شهير وحولهما لسوق شعبي

صحيفة المرصد:بدأت أمانة محافظة جدة، اليوم الإثنين، بفتح الشارعين اللذين استولى عليهما رجل أعمال شهير، وحوّلهما إلى سوق شعبي بحي البوادي شمالي المحافظة.
ووفقاً لموقع”سبق” أن مراقبين من بلدية المطار رافقوا آليات لفتح الشارعين؛ بعد فصل التيار الكهربائي عن 80 كشكاً كان يؤجرها رجل الأعمال وإزالة ثلاثة عدّادات مياه كانت تغذي السوق.
وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، قد وجّه “الأمانة” بفتح الشارعين، ووجّه شركة الكهرباء، وشركة المياه، بقطع الكهرباء والمياه، بعد تقرير رصدته لجنة ثلاثية برئاسة الدفاع المدني وعضوية الأمانة والكهرباء؛ وجّه بها سمو المحافظ مسبقاً.
تعليقات ( 43 )
عدد التعليقات:139
فاااااهمهذا عقوبته ( المفروض ) مصادره جميع امواله وممتلكاته
احمدمتى دور الشوارع التي ضمها *** لقصره ؟
صدق الكلمةتذكرت غوار الطوشي ومسلسل صح النوم
القناص2لماذا هذا التجاوز امام الناس وهل يعقل السكوت عليه ولماذا اعتقد انها القاعده الفضايحيه مااكلت من الجمل إلا اذنه يعنى اسكت ونا بسكت مسكين هذا الجمل
القناص2اين مراقبي البلديه واين المسؤلين فيها وكم استغل هذا المرفق وهل يدفع اجاره عن السنوات الماضيه هل هو في حكم السارق لماذا لم يقام عليه حد السرقه
فهيدمستغرب من الناس اللي تسئل عن اسم رجل الاعمال وهو موجود ما بين السطور في الاسفل
ابونايفماظهرمن الجمل الا السنام
بن سعيدهاذا رجل الاعمال ابنه قبل ثلاث سنوات عاكس شارع حراء بجده بسيارته كدلك اسكاليد اسود ومعاه رشاش وقوارير وتطرد وراه دوريات
مع الخيلياامانة جدة نريد معرفة هذا الشخص عشان ندعي له
فوازالمفروض يدفع اجار كل هذى السنين للبلديه
الحقبانيعلم هذه مسنودي وراه ظهره قوي اين من يقول ان نظام يطبق علي الجميع ابوشيك الف ريال 1000يشهر به ام هذه لالا الانه عنده قوي وفوق القانون علم يمسئولين علم
مواطن عاقلصح النوم عل النائم .. يبدو ان هناك ملاحظه على احد المسؤلين في المحافظه فقرر العمل بحزم لكي يبقى في منصبه .. جميل استمروا
الزهرانيشكرا لك قاسم اذاً العمل (محمود) ويومكم ( سعيد)
مع الخيلترى بتكثر هاذي الحركات الى عام 2030 وكلمة اكتشاف مابتفارقنا ويكثرون من هم من فصيلة محقق كونان
مشــعلواجار 80 كشك لمدة 30 سنة وين يروح ؟
قاسمعليكم بحب الشئ اذا كان { محمود } ونتمنى لكم يوم { سعيد }
مصباحآه بعد ماشبع سنين وهو ياجر الشارعين بالاستيلا سطوع بغرامه من ٢٠٠ الى ٣٠٠ مليون يرجع مأخذا و زيادة هذا اذا كان فيه نظام و طردا الواسطة و التوسط
الديوانوالملايين اللي جمعها طوال السنين وش وضعها
البواديمحمود ***
مع الخيلالان يوم علمو ببداء القرار الجديد لرسوم البلدية طلعت الفضايح يعني بلعربي الفصيح حط رجلك وانفك ...لاكن وين بتروحون من ملك الملوك يوم تعرضون عليه
الستينيالقضيه فيها طرفان ، رجل الاعمال والامانة اذا فيه محاسبه !!!!
Man40saجدة غير..... يعني طول هالسنين. وين أمانة. جدة وين نزاهة ليش. جدة. غير... نعم جدة. غير.... صح النوم اجل. ماكانوا يدرون. عن هالسوق. وهالحرامي 🙈🙈🙈🙈
الزهرانينتمنى الازالة (( بالكامل)) ل (( صالح )) عموم المواطنين
خالد ابو ديمهسؤال يطرح نفسه . وين الامانه من سنوات عن هذا العبث ؟ لابد فيها إمسكلي واقطعلك ! شي واضح وضوح الشمس ضيعوا بلدنا حسبي الله ونعم الوكيل لا. للتجنيس .
محمود سعيدسوق البوادي كنت عارف بيجي يوم وينهد
أ د صالح بن سبعانرجل اعمال شهير....شهروا بالشهير ليعتبر كل شهير ولأنه يستحق التشهير !
طعم الثلجمحمود***وتم تغريمه 700 مليون كأجار للشارعين المدة الماضية واقدر 30 سنة
الناقدطيب ومتى يدفع رجل الأعمال الأيجارات التي أخذها من المستأجرين والمقدره حسب مسؤول بالبلديه ب (540 )مليون ، لتبنى فيها مدارس ومستشفيات وخدمات عامه !!
عدد التعليقات:101
Xx5halidxXتحصلونه أمن مستقبل اعياله واعيال اعياله بالسوق هذا المفروض غرامه 10 مليون او يمنع من السفر نهائي
عش رجباً تري عجباًنفس الديباجة ، مسؤول متنفد ، قيادي مسؤول ، رجل اعمال شهير ، لابريت ولا غداء الشر ، كل هذا خوف من التشهير باالاسم ، والله مانتقدم شبر واحد بمصاف الامم
خليجيأكيد معة شريك كبير وإلا مااستولى على الشوارع يجب مراجعة حساباته واسترجاع جميع مبالغ الاجارات التي استلمها طوال هذه السنين وإيداعها خزينة الدولة 2030
أبو محمدالى امين جده حديقه على شارع الكيال تقاطع الخريجي تحولت لمشروع خاص والجهه المقابله رصيف كبير تحول لمحلات تجاريه واضح على جوجل ايرث ارجع تاريخ قديم تشوف
عدد التعليقات:90
نواره بنت عبداللهنعم لكي نصل لرؤية 2030 لا بد أن تمر عاصفة التغيير لتردم فجوة الفساد..حتى يتحقق أمل المواطن في بحثه عن أحلامه البعيده ،وسيظل الوطن مرفوع الراية وسيبقى
ابوفيصل 1نريد حديقة الشعب
محمود تعيسنتمنى لهم التوفيق
نأمل ان تزال البوابة التي في المدخل والا فإن الحال سيستمر على ما هو عليه.هناك بوابات متحركة لم تتعرض لها معدات الأمانة يجب إزالتها فورا والا فإن الحال سيستمر على ما هو عليه وسيكون وضع الشارعان كما هو بدون فائدة.
العابررجل أعمال مشهور يجب التشهير به و بأمثاله لماذا لم ينشر اسمه
himaانشاء الله انها بداية نهاية الهوامير,وكان احلى من خبر الازاله صورة المعتدي واسمه,لكي يرتدع الباقيين,ياكثرهم.
سلمان البقميالمجرم أو الفاسد لو لم يجد تهاون لما فعل شيء.. المفروض يستدعى أمين جدة ومسؤول التراخيص ومدير الرقابة الذين كانوا على رأس العمل وقت التعدي ويحاسبون