الحكم على “عبد الحميد دشتي”بالحبس 31 عاماً

صحيفة المرصد:أصدرت محكمة الجنايات اليوم الإثنين حكمين ضد النائب عبد الحميد دشتي بحبسه 3 سنوات في كل قضية، وبذلك تصبح عدد سنوات سجنه في جميع الأحكام هي 31 سنة وذلك بحسب صحيفة”القبس” الكويتية.وقد حكم على دشتي اليوم في قضيتي الإساءة للسعودية، والإساءة للبحرين.يذكر أن عدد أحكام الحبس ضد دشتي هي 5 أحكام بينما حصل على البراءة في قضية واحدة.