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الحكم على “عبد الحميد دشتي”بالحبس 31 عاماً

10 أكتوبر, 2016 , 14:16 م
الحكم على “عبد الحميد دشتي”بالحبس 31 عاماً
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صحيفة المرصد:أصدرت محكمة الجنايات اليوم الإثنين حكمين ضد النائب عبد الحميد دشتي بحبسه 3 سنوات في كل قضية، وبذلك تصبح عدد سنوات سجنه في جميع الأحكام هي 31 سنة وذلك بحسب صحيفة”القبس” الكويتية.وقد حكم على دشتي اليوم في قضيتي الإساءة للسعودية، والإساءة للبحرين.يذكر أن عدد أحكام الحبس ضد دشتي هي 5 أحكام بينما حصل على البراءة في قضية واحدة.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    بندر

    احنا ملينا من تمثيليات الكويت يوم برئ ويوم مذنب انتوا طايلينه علشان كل هالاحكام اذا كنتوا جادين مثل ما قال الزملاء اسحبوا الجنسية وجردوه من كل املاكه
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  2. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 15:03 م
    عدد التعليقات:101

    Xx5halidxX

    يا جاهل علشان بس كلام طلعت بـ 31 عام خلهم ينفعونك !!!!
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  3. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    صرخة صمت

    هذا اخر كلام الحكومة الكويتية ماتدري ترضي مين والا مين ضغط من شيعة الكويت وهم واصلين بالقرارت لاكن يجب على الحكومة ان تضرب بيد من حديد على دشتي وربعة
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  4. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    صقر الجنوب

    لابد من سحب الجنسية الكويتية منه بعد سجنه و ترحيله لإيران عند الشيطان الأكبر الخميني الذي أغراء الناس في التمتع ببعض, ليتمتع به.
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  5. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    بدر

    كلنا عيال قريه وكلن يعرف خيه يابوي هم اللي قالوا له انحش وعيش برا معزز مكرم ومتى ماتبي تجي للكويت تعال خش لا احد يشوفك وحنا علشان نكمل المسرحيه ماندري
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  6. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    يح يح

    خبت وخاب مسعاك ياذنب المجوس وخاب منهو معاك
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  7. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    العنزي

    مصدقين انتم قالوا اهرب وتجيك مخصصاتك وحنا بنحكم عليك 31 سنه
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  8. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    صبحي

    ولايوم ينفذ فيه كله اخراط في اخراط
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  9. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 14:31 م
    عدد التعليقات:248

    الديدحان

    مجوسي منحرف اخلاقيا كأعمامه الايرانيين عبدة الاوثان والقبور .
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  10. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 14:28 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ا3 سنة سجن إذا مثلا سجن يوم يطلع من السجن يكون شيب أي عجز 😅□لكي يحترم تاج 👑رأسه السعودية □■
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  11. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 14:28 م

    مصباح

    سوف يتم نقض الحكم و تبرائته مثل حكم ١٣ عام سجن وفِي الأخير برائه
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  12. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    سعودي وافتخر

    لابد من اعدامه هذا راس فتنه دشتي وغيره لابد يعرف ان السعوديه خط احمر لا يمكن تجاوزه باي شكل من الاشكال
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  13. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    ابواحمد

    انشاء الله هذا المجرم السفيه دشتي الماجوسي الإيراني الارهابي يقضي باقي عمره كله في السجن ولو اعدم هو الأفضل.
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  14. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الحمدلله يعني ماطلع بريء بكل التهم يستاهل إذا رجع يسجن أو يكون طول عمره هارب وكلهن له عذاب 😂
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  15. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 14:23 م

    العمده

    قاتله الله هذا الخبيث المخبث .. انظرو الى وجهه كله غضب وحقد وكراهيه وغرور العصاة
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  16. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    اهم شي هل سيطبق ام لا ؟
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