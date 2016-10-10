صحيفة المرصد:أصدرت محكمة الجنايات اليوم الإثنين حكمين ضد النائب عبد الحميد دشتي بحبسه 3 سنوات في كل قضية، وبذلك تصبح عدد سنوات سجنه في جميع الأحكام هي 31 سنة وذلك بحسب صحيفة”القبس” الكويتية.وقد حكم على دشتي اليوم في قضيتي الإساءة للسعودية، والإساءة للبحرين.يذكر أن عدد أحكام الحبس ضد دشتي هي 5 أحكام بينما حصل على البراءة في قضية واحدة.
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الحكم على “عبد الحميد دشتي”بالحبس 31 عاماً
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تعليقات ( 16 )
بندراحنا ملينا من تمثيليات الكويت يوم برئ ويوم مذنب انتوا طايلينه علشان كل هالاحكام اذا كنتوا جادين مثل ما قال الزملاء اسحبوا الجنسية وجردوه من كل املاكه
عدد التعليقات:101
Xx5halidxXيا جاهل علشان بس كلام طلعت بـ 31 عام خلهم ينفعونك !!!!
صرخة صمتهذا اخر كلام الحكومة الكويتية ماتدري ترضي مين والا مين ضغط من شيعة الكويت وهم واصلين بالقرارت لاكن يجب على الحكومة ان تضرب بيد من حديد على دشتي وربعة
صقر الجنوبلابد من سحب الجنسية الكويتية منه بعد سجنه و ترحيله لإيران عند الشيطان الأكبر الخميني الذي أغراء الناس في التمتع ببعض, ليتمتع به.
بدركلنا عيال قريه وكلن يعرف خيه يابوي هم اللي قالوا له انحش وعيش برا معزز مكرم ومتى ماتبي تجي للكويت تعال خش لا احد يشوفك وحنا علشان نكمل المسرحيه ماندري
يح يحخبت وخاب مسعاك ياذنب المجوس وخاب منهو معاك
العنزيمصدقين انتم قالوا اهرب وتجيك مخصصاتك وحنا بنحكم عليك 31 سنه
صبحيولايوم ينفذ فيه كله اخراط في اخراط
عدد التعليقات:248
الديدحانمجوسي منحرف اخلاقيا كأعمامه الايرانيين عبدة الاوثان والقبور .
↩🌟ريما Rima 🌟↩ا3 سنة سجن إذا مثلا سجن يوم يطلع من السجن يكون شيب أي عجز 😅□لكي يحترم تاج 👑رأسه السعودية □■
مصباحسوف يتم نقض الحكم و تبرائته مثل حكم ١٣ عام سجن وفِي الأخير برائه
سعودي وافتخرلابد من اعدامه هذا راس فتنه دشتي وغيره لابد يعرف ان السعوديه خط احمر لا يمكن تجاوزه باي شكل من الاشكال
ابواحمدانشاء الله هذا المجرم السفيه دشتي الماجوسي الإيراني الارهابي يقضي باقي عمره كله في السجن ولو اعدم هو الأفضل.
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحمدلله يعني ماطلع بريء بكل التهم يستاهل إذا رجع يسجن أو يكون طول عمره هارب وكلهن له عذاب 😂
العمدهقاتله الله هذا الخبيث المخبث .. انظرو الى وجهه كله غضب وحقد وكراهيه وغرور العصاة