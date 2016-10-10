شاهد:سقوط شاحنتين أثر هبوط شارع بمحايل عسير

صحيفة المرصد:كشفت الأمطار التي شهدتها محافظة محايل عسير يوم أمس هشاشة وسوء التنفيذ لسفلتة مدخل المدينة الغربي باتجاه مركز بحر أبو سكينة وأدى ذلك إلى سقوط شاحنتين بها بسبب هبوط مفاجئ بطبقة الأسفلت مما تسبب في سقوط عجلات الشاحنة الأولى من نوع “قلاب” محملة بكمية من الخرسانة كما وقعت شاحنة أخرى من نوع قلاب تابعة لبلدية محايل في نفس الشارع الذي أحدثت فيه الأمطار عدد من الحفر والتشققات.
ووفقاً لصحيفة”الرياض”كانت الشاحنتين تسير على الطريق الرئيسي الذي يربط مدخل المدينة الغربي بمركز بحر أبوسكينة محملة بكمية من الخرسان والرمال لنقلها لموقع آخر، وفوجئ قائدا الشاحنتين بهبوط طبقة الأسفلت؛ ما تسبب في سقوط الشاحنتين دون حدوث خسائر تذكر وباشرت الدوريات الأمنية الموقع وتم تغيير مسار الطريق للمركبات وفك الاختناق المروري.
تعليقات ( 14 )
ابو فارسللامانه ويسألني الله عن هذا الشي ان بلدية محايل قفزت بالمحافظه قفزه كبيره جدا خلال فترة وجيزة اذا لم تتمكنوا من زيارتها ع الطبيعه زوروها باليوتيوب
الزهرانيالمهندس اللي تابع للبلدي كان مسول عن الاشراف ومن استلمه من الشكركة نتمنى فصلهم والتشهير بهم لانهم قبضوا مرتباتهم احم احم
سالمتعليق 9 علشان كذا محلك راوح كبر مركاك وخل عنك الهياط يابو اعدامات
متابع عن بعدمن أراد أن يتحقق فعليه الذهاب لهذه المحافظة الجميلة ويستمتع بكل ما قدمته بلدية محائل من خدمات تفوق الوصف .. وياليت تتبنى المرصد تقريرا عنها...
متابع عن بعدقمت بزيارة لهذه المحافظة قبل أشهر وفي الحقيقة خدمات بلدية لا توجد حتى في العاصمة الرياض.وأنا مسؤول عن كلامي هذا.فمهما ذكرت لن أفي هذه البلدية حقها..
العنزيوالله لو كان القرار بيدي اي مشروع يحتاج صيانة قبل 20 سنه لاعدم جميع من تولاه ومن كان له طرف به اما تكون مواطن صالح والا الوطن ليسى بحاجتك
جنوبيه *او ممكن بسبب مياه جوفيه. ....
marفساد وسرقات وقله الامانه=التضحيه بأنفس المستخدمين الطريق اين مكافحه الفساد وديوان المراقبه ومن يخاف الله في هذا البشر ؟؟؟؟؟؟اللهم احفظنا وبلادنا
جنوبيه *طبيعي تتكسر. لانه شي ثقيل الي طاح مو خفيف اخوي العنزي اش الوحشيه ذي يحطوه في الحفره وتمر الرصاصه ونا اقرى قشعريره قسم بالله هههههه
marالمشكله وين؟هل المقاول ام المنفذ ام البلديه لابد من محاسبه الكل ليظهر الحق !!!هل انفس المواطنيين رخيصه الى هذا الحد؟لايرضى يذلك من يخاف الله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه
العنزيالمفترض المهندس السعودي المشرف يوضع بالحفر وتمشي عليه الرصاصة امام جميع زملاه لكي يعوض به بدل الاهمال ؟ المتسبب به
شاآآآايب من جبل عسيروالله ما نكب المشاريع الا الشركات الوطنية ومقاول الباطن والمناقصات المشبوهة التي شعارها خذ وبق لي معك. حسبنا الله على كل خاين لأمانته.
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم