شاهد:سقوط شاحنتين أثر هبوط شارع بمحايل عسير

صحيفة المرصد:كشفت الأمطار التي شهدتها محافظة محايل عسير يوم أمس هشاشة وسوء التنفيذ لسفلتة مدخل المدينة الغربي باتجاه مركز بحر أبو سكينة وأدى ذلك إلى سقوط شاحنتين بها بسبب هبوط مفاجئ بطبقة الأسفلت مما تسبب في سقوط عجلات الشاحنة الأولى من نوع “قلاب” محملة بكمية من الخرسانة كما وقعت شاحنة أخرى من نوع قلاب تابعة لبلدية محايل في نفس الشارع الذي أحدثت فيه الأمطار عدد من الحفر والتشققات.

ووفقاً لصحيفة”الرياض”كانت الشاحنتين تسير على الطريق الرئيسي الذي يربط مدخل المدينة الغربي بمركز بحر أبوسكينة محملة بكمية من الخرسان والرمال لنقلها لموقع آخر، وفوجئ قائدا الشاحنتين بهبوط طبقة الأسفلت؛ ما تسبب في سقوط الشاحنتين دون حدوث خسائر تذكر وباشرت الدوريات الأمنية الموقع وتم تغيير مسار الطريق للمركبات وفك الاختناق المروري.