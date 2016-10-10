هكذا علق”سعد العجمي” على توقف السعودية عن إمداد مصر بـ”البترول”!

صحيفة المرصد:قال الإعلامي الكويتي المعروف، سعد العجمي، إن توقف السعودية عن إمداد مصر بالمواد البترولية، خطوة أولى.

وأضاف “العجمي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “خطوة أولى نتمنى أن تتبعها خطوات خليجيه مشابهه ، ليس كرهاً في الشعب المصري ولكن حتى تتوقف مصر عن أبتزازنا”، كما جاء في نص التغريدة.

وكانت وكالة “رويترز”، قد نقلت، عن مسؤول حكومي مصري أنّ شركة “أرامكو” الحكومية السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا مطلع اكتوبر، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.

وربط مراقبون بين القرار السعودي، وتصويت مصر على المشروع الروسي في الأمم المتحدة، والذي يتعارض مع موقف المملكة.

وكانت مصر، قد صوتت ضد فرض هدنة في حلب مؤيدة بذلك مشروع القرار الرّوسي في هذا الشأن، لتخالف القاهرة بذلك الدول العربية وذلك في واحد من أغرب المواقف الديبلوماسية المصرية والذي أثار جدلا عربيا.

وتسبب تصويت مصر الى جانب مشروع القرار الروسي في استهجان عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.

وقال المندوب السعودي، عقب تصويت مصر لصالح المشروع الروسي: “من المؤسف أن يكون موقف ماليزيا و السنغال أقرب من موقف مصر”.

ومن الغريب أيضا أن المندوب المصري صوت على مشروع قرار فرنسي لفرض هدنة في حلب ووقف إطلاق النار، الأمر الذي وصفه العديد من السياسيين، بالموقف المتناقض وغير المفهوم من القيادة المصرية.