بالفيديو: حمل الفنانة “مريم حسين” يثير الجدل .. بعد أقل من شهر على زواجها

صحيفة المرصد : رفضت الفنانة العراقية مريم حسين التحدث عن حياتها الشخصية في اللقاء الاول لها بعد زواجها من فيصل الفيصل على تلفزيون “الامارات”.
ونفت تأكيد خبر حملها الذي تمّ تداوله بعد تصوريها مجموعة من الصور الرومنسية مع زوجها، معتبرة أن هذه الامور تعنيها فقط وحياتها الشخصية ملكاً لها ولشريك حياتها.
وكانت العديد من المصادر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت مجموعة صور لمريم ظهرت فيها ببطن منتفخ، ما دفعهم للقول بأنها حامل، رغم انه مرّ أقل من شهر على زواجها، الامر الذي أثار جدلاً كبيراً على “انستغرام” حول حقيقة حملها.
تعليقات ( 50 )
الشاعرإلا أعراض الناس.. وموضع حمل مريم حسين لا يحتاج لتأويلات وتخمينات تجرنا لقذف المحصنات العفيفات والصحيح أنهم عقدوا النكاح بفترة؟؟؟ وأجلوا إعلان الزواج )
↩🌟ريما Rima 🌟↩شكلها ما تحب زوجهامن نظراتها والله اعلم□واتوقع راح ينفصلون □■خ ن
منالنبض الحياة زوجها سعودي وعايشه حياتها بالطول والعرض عشان كذا مافكرت بالهرب للخارج وهذه الحياة اللي تتمنى ان تعيشها كل فتاة سعوديه ...... // كلامك درر
دروجبامخالف للنشر
دروجبامخالف للنشر
ماني مانيكالعادة ياجنوبية في قمة الإبداع في كل أطروحاتك وقل ممن يجيد هذا الميزة .
دروجباخنبوقه اكيد الخبر أعجبك****
دروجبامخالف للنشر
جرحالراصد صدقت 👍👍
جاسمهي مرت على ****يوم الملكه الف مبروك
دروجبااكيد ****قبل الزواج بثلاث شهور
جنوبيه *ههههه بسمه عيب اسالها خلاص اسفه بس ليش جلابيه حسستني انها بالتاسع اذا جاك بنوته سميها ترف لانها بنت سعودي
مجرد فكرةمخالف للنشر
زائر يسألهل بين مريم حسين وزوجها السعودي تكافؤ نسب ؟! و بنت البلد الضعيفة "ام نوف" فرقوها عن زوجها السعودي ابن بلدها بحجة تكافؤ النسب.
عدد التعليقات:14321
قلم الحقيقهمخالف للنشر
عدد التعليقات:14321
قلم الحقيقهكيف لمثل هذه القلوب السوداء الحاقدة أن تفعل ببني الانسان في مانراه ونشاهده هنا.ألايخافون الله ويتقونه. ***
عدد التعليقات:5440
المنتصر باللهفوفو نبي نطقطق علاهم وش خصك تدخلين بيننا وبين هؤلاء ***..............?
الراصدتعليق ٢٥يارجل واضح من كلامه انه غير سعودي ***فن ***الطيور على اشكالها تقع الله لايبلانا
زوارهإشراق . الحق يقال 👉 لشخص واحد ولاتعطونه وجهه
عدد التعليقات:5440
المنتصر باللهنحمد الله على نعمة العقل والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة.............?
وليدهي قالت من زمان حامل واصلا مالنا دخل في اخبار ***
عدد التعليقات:14321
قلم الحقيقهمخالف للنشر
فوفووانتم وش تبون فيها حملت قبل الزواج ولا بعده كل واحد ذنبه على جنبه وترى عادي تحمل وقت الملكة مو لازم بعد الزفاف بمجرد عقد النكاح خلاص صار زوجها ويحق له
عدد التعليقات:5440
المنتصر باللهبعدين أقتنع وقال لها الله يلعن الشيطان الرجيم بغيت أشك فيك هههههه لا ياشيخ حرام عليك الظلم هههههههههه
الحق يقالالسعودي اذا تزوج فنانه او اجنبية ما كأنه سعودي لانه اصبح متحرر من الدين والقيم والمبادئ والغيرة والاعراف سبحان الله
عدد التعليقات:14321
قلم الحقيقهالشخص هذا مغيب تمامآ عن واقعه الذي يعيشه ولايدركه مع زوجته أوبالأصح المتحكمة في كل شؤون حياته لدرجة أنه *****
عدد التعليقات:5440
المنتصر باللهمن شكل وجهه تعرف إذا كان في***هههههههه
الشايببعضهم تلقح من اول يوم اتكلم بشكل عام وليس هذه الحاله
عدد التعليقات:5440
المنتصر باللهالغرى والمرى وقصير ومصير ورمضان والمتريمض والشهر إللي تزوجتك به والشهر إللي تزوجتني فيه وولد السعد يجي قبل وقته حساب وحده ولدت بعد 4 شهور لزوجها***
ت😢فعلا صالح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اذا كل يوم اخذت من جزء تعيش معهم وتشتاق لمحمد صل الله عليه وسلم وأتمنى كلن يسمعها ويسمع قصص الانبياء
عدد التعليقات:5440
المنتصر باللهذكرتني في وحده تزوجت وبعد 4 شهور ولدت أستغرب زوجها لاكن بعد ما حسبت له أقتنع الحسبه قصير ومصير ورمضان والمتريمض والغرى والمرى والشهر إللي تزوجتك فيه و
فارسمخالف للنشر
بندرولله محد درا عنك احد
اشراقليش السعودي المتزمت ابغيوب بو اتزوج فنانه او وحده ثريه واحتبيه قجاءة يصير فررررري..لو لبست فوق الركبه لو رقصت بدسكو وسبحت يمايو عااادي
صالحاقرؤا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وعيشوا كأنكم معهم وأنسوا بذكرهم واتركوا عنكم رعاع هذا الزمان والله ماورا شوفهم وطاريهم الا الهم والضيق
عدد التعليقات:681
عاشق وطنهمخالف للنشر
ارز 👊 نجدشيء لا يعنيني لاتعليق
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
نبض الحياةزوجها سعودي وعايشه حياتها بالطول والعرض عشان كذا مافكرت بنزع الولايه ولا فكرت بالهرب للخارج..هذه الحياة اللي تتمنى ان تعيشها كل فتاة سعودية بهذا الزمن
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
محمد الفقراوي يعني مُعدمبالعافية وش بتسمينية سلمان خلاص لكن اذا بنت وش بتسميها DNA يا **
سمير نجدالزمي دينك و بيتك و زوجك و اتركي****و الخروج للإعلام و بتعيشين احلى عيشة .
عدد التعليقات:5456
بسمه1//جنوبيه لا تحرجيها ماتحب تقول حاجه عن حياتها الشخصيه اسالي الله لها الثبات 😜
محبة السنةمخالف للنشر
عدد التعليقات:5456
بسمهكلللل هذا وماتحدثت عن حياتها بصررراحه عداها العيب 😂
جنوبيه *هههههه همبروك بس متى حملتي