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بالفيديو: حمل الفنانة “مريم حسين” يثير الجدل .. بعد أقل من شهر على زواجها

10 أكتوبر, 2016 , 17:51 م
بالفيديو: حمل الفنانة “مريم حسين” يثير الجدل .. بعد أقل من شهر على زواجها
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صحيفة المرصد : رفضت الفنانة العراقية مريم حسين التحدث عن حياتها الشخصية في اللقاء الاول لها بعد زواجها من فيصل الفيصل على تلفزيون “الامارات”.

ونفت تأكيد خبر حملها الذي تمّ تداوله بعد تصوريها مجموعة من الصور الرومنسية مع زوجها، معتبرة أن هذه الامور تعنيها فقط وحياتها الشخصية ملكاً لها ولشريك حياتها.

وكانت العديد من المصادر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت مجموعة صور لمريم ظهرت فيها ببطن منتفخ، ما دفعهم للقول بأنها حامل، رغم انه مرّ أقل من شهر على زواجها، الامر الذي أثار جدلاً كبيراً على “انستغرام” حول حقيقة حملها.



تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 50
    10 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    الشاعر

    إلا أعراض الناس.. وموضع حمل مريم حسين لا يحتاج لتأويلات وتخمينات تجرنا لقذف المحصنات العفيفات والصحيح أنهم عقدوا النكاح بفترة؟؟؟ وأجلوا إعلان الزواج )
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  2. 49
    10 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    شكلها ما تحب زوجهامن نظراتها والله اعلم□واتوقع راح ينفصلون □■خ ن
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  3. 48
    10 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    منال

    نبض الحياة زوجها سعودي وعايشه حياتها بالطول والعرض عشان كذا مافكرت بالهرب للخارج وهذه الحياة اللي تتمنى ان تعيشها كل فتاة سعوديه ...... // كلامك درر
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  4. 47
    10 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    دروجبا

    مخالف للنشر
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  5. 46
    10 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    دروجبا

    مخالف للنشر
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  6. 45
    10 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    ماني ماني

    كالعادة ياجنوبية في قمة الإبداع في كل أطروحاتك وقل ممن يجيد هذا الميزة .
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  7. 44
    10 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    دروجبا

    خنبوقه اكيد الخبر أعجبك****
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  8. 43
    10 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    دروجبا

    مخالف للنشر
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  9. 42
    10 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    جرح

    الراصد صدقت 👍👍
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  10. 41
    10 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    جاسم

    هي مرت على ****يوم الملكه الف مبروك
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  11. 40
    10 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    دروجبا

    اكيد ****قبل الزواج بثلاث شهور
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  12. 39
    10 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    جنوبيه *

    ههههه بسمه عيب اسالها خلاص اسفه بس ليش جلابيه حسستني انها بالتاسع اذا جاك بنوته سميها ترف لانها بنت سعودي
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  13. 38
    10 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 37
    10 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    مجرد فكرة

    مخالف للنشر
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  15. 36
    10 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    زائر يسأل

    هل بين مريم حسين وزوجها السعودي تكافؤ نسب ؟! و بنت البلد الضعيفة "ام نوف" فرقوها عن زوجها السعودي ابن بلدها بحجة تكافؤ النسب.
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  16. 35
    10 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    خنبوقه 34 يتكلم عن مخافة الله وتقواه..شيء عجييييب
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  17. 34
    10 أكتوبر, 2016 , 18:56 م
    عدد التعليقات:14321

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 33
    10 أكتوبر, 2016 , 18:54 م
    عدد التعليقات:14321

    قلم الحقيقه

    كيف لمثل هذه القلوب السوداء الحاقدة أن تفعل ببني الانسان في مانراه ونشاهده هنا.ألايخافون الله ويتقونه. ***
    لا يعجبني(19) اعجبني(1)
  19. 32
    10 أكتوبر, 2016 , 18:52 م
    عدد التعليقات:5440

    المنتصر بالله

    فوفو نبي نطقطق علاهم وش خصك تدخلين بيننا وبين هؤلاء ***..............?
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 31
    10 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    الراصد

    تعليق ٢٥يارجل واضح من كلامه انه غير سعودي ***فن ***الطيور على اشكالها تقع الله لايبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 30
    10 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    زواره

    إشراق . الحق يقال 👉 لشخص واحد ولاتعطونه وجهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 29
    10 أكتوبر, 2016 , 18:47 م
    عدد التعليقات:5440

    المنتصر بالله

    نحمد الله على نعمة العقل والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة.............?
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 28
    10 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    وليد

    هي قالت من زمان حامل واصلا مالنا دخل في اخبار ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 27
    10 أكتوبر, 2016 , 18:45 م
    عدد التعليقات:14321

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  25. 26
    10 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    فوفو

    وانتم وش تبون فيها حملت قبل الزواج ولا بعده كل واحد ذنبه على جنبه وترى عادي تحمل وقت الملكة مو لازم بعد الزفاف بمجرد عقد النكاح خلاص صار زوجها ويحق له
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  26. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 18:43 م
    عدد التعليقات:5440

    المنتصر بالله

    بعدين أقتنع وقال لها الله يلعن الشيطان الرجيم بغيت أشك فيك هههههه لا ياشيخ حرام عليك الظلم هههههههههه
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  27. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    الحق يقال

    السعودي اذا تزوج فنانه او اجنبية ما كأنه سعودي لانه اصبح متحرر من الدين والقيم والمبادئ والغيرة والاعراف سبحان الله
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  28. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 18:39 م
    عدد التعليقات:14321

    قلم الحقيقه

    الشخص هذا مغيب تمامآ عن واقعه الذي يعيشه ولايدركه مع زوجته أوبالأصح المتحكمة في كل شؤون حياته لدرجة أنه *****
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  29. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 18:38 م
    عدد التعليقات:5440

    المنتصر بالله

    من شكل وجهه تعرف إذا كان في***هههههههه
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  30. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    الشايب

    بعضهم تلقح من اول يوم اتكلم بشكل عام وليس هذه الحاله
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  31. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 18:35 م
    عدد التعليقات:5440

    المنتصر بالله

    الغرى والمرى وقصير ومصير ورمضان والمتريمض والشهر إللي تزوجتك به والشهر إللي تزوجتني فيه وولد السعد يجي قبل وقته حساب وحده ولدت بعد 4 شهور لزوجها***
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  32. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    ت😢

    فعلا صالح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اذا كل يوم اخذت من جزء تعيش معهم وتشتاق لمحمد صل الله عليه وسلم وأتمنى كلن يسمعها ويسمع قصص الانبياء
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  33. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:5440

    المنتصر بالله

    ذكرتني في وحده تزوجت وبعد 4 شهور ولدت أستغرب زوجها لاكن بعد ما حسبت له أقتنع الحسبه قصير ومصير ورمضان والمتريمض والغرى والمرى والشهر إللي تزوجتك فيه و
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  34. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    فارس

    مخالف للنشر
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  35. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    بندر

    ولله محد درا عنك احد
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  36. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    اشراق

    ليش السعودي المتزمت ابغيوب بو اتزوج فنانه او وحده ثريه واحتبيه قجاءة يصير فررررري..لو لبست فوق الركبه لو رقصت بدسكو وسبحت يمايو عااادي
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  37. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    صالح

    اقرؤا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وعيشوا كأنكم معهم وأنسوا بذكرهم واتركوا عنكم رعاع هذا الزمان والله ماورا شوفهم وطاريهم الا الهم والضيق
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  38. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 18:23 م
    عدد التعليقات:681

    عاشق وطنه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    ارز 👊 نجد

    شيء لا يعنيني لاتعليق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    كثرة المتابعة للقيل والقال وكثرة وسائل اللهو واشغال النفس بشكل مستمر بما لا يعنيك قد تؤثر على خشوعك في الصلاة وهذا تعرفه أنت والله أعلم
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  41. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  42. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    نبض الحياة

    زوجها سعودي وعايشه حياتها بالطول والعرض عشان كذا مافكرت بنزع الولايه ولا فكرت بالهرب للخارج..هذه الحياة اللي تتمنى ان تعيشها كل فتاة سعودية بهذا الزمن
    لا يعجبني(10) اعجبني(5)
  43. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  44. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    بالعافية وش بتسمينية سلمان خلاص لكن اذا بنت وش بتسميها DNA يا **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    دع الخلق للخالق نسأل الله العافية والسلامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    سمير نجد

    الزمي دينك و بيتك و زوجك و اتركي****و الخروج للإعلام و بتعيشين احلى عيشة .
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  47. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 18:03 م
    عدد التعليقات:5456

    بسمه

    1//جنوبيه لا تحرجيها ماتحب تقول حاجه عن حياتها الشخصيه اسالي الله لها الثبات 😜
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  48. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 18:02 م

    محبة السنة

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 17:59 م
    عدد التعليقات:5456

    بسمه

    كلللل هذا وماتحدثت عن حياتها بصررراحه عداها العيب 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    جنوبيه *

    هههههه همبروك بس متى حملتي
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