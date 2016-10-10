القوات السعودية تحبط هجومًا في جبل الدود بجازان وتقتل 50 حوثيًا

صحيفة المرصد : نفذت القوات الخاصة السعودية عمليات نوعية قبال جبل الدود السعودي بمساندة من طائرات التحالف والمدفعيات، كما استخدمت الطائرات الاستطلاعية التي كشفت محاولة لتحركات الميليشيات الحوثية قرب الحدود السعودية، واستعانت بالفرق الاستطلاعية الأرضية لتعقب وصد تلك الميليشيات.

يشار إلى أن المعركة التي تخوضها القوات السعودية هي في محور واحد قبال جبل الدود ،مع انتشار لباقي القوات على باقي المحاور المحيطة له، منعاً لأي محاولة للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح بفتح جبهات أخرى على الشريط الحدودي.

ووفقا لموقع العربية.نت كانت الحرب الإلكترونية حاضرة، فقد رصدت معلومات للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح لكيفية تحركاتهم مع رصد عصيان وانسحابات لعناصرهم.

وذكرت مصادر أن المعركة قتل فيها أكثر من 50 عنصراً حتى الآن وتدمير مركبات عسكرية ومخزن للذخائر والأسلحة.