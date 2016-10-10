صحيفة المرصد : نفذت القوات الخاصة السعودية عمليات نوعية قبال جبل الدود السعودي بمساندة من طائرات التحالف والمدفعيات، كما استخدمت الطائرات الاستطلاعية التي كشفت محاولة لتحركات الميليشيات الحوثية قرب الحدود السعودية، واستعانت بالفرق الاستطلاعية الأرضية لتعقب وصد تلك الميليشيات.
يشار إلى أن المعركة التي تخوضها القوات السعودية هي في محور واحد قبال جبل الدود ،مع انتشار لباقي القوات على باقي المحاور المحيطة له، منعاً لأي محاولة للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح بفتح جبهات أخرى على الشريط الحدودي.
ووفقا لموقع العربية.نت كانت الحرب الإلكترونية حاضرة، فقد رصدت معلومات للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح لكيفية تحركاتهم مع رصد عصيان وانسحابات لعناصرهم.
وذكرت مصادر أن المعركة قتل فيها أكثر من 50 عنصراً حتى الآن وتدمير مركبات عسكرية ومخزن للذخائر والأسلحة.
القوات السعودية تحبط هجومًا في جبل الدود بجازان وتقتل 50 حوثيًا
صحيفة المرصد : نفذت القوات الخاصة السعودية عمليات نوعية قبال جبل الدود السعودي بمساندة من طائرات التحالف والمدفعيات، كما استخدمت الطائرات الاستطلاعية التي كشفت محاولة لتحركات الميليشيات الحوثية قرب الحدود السعودية، واستعانت بالفرق الاستطلاعية الأرضية لتعقب وصد تلك الميليشيات.
تعليقات ( 8 )
عدد التعليقات:11282
برق الحرم((((((بوركت الايادي ...........بوركت الايادي ........بوركت الايادي )))))))
سوداني صررررررررريحالله أكبر ولله الحمد اللهم عجل بالنصر القريب ، أنتم أبطال أيها السعوديين يا أحفاد الصحابه وأصل العرب 🇸🇦 ( الله أكبر لا دعانا الموت جينا ) ⚔
لعنة الله على المجوس واذنابهم الانذالتعليق رقم 2 استح على وجهك ربعك قامو يذبحون بعضهم ويصفون اتباعهم اللهم لاشماته بكره عاشورا روح الطم هذا اللي فالحين فيه اذناب المجوس تعرفهم من نذالتهم
سعد1الله اكبر..لله دركم يارجال الوطن يااهل التوحيد..لكل مواطن سعودي باذن الله نم وانت امن مطمئن فللدين والوطن رجال ارخصوا ارواحهم في سبيل الله.اللهم سددهم
عدد التعليقات:1475
بلادي زويناأحرقو الأرض من تحتهم و أمطرو عليهم من السماء بقنابل تحرقهم و لا يبقى أحد على قيد الحباة منهم ،،، دمتي مملكتي محبوبتي بعز 🇸🇦
خليلحَلُمْتُ فما عَرَفتُمْ حقَّ حِلمي ولا ذكرَتْ عشيرَتكُمْ ودادي سأَجْهلُ بعدَ هذا الحلم حتى أُريقَ دَمَ الحواضِر والبَوادي
عُـــــــمـــــــرالله يستر والله اخاف من الظلم ودعاء الشيبان والاطفال لاكن الله ينصرنا
عبدالعزيز//حفظ الله بلادنا ونصر الله جنودنا