“بن سبعان” عن قضية تكافؤ النسب: العصبية القبلية ارتداد إلى الجاهلية !

صحيفة المرصد: انتقد الكاتب الحصري لصحيفة المرصد البروفيسور، صالح بن سبعان، التشقق والتصدع الذي أخذ يتمدد وينتشر مهدداً النسيج الاجتماعي لمجتمعنا.
قال بن سبعان: “وما قصة الزوجة التي حكم بتطليقها من زوجها إلا واحدة من هذه التجليات لمخاطر ومساوئ هذه الظاهرة، لأن الحكم في هذه القضية انتصر للمنطق القبلي الذي جاء الإسلام لمحوه وإزالته، وتثبيت الرابطة الإسلامية محله.”
وأضاف: “لم يضف حكم القضاء سوى تأكيد سيادة المبدأ القبلي في مجتمعاتنا، رغم ما بذله مؤسس الدولة وولاة الأمر بعده من جهود لترسيخ رابطتي الدين والمواطنة بشتى الطرق ومن خلال العديد من القرارات والسياسات والقوانين”.
أكد بن سبعان أن من أول اشتراطات الدولة المتماسكة القوية والمستقرة هو توحيد الانتماء، بحيث يكون الانتماء للوطن هو الشرط الأول الذي لا يعلوه شرط، ثم تأتي بعده شروط أخرى، كبذل كل ما بوسع أي مواطن من جهد وفكر وعمل للارتقاء بهذا الوطن، مضيفاً: “خاصة ونحن نشهد اليوم كيف يمكن أن تتمزق الأوطان ويتقاتل أبناؤها تحت اللافتات المذهبية والطائفية والعرقية المسيَّسة وتكاد تذهب ريحها”.
وطالب البروفيسور بالتصدي لما أسماه “النعرات القبلية” التي بدأت تطل برأسها بين البعض، وذلك عبر العقل والمنطق ومن قبل بالرجوع إلى تعاليم الإسلام.
وحذر بن سبعان من هذه النعرات والعصبيات القبلية التي غزت حتى المؤسسات، متجاوزةً التراشق والتهاتر اللفظي، حسب وصفه.
وقال إن ظاهرة الانتماء القبلي تثبت تناقضها مع ما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدى مفارقتها لكل ما أرسى النبي صلى الله عليه وسلم من قيم أخلاقية، وأضاف: “بل كشف أنها – أي العصبية القبلية – ارتداد إلى جاهلية كان الناس متفرقين فوحدهم الإسلام.”
ويضيف: “النزعة القبلية هي ارتداد إلى حالة الفوضى، وعودة بالمجتمعات إلى مرحلة ما قبل تكوّن الأمة والدولة، وأن انتشارها في دولة قائمة، وفي أمة متوحدة، إنما يهدد كيان الدولة بالتمزق ويهدد كيان الأمة بالتشتت.”
أكد البروفيسور أن الانتماء القبلي عامل إعاقة لكيان الدولة، ومهدداً لاستقرار ووحدة وأمن مواطنيها، لذا وجب تسخير نظم وقوانين الدولة لتقليص نفوذه لأدنى حدوده ليستشعر كل مواطن بأن الانتماء والولاء يجب أن يكونا للوطن.
تعليقات ( 170 )
حامل أسم ابيهتحسين النسل عادة جاهلية ابطلها الاسلام
الزهرانياحسنت يابن سبعان كفيت ووفيت
↩🌟ريما Rima 🌟↩تتكلمون ولاتطبقونها على انفسكم يعني اللي لون بشرته ابيض راح يزوج اخته أخوه صاحب بشره سوداء لأنه يتقي الله_😂 كلام لأحد يكتب إلا اذا كنت تطبقها ع نفسك
التاريخالله من واحد مفقود يا مفقود
ماجديابن سبعان ، على مستوى الخيل يتم البحث عن سلالة الفرس والحصان ولايتزاوجان الا بعد التأكد من سلامة النسل ومعرفته حتى في الدول الغربية ،تريدكوكتيل
التاريخاللي يقول ان عرقه سامي يرجع للتاريخ ويتعرف على العادات الفاسدة
بنت شيخ مأخذ الى من ولد شيخ او ولد عمهالبركان اخفض راسك واغتسل قبل نطق شيخ من مشايخ القبائل المواقع لتسليه والكل يدخل يتصفح وبعض المناصب حصل عليها الشخص بفلوسه او ورثها وأنتم اكثر من يدلس
الواصلأليس بلال بن رباح اسود اللون لكن في جنات النعيم ......وأبو لهب من سادات قريش في النار هل نفعه نسبه ام عمله ي ناس اتقو الله ان اكرمكم عند الله أتقاكم ،
↩🌟ريما Rima 🌟↩انتم وش عرفكم بالقضاء■ وأيضا فيه من يرسل للشات من يختلف دينه عنا ومن الأحزاب ومن الأجانب ونعرف وش يبون يبون يسيئون للقضاء ولهم أهداف اخرى❗
أ د صالح بن سبعانأوصى صلى الله عليه وسلم أن تختار المرأة من كان ذا خلق ودين،لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)وهل بعد كلام سيد الخلق كلام
ابو عبداللهاللي يقول جاهلية . أقول له . ورينا شطارتك وزوج نجار أو سباك أو زبال ذي خلق ودين !
مع كامل الاحترام والتقدير لرأيكتكررت كثيرا تلك الظاهرة ولم تتدخل الدولة وهذا قصور وترسيخ للقبلية الجاهلية وحتى هيئة كبار العلماء لم يكن لها رأي في ذلك ونحن فقط ننفرد بهذا المفهوم.
التاريخيحكى أن هذا ما رواه لي شيخ طاعن في السن
حد السيفمصيبة يكذب على القبائل ويأخذ بنتهم ،!! هذا يدور المشاكل:!! ابعد عن المشاكل ودور على قدك الله يهديك اتركك من المشاكل والدعاوي
مفقودلمن لا يفهم" دعوها فانها منتنة" تعني العصبية القبلية وليست القبلية, مث دع التعصب الرياض, هذا لا يعني ان لا تشجع ناديا, بلاش تدليس بالدين بعد
أ د صالح بن سبعانجميعنا كسعوديون نعتز بقبيلتنا جميعاً "المملكة العربية السعودية " وبمؤسسها الإستثنائي الملك عبد العزيز و قبل ذلك بديننا الحنيف منحن قوماً اعزنا بالإسلام
التاريخالتاريخ يحمل بداخله أسرار
حمدانغير صحيح يا ابن سبعان ان هذه الأمور جديدة على مجتمعنا فتكافؤ النسب معروف منذ مئات السنين والقاضي يفسخ عقد النكاح لتفادي مشاكل اكبر كالقتل وقطيعة الرحم
↩🌟ريما Rima 🌟↩وأيضا مثلا شخص يمدح قبيلته ويسيء للقبيلة الأخرى (تعصب ) زي كذا
من ناحيتي اناماانكر ان فيه عبر القبيلي والنعم فيه رجال كريم وشهم .. وفيه من الرجال السمر رجااال يفتخر الواحد بصحبتهم ولكن الصحبة غير وأننا نكون نسايب غير .
الواصلاللي يقول ان الجاهليه راحت يقابلني .....
التاريخحقبة ماضية قبل التوحيد وبعده بقليل
الواصللا اله الا الله
↩🌟ريما Rima 🌟↩العصبية القبلية مثل أن يضرب اويطعن شخص من قبيلتك واللي ضربه أو طعنه من قبيلة أخرى أو ماله نسب وتثور القبيلة بسبب شيء فردي( تعصب ) و
التاريخقبل 60 سنة فأكثر .. ستسمع روايات عن تاريخ أسود
من ناحيتي انامعقولة قبيلي حر يزوج بنته لشخص مايعرف عرقه ؟ الزوج ابيض واخوه اسمر داخل فيهم عرق اللي تحرروا بالسعودية وافهمها . اقول تبغى تمشي بسنة النبي ياهلا .
شربكةاو انه يتزوج من سعودية غير قبيلية على الأقل يضمن بعد الله انها متدينه ونفس عاداته وتقاليده؟ فالأجنبية مثل من يشتري سكر في ماء حظ نصيب
البروفسورهل تعلم يا بروفسور من تخاطب ؟؟!! لا يجدي معهم ما كتبت فالجاهلية متأصلة
الحربيقلم الخنبقة يتلون بمعرفاته هنا - لاجديد كما عهدناك هنا !!هههههه
شربكةهل الأفضل للقبيلي عندما يأخذ فيزة زواج ويذهب لدول عربية او اجنبية مختلط بها الحابل بالنابل ولا يعترفون بالقبيلة بل انهم لا يعرفون انسابهم ويتزوج منهم
البركانتعليق 16 أجل لاتتجوزين الين يجيك الشيخ بطيحان ولا ولدعمه الشيخ مكاري .... تعيبي على المعيده ماوصلت لمعيده الي وهي كفؤ ونتي على الوتس ولأنستقرام
من ناحيتي اناطيب وحديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيما معناه ..اختاروا لنطفكم فان العرق دساس . هيا ياابن سبعان ؟ اتكلم بالأسباب معقولة قبيلي حر بزوج . يتبع
الزهرانيلمثل بن سبعان فل ينحني القلم //حباً وتكريما وشكراً على شكراً//بالعلم والتعليم نوصل الى القمم// ماكل من مسك القلم كان ذا فكراً
الموضوع وما فيه هذي القضيةحكمو فيها وعلقوا المشكلة في القبيلة ، حتى يكون لهم مدخل على موضوع القبيلة ويحولون مجتمعنا الى مسخ بدون هوية ، لكن بعيد على شواربهم القبيله هي الأساس .
ي و ي واللي يقولون القاضي حكم بسبب تدليس الزوج نقول لماذا يحكم في قضية تدليس بالطلاق وما ذنب الزوجة تفارق زوجها وما ذنب ابنته ولماذا لا يحكم الزوج فقط بالسجن
مفقودالمفروض ان يحكم القاضي بسجن الزوج المدلس ايظا , بنات الحمايل ماهم لعبة
مفقودالقضاء يستند على الدين فهو من زوج وهو زاته فرق
العندليباشم ريحة الخنبوقي ههههههه
Ymni mahbobاستغفر الله العظيم....
مفقودالقبايل موجودة في عهد الرسول, ولم ينكرها
عبرةجريمة من اخفى اصلة وكذبة على القبيلة التي ادعى انة منها والقبيلة التي خطب منها انها تكأفو نسب قصر نظر . الموضوع انة كذاب ومدلس ويجب الاخذ على يدة
اخو زنيفرمكتشف الغش والتدليس ليس من صفات الرجال >>>> يعني تبغا تقنعنا انه كذب وتدليس لاارتاح قوم المعاريض قصدهم تكافؤ النسب بس لفوها المدلسون الكذبه
للأسف حتى اغلب المعلقينالحين الناس والعالم اجمع يبون يعرفون ، على اَي أساس القاضي قبل القضية وحكم فيها ،وهو يعرف ان عصمة الزوجه بيد زوجها ، كيف يحكم ويش دليله واستند على اَيش
العندليب****************
الأسودقال الرسول كُلُّ شَيْءٍ من أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ .(يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية) عادت الآن الجاهلية حية فتية تفت في عضد ا
حسنلافض فوك
مكتشفالغش والتدليس ليس من صفات الرجال
مفقودالاسلام لم يمنع الرق, ومن تحرر من العبودية بواسطةاتفاقات دولية, تظل اصوله كما هي
سعدتعليق 80 فاقد لا تفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على مزاجك، فخضراء الدمن هي المرأة الجميلة في بيت السوء حتى لو كانت قبيلية
مراقبمن غشنا فليس منا ،
العنصرية المقيته لا دين لهاسيجد مرضى النفوس مادة دسمة للنخر في النسيج الاجتماعي لأبناء الوطن
شربكةالحقيقه عندنا مفاهيم خاطئة فإذا خطب منا غير القبيلي لا نزوجه وعندما يتزوج القبيلي من سورية مصرية مغربية او أي اجنبية فيكون نسبها من آخر اهتماماته
وخير ياطيرامحق محامي / ذكر القاضي ان سبب تطليقها هو تدليس الزوج وكذبه ونسبته نفسه لغير واقعه وهذا شرعا لايجوز ولم يحكم بها القاضي بدعوى تكافؤ النسب
شايموش رايك يابن سبعان نتخلى عن اصلنا ونتناسب مع ...........الله يسترعليك كل واصله وكلا يناسب الي مثله تعوذ من بليس قبل مايشرشحونك شعار القبائل
الشاعرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم( من ادعى بدعوى الجاهلية فهو من جثا جهنم ) بضم الجيم فقال رجل:يا رسول الله ،وإن صام وصلى ؟ ! قال : "نعم ،وإن صام وصلى)
ابو سليمانياشباب افهمو الدرس كل واحد ياخذ من جماعته وبلاش فضايح ومحاكم وحلاة الثوب رقعته منه وفيه
سيداتي انساتي سادتيهذه هي التفرقة العنصرية و اللتي حرمها الاسلام. الدين واسى بين جميع اطياف المجتمع انثى ام ذكر. حتى العقوبات لا تفريق بينهما. مايحدث هنا ليس من الدين شي
مفقودانا اقترح ان يذكر في الهوية قبيلي او غير قبيلي
أحمدلا تتعب نفسك يا دكتور فهؤلاء قد استحوذ الشيطان على بصيرتهم ولا يعلمون أن الفخر من صفات أبليس (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين).
تمنيت من ابن سبعان انيدعو ويطلب منا الدعاء والوقوف مع جنودنا البواسل على الحد الجنوبي،لكن جلس يسولف ويعلق مشاكله على القبيلة،يابن سبعان عيال القبائل الان على الحد الجنوبي
الأسودموتي ياعصبية من قلوب الحاقدين الجاهليين ستلعنك قلوب وأنفس فرقت وأسر شتت وبنية يتمت وؤدت حية ايتها الضمائر الخبيثة اهذبي للجحيم الحارق والبرد القارس.
مفقودغير قبيلي + غشاش ومدلس, اسباب تنسف باي مشروع
شايموش رايك يابن سبعان نتخلى عن اصلنا ونتناسب مع ...........الله يسترعليك كل واصله وكلا يناسب الي مثله تعوذ من بليس قبل مايشرشحونك شعار القبائل
عادلالعصبية القبلية مشكلة يعاني منها المجتمع حتى في الوظائف مايوظفون الا الي من نفس قبيلتهم حتى رجال المرور والشرطة لايعاقبون الشخص اذا كان من نفس قبيلتهم
ابو سعووودأرجع يابن سبعان إلى تاريخ القبائل ورجالها الذين سالت دمائهم في معارك توحيد المملكة يوم كنتم مستكنين في بويتاتكم لاتظهرون على الملأ خشية المواجهه
القبليةولائة للقبيلة اولاً ومن تالي يفكر بالوطن. كيف يفكر بالوطن وهو يقف ضد اللحمة الوطنية ويفرق بينه وبين مواطن اخر. هذه هي القبلية
الأسودكلنا نميل لقبائلنا وعوائلنا لكن لايحق لنا تنقص والتعالي على عباد الله ولسنا مجبورين عليهم لكن لايحق هدم كيان الأسر بدعوى القبلية الناس أحرار .
ي و ي والقضاء عندنا ديني وحكم بهذا الحكم بمعنى أن الدين عصبية قبلية وإلا لماذا يفرق بين الزوج وزوجته بحكم ديني ؟
عبرةهل تبيحون الكذب والتدليس بحجج واهية الزواج المبني على الباطل باطل وانتهى الموضوع من غير اختزال
ممرض سودانيالسودان نفس موضوعكم نحافظ على النسب وطرد اﻻثيوبي والصومالي ومن حصل على الجنسيه
ابو عربالله يستر لا يصير بكره هناك مساجد خاصة للسود والبيض مثل الكنائس الي في أمريكا
فرق مثل ما تبغىبس ماتطلق اثنان متحابان و فوق ذلك لديهم طفلة. قمة *********
بقايا مشاعرعلم قضاتنا والله لو المراه طلبت خلع لتقعد سنين متنقعه في المحاكم
قلبي الصغير لا يتحملكلامك سليم يا بن سبعان انا قبيلي وخطبت لي بنت من قبيلة ثانية وارفضوني اهلها وانا ابيها وهي تبيني بالله ماهو حرام ؟ انا سعودي ابن الوطن يرفضوني ليه؟
ابو سليمانهل من الحديث ما يقال:” إيّاكم وخضراءَ الدِّمن” قالوا : وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال:” المرأة الحَسناء في المنبِت السوء” ؟
الاف السنينيعني من قبل ايام الجاهلية. شكراً للتوضيح
عدد التعليقات:1487
بلادي زويناكفيت و وفيت و ناديت بأعلى صوتك لكن لا مجيب ،، النعرات القبلية هي من دمرت نسيج المجتمع كذلك المناطقية ..
ماعندك سالفة ت ٧٧عندما تسأل عن شخص وخلقه وعمله ان يستطيع ان يفتح بيت مو هايت مثل حالك وعقله بين رجوله
مراقبمن تدخل فيما لايعنيه،وجد مالا يرضيه،هذي امور قظائيةوصدر الحكم بهاولايجب انتقادها او التقليل او التشويش في حكم القضاء وكل يتكلم في مايعنيه وفي حدوده!!،
يالطيفلو اتى احد لخطبة احد كريماتي لانفضه نفض واعرف اصله وفصله وفيه بنات قبايل نزوجن .......لاكن تلك لاتعيش مجتمع هرمي اوترابطي فأنما بعيدة عن الحمى
أنا قبيلي واعتز بقبيلتيوحنا حزام سلمان الحزم والعزم ، ولا نرضى ان أبن سبعان يلصق غلط القاضي بالقبيلة ، اغلب سكن السعودية قبائل ، ولهم كل الاحترام والتقدير ،
اخو زنيفرسطور من ذهب .. يابروف ، ولكن قال انفخ ياشريم قال ماش برطم لازلنا نعاني من بعض اصحاب العقول المسوده المتحجره نسأل الله السلامه
مفقودقال الرسول :"اياكم وخضراء الدمن" خضراء الدمن هي من لا نسب لها
سمير نجديا ابن سبعان عادات العرب في الامور هذي من آلاف السنين و خلنا من اراءك و ***
سسسعدهل تعلمون انها من الطعن بالانساب وتعتبر شرك اصغر
يالطيفيبن سبعان اذا جاء احد يخطب منك فزوجه دون ان تسئل عن اصله اوعمله وشهادته الدراسيه او كم راتبه والرسول قال تخيرو لنطفكم ليش تتنسى تخيرو لنطفكم لازم نفحص
مفقودعيون زرق او خضر او حمر, محافظين على نسبهم وما ضيعوه
اجل الجنة للقبايل 🤔ان اكرمكن عندالله اتقاكم. يمكن حسب التفسيرات الخنفسارية اتقاكم هو القبيلي. وبقية النس لا تتعبدون لان الجنة مو من نصيبكم. استغفر الله من الجهلاء الفجرة
خالديا خي اترك عنك العصبيه القبليه انا من نور سوريا و متزوج درزيه
اعتقدبعصهم من اصول اصطرالية الاصليين شكلاً وحجماً
saudهل اصحاب الملايين يخضعون لمثل تلك الاعراف القبليه ؟ارجو التعليق
أبو سحااابكلنا أبناء قبائل ولكن يجب أن نحارب العصبيه القبليه ما توظف الا أبناء القبيله ولن تساعد الا أن كان من أبناء القبيله ولا أزوج الا ان كان من أبناء القبيل
عزوزادعاء المثالية شئ سهل وبسيط السؤال لكل من يدعي مثل هذا هو : هل تزوج من ليس من قيبلة معروفة ثقة ؟ وهل تزوج رجل من عرق آخر اسود أو أصفر أو أحمر ؟؟شكرا
ابد رح نجدوبعضهم عيون زرق وخضر من ايام الاتراك وتعرفون الباقي
ابد رح نجدوتبخص عدل وشوف هالقبيليين واشكالهم تشابه هندي وشاصي صيني من العين والخشم والشعر تعرفهم. وينط ويقول اصيل بن اصيل بس قطع الغيار مشكله. امحق فكر رجعي
دروجباانا يماني و زوجتي حبشيه
مفقود(وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) تعارفوا وليس تناسبوا وضيعوا اصولكم وانسابكم
Rp1اذا نبي نسمع خبر انك زوجته*** ياسعادة البرفسور
يابوعبداللهاجل رح افريقيا وخطب لبنتك من قبايلهم و تزاوج منهم وخاصة جنوب شرق افريقيا!
مفقودكأنك تأتي بهندي او صيني ليتحدث عن تاريخ نجد,
ابن سبعانقال تعالى (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) الحين بعد هذي الآية الكريمة ، من يبي يفرق بين العائلة انت والقاضي أم القبيلة ؟؟؟
المحاميةبعد أن أطلقوا عدم تكافؤ النسب و تورطوا في القضية العنصرية لم يجدوا مخرجاً لهم إلا أن يقولوا تدليس و كذب لكي يلقوا قبولاً لدى الرأي العام. لا فائدة. 👎
عدد التعليقات:195
الصميلصح لسانك النعرات القبلية معاول هدم في نسيج المجتمع
حمدومن انت يابن سبعان خلك من القبيله والصبيه والجاهلي دورغيرها
عبداللهالاياسبعان. . انت فيلسوف في إيش بالضبط.
واضح جداطيب والسكن خلاص
أبو سحااابيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم . لم يقل أي قبيله أو عائله .
عبداللهعزيزي الصارم هؤلا الذين يتمسحون بالدين إحتكروا الأراضي و القضاء حتى كونوا ثروات مليارية بأسم الدين وهم أساس العنصرية والتعصب في البلد ***
سعدابو سبعان والدحيم اباحو الكذب والتدليس بالنسب عليهم من الله ما يستحقون
saudلايوجد لديهم نقاط فوه في المجتمع سوى التمسك بالموضع القبلي
أ د صالح بن سبعانحين نخضع هذه الظاهرة للاختبار على ضوء الإسلام عقيدةً وشرعاً، ووضعها في ميزانه فكشف مدى تناقضاها مع ما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم !
سعدبعد كلام الدحيم عضو الشورى وابو سبعان اللي يبحثون عن الشهرة والدجل بكرة بيطلع سعد خضر ويتكلم بالموضوع
سمير نجد( و جعلناكم شعوبآ و قبائل لتعارفوا ) .
أبو سلطان99ونقول لابن سبعان ماذا لو كنت مكان أولياء هذه البنت وأتاك من يكذب ويدلس فهل تزوجه بنتك، فاذا كان جوابك نعم فيا ليت تطبق ما تؤمن به وتعقد له بعد الحكم!
ابو سليمانكلنا نعرف عدات وتقاليد القبائل خاصة في امور الزواج اذا انا غير قبيلي حتى لو يافقون على زواجي ارفض لأنه بكره يطلع لي معارض من عائلتهم يشغلني ليه القلق
الصارمكل من أريد أن يمرر أفكاره غلفها بلباس الدين ومن خالفه في الرأي ليس من الدين في شيء. كل القبائل إنتمائها للوطن وولائها لحكامنا وقد ناصروها عند التأسيس
حقانيكلام جميل يا أ،د صالح بن سبعان والعصبية القبلية سبب في بعض جرايم القتل وهي ايضا من احد اسباب ارتفاع العنوسة . شكرًا لك يا أ،د بن سبعان وبالتوفيق لك
عدد التعليقات:72
مفقودالنسب ليس للتفاخر ولكنه ايظا ليس للتلاعب, النسب خط احمر
عبداللهوهل من الأخلاق التدليس وتحميل القبيله وأبناء القبائل العربية كل مصايبكم وفشلكم
ابو شلشكل انسان له الحق في الاعتزاز بجذوره القبليه ولكن لابد من احترام الاخرين
عبداللهقصيمي. .آخر من يتحدث عن العنصرية انتم وخل الطابق مستور أحسن لكم 😊
الحمدلله على نعمة الاسلامعلى الجميع ان يتقو الله فوالله لو اجتمع من في الارض جميعآ على أن يظرو احد والله ما اراد لن يظروه فدع الخلق للخالق والله يجمع شملهم ويبعد عنهم الشيطان
أبو سحاااب (بداية العنصرية )الإسلام ساوى بين بلال وأبي بكر وبين سلمان وعمر وصهيب وعثمان ولم يضع القبيلة أو العائلة مقياسا العودة للعصبية والقبليه عودة للجاهلية والهياط في وقتنا
الصارمالبرلمانات العالميه مكونه من أعضاء أغلبيتهم من المكون لدوله، وبعض لها مجالس للعشائر أي القبائل يشارك في تشريع القوانين والأنظمة لتتوائم مع المجتمع
أ د صالح بن سبعانمن العيب ان تفتخر بشيء لم تصنعه أنت فلا تفتخر بجسدك لانك لم تخلقه "ولا تفتخر بنسبك "؛ لانك لم تختاره إنما افتخر بـ آخلاقك فَـ أنتَ من يصنعها !
لا ادرينبي قانون يحمي المرأة ويبين حقوقها الظاهر الدين معد يأثر في العنصريين
دواس الظلمايابن سبعان / ماجاوبت على سؤالي في الخبر الأول ... وكبنا من الفلسفه والتنظير والكلام اللي ماعليه جمارك ... عندك جواب ( إيوه) وإلا ( لا ) !!!!!
سالمالناس جابت ورعان وانتم . حيص ميص
أبو سلطان99عجيب أمر بعض الكتاب الذين يبحثون عن الاشادة والاعجاب ولا يتيقنوا عن خلفيلت ما يكتبون عنه، فالمحكمة تقول أنها قضية كذب وتدليس وليست تكافؤ نسب وهذا كافي
المحاميةننتظر قرار حاسم و حازم بمنع المحاكم من النظر في هذه القضايا الجاهلية المتخلفة. سمعة و مكانة دولتنا أهم من أن تلوث بموضوع عنصري كهذا. أرجعوهم لبعض.✌️
تعليق رقم 2القضية خلاص سارة رأي عام ، وانا معك يجب حل الفضية وارجاع العائلة لبعض ،، موضوع ان القضية تلصق بالقَبَليَّة فهذا شي مرفوض ولا احد يصدقه .
محب المرصداحسنت يا بن سبعان ونتمنى من الدولة ان تصدر قانون صارم يٌجرم العصبية القبلية في المجتمع كما نتمنى إغلاق بعض القنوات التي تحرض على العصبية القبلية.
عبداللهلوكان حديثك عن التعصب بجميع أشكاله القبلي والمناطقي والمذهبي كان أحترمت مقالك ولكن (الانتماء القبلي عامل إعاقة لكيان الدولة) فأنت تزايد لغرض في نفسك
قصيميكلام سليم بيض الله وجهك
الصارمالقبائل هي من حافظ على الدين الإسلامي وأوصلوه لكل بقاع الأرض، تقبلوا الدين بكل تفاصيله وأحكامه ولم يخالفوه قبل أكثر من ١٤٠٠ سنه وهم أكثر عصبيه وقبليه
أ د صالح بن سبعانقف وحاسب نفسك فالأيام تمر ولن يبقى إلا عملك الصالح فِتن الدنيا تموج بنا والأحداث تتسارع من حولنا والأموات يتسابقون أمامنا فَفِروا إِلى الله
لا ادريعصبية الجاهلية عند البعض قبل الدين والعياذ بالله تصحر العقول ماله دوا يازين النووي بس
*ابوعبداللههكذا اراد الله سبحانه لبني ادم في الحياة شعوب وقبائل والوان ولغات لتكون الحياه ثريه والقبائل موجوده في افريقيا ايضا ولها عاداتها وتقاليدها
الحكومة يجب ان تتدخلبس الواضح ان الامر لا يعنيها ولاتهتم بالمواطن
ابو سعووودبعض الناس أصبح يحيل إلى العادات والتقاليد كل عيب أوقصور وكأن هذه العادات أو التقاليد الاجتماعية كانت ولا تزال عيبا أومنقصة؟!من ينتقد لاينتمي لأي قبيلة
أبو سحااابصح فكرك يا دكتور . فعلا الإسلام نزع القبلية والمذهبية من النفوس فتحقق التآلف والتراحم والوحدة والانتصار ورسولنا بدأ بتحقيقها في المدينة بين الأوس والخ
ابن لعبوننعم يبن سبعان القبيله هي سبب البطاله وايضاً سبب ظهور الدواعش و أنخفاض البترول وسبب الحوادث المروريه المشكله بعض المستثقفين يرمي كل مصيبه على القبيله
بنت شيخ مأخذ الى من ولد شيخ او ولد عمهمعيده في الجامعه جدها فلمبان وتكره القبيليه وعنصريه بدرجه محد يتصورها مع اﻻجانب والي جدها بادحلس وبا كردي وجع صدق
أتمنى عدمتغيير الموضوع ولاصاقه بالقبيلة ،، حتى يزول الشك من الصدور المفروض من القاضي لا يفرق عائلة وتشتيت ابناهئها ،، يضع الوم على القبيلة ، العدل أساس الحكم .
الصارمالي مايطول العنب حامض عنه يقول، القبائل في السعوديه هي المكون لسعوديه ٩٩٪ من المواطنين ينتمون للقبائل. كل العالم يحافظ على سلالة كل أصيل حتى الحيوان
الحمدلله على نعمة الاسلامكلام جميل يا بن سبعان يجب ان نكون اخوة في الاسلام بدون نعرات قبليه بدون جاهليه مقيته تأخذ الناس الي الظلال نسأل الله حسن الختام
واحدنرجو عدم اثارة الفتن بهذه المقالات انتهى القاضي حكم وهناك حديث يقول انت ومالك لابيك وبعدين هو لو كان صريح وواضح ماكان صار الس صار
بنت شيخ مأخذ الى من ولد شيخ او ولد عمهالقبيلي هو من وقف مع الملك عبدالعزيز ووحد المملكه ونحن مثل اﻻخوان نختلف بيننا ووقت الجد رجالنا تاكل العدو بعظمه الدخيل ينطم وﻻيفك فمه بحرف وجع صدق
اليوسينسأل الله تعالى يحق الحق ويبطل الباطل اللهم احفظ ولاة امرنا ورجال قواتنا المسلحة والأمن وعلماءنا وكل محب لهذا الوطن اللهم انزل الرعب في قلوب أعداءنا
مع احترامي لابن سبعاناتمنى عدم المزايدة على القبيلة ، القبيله هي اصلنا ، المشكلة في القاضي الذي يحكم بعد الزواج وبعد الأطفال ، لذلك نتمنى عدم تحوير الموضوع في القبيلة .
سعدأسأل الله العافيه كثر الغوغائيين بالتطرق لهذة القضيه بحثآ عن الشهرة ومن حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه
سعدمحروم من الإنتماء لأي قبيله عربيه اصيله
سعدلو هو ***ما قال هالكلام
برحي 2017وسع صدرك أهم شيء الأخلاق واحترام الشارع وطاعة ولاة الأمر والباقي الطيور على اشباهها تقع وكل دابه على الله رزقها
سعدمنهو بن سبعان عندة عقدة القبيلي وياليته صمت وذكر الله
.لن .التفاخر بالانساب لا ينصهر به المواطنة هذا ما اخبر به النبي .. والقبايل العريقة تعايش معا بعض ولكن اللي مندس تحت مسميات قبلية لاتمت له بصلة فقد لعن من
سلمان البقميلقد تحولت إلى قضية رأي عام. وانا أخشى أن يستغلها أعداء المملكة لتشويه سمعة بلدنا في المنظمات الدولية.. أتمنى تدخل حازم من ولاة الأمر لحسم القضية
زائر المرصداويمنهو ابن سبعان شخص ***يبي يشتهر على حساب هذه القضيه