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“بن سبعان” عن قضية تكافؤ النسب: العصبية القبلية ارتداد إلى الجاهلية !

10 أكتوبر, 2016 , 21:34 م
“بن سبعان” عن قضية تكافؤ النسب: العصبية القبلية ارتداد إلى الجاهلية !
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صحيفة المرصد: انتقد الكاتب الحصري لصحيفة المرصد البروفيسور، صالح بن سبعان، التشقق والتصدع الذي أخذ يتمدد وينتشر مهدداً النسيج الاجتماعي لمجتمعنا.

قال بن سبعان: “وما قصة الزوجة التي حكم بتطليقها من زوجها إلا واحدة من هذه التجليات لمخاطر ومساوئ هذه الظاهرة، لأن الحكم في هذه القضية انتصر للمنطق القبلي الذي جاء الإسلام لمحوه وإزالته، وتثبيت الرابطة الإسلامية محله.”

وأضاف: “لم يضف حكم القضاء سوى تأكيد سيادة المبدأ القبلي في مجتمعاتنا، رغم ما بذله مؤسس الدولة وولاة الأمر بعده من جهود لترسيخ رابطتي الدين والمواطنة بشتى الطرق ومن خلال العديد من القرارات والسياسات والقوانين”.

أكد بن سبعان أن من أول اشتراطات الدولة المتماسكة القوية والمستقرة هو توحيد الانتماء، بحيث يكون الانتماء للوطن هو الشرط الأول الذي لا يعلوه شرط، ثم تأتي بعده شروط أخرى، كبذل كل ما بوسع أي مواطن من جهد وفكر وعمل للارتقاء بهذا الوطن، مضيفاً: “خاصة ونحن نشهد اليوم كيف يمكن أن تتمزق الأوطان ويتقاتل أبناؤها تحت اللافتات المذهبية والطائفية والعرقية المسيَّسة وتكاد تذهب ريحها”.

وطالب البروفيسور بالتصدي لما أسماه “النعرات القبلية” التي بدأت تطل برأسها بين البعض، وذلك عبر العقل والمنطق ومن قبل بالرجوع إلى تعاليم الإسلام.

وحذر بن سبعان من هذه النعرات والعصبيات القبلية التي غزت حتى المؤسسات، متجاوزةً التراشق والتهاتر اللفظي، حسب وصفه.

وقال إن ظاهرة الانتماء القبلي تثبت تناقضها مع ما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدى مفارقتها لكل ما أرسى النبي صلى الله عليه وسلم من قيم أخلاقية، وأضاف: “بل كشف أنها – أي العصبية القبلية – ارتداد إلى جاهلية كان الناس متفرقين فوحدهم الإسلام.”

ويضيف: “النزعة القبلية هي ارتداد إلى حالة الفوضى، وعودة بالمجتمعات إلى مرحلة ما قبل تكوّن الأمة والدولة، وأن انتشارها في دولة قائمة، وفي أمة متوحدة، إنما يهدد كيان الدولة بالتمزق ويهدد كيان الأمة بالتشتت.”

أكد البروفيسور أن الانتماء القبلي عامل إعاقة لكيان الدولة، ومهدداً لاستقرار ووحدة وأمن مواطنيها، لذا وجب تسخير نظم وقوانين الدولة لتقليص نفوذه لأدنى حدوده ليستشعر كل مواطن بأن الانتماء والولاء يجب أن يكونا للوطن.



تعليقات ( 170 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 170
    10 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    حامل أسم ابيه

    تحسين النسل عادة جاهلية ابطلها الاسلام
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  2. 169
    10 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    الزهراني

    احسنت يابن سبعان كفيت ووفيت
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  3. 168
    10 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    أدفع فلوس تغير نفوس أو إرم الفلوس تدوس على الرؤوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 167
    10 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    تتكلمون ولاتطبقونها على انفسكم يعني اللي لون بشرته ابيض راح يزوج اخته أخوه صاحب بشره سوداء لأنه يتقي الله_😂 كلام لأحد يكتب إلا اذا كنت تطبقها ع نفسك
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  5. 166
    10 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    ********************************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 165
    10 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    التاريخ

    الله من واحد مفقود يا مفقود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 164
    10 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    ماجد

    يابن سبعان ، على مستوى الخيل يتم البحث عن سلالة الفرس والحصان ولايتزاوجان الا بعد التأكد من سلامة النسل ومعرفته حتى في الدول الغربية ،تريدكوكتيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 163
    10 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    التاريخ

    اللي يقول ان عرقه سامي يرجع للتاريخ ويتعرف على العادات الفاسدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 162
    10 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    بنت شيخ مأخذ الى من ولد شيخ او ولد عمه

    البركان اخفض راسك واغتسل قبل نطق شيخ من مشايخ القبائل المواقع لتسليه والكل يدخل يتصفح وبعض المناصب حصل عليها الشخص بفلوسه او ورثها وأنتم اكثر من يدلس
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  10. 161
    10 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    الواصل

    أليس بلال بن رباح اسود اللون لكن في جنات النعيم ......وأبو لهب من سادات قريش في النار هل نفعه نسبه ام عمله ي ناس اتقو الله ان اكرمكم عند الله أتقاكم ،
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  11. 160
    10 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    انتم وش عرفكم بالقضاء■ وأيضا فيه من يرسل للشات من يختلف دينه عنا ومن الأحزاب ومن الأجانب ونعرف وش يبون يبون يسيئون للقضاء ولهم أهداف اخرى❗
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  12. 159
    10 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    أ د صالح بن سبعان

    أوصى صلى الله عليه وسلم أن تختار المرأة من كان ذا خلق ودين،لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)وهل بعد كلام سيد الخلق كلام
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  13. 158
    10 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    ابو عبدالله

    اللي يقول جاهلية . أقول له . ورينا شطارتك وزوج نجار أو سباك أو زبال ذي خلق ودين !
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  14. 157
    10 أكتوبر, 2016 , 23:20 م

    مع كامل الاحترام والتقدير لرأيك

    تكررت كثيرا تلك الظاهرة ولم تتدخل الدولة وهذا قصور وترسيخ للقبلية الجاهلية وحتى هيئة كبار العلماء لم يكن لها رأي في ذلك ونحن فقط ننفرد بهذا المفهوم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 156
    10 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    التاريخ

    يحكى أن هذا ما رواه لي شيخ طاعن في السن
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  16. 155
    10 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    حد السيف

    مصيبة يكذب على القبائل ويأخذ بنتهم ،!! هذا يدور المشاكل:!! ابعد عن المشاكل ودور على قدك الله يهديك اتركك من المشاكل والدعاوي
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  17. 154
    10 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    مفقود

    لمن لا يفهم" دعوها فانها منتنة" تعني العصبية القبلية وليست القبلية, مث دع التعصب الرياض, هذا لا يعني ان لا تشجع ناديا, بلاش تدليس بالدين بعد
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  18. 153
    10 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    أ د صالح بن سبعان

    جميعنا كسعوديون نعتز بقبيلتنا جميعاً "المملكة العربية السعودية " وبمؤسسها الإستثنائي الملك عبد العزيز و قبل ذلك بديننا الحنيف منحن قوماً اعزنا بالإسلام
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  19. 152
    10 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    التاريخ

    التاريخ يحمل بداخله أسرار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 151
    10 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    حمدان

    غير صحيح يا ابن سبعان ان هذه الأمور جديدة على مجتمعنا فتكافؤ النسب معروف منذ مئات السنين والقاضي يفسخ عقد النكاح لتفادي مشاكل اكبر كالقتل وقطيعة الرحم
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  21. 150
    10 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وأيضا مثلا شخص يمدح قبيلته ويسيء للقبيلة الأخرى (تعصب ) زي كذا
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  22. 149
    10 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    من ناحيتي انا

    ماانكر ان فيه عبر القبيلي والنعم فيه رجال كريم وشهم .. وفيه من الرجال السمر رجااال يفتخر الواحد بصحبتهم ولكن الصحبة غير وأننا نكون نسايب غير .
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  23. 148
    10 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    الواصل

    اللي يقول ان الجاهليه راحت يقابلني .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 147
    10 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    التاريخ

    حقبة ماضية قبل التوحيد وبعده بقليل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 146
    10 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    الواصل

    لا اله الا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 145
    10 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    العصبية القبلية مثل أن يضرب اويطعن شخص من قبيلتك واللي ضربه أو طعنه من قبيلة أخرى أو ماله نسب وتثور القبيلة بسبب شيء فردي( تعصب ) و
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  27. 144
    10 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    التاريخ

    قبل 60 سنة فأكثر .. ستسمع روايات عن تاريخ أسود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 143
    10 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    من ناحيتي انا

    معقولة قبيلي حر يزوج بنته لشخص مايعرف عرقه ؟ الزوج ابيض واخوه اسمر داخل فيهم عرق اللي تحرروا بالسعودية وافهمها . اقول تبغى تمشي بسنة النبي ياهلا .
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  29. 142
    10 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    شربكة

    او انه يتزوج من سعودية غير قبيلية على الأقل يضمن بعد الله انها متدينه ونفس عاداته وتقاليده؟ فالأجنبية مثل من يشتري سكر في ماء حظ نصيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 141
    10 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    تعلقات ( مفقود ) عنصرية تنم عن عقلية عصبية جاهلية . وهذا مانهى عنه سيد البشرية عندما قال ( دعوها فإنها منتنة ) اتق الله يامن تطبل وتزمر لخراب الأسر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 140
    10 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    البروفسور

    هل تعلم يا بروفسور من تخاطب ؟؟!! لا يجدي معهم ما كتبت فالجاهلية متأصلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 139
    10 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    الحربي

    قلم الخنبقة يتلون بمعرفاته هنا - لاجديد كما عهدناك هنا !!هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 138
    10 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    شربكة

    هل الأفضل للقبيلي عندما يأخذ فيزة زواج ويذهب لدول عربية او اجنبية مختلط بها الحابل بالنابل ولا يعترفون بالقبيلة بل انهم لا يعرفون انسابهم ويتزوج منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 137
    10 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    البركان

    تعليق 16 أجل لاتتجوزين الين يجيك الشيخ بطيحان ولا ولدعمه الشيخ مكاري .... تعيبي على المعيده ماوصلت لمعيده الي وهي كفؤ ونتي على الوتس ولأنستقرام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 136
    10 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    من ناحيتي انا

    طيب وحديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيما معناه ..اختاروا لنطفكم فان العرق دساس . هيا ياابن سبعان ؟ اتكلم بالأسباب معقولة قبيلي حر بزوج . يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 135
    10 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    الزهراني

    لمثل بن سبعان فل ينحني القلم //حباً وتكريما وشكراً على شكراً//بالعلم والتعليم نوصل الى القمم// ماكل من مسك القلم كان ذا فكراً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 134
    10 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    الموضوع وما فيه هذي القضية

    حكمو فيها وعلقوا المشكلة في القبيلة ، حتى يكون لهم مدخل على موضوع القبيلة ويحولون مجتمعنا الى مسخ بدون هوية ، لكن بعيد على شواربهم القبيله هي الأساس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 133
    10 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    ي و ي و

    اللي يقولون القاضي حكم بسبب تدليس الزوج نقول لماذا يحكم في قضية تدليس بالطلاق وما ذنب الزوجة تفارق زوجها وما ذنب ابنته ولماذا لا يحكم الزوج فقط بالسجن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 132
    10 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    مفقود

    المفروض ان يحكم القاضي بسجن الزوج المدلس ايظا , بنات الحمايل ماهم لعبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 131
    10 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    مفقود

    القضاء يستند على الدين فهو من زوج وهو زاته فرق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 130
    10 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    العندليب

    اشم ريحة الخنبوقي ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 129
    10 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    Ymni mahbob

    استغفر الله العظيم....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 128
    10 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    مفقود

    القبايل موجودة في عهد الرسول, ولم ينكرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 127
    10 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    عبرة

    جريمة من اخفى اصلة وكذبة على القبيلة التي ادعى انة منها والقبيلة التي خطب منها انها تكأفو نسب قصر نظر . الموضوع انة كذاب ومدلس ويجب الاخذ على يدة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  45. 126
    10 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    اخو زنيفر

    مكتشف الغش والتدليس ليس من صفات الرجال >>>> يعني تبغا تقنعنا انه كذب وتدليس لاارتاح قوم المعاريض قصدهم تكافؤ النسب بس لفوها المدلسون الكذبه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  46. 125
    10 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    للأسف حتى اغلب المعلقين

    الحين الناس والعالم اجمع يبون يعرفون ، على اَي أساس القاضي قبل القضية وحكم فيها ،وهو يعرف ان عصمة الزوجه بيد زوجها ، كيف يحكم ويش دليله واستند على اَيش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 124
    10 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    كل واحد يتجوز من بنات قبيلته وقضينا وﻻ استقدمو بنات بلدكم خادمات وتزوجهن وبعد فتره طالبو بتجنيسهن مثل أباكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 123
    10 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    العندليب

    ****************
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 122
    10 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    الأسود

    قال الرسول كُلُّ شَيْءٍ من أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ .(يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية) عادت الآن الجاهلية حية فتية تفت في عضد ا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 121
    10 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    حسن

    لافض فوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 120
    10 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    مكتشف

    الغش والتدليس ليس من صفات الرجال
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  52. 119
    10 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    شوفو يا الي تسبون القبائل كل مولود على إثر والده لو في جدانكم خير ماتركو بﻻدهم واصبحو عاله على الناس جنسيه وتجنستو وظايف توظفتو زواج بعيد عن شواربكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  53. 118
    10 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    مفقود

    الاسلام لم يمنع الرق, ومن تحرر من العبودية بواسطةاتفاقات دولية, تظل اصوله كما هي
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  54. 117
    10 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    سعد

    تعليق 80 فاقد لا تفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على مزاجك، فخضراء الدمن هي المرأة الجميلة في بيت السوء حتى لو كانت قبيلية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 116
    10 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    مراقب

    من غشنا فليس منا ،
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  56. 115
    10 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    العنصرية المقيته لا دين لها

    سيجد مرضى النفوس مادة دسمة للنخر في النسيج الاجتماعي لأبناء الوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  57. 114
    10 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    شربكة

    الحقيقه عندنا مفاهيم خاطئة فإذا خطب منا غير القبيلي لا نزوجه وعندما يتزوج القبيلي من سورية مصرية مغربية او أي اجنبية فيكون نسبها من آخر اهتماماته
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  58. 113
    10 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    وخير ياطير

    امحق محامي / ذكر القاضي ان سبب تطليقها هو تدليس الزوج وكذبه ونسبته نفسه لغير واقعه وهذا شرعا لايجوز ولم يحكم بها القاضي بدعوى تكافؤ النسب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 112
    10 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    شايم

    وش رايك يابن سبعان نتخلى عن اصلنا ونتناسب مع ...........الله يسترعليك كل واصله وكلا يناسب الي مثله تعوذ من بليس قبل مايشرشحونك شعار القبائل
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  60. 111
    10 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    الشاعر

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( من ادعى بدعوى الجاهلية فهو من جثا جهنم ) بضم الجيم فقال رجل:يا رسول الله ،وإن صام وصلى ؟ ! قال : "نعم ،وإن صام وصلى)
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 110
    10 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    ابو سليمان

    ياشباب افهمو الدرس كل واحد ياخذ من جماعته وبلاش فضايح ومحاكم وحلاة الثوب رقعته منه وفيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 109
    10 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    سيداتي انساتي سادتي

    هذه هي التفرقة العنصرية و اللتي حرمها الاسلام. الدين واسى بين جميع اطياف المجتمع انثى ام ذكر. حتى العقوبات لا تفريق بينهما. مايحدث هنا ليس من الدين شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 108
    10 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    مفقود

    انا اقترح ان يذكر في الهوية قبيلي او غير قبيلي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  64. 107
    10 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    فين النسيب المتعلم مدعي الوطنيه يابنتي والله يابابه شرد مصر او اليمن عوذه عوذه امحق نسيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 106
    10 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    أحمد

    لا تتعب نفسك يا دكتور فهؤلاء قد استحوذ الشيطان على بصيرتهم ولا يعلمون أن الفخر من صفات أبليس (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين).
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 105
    10 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    تمنيت من ابن سبعان ان

    يدعو ويطلب منا الدعاء والوقوف مع جنودنا البواسل على الحد الجنوبي،لكن جلس يسولف ويعلق مشاكله على القبيلة،يابن سبعان عيال القبائل الان على الحد الجنوبي
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  67. 104
    10 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    الأسود

    موتي ياعصبية من قلوب الحاقدين الجاهليين ستلعنك قلوب وأنفس فرقت وأسر شتت وبنية يتمت وؤدت حية ايتها الضمائر الخبيثة اهذبي للجحيم الحارق والبرد القارس.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  68. 103
    10 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    مفقود

    غير قبيلي + غشاش ومدلس, اسباب تنسف باي مشروع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 102
    10 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    شايم

    وش رايك يابن سبعان نتخلى عن اصلنا ونتناسب مع ...........الله يسترعليك كل واصله وكلا يناسب الي مثله تعوذ من بليس قبل مايشرشحونك شعار القبائل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 101
    10 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    عادل

    العصبية القبلية مشكلة يعاني منها المجتمع حتى في الوظائف مايوظفون الا الي من نفس قبيلتهم حتى رجال المرور والشرطة لايعاقبون الشخص اذا كان من نفس قبيلتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 100
    10 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    ابو سعووود

    أرجع يابن سبعان إلى تاريخ القبائل ورجالها الذين سالت دمائهم في معارك توحيد المملكة يوم كنتم مستكنين في بويتاتكم لاتظهرون على الملأ خشية المواجهه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  72. 99
    10 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    القبلية

    ولائة للقبيلة اولاً ومن تالي يفكر بالوطن. كيف يفكر بالوطن وهو يقف ضد اللحمة الوطنية ويفرق بينه وبين مواطن اخر. هذه هي القبلية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  73. 98
    10 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    نخاف نزوجكم وتشردو مثل شردتكم في حرب الخليج هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 97
    10 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    جزاك الله كل خير الإسلام بدد ظلام الجاهلية وقضى عل العصبية الجاهلية والشرع الآن يعيدها باسم الإسلام وبحكم شرعي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 96
    10 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    الأسود

    كلنا نميل لقبائلنا وعوائلنا لكن لايحق لنا تنقص والتعالي على عباد الله ولسنا مجبورين عليهم لكن لايحق هدم كيان الأسر بدعوى القبلية الناس أحرار .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  76. 95
    10 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    ي و ي و

    القضاء عندنا ديني وحكم بهذا الحكم بمعنى أن الدين عصبية قبلية وإلا لماذا يفرق بين الزوج وزوجته بحكم ديني ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 94
    10 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    عبرة

    هل تبيحون الكذب والتدليس بحجج واهية الزواج المبني على الباطل باطل وانتهى الموضوع من غير اختزال
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  78. 93
    10 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    ممرض سوداني

    السودان نفس موضوعكم نحافظ على النسب وطرد اﻻثيوبي والصومالي ومن حصل على الجنسيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 92
    10 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    ابو عرب

    الله يستر لا يصير بكره هناك مساجد خاصة للسود والبيض مثل الكنائس الي في أمريكا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 91
    10 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    فرق مثل ما تبغى

    بس ماتطلق اثنان متحابان و فوق ذلك لديهم طفلة. قمة *********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 90
    10 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    بقايا مشاعر

    علم قضاتنا والله لو المراه طلبت خلع لتقعد سنين متنقعه في المحاكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  82. 89
    10 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    قلبي الصغير لا يتحمل

    كلامك سليم يا بن سبعان انا قبيلي وخطبت لي بنت من قبيلة ثانية وارفضوني اهلها وانا ابيها وهي تبيني بالله ماهو حرام ؟ انا سعودي ابن الوطن يرفضوني ليه؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  83. 88
    10 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    ابو سليمان

    هل من الحديث ما يقال:” إيّاكم وخضراءَ الدِّمن” قالوا : وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال:” المرأة الحَسناء في المنبِت السوء” ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  84. 87
    10 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    الاف السنين

    يعني من قبل ايام الجاهلية. شكراً للتوضيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  85. 86
    10 أكتوبر, 2016 , 22:30 م
    عدد التعليقات:1487

    بلادي زوينا

    كفيت و وفيت و ناديت بأعلى صوتك لكن لا مجيب ،، النعرات القبلية هي من دمرت نسيج المجتمع كذلك المناطقية ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  86. 85
    10 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    ماعندك سالفة ت ٧٧

    عندما تسأل عن شخص وخلقه وعمله ان يستطيع ان يفتح بيت مو هايت مثل حالك وعقله بين رجوله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  87. 84
    10 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    مراقب

    من تدخل فيما لايعنيه،وجد مالا يرضيه،هذي امور قظائيةوصدر الحكم بهاولايجب انتقادها او التقليل او التشويش في حكم القضاء وكل يتكلم في مايعنيه وفي حدوده!!،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  88. 83
    10 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    يالطيف

    لو اتى احد لخطبة احد كريماتي لانفضه نفض واعرف اصله وفصله وفيه بنات قبايل نزوجن .......لاكن تلك لاتعيش مجتمع هرمي اوترابطي فأنما بعيدة عن الحمى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  89. 82
    10 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    أنا قبيلي واعتز بقبيلتي

    وحنا حزام سلمان الحزم والعزم ، ولا نرضى ان أبن سبعان يلصق غلط القاضي بالقبيلة ، اغلب سكن السعودية قبائل ، ولهم كل الاحترام والتقدير ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  90. 81
    10 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    اخو زنيفر

    سطور من ذهب .. يابروف ، ولكن قال انفخ ياشريم قال ماش برطم لازلنا نعاني من بعض اصحاب العقول المسوده المتحجره نسأل الله السلامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  91. 80
    10 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    مفقود

    قال الرسول :"اياكم وخضراء الدمن" خضراء الدمن هي من لا نسب لها
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  92. 79
    10 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    سمير نجد

    يا ابن سبعان عادات العرب في الامور هذي من آلاف السنين و خلنا من اراءك و ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  93. 78
    10 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    سسسعد

    هل تعلمون انها من الطعن بالانساب وتعتبر شرك اصغر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 77
    10 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    يالطيف

    يبن سبعان اذا جاء احد يخطب منك فزوجه دون ان تسئل عن اصله اوعمله وشهادته الدراسيه او كم راتبه والرسول قال تخيرو لنطفكم ليش تتنسى تخيرو لنطفكم لازم نفحص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  95. 76
    10 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    مفقود

    عيون زرق او خضر او حمر, محافظين على نسبهم وما ضيعوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 75
    10 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    اجل الجنة للقبايل 🤔

    ان اكرمكن عندالله اتقاكم. يمكن حسب التفسيرات الخنفسارية اتقاكم هو القبيلي. وبقية النس لا تتعبدون لان الجنة مو من نصيبكم. استغفر الله من الجهلاء الفجرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  97. 74
    10 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    النسيج المتناغم القبيلة والشعب تحت كيان الدولة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  98. 73
    10 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    خالد

    يا خي اترك عنك العصبيه القبليه انا من نور سوريا و متزوج درزيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  99. 72
    10 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    اعتقد

    بعصهم من اصول اصطرالية الاصليين شكلاً وحجماً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  100. 71
    10 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    saud

    هل اصحاب الملايين يخضعون لمثل تلك الاعراف القبليه ؟ارجو التعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  101. 70
    10 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    أبو سحاااب

    كلنا أبناء قبائل ولكن يجب أن نحارب العصبيه القبليه ما توظف الا أبناء القبيله ولن تساعد الا أن كان من أبناء القبيله ولا أزوج الا ان كان من أبناء القبيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  102. 69
    10 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    عزوز

    ادعاء المثالية شئ سهل وبسيط السؤال لكل من يدعي مثل هذا هو : هل تزوج من ليس من قيبلة معروفة ثقة ؟ وهل تزوج رجل من عرق آخر اسود أو أصفر أو أحمر ؟؟شكرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  103. 68
    10 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    ابد رح نجد

    وبعضهم عيون زرق وخضر من ايام الاتراك وتعرفون الباقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  104. 67
    10 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    ابد رح نجد

    وتبخص عدل وشوف هالقبيليين واشكالهم تشابه هندي وشاصي صيني من العين والخشم والشعر تعرفهم. وينط ويقول اصيل بن اصيل بس قطع الغيار مشكله. امحق فكر رجعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  105. 66
    10 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    دروجبا

    انا يماني و زوجتي حبشيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  106. 65
    10 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    مفقود

    (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) تعارفوا وليس تناسبوا وضيعوا اصولكم وانسابكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  107. 64
    10 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    Rp1

    اذا نبي نسمع خبر انك زوجته*** ياسعادة البرفسور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  108. 63
    10 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    يابوعبدالله

    اجل رح افريقيا وخطب لبنتك من قبايلهم و تزاوج منهم وخاصة جنوب شرق افريقيا!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  109. 62
    10 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    مفقود

    كأنك تأتي بهندي او صيني ليتحدث عن تاريخ نجد,
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  110. 61
    10 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    ابن سبعان

    قال تعالى (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) الحين بعد هذي الآية الكريمة ، من يبي يفرق بين العائلة انت والقاضي أم القبيلة ؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  111. 60
    10 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    المحامية

    بعد أن أطلقوا عدم تكافؤ النسب و تورطوا في القضية العنصرية لم يجدوا مخرجاً لهم إلا أن يقولوا تدليس و كذب لكي يلقوا قبولاً لدى الرأي العام. لا فائدة. 👎
    لا يعجبني(62) اعجبني(14)
  112. 59
    10 أكتوبر, 2016 , 22:15 م
    عدد التعليقات:195

    الصميل

    صح لسانك النعرات القبلية معاول هدم في نسيج المجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  113. 58
    10 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    حمد

    ومن انت يابن سبعان خلك من القبيله والصبيه والجاهلي دورغيرها
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  114. 57
    10 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    عبدالله

    الاياسبعان. . انت فيلسوف في إيش بالضبط.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  115. 56
    10 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    واضح جدا

    طيب والسكن خلاص
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  116. 55
    10 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    أبو سحاااب

    يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم . لم يقل أي قبيله أو عائله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  117. 54
    10 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    عبدالله

    عزيزي الصارم هؤلا الذين يتمسحون بالدين إحتكروا الأراضي و القضاء حتى كونوا ثروات مليارية بأسم الدين وهم أساس العنصرية والتعصب في البلد ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  118. 53
    10 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    وإدخال القبيله بالنسب اشارله بن سبعان ((لم يضف حكم القضاء الأمبداءالسياده القبيليه بمجتمعنا ))((رغم مابذله المؤسس وولاة الأمر لترسيخ الدين والمواطنه))
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  119. 52
    10 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    سعد

    ابو سبعان والدحيم اباحو الكذب والتدليس بالنسب عليهم من الله ما يستحقون
    لا يعجبني(17) اعجبني(0)
  120. 51
    10 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    saud

    لايوجد لديهم نقاط فوه في المجتمع سوى التمسك بالموضع القبلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  121. 50
    10 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    أ د صالح بن سبعان

    حين نخضع هذه الظاهرة للاختبار على ضوء الإسلام عقيدةً وشرعاً، ووضعها في ميزانه فكشف مدى تناقضاها مع ما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم !
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  122. 49
    10 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    سعد

    بعد كلام الدحيم عضو الشورى وابو سبعان اللي يبحثون عن الشهرة والدجل بكرة بيطلع سعد خضر ويتكلم بالموضوع
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  123. 48
    10 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    سمير نجد

    ( و جعلناكم شعوبآ و قبائل لتعارفوا ) .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  124. 47
    10 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    أبو سلطان99

    ونقول لابن سبعان ماذا لو كنت مكان أولياء هذه البنت وأتاك من يكذب ويدلس فهل تزوجه بنتك، فاذا كان جوابك نعم فيا ليت تطبق ما تؤمن به وتعقد له بعد الحكم!
    لا يعجبني(16) اعجبني(55)
  125. 46
    10 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    ابو سليمان

    كلنا نعرف عدات وتقاليد القبائل خاصة في امور الزواج اذا انا غير قبيلي حتى لو يافقون على زواجي ارفض لأنه بكره يطلع لي معارض من عائلتهم يشغلني ليه القلق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  126. 45
    10 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    الصارم

    كل من أريد أن يمرر أفكاره غلفها بلباس الدين ومن خالفه في الرأي ليس من الدين في شيء. كل القبائل إنتمائها للوطن وولائها لحكامنا وقد ناصروها عند التأسيس
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  127. 44
    10 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    هل أصبحت القبيلة هي المقياس ؟ أين الدين الإسلامي عن نظرة من يحكمون بإحكام نتائجها وخيمة أين النظرة للعوانس من بناتنا ؟ هل تزيد الطين بلة بتطليق زوجة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  128. 43
    10 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    حقاني

    كلام جميل يا أ،د صالح بن سبعان والعصبية القبلية سبب في بعض جرايم القتل وهي ايضا من احد اسباب ارتفاع العنوسة . شكرًا لك يا أ،د بن سبعان وبالتوفيق لك
    لا يعجبني(38) اعجبني(5)
  129. 42
    10 أكتوبر, 2016 , 22:05 م
    عدد التعليقات:72

    مفقود

    النسب ليس للتفاخر ولكنه ايظا ليس للتلاعب, النسب خط احمر
    لا يعجبني(36) اعجبني(35)
  130. 41
    10 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    عبدالله

    وهل من الأخلاق التدليس وتحميل القبيله وأبناء القبائل العربية كل مصايبكم وفشلكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  131. 40
    10 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    ابو شلش

    كل انسان له الحق في الاعتزاز بجذوره القبليه ولكن لابد من احترام الاخرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  132. 39
    10 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    عبدالله

    قصيمي. .آخر من يتحدث عن العنصرية انتم وخل الطابق مستور أحسن لكم 😊
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  133. 38
    10 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    الحمدلله على نعمة الاسلام

    على الجميع ان يتقو الله فوالله لو اجتمع من في الارض جميعآ على أن يظرو احد والله ما اراد لن يظروه فدع الخلق للخالق والله يجمع شملهم ويبعد عنهم الشيطان
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  134. 37
    10 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    أبو سحاااب (بداية العنصرية )

    الإسلام ساوى بين بلال وأبي بكر وبين سلمان وعمر وصهيب وعثمان ولم يضع القبيلة أو العائلة مقياسا العودة للعصبية والقبليه عودة للجاهلية والهياط في وقتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  135. 36
    10 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    الصارم

    البرلمانات العالميه مكونه من أعضاء أغلبيتهم من المكون لدوله، وبعض لها مجالس للعشائر أي القبائل يشارك في تشريع القوانين والأنظمة لتتوائم مع المجتمع
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  136. 35
    10 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    أ د صالح بن سبعان

    من العيب ان تفتخر بشيء لم تصنعه أنت فلا تفتخر بجسدك لانك لم تخلقه "ولا تفتخر بنسبك "؛ لانك لم تختاره إنما افتخر بـ آخلاقك فَـ أنتَ من يصنعها !
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  137. 34
    10 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    لا ادري

    نبي قانون يحمي المرأة ويبين حقوقها الظاهر الدين معد يأثر في العنصريين
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  138. 33
    10 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    دواس الظلما

    يابن سبعان / ماجاوبت على سؤالي في الخبر الأول ... وكبنا من الفلسفه والتنظير والكلام اللي ماعليه جمارك ... عندك جواب ( إيوه) وإلا ( لا ) !!!!!
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  139. 32
    10 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    سالم

    الناس جابت ورعان وانتم . حيص ميص
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  140. 31
    10 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    أبو سلطان99

    عجيب أمر بعض الكتاب الذين يبحثون عن الاشادة والاعجاب ولا يتيقنوا عن خلفيلت ما يكتبون عنه، فالمحكمة تقول أنها قضية كذب وتدليس وليست تكافؤ نسب وهذا كافي
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  141. 30
    10 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    المحامية

    ننتظر قرار حاسم و حازم بمنع المحاكم من النظر في هذه القضايا الجاهلية المتخلفة. سمعة و مكانة دولتنا أهم من أن تلوث بموضوع عنصري كهذا. أرجعوهم لبعض.✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  142. 29
    10 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    تعليق رقم 2

    القضية خلاص سارة رأي عام ، وانا معك يجب حل الفضية وارجاع العائلة لبعض ،، موضوع ان القضية تلصق بالقَبَليَّة فهذا شي مرفوض ولا احد يصدقه .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  143. 28
    10 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    محب المرصد

    احسنت يا بن سبعان ونتمنى من الدولة ان تصدر قانون صارم يٌجرم العصبية القبلية في المجتمع كما نتمنى إغلاق بعض القنوات التي تحرض على العصبية القبلية.
    لا يعجبني(16) اعجبني(6)
  144. 27
    10 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    عبدالله

    لوكان حديثك عن التعصب بجميع أشكاله القبلي والمناطقي والمذهبي كان أحترمت مقالك ولكن (الانتماء القبلي عامل إعاقة لكيان الدولة) فأنت تزايد لغرض في نفسك
    لا يعجبني(5) اعجبني(24)
  145. 26
    10 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    قصيمي

    كلام سليم بيض الله وجهك
    لا يعجبني(32) اعجبني(6)
  146. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    الصارم

    القبائل هي من حافظ على الدين الإسلامي وأوصلوه لكل بقاع الأرض، تقبلوا الدين بكل تفاصيله وأحكامه ولم يخالفوه قبل أكثر من ١٤٠٠ سنه وهم أكثر عصبيه وقبليه
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  147. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    أ د صالح بن سبعان

    قف وحاسب نفسك فالأيام تمر ولن يبقى إلا عملك الصالح فِتن الدنيا تموج بنا والأحداث تتسارع من حولنا والأموات يتسابقون أمامنا فَفِروا إِلى الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  148. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    لا ادري

    عصبية الجاهلية عند البعض قبل الدين والعياذ بالله تصحر العقول ماله دوا يازين النووي بس
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  149. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    أسرة مشتتة أب ام طفلة من المستفيد من هذه المأساة ؟القاضي الذي نظر القضية الا يعي ماذا سيحدث لهذه الأم وابنتها زوجان متفقان ومتحابين . ماالضرر في ذلك؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  150. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    *ابوعبدالله

    هكذا اراد الله سبحانه لبني ادم في الحياة شعوب وقبائل والوان ولغات لتكون الحياه ثريه والقبائل موجوده في افريقيا ايضا ولها عاداتها وتقاليدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  151. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    الحكومة يجب ان تتدخل

    بس الواضح ان الامر لا يعنيها ولاتهتم بالمواطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  152. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    ابو سعووود

    بعض الناس أصبح يحيل إلى العادات والتقاليد كل عيب أوقصور وكأن هذه العادات أو التقاليد الاجتماعية كانت ولا تزال عيبا أومنقصة؟!من ينتقد لاينتمي لأي قبيلة
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  153. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    أبو سحاااب

    صح فكرك يا دكتور . فعلا الإسلام نزع القبلية والمذهبية من النفوس فتحقق التآلف والتراحم والوحدة والانتصار ورسولنا بدأ بتحقيقها في المدينة بين الأوس والخ
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  154. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    ابن لعبون

    نعم يبن سبعان القبيله هي سبب البطاله وايضاً سبب ظهور الدواعش و أنخفاض البترول وسبب الحوادث المروريه المشكله بعض المستثقفين يرمي كل مصيبه على القبيله
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  155. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    بنت شيخ مأخذ الى من ولد شيخ او ولد عمه

    معيده في الجامعه جدها فلمبان وتكره القبيليه وعنصريه بدرجه محد يتصورها مع اﻻجانب والي جدها بادحلس وبا كردي وجع صدق
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  156. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    أتمنى عدم

    تغيير الموضوع ولاصاقه بالقبيلة ،، حتى يزول الشك من الصدور المفروض من القاضي لا يفرق عائلة وتشتيت ابناهئها ،، يضع الوم على القبيلة ، العدل أساس الحكم .
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  157. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    الصارم

    الي مايطول العنب حامض عنه يقول، القبائل في السعوديه هي المكون لسعوديه ٩٩٪ من المواطنين ينتمون للقبائل. كل العالم يحافظ على سلالة كل أصيل حتى الحيوان
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  158. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    الحمدلله على نعمة الاسلام

    كلام جميل يا بن سبعان يجب ان نكون اخوة في الاسلام بدون نعرات قبليه بدون جاهليه مقيته تأخذ الناس الي الظلال نسأل الله حسن الختام
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  159. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    واحد

    نرجو عدم اثارة الفتن بهذه المقالات انتهى القاضي حكم وهناك حديث يقول انت ومالك لابيك وبعدين هو لو كان صريح وواضح ماكان صار الس صار
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  160. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    بنت شيخ مأخذ الى من ولد شيخ او ولد عمه

    القبيلي هو من وقف مع الملك عبدالعزيز ووحد المملكه ونحن مثل اﻻخوان نختلف بيننا ووقت الجد رجالنا تاكل العدو بعظمه الدخيل ينطم وﻻيفك فمه بحرف وجع صدق
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  161. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    اليوسي

    نسأل الله تعالى يحق الحق ويبطل الباطل اللهم احفظ ولاة امرنا ورجال قواتنا المسلحة والأمن وعلماءنا وكل محب لهذا الوطن اللهم انزل الرعب في قلوب أعداءنا
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  162. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    مع احترامي لابن سبعان

    اتمنى عدم المزايدة على القبيلة ، القبيله هي اصلنا ، المشكلة في القاضي الذي يحكم بعد الزواج وبعد الأطفال ، لذلك نتمنى عدم تحوير الموضوع في القبيلة .
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  163. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    سعد

    أسأل الله العافيه كثر الغوغائيين بالتطرق لهذة القضيه بحثآ عن الشهرة ومن حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه
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  164. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    سعد

    محروم من الإنتماء لأي قبيله عربيه اصيله
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  165. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    سعد

    لو هو ***ما قال هالكلام
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  166. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    برحي 2017

    وسع صدرك أهم شيء الأخلاق واحترام الشارع وطاعة ولاة الأمر والباقي الطيور على اشباهها تقع وكل دابه على الله رزقها
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  167. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    سعد

    منهو بن سبعان عندة عقدة القبيلي وياليته صمت وذكر الله
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  168. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    .لن .

    التفاخر بالانساب لا ينصهر به المواطنة هذا ما اخبر به النبي .. والقبايل العريقة تعايش معا بعض ولكن اللي مندس تحت مسميات قبلية لاتمت له بصلة فقد لعن من
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  169. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    سلمان البقمي

    لقد تحولت إلى قضية رأي عام. وانا أخشى أن يستغلها أعداء المملكة لتشويه سمعة بلدنا في المنظمات الدولية.. أتمنى تدخل حازم من ولاة الأمر لحسم القضية
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  170. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    زائر المرصداوي

    منهو ابن سبعان شخص ***يبي يشتهر على حساب هذه القضيه
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