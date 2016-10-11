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هل هناك بوادر انفراج للأزمة بين “الرياض وبانكوك” بعد هذا اللقاء الثلاثي؟!

11 أكتوبر, 2016 , 3:44 ص
هل هناك بوادر انفراج للأزمة بين “الرياض وبانكوك” بعد هذا اللقاء الثلاثي؟!
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صحيفة المرصد: شهد أمس الاثنين، عقد لقاء ثلاثي بين وزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان، ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان، حيث جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية في خدمة المصالح المشتركة، وفي إطار أهداف حوار التعاون الآسيوي.كما استقبل وزير خارجية مملكة تايلاند دون براموت ويناي، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش قمة حوار التعاون الآسيوي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.وعقد الجانبان اجتماعًا ثنائيًا، استعراضا خلاله جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ويعتبر هذا اللقاء هو الأول من نوعه على هذا المستوى بين السعودية وتايلاند، منذ ما يزيد على 20 عامًا، بعد توتر العلاقات بين البلدية على خلفية القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم “الماسة الزرقاء”.وكانت العلاقات بين السعودية وتايلاند قد شهدت توترًا كبيرًا في نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي، عقب مقتل عدد من الدبلوماسيين السعوديين في تايلاند، وكذا رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، حيث أوقفت المملكة إصدار تأشيرات العمل للتايلانديين، كما منعت مواطنيها من الذهاب إلى بانكوك.
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تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 4:32 ص

    أبجد هوز

    تابع: الميلادية وكانوا يتميزون بالهدوء التام ومسالمين ومبدعين بالأعمال المعمارية كالتبليط وغيره. نتمنى عودتهم لنرتاح من ابتزاز اندونيسيا وغيرها!!
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  2. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 4:19 ص

    الهاشمي

    بلد اكبر منصب فيه مجرم دم الرويلي وبقية زملاءه لايروح عبث والماسة التي ماوجدت الالى الاآن لاتذهب لو عوضت بمليارات الدولارات
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  3. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 4:14 ص

    أبجد هوز

    اذا ما تغيروا على مر هالسنين الطويلة، فان العمالة التايلندية المنزلية(خادمات وسائقين) تعتبر من أفضل الجنسيات، فقد أتوا هنا خلال عقد الثمانينات..يتبع
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  4. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص

    wad

    بلد جميل اتمنى ان تعود العلاقات لنستمتع بشكل رسمي بهذا البلد .على الاقل افضل من مصر.
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  5. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 4:04 ص

    مسمار

    ههههه ياعاالم والله مو ناقصين هجولة بانكوك وبتايا وماما سونق ههههه والليدي هوم ايعدونا عن تايلند وهجولتها ياليت تصكون ع الطلب بلاشي منها كدا حلووووين
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  6. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 3:48 ص

    هلا هلا ههههههههه
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