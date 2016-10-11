هل هناك بوادر انفراج للأزمة بين “الرياض وبانكوك” بعد هذا اللقاء الثلاثي؟!

صحيفة المرصد: شهد أمس الاثنين، عقد لقاء ثلاثي بين وزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان، ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان، حيث جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية في خدمة المصالح المشتركة، وفي إطار أهداف حوار التعاون الآسيوي.كما استقبل وزير خارجية مملكة تايلاند دون براموت ويناي، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش قمة حوار التعاون الآسيوي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.وعقد الجانبان اجتماعًا ثنائيًا، استعراضا خلاله جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ويعتبر هذا اللقاء هو الأول من نوعه على هذا المستوى بين السعودية وتايلاند، منذ ما يزيد على 20 عامًا، بعد توتر العلاقات بين البلدية على خلفية القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم “الماسة الزرقاء”.وكانت العلاقات بين السعودية وتايلاند قد شهدت توترًا كبيرًا في نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي، عقب مقتل عدد من الدبلوماسيين السعوديين في تايلاند، وكذا رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، حيث أوقفت المملكة إصدار تأشيرات العمل للتايلانديين، كما منعت مواطنيها من الذهاب إلى بانكوك.

