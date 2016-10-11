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كشف تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل “ حارس أمن” مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر

11 أكتوبر, 2016 , 7:12 ص
كشف تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل “ حارس أمن” مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر
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صحيفة المرصد: زادت إدارة مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر من إجراءاتها الأمنية عقب وقوع حادثة مقتل حارس أمن السبت الماضي ,ووضعت جهاز كاشف للمعادن عند الدخول في أبواب المستشفى.
وكشفت تفاصيل جديدة بحسب صحيفة الشرق حيث كان الجانى موجوداً في المستشفى لزيارة شقيقته (17 عاماً)، المنومة في قسم العناية المركزة لتعرُّضها للضرب وطلقة نارية نفذت عبر الصدر واخترقت الظهر، مما يوحي بأن القضية عنف أسري.
وقال المصدر إن القاتل بادر بإطلاق النار على القتيل كونه ساعد العائلة عند حضورها إلى قسم الطوارئ في المستشفى.
في السياق، أوضح مصدر مقرب لحارس الأمن، أن المغدور محمد المال لم يمنع الرجل من الزيارة، ولم تكن هناك مشاجرة بين الطرفين كما أشيع، وأن البحث لا يزال جارياً عن القاتل، مضيفاً أن الحادثة وقعت مساء السبت الماضي، عندما حضر الجاني لزيارة شقيقته في الدور الرابع، وبعد انتهاء الزيارة حضر إلى الاستقبال الخاص بالمستشفى وفاجأ حارس الأمن بطلقة أصابته في الرأس وتوفي في الحال.
وذكر أن القتيل له ابنة واحدة تدرس في الصف الأول ابتدائي واسمها (منار)، وأن والده ووالدته وزوجته يترقبون الحكم العادل بحق الجاني الفار.

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المغدور محمد المال



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص

    الكنق

    لاحول ولاقوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون .. الله يرحمه ويغفرله ويجعله من الشهداء والعليين في جنات النعيم .هذا المراهق مجرما نشأ ع الاجرام
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  2. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    أفريقي

    سبق وأن تعرض طبيب نساء إلى محاولة قتل لأنه ساعد في توليد إمرأة مما أثار حفيظة الزوج الذي لم يعجبه تكشف الطبيب لعورة زوجته أو كما برر بذلك ذلك الزوج
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  3. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    هذي قلة وعي بالمجتمع من سنين لا نحس بالتهذيب للاخلاق والسلوك الاجتماعي الذي هو مسؤولية وزارة التعليم! اين المناهج من هالمواضيع التي يحتاجها الناس! ؟
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  4. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 7:21 ص

    ابو فارس

    فعلا .. الجاني .. فار
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  5. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 7:19 ص

    عموري

    يجب ضبط البيانات حتى يخوض العامة بالقيل والقال وتوضيح الحقائق
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