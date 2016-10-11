كشف تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل “ حارس أمن” مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر

صحيفة المرصد: زادت إدارة مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر من إجراءاتها الأمنية عقب وقوع حادثة مقتل حارس أمن السبت الماضي ,ووضعت جهاز كاشف للمعادن عند الدخول في أبواب المستشفى.

وكشفت تفاصيل جديدة بحسب صحيفة الشرق حيث كان الجانى موجوداً في المستشفى لزيارة شقيقته (17 عاماً)، المنومة في قسم العناية المركزة لتعرُّضها للضرب وطلقة نارية نفذت عبر الصدر واخترقت الظهر، مما يوحي بأن القضية عنف أسري.

وقال المصدر إن القاتل بادر بإطلاق النار على القتيل كونه ساعد العائلة عند حضورها إلى قسم الطوارئ في المستشفى.

في السياق، أوضح مصدر مقرب لحارس الأمن، أن المغدور محمد المال لم يمنع الرجل من الزيارة، ولم تكن هناك مشاجرة بين الطرفين كما أشيع، وأن البحث لا يزال جارياً عن القاتل، مضيفاً أن الحادثة وقعت مساء السبت الماضي، عندما حضر الجاني لزيارة شقيقته في الدور الرابع، وبعد انتهاء الزيارة حضر إلى الاستقبال الخاص بالمستشفى وفاجأ حارس الأمن بطلقة أصابته في الرأس وتوفي في الحال.

وذكر أن القتيل له ابنة واحدة تدرس في الصف الأول ابتدائي واسمها (منار)، وأن والده ووالدته وزوجته يترقبون الحكم العادل بحق الجاني الفار.

المغدور محمد المال