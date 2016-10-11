تصنيف المعلمين والمعلمات إلى 4 مسميات جديدة

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن المعايير المهنية التي سيتم اعتمادها لرخص المعلمين والمعلمات المتوقع إصدارها منتصف العام القادم 2017 (مطلع العام الدراسي القادم 38/1439) حددت 4 فئات تتضمن المعلم الخريج وهو المتخرج في برنامج إعداد المعلمين والمنضم حديثا للمهنة، والممارس وهو المعلم الذي أكمل فترة التجربة بنجاح وتم الترخيص له، والمتقدم وهو المعلم الذي يمتلك فهما واسعا في التدريس ويظهر ممارسات عالية الجودة، والخبير وهو المعلم المثالي الذي يمتلك فهما واسعا في التدريس وهو معلم قائد وصاحب مبادرات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ فإن مسمى (المعلم الخريج) يشير إلى الخريجين المؤهلين لدخول مهنة التدريس بصفتهم «مرخصين موقتا» بعد إكمالهم بنجاح لبرامج التأهيل من مؤسسات إعداد المعلمين.

و (المعلم الممارس) إلى الذين حصلوا بنجاح على الترخيص الكامل، وتتطور ممارساتهم التدريسية، ومعرفتهم بالمحتوى، والمهارات التي يمتلكونها باستمرار مع تعرضهم لخبرات وتوقعات جديدة في الفصول الدراسية والمدرسة ككل، ويعملون باستمرار على توسيع نطاق وفعالية إستراتيجياتهم التدريسية، وتعزيز نمو الطالب وتحصيلهم.

ويشير (المعلم المتقدم) إلى ممن يظهرون فهما شاملا للطابع المعقد للتدريس ويستمرون في تعزيز معارفهم ومهاراتهم، ويوظفون منهجيات التدريس المتطورة لتعميق تعلم الطلبة وتحسينه، ويعملون على دعم الآخرين وإرشادهم، والمساهمة في النمو المهني لزملائهم.

ويوضح المعلم الخبير أنه ممن يمارسون دورا قياديا على مستوى المدرسة والحي والمجتمع المهني، ويقومون بقيادة المبادرات والعمل بنشاط ً لتقويم وتحسين البرامج على مستوى المدرسة.

يذكر أن المعايير المهنية للمعلمين أسهم في بنائها قرابة 30 ألفا من المعلمين والمعلمات في السعودية وتفاعل أكثر من 10 آلاف من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وأفراد المجتمع.