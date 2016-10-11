بالصور: “رفيعة الهاجسي”..أول عارضة أزياء إماراتية تحكي عن نفسها

صحيفة المرصد-أ ف ب :تختال رفيعة الهاجسي بفستان طويل قرمزي اللون، على منصة أسبوع الموضة العربي في دبي، تحت أضواء تراها أول عارضة أزياء إماراتية.وتقول العارضة الممشوقة لوكالة فرانس برس، رداً على سؤال عما تشعر به على المنصة، إنها تكون “متحمسة هذا هو الشيء الذي أحبه، وأحب أن أقوم به في حياتي، إنه احساس جميل جداً عندما أرى الإضاءة على المنصة في وجهي، أشعر وكأن نوراً في حياتي قد أضيء”.

ولا تخفي رفيعة ذات الشعر الأسود الطويل والعينين البنيتين، حبها للأضواء وعرض الأزياء. في الكواليس التي تغص بعارضات معظمهن أجنبيات، تظهر إدراكها الكامل للعبة الصورة: تجلس، بفستان أسود قصير، محاطة بخبراء التبرج، توجه عينيها بشكل ثاقب نحو الكاميرا، ويدها قريبة من ذقنها وشفتيها اللتين وضعت عليهما حمرة داكنة اللون.

وطوال الوقت، لا يفارق هاتفها المحمول يدها، تلتقط السيلفي، تنشر أشرطة مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى لقطات مباشرة عبر تطبيق “سناب تشات”.

وتوضح أن ما أصبحت عليه “بحاجة إلى جرأة”، مضيفة “اعتبر نفسي فتاة جريئة جداً لأكون في هذا المجال (…) حاربت أشياء كثيرة في حياتي كوني عارضة أزياء، ووصلت إلى مستوى أنا راضية عنه”.

وبدأت الهاجسي رفيعة مسيرتها من خلال عرض الأزياء التراثية الإماراتية، وترى أن المجتمع بات أكثر تقبلاً تجاه الموضة وعرض الأزياء، فبعدما كان الصعب تقبل عمل امرأة إماراتية في عروض الأزياء، بدأ المجتمع ينفتح أكثر فأكثر، كما تقول، مضيفة “تطلب الأمر ثماني سنوات لأقف هنا”.

وتؤكد رفيعة انها تأخذ هذه المحاذير في الاعتبار، وإن تطلب منها ذلك أن تحرم نفسها من المشاركة في عروض أزياء عالمية. وتوضح “أحاول مراعاة مجتمعنا أكثر في اللباس وعرض الأزياء”، مضيفة “اعتذرت عن الكثير من العروض” لأن التصاميم “لا تناسب مجتمعنا (…) أضحي حتى أراعي مجتمعنا وأراعي أهلي”.

