بالصور: “رفيعة الهاجسي”..أول عارضة أزياء إماراتية تحكي عن نفسها

صحيفة المرصد-أ ف ب :تختال رفيعة الهاجسي بفستان طويل قرمزي اللون، على منصة أسبوع الموضة العربي في دبي، تحت أضواء تراها أول عارضة أزياء إماراتية.وتقول العارضة الممشوقة لوكالة فرانس برس، رداً على سؤال عما تشعر به على المنصة، إنها تكون “متحمسة هذا هو الشيء الذي أحبه، وأحب أن أقوم به في حياتي، إنه احساس جميل جداً عندما أرى الإضاءة على المنصة في وجهي، أشعر وكأن نوراً في حياتي قد أضيء”.
ولا تخفي رفيعة ذات الشعر الأسود الطويل والعينين البنيتين، حبها للأضواء وعرض الأزياء. في الكواليس التي تغص بعارضات معظمهن أجنبيات، تظهر إدراكها الكامل للعبة الصورة: تجلس، بفستان أسود قصير، محاطة بخبراء التبرج، توجه عينيها بشكل ثاقب نحو الكاميرا، ويدها قريبة من ذقنها وشفتيها اللتين وضعت عليهما حمرة داكنة اللون.
وطوال الوقت، لا يفارق هاتفها المحمول يدها، تلتقط السيلفي، تنشر أشرطة مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى لقطات مباشرة عبر تطبيق “سناب تشات”.
وتوضح أن ما أصبحت عليه “بحاجة إلى جرأة”، مضيفة “اعتبر نفسي فتاة جريئة جداً لأكون في هذا المجال (…) حاربت أشياء كثيرة في حياتي كوني عارضة أزياء، ووصلت إلى مستوى أنا راضية عنه”.
وبدأت الهاجسي رفيعة مسيرتها من خلال عرض الأزياء التراثية الإماراتية، وترى أن المجتمع بات أكثر تقبلاً تجاه الموضة وعرض الأزياء، فبعدما كان الصعب تقبل عمل امرأة إماراتية في عروض الأزياء، بدأ المجتمع ينفتح أكثر فأكثر، كما تقول، مضيفة “تطلب الأمر ثماني سنوات لأقف هنا”.
وتؤكد رفيعة انها تأخذ هذه المحاذير في الاعتبار، وإن تطلب منها ذلك أن تحرم نفسها من المشاركة في عروض أزياء عالمية. وتوضح “أحاول مراعاة مجتمعنا أكثر في اللباس وعرض الأزياء”، مضيفة “اعتذرت عن الكثير من العروض” لأن التصاميم “لا تناسب مجتمعنا (…) أضحي حتى أراعي مجتمعنا وأراعي أهلي”.
تعليقات ( 50 )
جنوبيه *تعليقات بعض الاخوان ههههههه جميله الله يهديها يارب
مفقودفيه سعوديات اجمل بكثير لكن محشورات بالسواد
خالد الزهرانيمخالف للنشر
عندليبالدنيا مدحدره !! ما شاء الله جمال وأناقه الله يستر عليها ويحفظها
عدد التعليقات:14337
قلم الحقيقهالامارات وطن جميل ورائع كل مافيه.نوافذ حريته متعددة كل منها تطل على ماهو أجمل.من سر تقدم هذه الدولة أنها قضت على كل أخونجي ومعه فكره الأسودالذي يحمله.
عبدالسميع اللميعيادافع البلا والله ياهي تذبح
زائرماشاء الله لاقو الا بالله ،،، جمال وأناقة ، ربنا يحفظها من كل سؤ ويقدر لها الخير أين ما كانت ويهديها الى سراط المستقيم
2030عزالله طاح سوق لجين وأختها .. جت مواطنه تنافسهم وبتاكل الجو عليهم خخخخخ
ملح وقبلةمخالف للنشر
عباديي ويل حالي .. اجمل صورة فيها جميع الانوثة ((جلوسها ع الرمل )
نورةعاديه
عزوبيياويلي ويلاااه
عدد التعليقات:2844
ابن الوطنيا ويل قلبي ***
بردقانمخالف للنشر
عدد التعليقات:2844
ابن الوطنكل ما قلت هانت جد علمآ جديد تحياتي لشعب الاماراتي
هنوفتراعين المجتمع . راعي ربك أول وتذكري قبرك . وش بقي من ***
عدد التعليقات:2844
ابن الوطنلي هاجسآ يسهر عيوني و لا بات
بنت الأصول وينهامخالف للنشر
ابو مشعلاني،،،،،يازين الستر
ابو سعوديا بو ناصر وعذاب العين من شيء تشوفه كل ماشافت لها زول جميل بهدلتني
حليمهماشاء الله حلوه وفيه بنات واجد حلوات الدمار للقوام والجمال الاكل والسهر
رازان سعودمصيبة إذا جاء **** هذولي بنات ديرة زايد ***** وكلكم راع ومسؤول عن رعيته الله يحفظنا بحفظه
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري الان يحق للدولار ان يكسر حاجز 20 جنية وهو مرتاح** مصر الى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع جديدة قادمة ستضرب مصر للتصحيح وستنهار ثكنات العسكر
قصيميقلم الخنبقه // قال تعالى ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا )
بحلوق 👀قلم الحقيقه ترى العالم صايمه واليوم يوم فضيل لا تستأثم في الناس بسبب أفكارك ألي مدري وش تبي من الحياة.أعوذ بالله من فكرك متسلط الله لايسلط علينا
قصيميجمال المرأه في عفتها ... وعفتها هي شرفها
عدد التعليقات:4019
العنيداللهم أستر بناتنا وبنات المسلمين
عدد التعليقات:4019
العنيدوالله العظيم يارفيعه ماعاد تنفعك الازياء ولاشي ،، اذا حطو الكفن الابيض عليك ووضعوك في قبرك ماينفعك الا عملك الصالح عند الله سبحانه !! الدنيا اختبار
نمرياحظ من ***ياوحش
مدمراللهم اني صائم ما عرفت اشوف زين ،،، الله يهدي الجميع ويغفر لنا ويحرمنا وينصر الاسلام من السنه بس،
sooonxفعلا رفيعه من جميع الحهات الله يرزقنا انفاسها
زينب....*** .نسأل الله السلامه والعافيه. .والحمد لله على نعمة الدين!
عدد التعليقات:14337
قلم الحقيقهصدقوني هناك حمام أجمل وأروع من هذه الحمامة الاماراتية شكلآ وقدآ وجذبآ وشياكة الى درجة أن نطلق على هذه العنود وصيفة مع الشرف لها أن تكون ملكتها سعودية.
متابع من بعيدواضح من الصور انها ضحت لاجل مجتمعها وأهلها على كل حال كلها كم يوم وكم خطوه من خطوات الشيطان ونشوف اكثر تضحيات ههههههه اللهم استرنا بسترك الكريم
عدد التعليقات:14337
قلم الحقيقهشكل مرصدنا الحبيبة العزيزة على خواطرنا ستدخل المنافسة وبقوة وبتفوق مع الرياضيين عويران ومجيدان فأتت بهذه العنود الاماراتية يتوارى القمر خجلآ منها.
منصوريالله الجنة
واقعيمخالف للنشر
ساكن البجريانشاء الله لنا الحور العين
طلالبطر العيش يسوي اكثر من كذا
فرجرفيعة باين عليها رفيعة
معيضرفيعة حلوة
الحمدلله على نعمة الاسلامالله يصلح حالها
شحاتهقلبي يؤلمني
التميميحي هالشوف
الثقفيانا اشهد انها فرس