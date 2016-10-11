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بالصور: “رفيعة الهاجسي”..أول عارضة أزياء إماراتية تحكي عن نفسها

11 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص
بالصور: “رفيعة الهاجسي”..أول عارضة أزياء إماراتية تحكي عن نفسها
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صحيفة المرصد-أ ف ب :تختال رفيعة الهاجسي بفستان طويل قرمزي اللون، على منصة أسبوع الموضة العربي في دبي، تحت أضواء تراها أول عارضة أزياء إماراتية.وتقول العارضة الممشوقة لوكالة فرانس برس، رداً على سؤال عما تشعر به على المنصة، إنها تكون “متحمسة هذا هو الشيء الذي أحبه، وأحب أن أقوم به في حياتي، إنه احساس جميل جداً عندما أرى الإضاءة على المنصة في وجهي، أشعر وكأن نوراً في حياتي قد أضيء”.

ولا تخفي رفيعة ذات الشعر الأسود الطويل والعينين البنيتين، حبها للأضواء وعرض الأزياء. في الكواليس التي تغص بعارضات معظمهن أجنبيات، تظهر إدراكها الكامل للعبة الصورة: تجلس، بفستان أسود قصير، محاطة بخبراء التبرج، توجه عينيها بشكل ثاقب نحو الكاميرا، ويدها قريبة من ذقنها وشفتيها اللتين وضعت عليهما حمرة داكنة اللون.

وطوال الوقت، لا يفارق هاتفها المحمول يدها، تلتقط السيلفي، تنشر أشرطة مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى لقطات مباشرة عبر تطبيق “سناب تشات”.
وتوضح أن ما أصبحت عليه “بحاجة إلى جرأة”، مضيفة “اعتبر نفسي فتاة جريئة جداً لأكون في هذا المجال (…) حاربت أشياء كثيرة في حياتي كوني عارضة أزياء، ووصلت إلى مستوى أنا راضية عنه”.

وبدأت الهاجسي رفيعة مسيرتها من خلال عرض الأزياء التراثية الإماراتية، وترى أن المجتمع بات أكثر تقبلاً تجاه الموضة وعرض الأزياء، فبعدما كان الصعب تقبل عمل امرأة إماراتية في عروض الأزياء، بدأ المجتمع ينفتح أكثر فأكثر، كما تقول، مضيفة “تطلب الأمر ثماني سنوات لأقف هنا”.

وتؤكد رفيعة انها تأخذ هذه المحاذير في الاعتبار، وإن تطلب منها ذلك أن تحرم نفسها من المشاركة في عروض أزياء عالمية. وتوضح “أحاول مراعاة مجتمعنا أكثر في اللباس وعرض الأزياء”، مضيفة “اعتذرت عن الكثير من العروض” لأن التصاميم “لا تناسب مجتمعنا (…) أضحي حتى أراعي مجتمعنا وأراعي أهلي”.
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تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 50
    11 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    جنوبيه *

    تعليقات بعض الاخوان ههههههه جميله الله يهديها يارب
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  2. 49
    11 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    ضربت سوق مذيعات MBC شهر بنفتك من طلتهن واستعراضهن
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  3. 48
    11 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    مفقود

    فيه سعوديات اجمل بكثير لكن محشورات بالسواد
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  4. 47
    11 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    خالد الزهراني

    مخالف للنشر
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  5. 46
    11 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    عندليب

    الدنيا مدحدره !! ما شاء الله جمال وأناقه الله يستر عليها ويحفظها
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  6. 45
    11 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:14337

    قلم الحقيقه

    الامارات وطن جميل ورائع كل مافيه.نوافذ حريته متعددة كل منها تطل على ماهو أجمل.من سر تقدم هذه الدولة أنها قضت على كل أخونجي ومعه فكره الأسودالذي يحمله.
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  7. 44
    11 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص

    عبدالسميع اللميع

    يادافع البلا والله ياهي تذبح
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  8. 43
    11 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    زائر

    ماشاء الله لاقو الا بالله ،،، جمال وأناقة ، ربنا يحفظها من كل سؤ ويقدر لها الخير أين ما كانت ويهديها الى سراط المستقيم
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  9. 42
    11 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    2030

    عزالله طاح سوق لجين وأختها .. جت مواطنه تنافسهم وبتاكل الجو عليهم خخخخخ
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  10. 41
    11 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    ملح وقبلة

    مخالف للنشر
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  11. 40
    11 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    عبادي

    ي ويل حالي .. اجمل صورة فيها جميع الانوثة ((جلوسها ع الرمل )
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 39
    11 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    نورة

    عاديه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  13. 38
    11 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    عزوبي

    ياويلي ويلاااه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 37
    11 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:2844

    ابن الوطن

    يا ويل قلبي ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  15. 36
    11 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    بردقان

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 35
    11 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:2844

    ابن الوطن

    كل ما قلت هانت جد علمآ جديد تحياتي لشعب الاماراتي
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  17. 34
    11 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    هنوف

    تراعين المجتمع . راعي ربك أول وتذكري قبرك . وش بقي من ***
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  18. 33
    11 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    اللي يحاسب الناس ربي سبحانه . لابد من الاسترخاء والتأمل*****
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  19. 32
    11 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:2844

    ابن الوطن

    لي هاجسآ يسهر عيوني و لا بات
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 31
    11 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    بنت الأصول وينها

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 30
    11 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    ابو مشعلاني،،،،،

    يازين الستر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 29
    11 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    ابو سعود

    يا بو ناصر وعذاب العين من شيء تشوفه كل ماشافت لها زول جميل بهدلتني
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  23. 28
    11 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    حليمه

    ماشاء الله حلوه وفيه بنات واجد حلوات الدمار للقوام والجمال الاكل والسهر
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  24. 27
    11 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    رازان سعود

    مصيبة إذا جاء **** هذولي بنات ديرة زايد ***** وكلكم راع ومسؤول عن رعيته الله يحفظنا بحفظه
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  25. 26
    11 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصري الان يحق للدولار ان يكسر حاجز 20 جنية وهو مرتاح** مصر الى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع جديدة قادمة ستضرب مصر للتصحيح وستنهار ثكنات العسكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  26. 25
    11 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    قصيمي

    قلم الخنبقه // قال تعالى ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا )
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  27. 24
    11 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص

    بحلوق 👀

    قلم الحقيقه ترى العالم صايمه واليوم يوم فضيل لا تستأثم في الناس بسبب أفكارك ألي مدري وش تبي من الحياة.أعوذ بالله من فكرك متسلط الله لايسلط علينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  28. 23
    11 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    قصيمي

    جمال المرأه في عفتها ... وعفتها هي شرفها
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  29. 22
    11 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:4019

    العنيد

    اللهم أستر بناتنا وبنات المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  30. 21
    11 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:4019

    العنيد

    والله العظيم يارفيعه ماعاد تنفعك الازياء ولاشي ،، اذا حطو الكفن الابيض عليك ووضعوك في قبرك ماينفعك الا عملك الصالح عند الله سبحانه !! الدنيا اختبار
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  31. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص

    نمر

    ياحظ من ***ياوحش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    مدمر

    اللهم اني صائم ما عرفت اشوف زين ،،، الله يهدي الجميع ويغفر لنا ويحرمنا وينصر الاسلام من السنه بس،
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  33. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    sooonx

    فعلا رفيعه من جميع الحهات الله يرزقنا انفاسها
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  34. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    زينب....

    *** .نسأل الله السلامه والعافيه. .والحمد لله على نعمة الدين!
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  35. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    اللهم اني صائم .. استغفر الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  36. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:14337

    قلم الحقيقه

    صدقوني هناك حمام أجمل وأروع من هذه الحمامة الاماراتية شكلآ وقدآ وجذبآ وشياكة الى درجة أن نطلق على هذه العنود وصيفة مع الشرف لها أن تكون ملكتها سعودية.
    لا يعجبني(22) اعجبني(0)
  37. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    متابع من بعيد

    واضح من الصور انها ضحت لاجل مجتمعها وأهلها على كل حال كلها كم يوم وكم خطوه من خطوات الشيطان ونشوف اكثر تضحيات ههههههه اللهم استرنا بسترك الكريم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:14337

    قلم الحقيقه

    شكل مرصدنا الحبيبة العزيزة على خواطرنا ستدخل المنافسة وبقوة وبتفوق مع الرياضيين عويران ومجيدان فأتت بهذه العنود الاماراتية يتوارى القمر خجلآ منها.
    لا يعجبني(18) اعجبني(0)
  40. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص

    رفيعه أم ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص

    منصور

    يالله الجنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص

    واقعي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    ساكن البجري

    انشاء الله لنا الحور العين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص

    طلال

    بطر العيش يسوي اكثر من كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    فرج

    رفيعة باين عليها رفيعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    معيض

    رفيعة حلوة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    الحمدلله على نعمة الاسلام

    الله يصلح حالها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    شحاته

    قلبي يؤلمني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    التميمي

    حي هالشوف
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  50. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    الثقفي

    انا اشهد انها فرس
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