بالفيديو.. مريم حسين: “كم وحدة باعت اللي وراها واللي قدامها عشان تصير مثيرة للجدل مثلي؟”

صحيفة المرصد: كشف الفنانة العراقية، مريم حسين، عن سر سعادتها في الفترة الأخيرة، وما السبب الذي جعلها تُعلن زواجها بأكثر من حفل زفاف واحد، رغم خوفها من الحسد.
وقالت: “إذا بتدخلين جمهورك على حياتك الشخصية السوشيال ميديا بتجيب المشاكل”، مشيرة إلى أن الجمهور أطلق عليها لقب “الفنانة المثيرة للجدل”.
ونفت مريم سعيها لهذا اللقب، وأضافت: “كم واحدة باعت اللي وراها واللي قدامها عشان تصير مثيرة للجدل؟”، وتابعت: “عشان الواحد يصير مثير للجدل فهذا كتير صعب، بس أنا ما بعرف وصلت له بسرعة”.
وكشفت عن عمل فني يجمعها بزوجها فيصل الفيصل، رافضة الإفصاح عنه، وعند سؤالها عما إذا سيكون مشابهاً لما فعلته الأمريكية “كيم كاردشيان” وزوجها “كين ويست” لم تجب بالنفي ولكن قالت: “خمنوا”.
وأكدت أن زوجها لا يفرض عليها أي نوع من الأزياء، وتابعت: “أبداً لم يبدِ تحفظه على ملابسي، ولا قال لي تلبسي هيك وما تلبسي هيك”.
وقالت مريم إن فرحتها هي وزوجها بزواجهما هو السبب الحقيقي وراء تكرار الزفاف، مشيرة إلى أنها تحب أن يقوم زوجها بعمل “عرس” أو “مفاجأة” بصفة شهرية، وأضافت: “الفرح ما يكون بس مرة واحدة وإنما يومياً وأسبوعياً وشهرياً”.
ونصحت مريم حسين الفتيات بالزواج، وقالت إن الارتباط بـ “ابن الحلال” هو نعمة من عند الله، مضيفة أنها تخاف من الحسد كثيرا وأن إعلانها عن تفاصيل حياتها لا يكون بالدقة التي يتخيلها البعض لأنها تضلل من يريد أن يعرف الحقيقة، بحسب تعبيرها.
وعبّرت مريم عن ندمها على العديد من المواقف التي كانت تتخذها في الماضي بناءاً على عفويتها، لافتة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أو “السوشيال ميديا” كما اطلقت عليها هي نعمة ونقمة في نفس الوقت.
تعليقات ( 45 )
فهدالجويانالله يكفي بناتنا شركم يالمتفتحات الشيطان راكب عليكم من كل جهه
رينادطالعو من تنصح انصحي نفسك بالاول باقي شيء ماقلتيه غسيلك كله منشوررررررررررر هبلة وتحسب نفسها ذكيييييييه باقي تصورين انتي وزوجك تلفزيون الواقع ونتفرج
ياسر11انا اقترح تجعلون زاوية مخصصة لهذة الاشكال لكي لاتحرمونا من التصفح النظيف
شيهانة💤💧امرأة تنصح امرأة [ كيدكن عظيم ]😛😹😂 وبعد الزواج شوي تقول الله يرزقكم بالورعان عشان يزيد الكرف والقلق والأمراض العضوية والنفسية😂
زائر ..ياليل الغرور حتى كلمتين على بعض ماقدرت تقولها وتكون جمله مفيده ..عينه من الساذجات **********يابنت والله ماحد درا عنك وخرابيطك تشبه قلم الخنبقه.
صرخة صمتبعد الي عملتيه مع البنت مارأت عيني ***منك بدل ماتعتذر
جنوبيه *اي والله كلامك روعه يااخت شيهانه يدل على انها مثل مثل مع باقي الحريم مايغار عليها مستانسه هي
himaالله يوفقك,ويديم افراحكم.
شيهانة💤💧😂😂أجل تنصحين الفتيات بالزواج؟ علينا يامريوم قديييمة لوتعرفين معنى المسؤولية مانصحتي بهاالنصيحة هذا بالإضافة للكرف اللي ينسيك أسمك ويطيرالنوم من عينك
جنوبيه *كوني مثيره وبيعي الي ورى والي قدام ماتحملت اكمل الفديو غثيثه وتقهر وع من حرمه كذا تتصنع كل شي
صرخة صمتمش كلهم يبغون يثيرون الجدل مافيه وحده تحب ان الناس***
شيهانة💤💧وحضرتك فرحانة ومبسوطة أن زوجك مايفرض عليك أي نوع من الأزياء؟ لوتدرين ويش يعني هالتصرف بالنسبة للمرأة مافرحتي.
البركانتقول باعة الي وراها ولي قدامها عشان تسير مثيره للجدل معقوله فرطتي فيهم افاااااااا ؟؟؟؟؟؟؟
كلمة حقالنساء شاورهم وخالفهم تمشي امورك اللي مو عاجبه العفه والاحتشام والستر فيه دول تمشي وانت كما حلقك ربي
شيهانة💤💧مثيرة للجدل ع ويش بالضبط😇؟
زائركيف سمحوا لزوجها يتزوج غير سعودية ولا صار مسموح
السعودي مع الاجنبيةfree لا يفرض عليها أي نوع من الأزيا ولا يقول لها تلبسي هيك وما تلبسي هيك وتكشف وتسافر وتسوق سيارة وطيارة وعندها جوال وسناب شات(ويفرد عضلاته ع بنت بلده
دحوم1وش تقصد هي بورا💨 وقدام
أبو ريماأقول تراك ازعجتينا بالسوشل ميديا والله مدري وشهو هو شمبو ولا صابون والله لا وجه في المقعد ولا جسم في المرقب جمال متصنع
فوفوفعلا احسها تغيرت بعد الزواج صارت اعقل ورزينة
السعودي مع السعوديةتغطي وغضي بصرك وخليك في بيتك ومطبخك انتي ناقصة عقل ممنوع تسوقين ممنوع تختارين زوجك ممنوع تقولين رأيك ممنوع تطالبين بحقوقك ممنوع يكون معك جوال ونت
بوعليمخالف
انشر التعليقههههههههههه ( خبرة يا مريوم ) كاد المريب ان يقول خذوني
ابو سليمانحراج يامن شرا قدام ولا ورى ون كان عندك ثرا ابحث عن الي يبيع مثير فعلك مثير لاجل الكلام الكثير والشهره شي خطير
السعودي مع الاجنبيةتبي زوجها يعمل لها عرس او مفاجأة بصفة شهرية // لو انها سعودية كان قال متأثرة بالمسلسلات وكان استكثر عليها وتذمر منها وكان جلس يسخر منها في المواقع .
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةانت مثل جمهورية العسكر باعوا كل شي وأصبحوا على بعد أيام من الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر وسيصبح الدولار 100جنية فالبنك يطبع ورق بس
نورزمن التناقض . 👉👉 واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
}انا بشري اللي وراها بس
ااببووححممووددأتمنى أنها ما تقصد .. اللي في بالي !!
زمن التناقضوأكدت أن زوجها لا يفرض عليها أي نوع من الأزياء،ولم يبدِ تحفظه على ملابسي، ولا قال لي تلبسي هيك وما تلبسي هيك”. هذا طبع السعودي اذا تزوج اجنبية او فنانه
بحلوق 👀طيب وش نسوي لك مثلا ! نصفق لك وإلا نفرح لك وإلا أيش !؟
صراحة ممكن اتفهمتبيع اللي قدامها بس اللي وراها ذي مشكلة مُلِحة 🙃
خطط مهروسهحلوه يبون يصيرون النسخه التقليد من كيم كارديشان وزوجها .... هذا هو الواقع يبون يصيرون مثلهم ...
الحسابة بتحسبمريم حسين: “كم وحدة باعت اللي وراها واللي قدامها عشان تصير مثيرة للجدل مثلي؟” ****
بوعلاوويمخالف للنشر
زمن الذكرياتازعجتونا بمريم مريم تزوجت مريم تلعب بلحيه زوجها مريم حامل ومريم باعت كل اللي وراها وقدامها وتحتها وفوقها
لزنمانا شراى الاثنين
العقل والستر نعمةربي يا رحمن لك الحمد والشكر على نعمة العقل والستر
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قلم الحقيقهمخالف للنشر
سعودوانتي يامريم حسين مابعتي شي معقوله
راشدهههههههه العقل نعمه