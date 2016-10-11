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بالفيديو.. مريم حسين: “كم وحدة باعت اللي وراها واللي قدامها عشان تصير مثيرة للجدل مثلي؟”

11 أكتوبر, 2016 , 19:50 م
بالفيديو.. مريم حسين: “كم وحدة باعت اللي وراها واللي قدامها عشان تصير مثيرة للجدل مثلي؟”
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صحيفة المرصد: كشف الفنانة العراقية، مريم حسين، عن سر سعادتها في الفترة الأخيرة، وما السبب الذي جعلها تُعلن زواجها بأكثر من حفل زفاف واحد، رغم خوفها من الحسد.

وقالت: “إذا بتدخلين جمهورك على حياتك الشخصية السوشيال ميديا بتجيب المشاكل”، مشيرة إلى أن الجمهور أطلق عليها لقب “الفنانة المثيرة للجدل”.

ونفت مريم سعيها لهذا اللقب، وأضافت: “كم واحدة باعت اللي وراها واللي قدامها عشان تصير مثيرة للجدل؟”، وتابعت: “عشان الواحد يصير مثير للجدل فهذا كتير صعب، بس أنا ما بعرف وصلت له بسرعة”.

وكشفت عن عمل فني يجمعها بزوجها فيصل الفيصل، رافضة الإفصاح عنه، وعند سؤالها عما إذا سيكون مشابهاً لما فعلته الأمريكية “كيم كاردشيان” وزوجها “كين ويست” لم تجب بالنفي ولكن قالت: “خمنوا”.

وأكدت أن زوجها لا يفرض عليها أي نوع من الأزياء، وتابعت: “أبداً لم يبدِ تحفظه على ملابسي، ولا قال لي تلبسي هيك وما تلبسي هيك”.

وقالت مريم إن فرحتها هي وزوجها بزواجهما هو السبب الحقيقي وراء تكرار الزفاف، مشيرة إلى أنها تحب أن يقوم زوجها بعمل “عرس” أو “مفاجأة” بصفة شهرية، وأضافت: “الفرح ما يكون بس مرة واحدة وإنما يومياً وأسبوعياً وشهرياً”.

ونصحت مريم حسين الفتيات بالزواج، وقالت إن الارتباط بـ “ابن الحلال” هو نعمة من عند الله، مضيفة أنها تخاف من الحسد كثيرا وأن إعلانها عن تفاصيل حياتها لا يكون بالدقة التي يتخيلها البعض لأنها تضلل من يريد أن يعرف الحقيقة، بحسب تعبيرها.

وعبّرت مريم عن ندمها على العديد من المواقف التي كانت تتخذها في الماضي بناءاً على عفويتها، لافتة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أو “السوشيال ميديا” كما اطلقت عليها هي نعمة ونقمة في نفس الوقت.



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 45
    11 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    المشكله الشباب يتابعونهم وهذا اللي عطاهم شهره وقيمه انا اموت ضحك على تعليقات اللي ورى واللي قدام ماسكينه عليها
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  2. 44
    11 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    فهدالجويان

    الله يكفي بناتنا شركم يالمتفتحات الشيطان راكب عليكم من كل جهه
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  3. 43
    11 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    ريناد

    طالعو من تنصح انصحي نفسك بالاول باقي شيء ماقلتيه غسيلك كله منشوررررررررررر هبلة وتحسب نفسها ذكيييييييه باقي تصورين انتي وزوجك تلفزيون الواقع ونتفرج
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  4. 42
    11 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    ياسر11

    انا اقترح تجعلون زاوية مخصصة لهذة الاشكال لكي لاتحرمونا من التصفح النظيف
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  5. 41
    11 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    شيهانة💤💧

    امرأة تنصح امرأة [ كيدكن عظيم ]😛😹😂 وبعد الزواج شوي تقول الله يرزقكم بالورعان عشان يزيد الكرف والقلق والأمراض العضوية والنفسية😂
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  6. 40
    11 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    زائر ..

    ياليل الغرور حتى كلمتين على بعض ماقدرت تقولها وتكون جمله مفيده ..عينه من الساذجات **********يابنت والله ماحد درا عنك وخرابيطك تشبه قلم الخنبقه.
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  7. 39
    11 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    صرخة صمت

    بعد الي عملتيه مع البنت مارأت عيني ***منك بدل ماتعتذر
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  8. 38
    11 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    جنوبيه *

    اي والله كلامك روعه يااخت شيهانه يدل على انها مثل مثل مع باقي الحريم مايغار عليها مستانسه هي
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  9. 37
    11 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    hima

    الله يوفقك,ويديم افراحكم.
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  10. 36
    11 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    شيهانة💤💧

    😂😂أجل تنصحين الفتيات بالزواج؟ علينا يامريوم قديييمة لوتعرفين معنى المسؤولية مانصحتي بهاالنصيحة هذا بالإضافة للكرف اللي ينسيك أسمك ويطيرالنوم من عينك
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  11. 35
    11 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    ياكرهي لك ياهلحرمه ****اللي مالقى غيرك. الحمدلله وش فيك زايد غير المجاغه الزايده
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  12. 34
    11 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    جنوبيه *

    كوني مثيره وبيعي الي ورى والي قدام ماتحملت اكمل الفديو غثيثه وتقهر وع من حرمه كذا تتصنع كل شي
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  13. 33
    11 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    صرخة صمت

    مش كلهم يبغون يثيرون الجدل مافيه وحده تحب ان الناس***
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  14. 32
    11 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    شيهانة💤💧

    وحضرتك فرحانة ومبسوطة أن زوجك مايفرض عليك أي نوع من الأزياء؟ لوتدرين ويش يعني هالتصرف بالنسبة للمرأة مافرحتي.
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  15. 31
    11 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    البركان

    تقول باعة الي وراها ولي قدامها عشان تسير مثيره للجدل معقوله فرطتي فيهم افاااااااا ؟؟؟؟؟؟؟
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  16. 30
    11 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    كلمة حق

    النساء شاورهم وخالفهم تمشي امورك اللي مو عاجبه العفه والاحتشام والستر فيه دول تمشي وانت كما حلقك ربي
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  17. 29
    11 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    شيهانة💤💧

    مثيرة للجدل ع ويش بالضبط😇؟
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  18. 28
    11 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    زائر

    كيف سمحوا لزوجها يتزوج غير سعودية ولا صار مسموح
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  19. 27
    11 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    السعودي مع الاجنبية

    free لا يفرض عليها أي نوع من الأزيا ولا يقول لها تلبسي هيك وما تلبسي هيك وتكشف وتسافر وتسوق سيارة وطيارة وعندها جوال وسناب شات(ويفرد عضلاته ع بنت بلده
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  20. 26
    11 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    دحوم1

    وش تقصد هي بورا💨 وقدام
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  21. 25
    11 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    أبو ريما

    أقول تراك ازعجتينا بالسوشل ميديا والله مدري وشهو هو شمبو ولا صابون والله لا وجه في المقعد ولا جسم في المرقب جمال متصنع
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  22. 24
    11 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    فوفو

    فعلا احسها تغيرت بعد الزواج صارت اعقل ورزينة
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  23. 23
    11 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    السعودي مع السعودية

    تغطي وغضي بصرك وخليك في بيتك ومطبخك انتي ناقصة عقل ممنوع تسوقين ممنوع تختارين زوجك ممنوع تقولين رأيك ممنوع تطالبين بحقوقك ممنوع يكون معك جوال ونت
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  24. 22
    11 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    بوعلي

    مخالف
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  25. 21
    11 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    انشر التعليق

    ههههههههههه ( خبرة يا مريوم ) كاد المريب ان يقول خذوني
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  26. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    يا بنت حسين فيه ناس ما يوفرون اللي ورى واللي قدام ما تفرق معهم اهم شئ الوصول
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  27. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    ابو سليمان

    حراج يامن شرا قدام ولا ورى ون كان عندك ثرا ابحث عن الي يبيع مثير فعلك مثير لاجل الكلام الكثير والشهره شي خطير
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  28. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    السعودي مع الاجنبية

    تبي زوجها يعمل لها عرس او مفاجأة بصفة شهرية // لو انها سعودية كان قال متأثرة بالمسلسلات وكان استكثر عليها وتذمر منها وكان جلس يسخر منها في المواقع .
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  29. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    انت مثل جمهورية العسكر باعوا كل شي وأصبحوا على بعد أيام من الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر وسيصبح الدولار 100جنية فالبنك يطبع ورق بس
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  30. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    نور

    زمن التناقض . 👉👉 واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    }

    انا بشري اللي وراها بس
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  32. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    ااببووححمموودد

    أتمنى أنها ما تقصد .. اللي في بالي !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  33. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    زمن التناقض

    وأكدت أن زوجها لا يفرض عليها أي نوع من الأزياء،ولم يبدِ تحفظه على ملابسي، ولا قال لي تلبسي هيك وما تلبسي هيك”. هذا طبع السعودي اذا تزوج اجنبية او فنانه
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  34. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    بحلوق 👀

    طيب وش نسوي لك مثلا ! نصفق لك وإلا نفرح لك وإلا أيش !؟
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  35. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    صراحة ممكن اتفهم

    تبيع اللي قدامها بس اللي وراها ذي مشكلة مُلِحة 🙃
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  36. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    خطط مهروسه

    حلوه يبون يصيرون النسخه التقليد من كيم كارديشان وزوجها .... هذا هو الواقع يبون يصيرون مثلهم ...
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  37. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    الحسابة بتحسب

    مريم حسين: “كم وحدة باعت اللي وراها واللي قدامها عشان تصير مثيرة للجدل مثلي؟” ****
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  38. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    بوعلاووي

    مخالف للنشر
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  39. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    زمن الذكريات

    ازعجتونا بمريم مريم تزوجت مريم تلعب بلحيه زوجها مريم حامل ومريم باعت كل اللي وراها وقدامها وتحتها وفوقها
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  40. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    لزنم

    انا شراى الاثنين
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  41. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    العقل والستر نعمة

    ربي يا رحمن لك الحمد والشكر على نعمة العقل والستر
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  42. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    ههههههه و انتي فعلا" كنتي مأجرة اللي وراك و اللي قدامك...بس وش الاغلى اللي قدامك ولا اللي وراك 😂😂😂😂
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  43. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 19:58 م
    عدد التعليقات:14360

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    سعود

    وانتي يامريم حسين مابعتي شي معقوله
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  45. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    راشد

    هههههههه العقل نعمه
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