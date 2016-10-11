بالفيديو.. مريم حسين: “كم وحدة باعت اللي وراها واللي قدامها عشان تصير مثيرة للجدل مثلي؟”

صحيفة المرصد: كشف الفنانة العراقية، مريم حسين، عن سر سعادتها في الفترة الأخيرة، وما السبب الذي جعلها تُعلن زواجها بأكثر من حفل زفاف واحد، رغم خوفها من الحسد.

وقالت: “إذا بتدخلين جمهورك على حياتك الشخصية السوشيال ميديا بتجيب المشاكل”، مشيرة إلى أن الجمهور أطلق عليها لقب “الفنانة المثيرة للجدل”.

ونفت مريم سعيها لهذا اللقب، وأضافت: “كم واحدة باعت اللي وراها واللي قدامها عشان تصير مثيرة للجدل؟”، وتابعت: “عشان الواحد يصير مثير للجدل فهذا كتير صعب، بس أنا ما بعرف وصلت له بسرعة”.

وكشفت عن عمل فني يجمعها بزوجها فيصل الفيصل، رافضة الإفصاح عنه، وعند سؤالها عما إذا سيكون مشابهاً لما فعلته الأمريكية “كيم كاردشيان” وزوجها “كين ويست” لم تجب بالنفي ولكن قالت: “خمنوا”.

وأكدت أن زوجها لا يفرض عليها أي نوع من الأزياء، وتابعت: “أبداً لم يبدِ تحفظه على ملابسي، ولا قال لي تلبسي هيك وما تلبسي هيك”.

وقالت مريم إن فرحتها هي وزوجها بزواجهما هو السبب الحقيقي وراء تكرار الزفاف، مشيرة إلى أنها تحب أن يقوم زوجها بعمل “عرس” أو “مفاجأة” بصفة شهرية، وأضافت: “الفرح ما يكون بس مرة واحدة وإنما يومياً وأسبوعياً وشهرياً”.

ونصحت مريم حسين الفتيات بالزواج، وقالت إن الارتباط بـ “ابن الحلال” هو نعمة من عند الله، مضيفة أنها تخاف من الحسد كثيرا وأن إعلانها عن تفاصيل حياتها لا يكون بالدقة التي يتخيلها البعض لأنها تضلل من يريد أن يعرف الحقيقة، بحسب تعبيرها.

وعبّرت مريم عن ندمها على العديد من المواقف التي كانت تتخذها في الماضي بناءاً على عفويتها، لافتة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أو “السوشيال ميديا” كما اطلقت عليها هي نعمة ونقمة في نفس الوقت.