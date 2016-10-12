فيديو: لماذا تُصاب القطط بالذُعر عندما تشاهد الخيار ؟

صحيفة المرصد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بمقاطع فيديو ترصد ذعر القطط من الخيار، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات.

وحسب أخصائيي السلوك الحيواني، فإن ردة فعل القطط يعود لفجائية الموقف، حيث يتم وضع كائن غريب في جوارها بينما رؤوسها في وعاء الطعام.

والقطط تتوجس من الأشياء غير المألوفة لديها، وترى الألوان بطريقة تميزها عن الإنسان وكأنها مصابة بعمى الألوان، الأمر الذي قد يسبب لها الذعر عند رؤية الخيار الأخضر لأنها ترى هذا اللون أقرب إلى الرمادي.

كما تحدثت تقارير سابقة عن أن ردة فعل القطط على وجود هذه الثمرة خلفها هي أقرب إلى الجنون بفعل اقتحام منطقة الراحة لديها. فالقط قبل تناول طعامه يدرس المكان المحيط به ليطمئن في أثناء الأكل، وإقلاق القط عبر وضع شيء لم يكن موجودا في منطقة الأمان يثير لديه الفزع والخوف ويتصرف بطريقة أقرب إلى الجنون قد تؤدي إلى إيذائه نفسه أو إيذاء الآخرين، وقد تستمر حالة الهستيريا لدى القط لأيام.